Produrre idrogeno catturando la CO2: è l’idrogeno blu e potrebbe guidare la decarbonizzazione europea

Potrebbe essere la tappa intermedia fra il grigio e il verde, fra l’idrogeno da fonti fossili e quello da fonti rinnovabili, ma ci sono molti aspetti da tenere bene a mente.

Nel nostro ultimo articolo di approfondimento sul mondo dell’idrogeno, abbiamo visto come avviene la produzione sfruttando combustibili fossili, che danno dunque origine a quello che viene detto idrogeno grigio o nero. Apparentemente dunque un idrogeno ben poco sostenibile a livello ambientale, ma c’è una tecnica che può migliorare il bilanciamento delle emissioni inquinanti.

Quando la CO2 prodotta per ottenere l’idrogeno viene recuperata – in tutto o in parte – il gas ottenuto prende il nome di “idrogeno blu” e al momento è la “sfumatura” più appetibile perché si basa sull’idrogeno grigio (cioè prodotto a partire dal gas metano), con in più il CCS, la cattura e stoccaggio della CO2 emessa, in modo che il bilancio finale sia carbon neutral, ma il processo non è così semplice e lineare.

Partendo dall’inizio, va’ messo immediatamente in luce il fatto che, a seconda della tecnologia utilizzata, la percentuale di CO2 che è possibile catturare varia sensibilmente; il metodo ad oggi più diffuso per ottenere l’idrogeno, lo steam reforming, produce CO2 a bassa pressione che è estremamente difficile da recuperare, si va dal 60 al 90%, mentre con gli autothermal reforming (Atr) la percentuale si alza considerevolmente, arrivando al 100%. Oltre alla CO2 emessa la differenza più grande fra i due impianti è il tipo di reazione su cui si basa l’intero processo: nel primo caso, quello dello steam reforming, viene utilizzata la reazione degli idrocarburi con l’acqua, mentre l’Atr utilizza quella del metano con ossigeno e anidride carbonica, o vapore, per formare il syngas, una miscela costituita essenzialmente da monossido di carbonio e idrogeno.

Cos’è lo Steam Reforming?

Lo steam reforming è la tecnica per produrre syngas attraverso la reazione degli idrocarburi con l’acqua, questa:

CH4 + H2O ⇌ CO + 3H2

La reazione di cui sopra è altamente endotermica, cioè assorbe energia, e sfrutta in particolare l’acqua, il vapore, per produrre l’idrogeno, risultando, al momento, il processo più economico per ottenere il gas.

Che cos’è l’Autothermal Reforming?

L’Atr è un impianto in cui l’ossigeno e l’anidride carbonica o il vapore reagiscono con il metano, producendo syngas. Questa reazione avviene in una singola camera dove il metano viene parzialmente ossidato ed è proprio l’ossidazione a rendere questo tipo di reazione esotermica, cioè che emette calore nell’ambiente circostante.

A seconda dei componenti usati, degli ingredienti, abbiamo le seguenti reazioni: utilizzando l’anidride carbonica;

2CH4 + O2 + CO2 ⟶ 3H2 + 3CO + H2O

usando il vapore;

4CH4 + O2 + 2H2O ⟶ 10H2 + 4CO

L’altro importante aspetto dell’idrogeno blu riguarda lo stoccaggio della CO2; al momento non ci sono sistemi sicuri e collaudati, quanto più delle ipotesi, come quella illustrata da Alberto Delbianco, responsabile dell’unità di ricerca e sviluppo Downstream Eni, durante in un’intervista, in cui ha accennato alla possibilità di stoccaggio della CO2 in siti naturali:

“Il modo migliore per farlo [ndr il CCS] è quello di utilizzare risorse naturali, ossia gli “spazi” che ci sono già in natura per stoccarla. E questi spazi sono quelli messi a disposizione dai giacimenti esauriti di gas naturali o di petrolio. In altri termini si vanno a riempire di anidride carbonica gli ex giacimenti naturali che negli anni sono stati svuotati del loro contenuto. La capacità di stoccaggio geologico di anidride carbonica in ex giacimenti naturali di gas depletati e in acquiferi salini non è facile da quantificare, ma è comunque importante. Un recente report del MIT indica un intervallo che, a livello mondiale, oscilla tra 8mila e 50mila Gigatons.”

Ad accelerare la ricerca di nuove soluzioni in questo settore è intervenuto anche Elon Musk, il Ceo di Tesla, offrendo un considerevole “premio” a chi dovesse presentargli la miglior tecnologia CCS. FONTE

