TOPSHOT - A child cries during the funeral of a 24 year-old Sabri Ahmed Abu Khader in Gaza City on June 18, 2018. - Sabri was killed by Israeli fire near the Gaza Strip's border with Israel, the health ministry in the Hamas-ruled territory said. (Photo by MAHMUD HAMS / AFP) (Photo credit should read MAHMUD HAMS/AFP via Getty Images)

Gesù, Gaza e l’assassinio di “persone inutili”. “Il Natale è la nascita di un ragazzo. Un uomo che si è schierato con gli emarginati, i poveri, gli abbandonati e gli edificatori di pace”

Di Edward Curtin

Gesù era un ebreo palestinese nato a Betlemme. Cresciuto a Nazareth, fu giustiziato come criminale a Gerusalemme. È grazie a lui che celebriamo il Natale. Ma nonostante la sua figura, le celebrazioni che facciamo sono l’opposto di ciò che lui ha rappresentato.

Le diverse storie della sua nascita, raccontate da Matteo e Luca nel Nuovo Testamento, che sono le basi del Natale, non sono piene di fate zuccherine e slitte piene di beni di consumo inutili e superflui. Non c’è nessun San Nicola allegro, né prosciutto al forno o bastoncini di zucchero. Non ci sono regali da restituire in una frenetica corsa che riproduce il loro acquisto. Nessun conto della carta di credito che scade nel nuovo anno. Niente “Jingle Bell Rock” con Brenda Lee o “White Christmas” con Bing Crosby.

Solo la nascita di un povero bambino per realizzare la profezia che dalla vita sarebbe nata la morte e dalla morte la vita. Questa speranza era improbabile, ma possibile con la fede.

Queste narrazioni di nascita, che raccontano di una natività che si conclude con la sofferenza del bambino adulto, la crocifissione pubblica, la morte e la risurrezione – una storia che continua a vivere con la sofferenza di tanti innocenti – sono, come dice Gary Wills in What the Gospels Meant, “… tutt’altro che storie di benessere. Raccontano di una famiglia emarginata ed esiliata, cacciata e rifiutata. Raccontano di bambini uccisi, di una spada che trafigge il cuore della madre, di un giudizio sulle nazioni”. Sono storie di rifiuto, di massacro e di una fuga disperata dalla morte in tenera età. Non sono quelle che la maggior parte delle persone oggi considera l’essenza del Natale, poiché la storia di un ebreo palestinese radicale è stata quasi completamente cancellata dallo sfarzo e dall’avidità di ottenere e spendere per alimentare un’economia orientata alla guerra e all’uccisione.

Le narrazioni della nascita riportate da Matteo e Luca si ripetono continuamente nel corso della storia, attualmente e in modo più evidente a Gaza e in Cisgiordania, mentre il massacro degli innocenti continua sotto l’attuale re Erode, Benjamin Netanyahu, il re cliente di Washington, non di Roma, mentre i politici statunitensi, tra cui Robert F. Kennedy, Jr, che si dichiara difensore dei bambini e contrario alle politiche di guerra degli Stati Uniti, sostengono questo genocidio con giustificazioni retoriche che il monaco trappista Thomas Merton chiamava l’indicibile:

È il vuoto che contraddice tutto ciò che viene detto ancor prima che le parole vengano pronunciate; il vuoto che entra nel linguaggio delle dichiarazioni pubbliche e ufficiali nel momento stesso in cui vengono pronunciate, e le fa risuonare morte con la vacuità dell’abisso. È il vuoto da cui Eichmann trasse la puntigliosa correttezza della sua obbedienza…

Con grande sconcerto di molti dei primi sostenitori di Kennedy, egli sostiene, tra le altre affermazioni indicibili, che gli israeliani sono stati vittime innocenti dei palestinesi per 75 anni e che “potrebbero spianare Gaza” se lo volessero, ma che invece hanno gentilmente usato esplosivi ad alta tecnologia “per evitare vittime civili”; che non stanno commettendo un genocidio intenzionalmente. In effetti, la sua difesa degli indifendibili crimini di guerra israeliani è ampiamente condivisa dalla leadership politica compromessa di entrambi i partiti a Washinton, D.C., un luogo che Kennedy spera di raggiungere per essere il più alto del reame, ma sta contraddicendo tutti i suoi discorsi sul rinnovamento spirituale e sulla guarigione del divario, ed è particolarmente irritante e ipocrita mentre cerchiamo di celebrare la nascita del Principe della Pace.

Mentre il genocidio dei palestinesi viene documentato ogni giorno, i racconti evangelici differiscono per il fatto che sono stati scritti dopo i fatti e non si basano su testimonianze oculari, ma sono narrazioni di profondo significato simbolico di fede, storicamente sbagliate in alcuni punti, ma raccontate per significare le verità religiose della comunità cristiana delle origini.

Un tempo c’erano una madre e un padre con il loro bambino in fuga verso la salvezza in Egitto; oggi ci sono milioni di palestinesi disarmati in fuga su una strada bombardata che non porta a nulla, se non a un vicolo cieco…

Un tempo, molto tempo fa, c’era un bambino ebreo palestinese nato in una mangiatoia e destinato a creare problemi ai governanti dell’impero che doveva essere eliminato in un modo o nell’altro. Oggi quel figlio di Dio è un qualsiasi bambino palestinese, destinato, ci dicono i governanti di Israele, a diventare un animale terrorista.

Il Natale parla di una nascita, la nascita di un bambino che sarebbe diventato un uomo che si schierava dalla parte degli emarginati, dei poveri, degli abbandonati, dei miti e degli operatori di pace. La sua nascita e la sua vita sono state un rimprovero ai potenti e ai ricchi che spadroneggiano sugli innocenti, agli assassini, a coloro che traggono profitto a spese degli altri, che accumulano ricchezze e beni inutili per ostentare il loro potere, un’ostentazione di potere che, all’insaputa delle loro menti ossessionate da se stesse, è un segno della nullità spirituale.

Non ho nulla contro Babbo Natale. Una volta mi sono seduto sulle sue ginocchia e alla mia mente di quattro anni sembrava simpatico. Era grasso e allegro. Mi disse che avrei avuto quello che volevo per Natale. Ma si dimenticò di dirmi qual era il vero significato del Natale.

È questo che voglio.

Ricordare.

ARTICOLO INTEGRALE

Ma si dimenticò di dirmi qual era il vero significato del Natale. È questo che voglio. Ricordare.

È forse questa l’occasione, in questi giorni, ritrovare e restituire il significato del Natale. BUONE FESTE

IMPORTANTE!: Il materiale presente in questo sito (ove non ci siano avvisi particolari) può essere copiato e redistribuito, purché venga citata la fonte. NoGeoingegneria non si assume alcuna responsabilità per gli articoli e il materiale ripubblicato.Questo blog non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità. Non può pertanto considerarsi un prodotto editoriale ai sensi della legge n. 62 del 7.03.2001.