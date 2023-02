Lowell Wood: il ritorno del Dottor Destino – Dice che per fermare il global warming basta oscurare il cielo…

Di NoGeoingegneria

All’opinione pubblica viene data l’impressione che il recupero dello strato di ozono sia ormai garantito ( Buco dell’ozono, una storia a lieto fine che ci può insegnare), e questo viene utilizzato come incentivo per promuovere interventi geo-ecologici nell’atmosfera terrestre, che a loro volta causano il problema dell’assottigliamento dello strato di ozono stesso. https://www.unep.org/news-and-stories/press-release/ozone-layer-recovery-track-helping-avoid-global-warming-05degc Il principale pericolo per la vita su questo pianeta, così come viene pubblicamente proclamato, non è quindi quello dell’assottigliamento dello strato di ozono, perché questo è già stato combattuto con successo, il grande nemico è ora e ancora il singolo cittadino e l’aumento di CO2 che produce.

“Il Protocollo di Montreal è uno degli accordi multilaterali di maggior successo della storia per un motivo preciso”, ha dichiarato Erik Solheim, capo dell’Agenzia delle Nazioni Unite per l’Ambiente. “L’attenta miscela di scienza affidabile e azione collaborativa che ha caratterizzato il Protocollo per oltre 30 anni e che guarirà il nostro strato di ozono è proprio il motivo per cui l’emendamento di Kigali è così promettente per la futura azione sul clima.” Una delle azioni più gettonate è la chemioterapia per il pianeta ossia la gestione dell’irraggiamento solare (SRM).

L’agenzia europea per l’ambiente chiede e risponde:

Qual è lo stato attuale dello strato di ozono? Lo strato di ozono si trova nella stratosfera, tra i 15 e i 30 km di altezza, e protegge noi e gli altri esseri viventi dalle dannose radiazioni ultraviolette del sole. La riduzione dello strato di ozono potrebbe avere gravi effetti sulla salute umana e sull’ambiente… Nel complesso, la mitigazione dell’impoverimento dell’ozono è ancora molto fragile e le prove scientifiche suggeriscono che sono necessarie ulteriori azioni per eliminare la pressione sullo strato di ozono causata dalle ODS. LEGGI QUI https://www.eea.europa.eu/themes/climate/ozone-depleting-substances-and-climate-change-1

