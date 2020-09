Un collettivo di professionisti della salute ha lanciato … un “Messaggio di allerta internazionale” rivolto ai governi e ai cittadini di tutto il mondo. Tra i firmatari ci sono medici di molti paesi e diversi professori di medicina, tra cui il microbiologo e specialista in malattie infettive e tropicali Martin Haditsh.

Il gruppo ha discusso il pericolo reale del virus, la manipolazione delle cifre, il ruolo dell’OMS, le conseguenze del confinamento o dell’uso di mascherine, e in particolare ha chiesto ai governi di “togliere tutte le restrizioni e gli obblighi ai cittadini“.

Noi, come professionisti della sanità, in molti paesi del mondo:

1. Noi diciamo: STOP a tutte le misure folli e sproporzionate che sono state adottate fin dall’inizio per combattere la SARS-CoV-2 (contenimento, blocco dell’economia e dell’istruzione, distanziamento sociale, mascherine per tutti, ecc) perché sono totalmente ingiustificate, non si basano su alcuna evidenza scientifica e violano i principi fondamentali della medicina basata sull’evidenza.

D’altra parte, naturalmente, sosteniamo misure ragionevoli come raccomandazioni per lavarsi le mani, starnutire o tossire sul gomito, usare un fazzoletto monouso, ecc.

Non è la prima volta che l’umanità si trova ad affrontare un nuovo virus: abbiamo sperimentato l’H2N2 nel 1957, l’H3N2 nel 1968, la SARS-CoV nel 2003, l’H5N1 nel 2004, l’H1N1 nel 2009, il MERS-CoV nel 2012 e affrontiamo il virus dell’influenza stagionale ogni anno. Tuttavia, per questi virus non è stata adottata nessuna delle misure adottate per la SARS-CoV-2.

Ci è stato detto:

“Ma la SARS-CoV-2 è altamente contagiosa” e noi diciamo: “Non è vero“. Questa affermazione è respinta da esperti di fama internazionale. Un semplice confronto con altri virus mostra che la SARS-CoV-2 è moderatamente contagiosa. Malattie come il morbillo possono essere descritte come altamente contagiose. Ad esempio, una persona infettata dal morbillo può infettare fino a 20 persone, mentre una persona infettata da questo coronavirus ne infetta solo 2 o 3, cioè 10 volte meno del morbillo.

– Ma è un nuovo virus” e noi diciamo: H1N1 e gli altri virus che sono stati menzionati erano anch’essi nuovi virus. Eppure: non abbiamo confinato i paesi, non abbiamo bloccato l’economia mondiale, non abbiamo paralizzato il sistema educativo, non abbiamo preso le distanze sociali e non abbiamo detto alle persone sane di indossare le mascherine. Inoltre, alcuni esperti dicono che è possibile che questo virus circolasse prima, ma che non ce ne siamo resi conto.

– “Ma non abbiamo un vaccino” e diciamo: nemmeno all’inizio dell’H1N1 avevamo un vaccino, come ai tempi della SARS-CoV. Eppure: non abbiamo confinato i paesi, non abbiamo bloccato l’economia mondiale, non abbiamo paralizzato il sistema educativo, non abbiamo preso le distanze sociali e non abbiamo detto a persone sane di indossare maschere.

– “Ma, questo virus è molto più letale”e diciamo: FALSO, perché proprio rispetto all’influenza e se consideriamo il periodo tra il 1° novembre e il 31 marzo, ci sono stati in tutto il mondo – quando queste misure sono state adottate -: 860.000 casi e 40.000 morti, mentre l’influenza nello stesso periodo di 5 mesi ha infettato, in media, 420 milioni di persone e ucciso 270.000 di loro. Inoltre, il tasso di mortalità dei casi annunciato dall’OMS (3,4%) è stato ampiamente sovrastimato ed è stato respinto fin dall’inizio da eminenti esperti di epidemiologia. Tuttavia, anche prendendo questo tasso di mortalità dei casi, possiamo vedere che questo coronavirus è tre volte meno letale del 2003 (10%) e 10 volte meno letale del 2012 (35%).

– “Ma COVID-19 è una malattia grave” e noi diciamo: È FALSO. La SARS-CoV-2 è un virus benigno per la popolazione generale perché dà l’85% delle forme benigne, il 99% dei soggetti infetti si riprende, non costituisce un pericolo per le donne incinte e i bambini (a differenza dell’influenza), si diffonde meno rapidamente dell’influenza e il 90% delle persone che muoiono sono anziani (che devono, ovviamente, essere protetti come le altre popolazioni a rischio). Per questo gli esperti hanno definito “delirante” l’affermazione che si tratta di una grave malattia e il 19 agosto hanno dichiarato che “non è peggio dell’influenza“.

– “Ma ci sono persone asintomatiche” e noi rispondiamo: anche nell’influenza il 77% delle persone infette è asintomatico e può trasmettere il virus. Eppure: alle persone sane non viene detto di indossare maschere ogni anno e non viene fatto alcun allontanamento sociale nonostante l’influenza infetti 1 miliardo di persone e uccida 650.000 persone.

– “Ma questo virus sta causando il sovraffollamento degli ospedali” e noi rispondiamo: è FALSO. La saturazione riguarda solo pochi ospedali, ma si fa credere che l’intero sistema ospedaliero sia saturo o che la saturazione sia imminente, mentre in alcuni Paesi ci sono migliaia di ospedali. È ragionevole e corretto attribuire, ad esempio, a 1000 o 2000 ospedali una situazione che riguarda solo 4 o 5 ospedali? Non sorprende inoltre che alcuni ospedali siano saturi perché erano epidemici (come la Lombardia in Italia o New York negli USA). Non va dimenticato che gli ospedali di molti paesi sono stati sopraffatti (comprese le unità di terapia intensiva) durante le precedenti epidemie di influenza e che a quel tempo si parlava addirittura di : “tsunami” di pazienti negli ospedali, “ospedali sovraffollati“, tende erette fuori dagli ospedali, “zone di guerra“, “ospedali al collasso” e “stato di emergenza“. […]

2. Noi diciamo: STOP a queste folli misure le cui conseguenze catastrofiche hanno già cominciato ad apparire: Suicidio di persone ansiose come riportato in Cina, sviluppo di patologie psichiatriche, paralisi del percorso educativo di alunni e studenti universitari, impatti negativi e pericoli per gli animali, trascuratezza di altre malattie (soprattutto croniche) e aumento della loro mortalità, aumento della violenza domestica, perdite economiche, disoccupazione, grave crisi economica […], gravi conseguenze sull’agricoltura, destabilizzazione dei paesi e pace sociale e rischio di scoppio di guerre. […]

3.RIFIUTIAMO l’obbligo di applicazioni di tracciamento di contatti come avviene in alcuni paesi perché la SARS-CoV-2 è un virus benigno che non giustifica tale misura. Inoltre, secondo le raccomandazioni internazionali e indipendentemente dalla gravità di una pandemia (moderata, elevata, molto elevata), la tracciatura dei contatti non è raccomandata. Durante le epidemie di influenza, effettuiamo il tracciamento dei contatti? No. Tuttavia, il virus dell’influenza infetta molte più persone e ha più popolazioni a rischio di questo coronavirus.

4. Noi diciamo: STOP alla censura degli esperti e gli operatori sanitari per evitare che dicano la verità (soprattutto nei Paesi che si definiscono democratici).

5. Siamo d’accordo con gli esperti che denunciano l’inclusione delle proiezioni nel conteggio dei casi, anche se i soggetti sono sani e asintomatici.

Questo ha portato ad una sopravvalutazione dei casi. Va ricordato che la definizione di un caso in epidemiologia è: “l’insorgenza di molti possibili esiti: malattia, complicazioni, postumi, morte. Nella cosiddetta sorveglianza sindromica, un caso è definito come il verificarsi di eventi non specifici come raggruppamenti di sintomi o motivi per cercare cure, ricoveri ospedalieri o servizi di emergenza”. Diciamo quindi: dobbiamo separare lo screening dai casi e smettere di confonderli.

6. Siamo d’accordo con gli esperti che denunciano il fatto che non si fa distinzione tra le persone che sono morte a causa del virus e quelle che sono morte con il virus (con co-morbilità), il fatto che la causa della morte è attribuita alla SARS-CoV-2 senza test o autopsia, e il fatto che i medici sono sotto pressione affinché segnino il COVID-19 come causa della morte, anche se il paziente è morto per qualcos’altro. Questo porta a sopravvalutare il numero dei morti ed è una scandalosa manipolazione dei numeri perché durante le epidemie di influenza stagionale, per esempio, non è questo il modo di lavorare. Tanto più che il 20% dei pazienti COVID sono co-infettati con altri virus respiratori. Dopo una nuova valutazione, solo il 12% dei certificati di morte in un paese europeo ha mostrato una causalità diretta del coronavirus. In un altro paese europeo, i professori Yoon Loke e Carl Heneghan hanno dimostrato che un paziente che è risultato positivo ma che è stato curato con successo e poi dimesso dall’ospedale sarà comunque conteggiato come decesso COVID anche se ha avuto un infarto o è stato falciato da un autobus tre mesi dopo. Il direttore dei Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie (CDC) di un paese nordamericano ha riconosciuto il 31 luglio che gli ospedali hanno un incentivo finanziario perverso a gonfiare le cifre di mortalità dei coronavirus.

7. Condividiamo l’opinione degli esperti che hanno messo in guardia contro l’intubazione quasi sistematica di alcuni pazienti a causa della folle paura del virus. I protocolli devono essere modificati perché hanno causato un alto numero di morti.

8. Diciamo che è importante che venga effettuata una revisione delle prestazioni analitiche e cliniche dei test immessi sul mercato, compresi i test virologici. Molti kit sono attualmente utilizzati quando una parte significativa delle loro prestazioni (ad esempio la specificità analitica, soprattutto per i quattro coronavirus stagionali) non è stata valutata, il che è grave perché oltre ai casi di falsi negativi, la letteratura riporta falsi positivi preoccupanti, che possono sopravvalutare il numero dei casi e dei decessi. Secondo un professore di microbiologia, la percentuale di falsi positivi può raggiungere il 20%. Alcuni articoli scientifici che riportano questi casi di falsi positivi sono stati censurati. Così diciamo: STOP ai test obbligatori a causa di questa inaffidabilità e della mancanza di verifica delle sue prestazioni e perché non c’è nulla in questo coronavirus (che è un virus benigno con un basso tasso di fatalità dei casi) che lo giustifichi. Come abbiamo detto, l’influenza infetta 1 miliardo di persone ogni anno, 30 volte di più del SARS-CoV-2, eppure non sono necessari test per i viaggi.

9. Ai cittadini diciamo: non abbiate paura, questo virus è benigno se non fate parte delle popolazioni a rischio. Se le stazioni televisive facessero la stessa cosa con l’influenza, i numeri sarebbero molto più alti che per il coronavirus! La televisione vi riferirà ogni giorno in media: 3 milioni di casi e 2.000 morti per influenza. E per la tubercolosi, la televisione segnalerà una media di 30.000 casi e 5.000 decessi ogni giorno. Il virus dell’influenza infetta 1 miliardo di persone ogni anno e ne uccide 650.000, mentre la tubercolosi infetta 10,4 milioni di persone ogni anno e ne uccide 1,8 milioni. Inoltre, in TV si parla di “casi” quando si tratta di positivi asintomatici e non di casi. […]

10. Ai cittadini diciamo: il lavaggio delle mani è un riflesso che dobbiamo avere per tutta la vita, che ci sia o meno il coronavirus, perché è la misura di igiene più efficace. Ma indossare una maschera quando non si è malati e praticare il distanziamento sociale non fa parte dell’igiene o il mantenimento della salute pubblica, è una follia. Indossare una mascherina per lungo tempo ha diversi effetti indesiderati sulla salute e la trasforma in un nido di germi. “Il virus può concentrarsi nella mascherina e quando la si toglie, il virus può essere trasferito alle mani e diffondersi”, ha detto l’epidemiologo Dr. Anders Tegnell. Alla domanda se le persone sono in pericolo indossando le mascherine, la dott.ssa Jenny Harries ha risposto: “A causa di questi problemi di gestione [delle mascherine], le persone possono essere in pericolo. …] Dovete sapere che la bocca e il naso non sono fatti per essere bloccati. Quello che indossi è una mascherina, in apparenza, ma una museruola sulla tua libertà, in realtà. Tanto più che, come dicono diversi esperti, tra cui il professor Yoram Lass, l’epidemia è finita nella maggior parte dei paesi e chi vi dice il contrario è un bugiardo. Dicendovi che l’epidemia non è finita, brandendo la minaccia di una seconda ondata (che non si basa su alcuna prova), chiedendovi di indossare una mascherina e di fare distanziamento sociale, l’obiettivo è, infatti, quello di prolungare la paura fino alla realizzazione di un vaccino e di renderlo più accettabile per voi.

11. Diciamo alle compagnie aeree: diversi studi scientifici hanno dimostrato un legame tra l’eccessiva igiene e lo sviluppo di malattie come le malattie allergiche, le malattie autoimmuni, le malattie infiammatorie o alcuni tipi di cancro. Questo è ciò che in medicina chiamiamo: l’ipotesi igienista. Quindi, interrompete le operazioni di disinfezione e toglietevi le mascherine e le ridicole tute protettive dei vostri dipendenti che abbiamo visto sui media. Fare questo è una follia. Gli aeroporti devono anche smettere di prendere temperature e fermare le quarantene. La SARS-CoV-2 non è la peste nera. Anche voi, come i cittadini, siete stati manipolati.

12. Ai governi diciamo: togliete tutte le restrizioni e obblighi ai cittadini (stato di emergenza, obbligo di indossare mascherine, distanziamento sociale, ecc.) perché sono stupidi e puramente dittatoriali e non hanno nulla a che fare con la medicina o l’igiene o la conservazione della salute pubblica.

Non vi è alcuna ragione scientifica o medica per cui i cittadini non malati debbano indossare mascherine. Il dottor Pascal Sacré, anestesista-rianimatore, ha detto: “Costringere tutti a portarle sempre, mentre l’epidemia scompare, è un’aberrazione scientifica e medica”. Il professor Didier Raoult ha detto: “La decisione del contenimento così come la decisione delle mascherine… non si basano su dati scientifici”. […]. Il professor Maël Lemoine ha anche detto che il cambiamento nel discorso sulle mascherine è: “politico, non scientifico”. In alcuni paesi asiatici, le persone indossano mascherine tutto l’anno (per proteggersi, tra l’altro, dall’inquinamento). L’uso diffuso di mascherine in questi paesi ha impedito loro di avere epidemie di coronavirus? L’uso diffuso di mascheine in questi paesi impedisce che si verifichino epidemie annuali di influenza o di altri virus respiratori? La risposta, ovviamente, è no. […]

13. Noi diciamo alle forze dell’ordine: i cittadini vi devono molto perché voi siete i garanti della loro sicurezza e del rispetto della legge e dell’ordine ogni giorno. Ma sostenere la legge non significa sottomettersi ciecamente a ordini ingiusti. È stato questo errore che ha portato alla seconda guerra mondiale e alla morte di 50 milioni di persone. Vi diciamo quindi: fate rispettare la legge ma non l’ingiustizia e la dittatura, rifiutate di imporre queste misure, rifiutate di verbalizzare i vostri concittadini (quando non indossano una mascherina, per esempio), non picchiateli, non imprigionateli. Non siate strumenti di dittatura. […]

14. Ai cittadini diciamo: dobbiamo rispettare la legge. Ma questo non significa sottomissione cieca alla follia, all’ingiustizia o alla dittatura. È questa cieca sottomissione dei cittadini a leggi ingiuste che ha portato alla seconda guerra mondiale con la morte di 50 milioni di persone. Siete nati liberi e dovete vivere liberi, quindi: non abbiate paura e se non siete malati: toglietevi le mascherine, uscite dalle vostre case come volete e senza distanziamenti sociali, ma fatelo in modo pacifico e senza violenza. I professori Carl Heneghan e Tom Jefferson, epidemiologi con grande esperienza nella medicina basata sull’evidenza, dicono: “Non ci sono prove scientifiche a sostegno della disastrosa regola dei due metri. La ricerca di scarsa qualità viene utilizzata per giustificare una politica con enormi conseguenze per tutti noi”.



15. Stiamo dicendo che ci deve essere una riforma totale dell’OMS.

I successi dell’OMS sono indiscutibili: milioni di vite sono state salvate grazie ai programmi di vaccinazione contro il vaiolo e il consumo di tabacco è stato ridotto in tutto il mondo. Ma il problema principale dell’OMS è che per diversi anni è stata finanziata all’80% da aziende (comprese le aziende farmaceutiche) e da donatori privati (tra cui una nota fondazione) e l’evidenza è in aumento: falso allarme sull’H1N1 sotto l’influenza delle lobby farmaceutiche, inquietante compiacenza verso il glifosato che l’OMS aveva dichiarato sicuro nonostante le vittime dell’erbicida, cecità alle conseguenze dell’inquinamento legato alle compagnie petrolifere in Africa, Minimizzazione del tributo umano dei disastri nucleari da Chernobyl a Fukushima e dei disastri dell’uso di munizioni all’uranio impoverito in Iraq o nei Balcani, mancato riconoscimento di Artemisia per proteggere gli interessi delle aziende farmaceutiche nonostante la sua comprovata efficacia nel trattamento della malaria.

L’indipendenza dell’organizzazione è compromessa sia dall’influenza delle lobby industriali – soprattutto farmaceutiche – sia dagli interessi dei suoi Stati membri, in particolare della Cina. Il presidente di un Paese ha detto: “ Penso che l’Organizzazione mondiale della sanità dovrebbe vergognarsi perché sono diventati i portavoce della Cina” . L’istituzione ginevrina, che aveva sottovalutato la minaccia dell’Ebola (oltre undicimila morti) è inoltre accusata di trascurare le malattie tropicali a favore di mercati più succulenti. Un’indagine condotta nel 2016 (l’OMS nelle grinfie dei lobbisti) ha fornito una radiografia edificante dell’OMS, che ritrae una struttura indebolita soggetta a molteplici conflitti di interesse. Questa indagine ha mostrato come gli interessi privati dominano le questioni di salute pubblica all’OMS. Non è accettabile che il denaro che lo finanzia provenga principalmente da una sola persona e che sia infiltrato dalle lobby. Recentemente, l’OMS è diventata ancora più screditata per essere caduta nella trappola del Lancet Gate quando un semplice studente ha scoperto la frode.

All’epoca dell’influenza H1N1: il dottor Wolfgang Wodarg, presidente della commissione per la salute dell’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa, ha criticato l’influenza dell’industria farmaceutica sugli scienziati e sui funzionari dell’OMS, affermando che essa aveva portato alla situazione in cui “inutilmente milioni di persone sane erano esposte al rischio di vaccini mal testati” e che, per un ceppo influenzale, era “molto meno dannoso” di tutte le precedenti epidemie influenzali. Aveva assolutamente ragione perché, in seguito, il vaccino ha ucciso 1 500 persone con la narcolessia, di cui l’80% bambini, come vedremo. Ha anche accusato l’OMS di alimentare i timori di una “falsa pandemia”, l’ha definita “uno dei più grandi scandali medici di questo secolo” e ha chiesto l’apertura di un’indagine.

In effetti, i criteri per dichiarare una pandemia (come la gravità) sono stati modificati dall’OMS sotto l’influenza delle lobby farmaceutiche in modo da poter vendere i vaccini ai paesi di tutto il mondo. Secondo un rapporto dell’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa sulla gestione dell’influenza H1N1, anche da parte dell’OMS: “Sono stati sprecati ingenti fondi pubblici e ci sono timori ingiustificati sui rischi per la salute… Sono state individuate gravi carenze per quanto riguarda la trasparenza dei processi decisionali relativi alla pandemia, sollevando preoccupazioni sulla possibile influenza che l’industria farmaceutica avrebbe potuto esercitare sulle decisioni chiave relative alla pandemia. L’Assemblea è preoccupata che questa mancanza di trasparenza e di responsabilità possa portare a un calo della fiducia del pubblico nelle opinioni dei principali enti sanitari pubblici”. La storia si ripete oggi con esattamente gli stessi attori e la stessa compagnia della paura. L’ex segretario generale del dipartimento di sanità pubblica dell’OMS ha rivelato in un altro sondaggio (TrustWHO) che all’epoca dell’H1N1 nessuno aveva paura all’OMS e che non conosceva nessuno all’OMS che fosse stato vaccinato, compreso l’ex direttore generale: la cinese Margaret Chan. Sebbene sia un alto funzionario dell’OMS, lui e la maggior parte dei suoi colleghi sono stati esclusi da un incontro tra il direttore generale e le aziende farmaceutiche di vaccini con la motivazione che “si tratta di un incontro privato”?

16. Diciamo che bisogna aprire un’indagine e che bisogna interrogare alcuni funzionari dell’OMS, in particolare quello che ha promosso il contenimento internazionale, che è un’eresia dal punto di vista medico e una truffa che ha portato il mondo fuori strada. Il 25 febbraio 2020, infatti, il capo della missione internazionale di osservazione del coronavirus in Cina ha elogiato la risposta di Pechino all’epidemia. Ha detto che la Cina è riuscita con metodi “all’antica”, ha sottolineato che “il mondo ha bisogno di lezioni dalla Cina”, che dovrebbe ispirarsi ad essi e che se avesse COVID-19, vorrebbe essere trattato in Cina!

Una volta ha anche descritto la Cina come “molto aperta” e “molto trasparente”. Come possiamo credere a queste affermazioni? Come si può credere che se avesse avuto il COVID-19, sarebbe andato in Cina per essere curato? Come possiamo credere che il mondo debba essere ispirato dalla Cina e che l’epidemia debba essere combattuta con “metodi antiquati”?

La cosa sorprendente è che è riuscito a far ingoiare al mondo le sue insalate. Perché purtroppo: dopo le sue dichiarazioni e il rapporto da lui supervisionato (che afferma che i metodi cinesi sono: “agili e ambiziosi”), i Paesi del mondo hanno attuato misure sproporzionate e hanno seguito ciecamente l’OMS nel confinare le loro popolazioni. La paura e la psicosi sono state propagate presentando la SARS-CoV-2 come un virus molto pericoloso o un virus della mortalità di massa, quando questo non è assolutamente il caso.

I membri canadesi eletti della Camera dei Comuni hanno persino convocato questo funzionario dell’OMS per comparire dopo aver rifiutato l’invito a comparire davanti al Comitato permanente per la salute….. Anche il leader ad interim del Partito conservatore canadese ha messo in dubbio l’accuratezza dei dati dell’OMS sul COVID-19. Dire che la Cina ha ridotto il numero di casi o ha gestito bene l’epidemia e ha lisciato la curva attraverso il contenimento è una menzogna completa e non si basa su alcuna prova perché nessuno può dare un numero di casi o di decessi in Cina se non avesse applicato il contenimento. […]

La follia ha raggiunto il punto in cui in alcuni paesi: le spiagge sono state disinfettate con la candeggina, ai pompieri con i baffi e la barba è stato vietato di lavorare, il plexiglas è stato installato ovunque (anche nelle aule scolastiche) come se fosse la peste nera, un treno è stato fermato perché qualcuno non indossava una maschera, Famiglie private della possibilità di vedere i loro morti (come se il virus stesse per saltare fuori dal loro corpo e mordere), septuagenari multati per essere usciti e aver buttato la spazzatura, e persino monete e banconote dall’estero sono state “isolate”!

Come possono i paesi accettare di cadere in questo livello di follia, stupidità e dittatura? Soprattutto quelli che si definiscono democratici. Tutto questo per un virus che causa l’85% delle forme benigne e per il quale il 99% delle persone infette guarisce. L’OMS ha esortato il mondo a copiare la risposta della Cina al COVID-19 e ci è riuscita; ogni paese del mondo, seguendo ciecamente l’OMS, è diventato una copia carbone della Cina. Solo pochi paesi si sono rifiutati di imitare stupidamente gli altri, come la Svezia o la Bielorussia, con cui ci si può congratulare. […]

17. Diciamo che dobbiamo smettere di seguire ciecamente l’OMS perché non è un’organizzazione dotta ed è ben lontana dall’essere indipendente, come abbiamo visto. Alla domanda sul perché sia stata presa la decisione di rendere obbligatori 11 vaccini, un ex ministro della salute di un Paese europeo ha risposto: “È una decisione di sanità pubblica che risponde di fatto a un obiettivo globale dell’OMS che ora richiede a tutti i Paesi del mondo di ottenere il 95% dei bambini vaccinati per i vaccini necessari”.

Raccomandiamo inoltre ai governi di scegliere gli esperti che li consigliano con attenzione ed evitare quelli che hanno legami con i laboratori farmaceutici. Un importante professore di malattie infettive ha fatto questo commento su alcuni esperti di un paese europeo: “Un membro di spicco della Commissione per le malattie trasmissibili di questo Alto Consiglio ha così ricevuto 90.741 euro dall’industria farmaceutica, di cui 16.563 euro da [un laboratorio farmaceutico che produce una molecola che compete con l’idrossiclorochina]. Se un membro ha un conflitto di interessi rilevante, deve abbandonare l’assemblea e non partecipare ai dibattiti o alla stesura del parere. In fondo al presente parere, tuttavia, non si fa menzione dei conflitti di interesse o del numero di membri qualificati che hanno partecipato alla votazione. Si tratta di una grave violazione del Regolamento”. […]

18. Ai governi diciamo: non seguire più – nelle epidemie – i modelli matematici che sono cose virtuali che non hanno alcuna connessione con la realtà e che hanno portato il mondo fuori strada in diverse occasioni e sono stati usati come giustificazione per politiche di contenimento folli. Infatti, un’università europea con forti legami con l’OMS aveva detto che :

– 50.000 britannici sarebbero morti per il morbo della mucca pazza, mentre alla fine ne sono morti solo 177.

– L’influenza aviaria avrebbe ucciso 200 milioni di persone, mentre sono morte solo 282.

– L’influenza H1N1 avrebbe ucciso 65.000 inglesi, mentre sono morti solo 457. Il tasso di mortalità è stato anche esagerato quando l’H1N1 si è finalmente rivelato molto meno pericoloso, spingendo molte persone a denunciare il considerevole denaro, il tempo e le risorse spesi per una lieve influenza. All’epoca, la stampa scoprì che il rettore di quell’università, che consigliava l’OMS e i governi, riceveva uno stipendio di 116.000 sterline all’anno dal produttore del vaccino H1N1.

E oggi, è sulla base dello stesso modello imperfetto, sviluppato per la pianificazione dell’influenza pandemica, che hanno dato le loro previsioni astrologiche sul COVID-19; hanno detto che 500.000 moriranno nel Regno Unito, 2,2 milioni negli Stati Uniti, 70.000 in Svezia e tra 300.000 e 500.000 in Francia! Chi può credere a queste cifre pazzesche? Ecco perché il professor Didier Raoult chiama questi modelli : “una forma moderna di divinazione“.

Anche il professor John Ashton ha denunciato queste previsioni astrologiche e il fatto che hanno una sorta di status religioso. Inoltre, la stampa ha scoperto che chiunque in questa università abbia incitato i governi al contenimento non ha rispettato nemmeno ciò che essi sostenevano. Anche in questo caso è necessario effettuare un sondaggio tra alcuni funzionari di questa università europea. Il professor Jean-François Toussaint ha detto a proposito del confinamento: “Dobbiamo a tutti i costi impedire a qualsiasi governo di prendere di nuovo una simile decisione. Tanto più che la strumentalizzazione della pandemia con il confinamento generalizzato di metà dell’umanità avrà portato solo al rafforzamento dei regimi autoritari e alla sospensione delle campagne di prevenzione delle principali malattie mortali. In Francia, le simulazioni che stimano che siano state salvate 60.000 vite sono pura fantasia”. Il famoso slogan internazionale: “Resta a casa, salva vite” era semplicemente una falsa dichiarazione. Al contrario, il contenimento ha ucciso molte persone.

19. RIFIUTIAMO l’obbligo di vaccinazione e RIFIUTIAMO l’obbligo di un certificato di vaccinazione contro il coronavirus per i viaggi, per i seguenti motivi:

– Il vaccino non è indispensabile perché l’85% delle forme sono benigne, il 99% dei soggetti infetti si riprende e i bambini e le donne incinte non sono a rischio. Inoltre, gran parte della popolazione è già protetta contro la SARS-CoV-2 grazie all’immunità acquisita con i coronavirus stagionali. Dire che non siamo sicuri è una MENZOGNA e mettere in dubbio la durata o l’efficacia di questa protezione è una manipolazione per proteggere il piano aziendale del vaccino.

– È un virus a RNA, quindi è più probabile che muti e il vaccino potrebbe non essere efficace.

– I test sui vaccini sono stati affrettati e ci sono richieste di accelerare le procedure di test e di fare a meno dei soliti test per capire i rischi per la sicurezza potrebbero portare a battute d’arresto ingiustificate durante la pandemia e in futuro.

– Precedenti sperimentazioni di vaccini contro il coronavirus sono motivo di preoccupazione:

Nel 2004, uno dei vaccini sviluppati per la SARS ha causato l’epatite negli animali sui quali è stato testato. Un altro vaccino in fase di sperimentazione aveva causato gravi danni ai polmoni negli animali da laboratorio, rendendoli più suscettibili a future infezioni. I vaccini sviluppati contro un altro coronavirus, il virus della peritonite infettiva felina, hanno aumentato il rischio che i gatti sviluppino la malattia causata dal virus. Fenomeni simili sono stati osservati in studi su animali per altri virus, tra cui il coronavirus che causa la SARS.

– Alcuni vaccini sono testati da aziende che non hanno esperienza nella produzione e commercializzazione di vaccini e utilizzano nuove tecnologie in medicina per le quali non sono noti né i benefici né i rischi per la salute.

– Molte aziende farmaceutiche cercano il profitto finanziario a spese della salute delle popolazioni (senza, ovviamente, generalizzare su tutti).

Il capo di una società farmaceutica ha detto ai suoi azionisti durante l’influenza H1N1: “Questo vaccino sarà un’opportunità significativa in termini di ricavi. È una bella spinta per noi, per il fatturato e per il flusso di cassa”.

L’ex ministro della salute di un paese europeo ha detto il 23 maggio 2020: “Quando c’è un’epidemia come il COVID, vediamo: la mortalità, quando sei un medico, … o vediamo: la sofferenza. E c’è gente che vede: dollari… voi avete grandi laboratori che dicono: è il momento di fare miliardi”.

Il 16 giugno 2020, il professor Christian Perronne, specialista in malattie infettive, ha detto su Sud Radio riguardo al vaccino contro il coronavirus: “Non ne abbiamo bisogno… è una storia puramente commerciale”. Il sito della rivista Nexus ha pubblicato il 7 agosto il parere del dottor Pierre Cave che ha detto: “L’epidemia è finita in Francia… come medico, non esito ad anticipare le decisioni del governo: non solo dobbiamo rifiutare questi vaccini [contro COVID-19], ma denunciare e condannare l’approccio puramente commerciale e l’abietto cinismo che ha guidato la loro produzione”.

– Le scandalose violazioni etiche in molti studi clinici :

Poiché i paesi occidentali non permettono loro di violare i principi etici, molti laboratori farmaceutici (senza generalizzare su tutti) effettuano le loro sperimentazioni cliniche di farmaci e vaccini in paesi in via di sviluppo o poveri, dove si effettuano esperimenti su persone a loro insaputa e senza il loro consenso. Il rapporto di Irene Schipper (SOMO briefing paper sull’etica negli studi clinici) ha mostrato fallimenti etici scioccanti e molto gravi; in uno studio clinico, ad esempio, le donne africane hanno contratto l’HIV e poi si sono ammalate di AIDS. Questo studio clinico è stato finanziato da una nota fondazione e da un laboratorio. In alcuni Paesi, questi scandalosi studi clinici sono stati condotti con la complicità delle autorità locali in un contesto di conflitti di interesse.

– Un’azienda farmaceutica: AstraZeneca ha raggiunto un accordo con diversi paesi che le consente di ottenere l’immunità da qualsiasi pretesa legale, qualora il vaccino dovesse infine mostrare effetti collaterali dannosi. In altre parole, sono gli Stati e non AstraZeneca a risarcire le vittime, cioè con il denaro dei cittadini! A questo proposito, diciamo ai cittadini: Protestare MASSIVAMENTE contro questo accordo scandaloso, vergognoso e profondamente ingiusto fino alla sua abolizione. Questo uso IRRESPONSABILE del vostro denaro deve essere rifiutato. Anche gli esperti belgi sono stati “scioccati” da questo accordo.

– Gli scandali dei vaccini pericolosi o addirittura mortali si sono sviluppati in tempi di epidemie e ne citeremo due esempi (non siamo, ovviamente, anti-vacini, perché questo significa mettere in discussione le scoperte di Edward Jenner):

Lo scandalo del vaccino H1N1: è stato testato su un piccolo numero di persone e nonostante questo, nel 2009 è stato commercializzato come sicuro. Ma un anno dopo, in Finlandia e in Svezia sono state sollevate preoccupazioni su una possibile associazione tra narcolessia e vaccino. Un successivo studio di coorte in Finlandia ha riportato un aumento di 13 volte del rischio di narcolessia dopo la vaccinazione nei bambini e nei giovani di età compresa tra i 4 e i 19 anni, con la maggior parte dei casi che si verificano entro tre mesi dalla vaccinazione e quasi tutti entro sei mesi. Solo nel 2013 uno studio pubblicato sul British Medical Journal ha confermato questi risultati anche per la Gran Bretagna37. In totale, questo pericoloso vaccino ha causato 1.500 casi di narcolessia solo in Europa e l’80% delle vittime erano bambini. Anche alcuni dei medici del NHS che sono stati vaccinati erano affetti da narcolessia.

Peter Todd, un avvocato che ha rappresentato molti dei querelanti, ha detto al Sunday Times: “Non c’è mai stato un caso come questo prima d’ora. Le vittime di questo vaccino sono incurabili e a vita e avranno bisogno di molti farmaci”. Tra i bambini vittime del vaccino c’è un bambino di otto anni Josh Hadfield, che sta assumendo farmaci anti-narcolessia che costano 15.000 sterline all’anno per aiutarlo a rimanere sveglio durante il giorno a scuola. …] Le famiglie hanno attraversato un calvario di sette anni per vincere la causa in tribunale. E invece di essere compensati dalla società farmaceutica, lo hanno fatto gli Stati, con i soldi dei cittadini! …

20. Noi diciamo: STOP a tutte queste misure folli, dittatoriali e certamente malsane, a causa delle quali ogni giorno accadono tragedie, […] 60.000 malati di cancro rischiano di morire in Inghilterra a causa di ritardi nella diagnosi e nella cura secondo il professor Karol Sikora, 12.000 persone nel mondo rischiano di morire ogni giorno di fame (secondo Oxfam), il numero di infarti è raddoppiato in alcuni paesi, le aziende stanno fallendo, 305 milioni di posti di lavoro a tempo pieno vengono distrutti – in particolare per le donne e i giovani – secondo l’Organizzazione internazionale del lavoro, un uomo è morto a causa della mascherina negli Stati Uniti, ecc. […]

21. Noi diciamo ai governi: TUTTO deve tornare immediatamente alla normalità (compresa la riapertura dei servizi ospedalieri, del trasporto aereo, dell’economia, delle scuole e delle università) e questa presa di ostaggi globale deve cessare perché avete saputo, con le prove a sostegno, che voi, come cittadini, siete stati vittime della più grande truffa sanitaria del XXI secolo.

Il professor Carl Heneghan ha detto il 23 agosto che il timore che sta impedendo al Paese di tornare alla normalità è infondato, secondo l’Express. Le professoresse Karina Reiss e Sucharit Bhakdi hanno pubblicato a giugno un libro intitolato: “Corona: falso allarme? “45. Il sindaco di una città in Europa ha detto: “Il clima diffuso su [il tema del coronavirus] è particolarmente pesante e sta diventando sospettoso”. Il dottor Olivier Chailley ha scritto un libro intitolato: “Il virus della paura o come il mondo intero è impazzito“. Il professor Sucharit Bhakdi (che ha anche scritto una lettera ad Angela Merkel) ha detto delle misure adottate, comprese quelle di contenimento: “misure grottesche, assurde e molto pericolose… un impatto orribile sull’economia mondiale… autodistruzione e suicidio collettivo...”. Deve essere aperta un’inchiesta internazionale e indipendente e i responsabili devono essere consegnati alla giustizia.

22. Ai cittadini diciamo: per tenervi nel gregge, è possibile che alcuni cerchino di screditarci con tutti i mezzi, per esempio accusandoci di cospirazione o complotto, ecc. Non ascoltateli, sono BUGIIARDI perché le informazioni che vi sono state date sono: mediche, scientifiche e documentate.

23. Ai cittadini diciamo: questa lettera non deve portare alla violenza contro nessuno. Reagire in modo pacifico. E se un operatore sanitario che firma questa lettera sarà attaccato o diffamato o minacciato o perseguitato: sostenerlo MASSIVAMENTE. Cari cittadini: molti scienziati, eminenti professori di medicina e professionisti della salute in tutto il mondo hanno denunciato ciò che sta accadendo ed è ora di svegliarsi! Se non si dice nulla, verranno imposte nuove misure dittatoriali “made in China”. Dovete RIFIUTARLO. Vi assicuriamo che queste misure non hanno nulla a che fare con la medicina o l’igiene o la conservazione della salute pubblica, questa è dittatura e follia. Il dottor Anders Tegnell ha detto: “Il mondo è impazzito“, mettendo in atto il contenimento che “va contro ciò che sappiamo sulla gestione delle pandemie di virus”.

24. Invitiamo i professionisti della salute di tutto il mondo ad essere forti e coraggiosi e a fare il loro dovere di dire la verità, ad unirsi a noi nel collettivo: United Health Professionals e a firmare questa lettera inviando le seguenti 4 informazioni: nome, cognome, professione e paese a: join.unitedhealthprofessionals@gmail.com

FIRMATARI :

Prof.Martin Haditsh, microbiologo, specialista in microbiologia, malattie infettive e medicina tropicale, Austria

Ghislaine Gigot, medico di medicina generale, Francia

François Pesty, farmacista, Francia

Catherine Raulin, medico di medicina generale, Francia

Laurent Hervieux, medico di medicina generale, Francia

Geneviève Magnan, infermiera, Francia

Jean-Pierre Eudier, dentista, Lussemburgo

Andrée Van Den Borre, dentista, Belgio

Mauricio Castillo, anestesista e medico di terapia intensiva, Cile

Marie-Claude Luley-Leroide, medico di medicina generale, Francia

Daniele Joulin, medico di medicina generale, Francia

Mohamed Zelmat, biologo clinico, Francia

Nadine Blondel, infermiera, Francia

Hélène Banoun, biologa clinica, Francia

Estelle Ammar, logopedista, Francia

Caroline Durieu, medico di medicina generale, Belgio

Doris Stucki, psichiatra, Svizzera

Jessica Leddy, agopuntrice con licenza, Stati Uniti d’America.

Fabien Quedeville, medico di medicina generale, Francia

Michel Angles, medico di medicina generale, Francia

Dominique Carpentier, medico di famiglia, Francia

Christophe Cornil, chirurgo plastico, Francia

Pierre Brihaye, otorinolanringoiatra, Belgio

Elizabeth Luttrell, assistente infermiera certificata, Stati Uniti d’America

Tasha Clyde, infermiera, Stati Uniti d’America

Walter Weber, specialista in medicina interna e oncologia, Germania

Professor Pierre-Francois Laterre, anestesista e medico di terapia intensiva, Belgio

Sylvie Lathoud, psicologa clinica, Francia

Karim Boudjedir, ematologo, Francia

Caroline Heisch, osteopata, Francia

Eric Blin, fisioterapista, Francia

Vincent Schmutz, dentista, Francia

Zieciak WB, chirurgo otorinolaringoiatra, Sud Africa

Virginie Merlin, infermiera, Belgio

Gabriel Brieuc, anestesista, Belgio

Marie-José Eck, medico di famiglia, Francia

Patricia Grasteau, Infermiera personale assistita, Francia

Christine Villeneuve, psicoterapeuta, Francia

Philippe Voche, chirurgo plastico, Francia

Gérard Bossu, osteopata, Francia

Elaine Walker, medico di medicina d’urgenza, Stati Uniti d’America

Richard Amerling, nefrologo, Stati Uniti d’America.

Phil Thomas, medico di medicina generale, Sudafrica

Manfred Horst, allergologo e immunologo, Francia

Sybille Burtin, medico della sanità pubblica, Francia

Chantal Berge, infermiera, Francia

Denis Agret, medico di medicina d’urgenza e salute pubblica, Francia

Mélanie Dechamps, medico in terapia intensiva, Belgio

Prosper Aimé Seme Ntomba, Chirurgo dentista, Camerun

Sandrine Lejong, farmacista, Belgio

Professor Jan Zaloudik, oncologia chirurgica, Repubblica Ceca

Gaugain cherry, ostetrica, Francia

Delphine Balique, ostetrica, Francia

Marion Campo, ostetrica, Francia

Olivier Chailley, cardiologo, Francia

Johan Sérot, fisioterapista, Francia

Arlette Fauvelle, farmacista, Belgio

Farooq Salman, specialista in otorinolaringoiatria, Iraq

Olga Goodman, reumatologa, Stati Uniti d’America

Pascal Leblond, infermiere, Francia

Sybille Morel, infermiera, Francia

Marie-Thérèse Nizier, fisioterapista, Francia

Graziella Mercy, infermiera, Francia

Pierre Maugeais, medico di medicina generale, Francia

Carrie Madej, specialista in medicina interna, Stati Uniti d’America.

Victor Gomez Saviñon, cardiochirurgo, Città del Messico.

Martin Boucher, Infermiere, Canada

Evelyne Nicolle, farmacista, Francia

Agnès Dupond, medico di famiglia, Francia

Azad Mitha, medico di base,

Francia Ines Heller, fisioterapista, Francia

Marie Laravine, infermiera, Francia

Khaleel Kareem, anestesista e medico di terapia intensiva, Irak

Tonya Davis, assistente infermiera certificata, Stati Uniti d’America

Mary Baty, igienista dentale, Stati Uniti d’America

Luis Angel Ponce Torres, medico, Perù

Corinne Dodelin-Bricout, pediatra, Francia

Jana Schwiek, farmacista, Germania

Thierry Gourvénec, psichiatra d’infanzia, Francia

Stefan Landshamer, farmacista, Germania

Christine Schirmann, fisioterapista, Francia

Jean Pierre Garcia, medico di medicina generale, Francia

Thomas Haase, farmacista, Germania

Louis Fouché, anestesista e medico di terapia intensiva, Francia

Michael Knoch, medico, Germania

Claire Charton Promeyrat, infermiera, Francia

Kerstin Schön, specialista in neurologia, psichiatria e psicoterapia, Germania

Paul-Conrad Delaëre, fisioterapista, Francia

Manon Dannenmuller, fisioterapista, Francia

Catherine Solignac-Fernström, immunoallergologa, Francia ….

E’ possibile scaricare l’intera lettera qui in francese oqui in inglese.

FONTE https://covidinfos.net/covid19/stop-manipulations-masques-mensonges-un-collectif-international-de-professionnels-de-sante-denonce-des-mesures-folles-et-disproportionnees/1815/