È scoppiato in Germania lo scandalo dei Files RKI, l’equivalente tedesco dell’ISS. È stato ottenuto un FOIA su migliaia di documenti che provano che sapevano dall’inizio che i VACCINI non inducevano immunità.

Il Prof. Martin Schwab sui file RKI: “Il vero motivo per cui questi documenti sono tenuti sotto chiave è che il governo e, in caso di dubbio, il Robert Koch Institute, che ha sostenuto queste narrazioni, hanno ovviamente mentito”.

Prof. Homburg: Le oltre 2.000 pagine di documenti dei Files RKI dimostrano che la pandemia era tutta una frode.

Il termine “alto rischio per la salute” non deriva da dati, ma da una decisione politica.

Il mezzo di comunicazione alternativo “Multipolar”, relativamente piccolo, che si era fatto un nome soprattutto per la critica alle misure relative al coronavirus, è riuscito a pubblicare ampie trascrizioni di interviste, che ora sono diventate un evento mediatico in molti media tradizionali con il nome di “RKI files”.

Epoch Times parla con l’esperto Prof. Martin Schwab del successo di “Multipolar”, dei file RKI e del loro significato. Il Prof. Schwab è stato preside della Facoltà di Giurisprudenza della Freie Universität di Berlino dal 2010 al 2013. Dall’ottobre 2015 insegna all’Università di Bielefeld, dove è titolare della cattedra di diritto civile, processuale e societario.

Cosa sono i documenti dell’Istituto Robert Koch (RKI) che sono stati esposti?

Si tratta del fatto che la documentazione delle consultazioni interne dell’Istituto Robert Koch doveva essere tenuta sotto chiave. Ora, però, la rivista online “Multipolar” è riuscita a costringere l’RKI a divulgare almeno una parte di questi verbali. Parti perché passaggi significativi sono stati oscurati. Attualmente è in corso una causa presso il Tribunale amministrativo di Berlino con l’obiettivo di ordinare all’RKI di rendere pubblici i protocolli nella loro interezza.

Perché pensate che il governo non abbia semplicemente deciso di tenerlo nascosto? Per 125 anni terremo tutto sotto chiave e poi i nostri discendenti potranno dare un’occhiata a quello che succedeva?

Negli Stati Uniti, questi documenti, conservati dalle autorità, sarebbero stati gradualmente resi pubblici nel corso dei successivi 75 anni. La Food and Drug Administration (FDA) aveva sostenuto di poter esaminare e rendere pubbliche solo 500 pagine al mese. Data la mole di documenti, ciò avrebbe significato che sarebbero stati necessari 75 anni per rendere pubblici tutti i documenti. Tuttavia, un giudice federale del Texas ha dato un calcio nel sedere alla FDA e le ha ordinato di rilasciare 55.000 pagine al mese, con l’interessante motivazione che la rapida pubblicazione dei documenti Pfizer avrebbe fornito l’opportunità di convincere gli oppositori delle vaccinazioni della sicurezza e dell’efficacia dei vaccini COVID.

La base giuridica negli Stati Uniti è il Freedom of Information Act (FOIA). In Germania esiste una legge corrispondente, ovvero la legge sulla libertà d’informazione. In base a questa legge, le autorità pubbliche devono rendere disponibili le informazioni di cui dispongono a chiunque ne faccia richiesta. Non sono tenute a produrre direttamente le informazioni, ma devono garantire l’accesso alle informazioni già esistenti. E queste informazioni esistenti comprendono anche protocolli come quello in questione.

Non sarebbe stato possibile evitare che la sicurezza dello Stato venisse messa a repentaglio e cose del genere per tenere questi registri sotto chiave?

La legge sulla libertà d’informazione consente di tenere sotto chiave determinate informazioni se gli interessi pubblici o i diritti personali di terzi lo richiedono. Ed è piuttosto curioso che lo studio legale che rappresenta la RKI (in realtà, rappresenta la Repubblica Federale Tedesca – la RKI non è un’entità legale indipendente) abbia presentato una memoria di 1.056 pagine per giustificare il fatto che i passaggi oscurati debbano presumibilmente rimanere tali per il bene dello Stato.

Per inciso, questo accade anche in altri settori. Recentemente, un deputato ha presentato un’interrogazione parlamentare, da cui “CORRECTIV” ha ricavato le fonti a cui si fa riferimento in merito ai presunti piani della Conferenza di Wannsee 2.0. La risposta del Ministero dell’Interno è stata: “Non possiamo rivelarlo, altrimenti daremmo un’idea dei metodi di indagine dell’Ufficio per la protezione della Costituzione”. In linea di principio, ciò implica l’ammissione che “CORRECTIV” sta ovviamente lavorando insieme all’Ufficio per la protezione della Costituzione. A questo punto, la risposta è già emersa dalla non-risposta in caso di dubbio.

Si suppone che si tratti di conversazioni registrate di un centro di coordinamento dell’RKI, che ha ripetutamente tenuto conferenze congiunte. È corretto dire che il nocciolo della questione è che le decisioni politiche erano presumibilmente basate su pareri scientifici, ma i file dell’RKI ci dicono che queste consultazioni non hanno avuto luogo? È questa l’idea centrale?

L’idea centrale è che l’intera narrazione della pandemia ci è stata venduta come il prodotto di una valutazione scientifica. E questa valutazione scientifica è stata presentata come così convincente che chiunque osasse sollevare dubbi veniva immediatamente messo alla gogna: come un negazionista della corona, un teorico della cospirazione, un covido, come qualcuno che si rifiutava di accettare le presunte convincenti scoperte scientifiche. Questa era la narrazione creata all’epoca.

Il vero motivo per cui questi documenti sono tenuti sotto chiave è che il governo e, in caso di dubbio, il Robert Koch Institute, che hanno sostenuto questa narrazione, hanno ovviamente mentito.

Si sostiene che la segretezza è necessaria per il bene dello Stato. In realtà, l’obiettivo è quello di proteggere il governo da chi scopre che il governo federale, i governi statali e l’RKI gli hanno mentito. Ma è proprio per questo che esiste la legge sulla libertà d’informazione: questa legge esiste affinché i cittadini abbiano la possibilità di controllare le autorità per vedere se stanno mentendo.

Ecco perché non riesco a immaginare che l’invocazione da parte della RKI delle clausole di riservatezza della legge sulla libertà d’informazione possa avere successo in un caso giudiziario in cui tutto è in regola.

Sto cercando di immaginare di essere un giudice, in precedenza avevo creduto alla narrazione della pandemia e pensavo che le misure per il coronavirus fossero legalmente giustificabili, ma ora mi rendo conto che c’era una direttiva politica. Le misure per il coronavirus non erano affatto basate sulla scienza. La giustificazione epidemiologica delle malattie infettive per le misure non ha mai avuto nemmeno un briciolo di sostanza. Questo mi renderebbe sospettoso, per non dire scontroso.

E se poi venissi a sapere che Heinz Bude, uno dei coautori del famigerato documento sul panico, ha apertamente spifferato di aver cercato qualcosa che assomigliasse alla scienza e di aver quindi inventato il “valore R” e l'”appiattimento della curva”, e che questo non gli era stato detto da uno scienziato, ma da un giornalista scientifico degli Stati Uniti, allora penserei: “Allora, cara RKI, ora voglio sapere tutta la verità sul Lockdown. Noi, la magistratura, ti abbiamo sostenuto con la nostra pratica legale. Ora ci rendiamo conto che ci hanno mentito. Ora giù i pantaloni, ma subito!”. Questa sarebbe la mia reazione come giudice.

Ora, una cosa è essere nel giusto e un’altra è ricevere la conferma di ciò che si è fatto. Ma la gente è già di nuovo turbata perché il ministro della Salute Lauterbach ha appena insinuato, in relazione ai file dell’RKI, che potrebbe trattarsi di propaganda russa…

Si tratta di un’azione di retroguardia. Se l’Istituto Robert Koch ha condotto certe consultazioni con certi risultati e certe argomentazioni o addirittura non argomentazioni o argomentazioni fasulle, allora è quello che è successo. E poi non ha nulla a che fare con la propaganda russa. Si tratta quindi di una manovra di depistaggio.

Perché il governo non ha seguito le raccomandazioni scientifiche ovvero non ha permesso che si sviluppasse un discorso scientifico?

Dal primo lockdown, i media aziendali non hanno fatto altro che diffondere propaganda. Una propaganda come la definisce il sito web dell’Agenzia Federale per l’Educazione Civica. Propaganda come messaggio che toglie il pensiero al destinatario, che evita deliberatamente il discorso razionale, facendo invece appello a emozioni come la paura e il senso di colpa e suggerendo al destinatario che ha ragione con l’opinione che ha adottato.

E i messaggi sono stati ripetuti, ripetuti, ripetuti e ripetuti ancora. Allo stesso tempo, le persone sono state confuse. Un personaggio come il signor Lauterbach è l’attore ideale per la propaganda perché si contraddice continuamente. Più si mettono le persone di fronte a dichiarazioni contraddittorie, più diventano confuse, più cercano una guida. E quando la propaganda dichiara “se seguite tutto questo siete degli ‘eroi dell’AHA'” (come è stato scritto sui manifesti ovunque nell’inverno 2020/2021), crea questo (apparente) orientamento e arriva alle persone. È davvero sorprendente quante persone ci siano cascate. Quindi, perché cercare prove scientifiche quando si può ottenere l’obbedienza della gente con l’aiuto della propaganda?

Come mai l’idea del numero R, ad esempio, è rimasta così a lungo?

La cosa eccitante è che il valore R viene ancora venduto dall’RKI come misura del successo epidemiologico delle misure contro il coronavirus – in particolare nel cosiddetto “Studio Stop COVID” dell’RKI, presentato nell’estate del 2023 (in senso stretto, è stato presentato un rapporto di lavoro; il signor Lauterbach tiene ancora sotto chiave lo studio originale).

E con risultati completamente contraddittori. Il rapporto afferma che il valore R era diminuito prima ancora dell’entrata in vigore delle misure. Ciò porta a concludere che le misure erano efficaci ancor prima di entrare in vigore. Si tratta, ovviamente, di una mera asserzione e presuppone ciò che in realtà deve essere dimostrato. Lo studio Stop COVID (o quello che ne sappiamo dal rapporto di lavoro pubblicato) presenta difetti metodologici così gravi che normalmente non si lascerebbero passare nemmeno a uno studente.

Il documento dà adesso l’impressione che la Germania abbia preso misure e decisioni isolate in materia di coronavirus. Da dove viene l’assunto che avremmo potuto decidere qualsiasi misura senza un coordinamento nazionale?

Mi sembra di ricordare che nei documenti della RKI si afferma che si è discusso del fatto che un blocco globale probabilmente non era fattibile. Il fatto stesso che l’RKI prenda in considerazione questa ipotesi suggerisce che alla Germania è stato assegnato un ruolo centrale nell’orchestra del blocco globale.

Allo stesso tempo, però, questo significa anche che dobbiamo chiederci se la Germania abbia preso una decisione isolata o se ci sia stata un’azione politica globale. Guidata dall’OMS. Un’ulteriore analisi dei file potrà forse fare luce su questo aspetto.

Cosa dice questo dei media tedeschi? Che un mezzo relativamente piccolo come “Multipolar” pubblica questi documenti e non uno dei principali media o delle emittenti pubbliche?

I file della RKI riveleranno anche il fallimento dei media aziendali. Ieri ho letto un articolo di “t-online” su questo argomento, in cui si diceva che “Multipolar” è una rivista, è di destra e la rivista è popolare nella scena negazionista e anti-vaccinazione della corona.

Ecco di nuovo il manganello della diffamazione. Invece di fare finalmente il loro lavoro di rivelare la verità sull’isolamento, i giornalisti dei media aziendali stanno cercando di screditare “Multipolar”. Questo può avvenire solo perché i media aziendali devono ammettere di aver fallito su tutta la linea durante la crisi del coronavirus.

Che significato attribuisce a questa pubblicazione in vista del futuro? Cosa pensa che succederà se dovesse accadere qualcosa?

Sicuramente vedo l’opportunità di dare una svolta alla giurisprudenza, se, in relazione ai dossier RKI, sarà possibile imporre la ripresa dei procedimenti penali e pecuniari per i reati legati al coronavirus. Tali processi si baserebbero sui file RKI come nuove prove (articolo 359 n. 5 StPO).

Si potrebbe sostenere che, sulla base dei file RKI, la narrazione della pandemia non ha mai avuto alcuna base scientifica, quindi anche le misure da essa derivate erano incostituzionali e nulle, e che i tribunali l’avrebbero certamente vista in questo modo se fossero stati a conoscenza dei file RKI già all’epoca.

Questo perché qualsiasi margine di giudizio da parte dell’esecutivo è messo in discussione quando si dicono bugie, quando le decisioni non sono ovviamente basate sulla scienza. Nella decisione Kalkar (8 agosto 1978 – 2 BvL 8/77), la Corte costituzionale federale ha affermato che quando la conoscenza scientifica è importante, lo Stato deve essere guidato dal progresso della conoscenza. Se lo stato delle conoscenze cambia, il legislatore e l’esecutivo devono rivedere le loro decisioni. La Corte Costituzionale Federale ha affermato la stessa cosa per l’area del controllo delle infezioni nella decisione “Bundesnotbremse I” (del 19 novembre 2021 – 1 BvR 781/21).

Ciò significa: l’ingerenza pseudoscientifica o addirittura politica nel processo scientifico è semplicemente vietata dalla legge nella legge sul nucleare, nella protezione dalle epidemie e in generale ovunque siano coinvolte la scienza e la tecnologia. Le bugie non sono mai una base adeguata per decisioni politiche costituzionali.

Se adesso ai tribunali viene detto in modo trasversale: caro giudice, anche lei è stato ingannato qui, e le chiediamo gentilmente di riprendere questa procedura alla luce delle nuove scoperte, allora vedo la possibilità di una svolta.

Dobbiamo far capire ai giudici che anche loro sono stati ingannati. Dobbiamo dare ai giudici la possibilità di trarre le dovute conclusioni. Se i tribunali si aprissero all’idea che nulla di ciò che è stato annunciato qui abbia un fondamento scientifico, la conseguenza non può che essere quella di dichiarare nulle tutte le leggi e i regolamenti Corona e di rivedere le sanzioni e le ammende già inflitte che il diritto procedurale lo consente.

Abbiamo quindi bisogno di avvocati coraggiosi e valorosi da entrambe le parti…

Sono davvero necessari. Il piccolo gruppo di avvocati che attualmente cerca attivamente di fare la differenza in tribunale ha urgentemente bisogno di rinforzi. E mi auguro che gli RKI-Files incoraggino uno o due avvocati che finora hanno mantenuto un basso profilo, forse anche per paura di perdere clienti da parte di chi è favorevole alle misure, a prendere il coraggio di assumere clienti corrispondenti da parte di chi critica le misure. Anche se ciò richiede una certa familiarità con la medicina. Tuttavia, dopo la pubblicazione dei dossier RKI, anche questo sforzo è stato notevolmente ridotto.

È un dato di fatto che, in qualità di docente universitario, agisco come avvocato nelle aule di tribunale laddove la legge me lo consente (ovvero nelle cause penali e pecuniarie, Sezione 138 (1) del Codice di procedura penale tedesco e nelle controversie amministrative, Sezione 67 (2) frase 1 del Codice di procedura amministrativa tedesco). Il motivo è semplicemente che il numero di avvocati è troppo basso. Abbiamo circa 150.000 avvocati in tutta la Germania, ma solo un numero molto ridotto di essi si oppone veramente a queste menzogne, che ormai sono diventate evidenti.

Grazie per l’intervista!

FONTE https://www.epochtimes.de/politik/deutschland/prof-schwab-die-rki-files-werden-auch-das-versagen-der-konzernmedien-offenlegen-a4646373.html?welcomeuser=1

