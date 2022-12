Se questa devastazione celeste della quale siamo a conoscenza da anni è solo un’anticipazione, cosa accadrà nel caso delle operazioni ufficiali? Sembra che una notizia dopo l’altra arrivi a rendere pubblica la cosa e a dire “deve essere fatto”. Di seguito sono riportati alcuni esempi. Viviamo in un manicomio globale, come nel caso della cosiddetta pandemia, con tutte le misure adottate contro la popolazione che hanno portato a chiedersi dove sia finito il buon senso, dove sia finito il giudizio, la ragione di fronte alle misure anti-vita. Ma anche in questo caso, dove fenomeni palesemente dannosi sono stati definiti innocui e addirittura esclusi dalla valutazione dell’inquinamento atmosferico, la capacità di pensare viene messa fuori gioco.

La geoingegneria è già in atto.

“Non sarà trascorso molto tempo da che sul calendario sarà passato l’anno 2000, che si manifesterà – a partire dall’America – un divieto, non diretto, ma comunque un divieto di ogni tipo di pensare, una legge che avrà lo scopo di soffocare ogni pensiero individuale”.

Rudolf Steiner (O.O.167)

NOTIZIE DEGLI ULTIMI GIORNI

Geoingegnerizzare la maggior parte della superficie terrestre? Potrebbe non essere una grande idea!

Mentre il cambiamento climatico passa da “problema lontano” a “minaccia imminente” nella percezione pubblica, i governi e i filantropi miliardari si affannano per mitigare gli impatti del riscaldamento globale. La geoingegneria, la trasformazione radicale dell’ambiente e dell’ecosistema, è stata oggetto di notevole interesse. Esistono due approcci principali all’intervento antropico sul clima: La geoingegneria degli aerosol, che consiste nello spruzzare particolato nell’atmosfera per bloccare parzialmente il sole, ha dominato le discussioni, mentre la geoingegneria delle acque rimane relativamente sconosciuta….

https://www.forbes.com/sites/arielcohen/2022/12/19/geo-engineer-most-of-the-earths-surface-may-not-be-a-great-idea/

GALAPAGOS Combattere il riscaldamento globale con tecnologie fantascientifiche: è una buona idea? Intanto i militari americani cercano di capire se qualcuno ha già cominciato ….

E allora la Darpa, celeberrima agenzia per la ricerca avanzata della difesa americana, ha deciso di occuparsene. Mettendo in campo un sistema di monitoraggio, che fa ampio ricorso ai modelli matematici e all’intelligenza artificiale , per capire tempestivamente, a partire da anomali cambiamenti delle temperature, se qualcuno, da qualche parte nel mondo, si è messo a giocare a fare dio con il clima. ….https://www.repubblica.it/venerdi/2022/11/11/news/geoingegneria_darpa_difesa_usa_clima_stagliano_galapagos-373962874/

WHAT IS GEOENGINEERING? EARTH’S “CLIMATE PLAN B”?

La geoingegneria, l’ingegneria climatica o l’intervento sul clima, la manipolazione deliberata e su larga scala dei sistemi climatici per contrastare il riscaldamento globale di origine antropica, potrebbe essere il “Piano B per il clima” della Terra. Criticata come un programma fantascientifico….https://psci.princeton.edu/tips/2020/9/26/what-is-geoengineering

Gli scienziati chiedono sempre più spesso di oscurare il sole

Non è più fantascienza.

https://futurism.com/scientists-calling-dim-sun-geoengineering

PRINCETON: GEOINGEGNERIA E CONTROLLO DEL CLIMA

La geoingegneria serve fondamentalmente a compensare la notevole carenza di opzioni di mitigazione che sono necessarie per mantenere l’aumento della temperatura al di sotto…

Conclusione

Mentre solo ulteriori ricerche e prove controllate diranno se la geoingegneria è un approccio praticabile per combattere i cambiamenti climatici, molti esperti avvertono che finora le tecnologie SRM più sperimentali (in particolare il SAI) dovrebbero essere considerate solo come misure di ultima istanza. Nella maggior parte delle aree, la scienza è promettente e il costo (scontando i rischi e le incertezze associate) è basso rispetto ai costi della mitigazione e dell’adattamento, ma finora le dimensioni politiche sono rimaste in gran parte inesplorate. Esiste una moratoria di fatto sulla maggior parte degli esperimenti di geoingegneria, come previsto dalla Convenzione delle Nazioni Unite sulla diversità biologica (2016). Qualsiasi Paese che impieghi unilateralmente la tecnologia della geoingegneria rischia di provocare eventi meteorologici imprevedibili in altre parti del mondo, con un impatto probabilmente più pronunciato nei Paesi del Sud globale. Il cambiamento dei modelli di precipitazione derivante da dispiegamenti localizzati di SRM (preoccupazioni simili sono state espresse per l’inseminazione delle nuvole per alleviare la siccità che priva i Paesi a valle delle piogge) potrebbe essere una nuova fonte di tensione geopolitica, e le possibilità di ” militarizzazione” rischiano di violare la Convenzione sulla Modificazione Ambientale del 1977 (ENMOD). L’uso arbitrario di tecniche come l’iniezione di aerosol stratosferico da parte dei Paesi del Nord Globale è antitetico all’ideale di “giustizia climatica” e incompatibile con lo sviluppo sostenibile; molti sostengono che comprometta l’obbligo dei Paesi dotati di risorse per la geoingegneria di adempiere alle loro responsabilità di riduzione delle emissioni comuni ma differenziate in quanto parti degli Accordi sul clima di Parigi e disincentivi la decarbonizzazione.

https://psci.princeton.edu/tips/2020/9/26/what-is-geoengineering

HARVARD: Etica e geoingegneria solare: Giustizia, legittimità e governance nella crisi climatica

La conferenza Etica e Geoingegneria Solare è motivata dalla seguente domanda: come, se mai, i paesi dovrebbero impegnarsi nella ricerca sulla geoingegneria solare e nella sua possibile applicazione? Questa domanda, sempre più divisiva, è in parte di competenza di scienziati e modellisti: abbiamo bisogno di un quadro più chiaro dei rischi e dei benefici dei vari regimi di impiego…. https://www.hks.harvard.edu/events/ethics-and-solar-geoengineering-justice-legitimacy-and-governance-climate-crisis

In molti sono convinti che le sperimentazioni siano in corso da un bel po’ di anni.

https://image.3bmeteo.com/images/newarticles/w_1280/in-molti-credono-che-le-scie-di-condensazione-siano-un-esperimento-di-geoingegneria-climatica-3bmeteo-137132.jpg

