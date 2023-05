La narrativa sul cambiamento climatico riflette la corruzione della scienza”. Parola di Premio Nobel per la Fisica

La CO2 Coalition ha citato il Premio Nobel per la Fisica 2022 John Clauser nell’annuncio del suo ingresso nel consiglio di amministrazione:

“La narrazione popolare sul cambiamento climatico riflette una pericolosa corruzione della scienza che minaccia l’economia mondiale e il benessere di miliardi di persone. Una scienza del clima fuorviante si è trasformata in una pseudoscienza giornalistica di massa. A sua volta, la pseudoscienza è diventata un capro espiatorio per un’ampia varietà di altri mali non correlati. È stata promossa ed estesa da agenti di marketing aziendale, politici, giornalisti, agenzie governative e ambientalisti altrettanto fuorviati. A mio parere, non esiste una vera e propria crisi climatica. Esiste, invece, un problema molto reale nel garantire uno standard di vita decente alla grande popolazione mondiale e una crisi energetica associata. Quest’ultima viene inutilmente aggravata da quella che, a mio avviso, è una scienza climatica errata”. Vedi qui

Clauser ha criticato l’assegnazione del Premio Nobel 2021 per il lavoro svolto nello sviluppo di modelli informatici per la previsione del riscaldamento globale e ha dichiarato al Presidente Biden di non essere d’accordo con le sue politiche climatiche. Clauser ha sviluppato un modello climatico che aggiunge un nuovo processo dominante significativo ai modelli esistenti. Il processo riguarda la luce visibile riflessa dalle nubi cumuliformi che coprono, in media, metà della Terra. I modelli esistenti sottovalutano notevolmente questo feedback delle nuvole, che fornisce un controllo termostatico molto potente e dominante della temperatura terrestre.

Come si vede dallo spazio grazie alla luce visibile del Sole, le nuvole bianche e luminose coprono in modo variabile da un terzo a due terzi della superficie terrestre. Queste nuvole, a loro volta, riflettono nello spazio circa il 90% della luce solare incidente su di esse. La luce solare che raggiunge la superficie terrestre nelle aree prive di nuvole, due terzi delle quali sono coperte dagli oceani, viene assorbita ed evapora l’acqua marina, producendo a sua volta nubi cumuliformi. La produzione di nubi è sempre più abbondante quando la frazione di copertura nuvolosa è troppo piccola e la temperatura è troppo alta e viceversa quando la frazione è troppo grande. La variabilità della frazione di copertura nuvolosa, controllata dal feedback, costituisce un potente termostato che stabilizza l’apporto di calore della superficie terrestre e la sua temperatura. Le variazioni del tasso di trasferimento di calore radiativo (noto come forzante radiativo) associate alle variazioni dell’anidride carbonica atmosferica sono quasi due ordini di grandezza inferiori all’effettiva stabilizzazione dell’input di potenza fornita dal termostato basato sulle nuvole. Il ruolo dell’anidride carbonica può quindi essere considerato trascurabile in confronto. Va notato che i rapporti del Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico e dell’Accademia nazionale delle scienze ammettono ripetutamente che gli effetti delle nuvole rappresentano effettivamente la maggiore incertezza nelle loro previsioni climatiche. Ma queste organizzazioni hanno fatto pochi progressi nell’affrontare queste carenze. Vedi qui

“La narrativa sul cambiamento climatico riflette la corruzione della scienza”. Parola di Premio Nobel per la Fisica

John Francis Clauser è un fisico teorico e sperimentale americano noto per i suoi contributi ai fondamenti della meccanica quantistica, in particolare alla disuguaglianza di Clauser-Horne-Shimony-Holt.

Clauser è stato insignito del Premio Nobel per la Fisica 2022, insieme ad Alain Aspect e Anton Zeilinger “per gli esperimenti con i fotoni entangled, per aver stabilito la violazione delle disuguaglianze di Bell e per essere stato il pioniere della scienza dell’informazione quantistica” e fu il primo a dimostrare la non ambigua forma del fotone come particella. Oltre a laureato con il Premio Nobel Clauser ha anche vinto il premio Wolf per la Fisica e proviene da una famiglia di scienziati, con lo zio che era Premio Nobel per la Chimica. Uno scienziato a tutto tondo e affermato membro dell’accademia.

Ora però John F. Clauser si è unito all’”Alleanza Ribelle” degli scienziati della CO2 Coalition, l’unione degli accademici che ha una visione non mainstream sul cambiamento climatico e che difende la scienza vera, quella dei dati e degli studi, contro l’ideologia. Il premio Nobel ha affermato:

"A mio parere, non esiste una vera crisi climatica. C'è, tuttavia, un problema molto reale nel fornire uno standard di vita dignitoso alla numerosa popolazione mondiale e una crisi energetica associata. Quest'ultimo viene inutilmente esacerbato da quella che, a mio avviso, è una scienza del clima errata".

"La narrativa popolare sul cambiamento climatico riflette una pericolosa corruzione della scienza che minaccia l'economia mondiale e il benessere di miliardi di persone. La fuorviante scienza del clima si è trasformata in una massiccia pseudoscienza giornalistica scioccante. A sua volta, la pseudoscienza è diventata un capro espiatorio per un'ampia varietà di altri mali non correlati.

È stato promosso ed esteso da agenti di marketing aziendale, politici, giornalisti, agenzie governative e ambientalisti altrettanto fuorvianti.

Quindi per uno scienziato vero, affermato, un Premio Nobel per la Fisica, contesta le baggianate che sentite in TV e che leggete sui giornali, i divieti di accendere il barbeque, i ragazzetti ignoranti che danneggiano i monumenti per “Gobattere il gambiamento”. Però ò’ignoranza è tanta, troppa, e un Premio Nobel non basta.

FONTE https://scenarieconomici.it/la-narrativa-sul-cambiamento-climatico-riflette-la-corruzione-della-scienza-parola-di-premio-nobel-per-la-fisica/

