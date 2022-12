I giochi di guerra servono ovviamente al denaro e al potere, e ci vendono questa “necessità”, come difesa, come protezione, come salvezza da…..

CAITLIN JOHNSTONE

Kiev ha annunciato l’aggiunta di un quinto logo aziendale alla bandiera ucraina, dopo la notizia che BlackRock svolgerà un ruolo cruciale nella ricostruzione della nazione. La più grande società di gestione degli investimenti al mondo si unirà a Raytheon Technologies, Northrop Grumman, Lockheed Martin e McDonald’s sull’ormai onnipresente bandiera blu e gialla.

“Capisco che alcuni ucraini possano essere frustrati per le continue aggiunte alla gloriosa bandiera della nostra nazione”, ha dichiarato il Presidente dell’Ucraina Zelensky durante il discorso di annuncio del cambiamento. “Solo il mese scorso abbiamo aggiunto il logo di Raytheon, e ora stiamo aggiungendo BlackRock. Sono sicuro che è stato un po’ imbarazzante per i nostri amici americani, che aggiungevano continuamente stelle alla loro bandiera quando anche loro aggiungevano molti nuovi Stati alla loro repubblica”.

“L’unica differenza è che invece di aggiungere Stati, aggiungiamo megacorporazioni multinazionali”, ha detto il leader.

Zelensky ha poi dato un grosso morso a un Big Mac™️ di McDonald’s, dicendo “Mmm mmm, I’m lovin it!” in inglese, suscitando un applauso imbarazzante in tutta la sala stampa presidenziale della Walt Disney Company.

BlackRock to "rebuild" Ukraine. This is going to make the neoliberalism and privatization the U.S. inflicted on post-Soviet Russia look like child's playhttps://t.co/IOm6XckVDo — Jordan (@JordanChariton) December 28, 2022

I critici si sono lamentati del fatto che il nuovo ruolo di BlackRock in Ucraina potrebbe attirare accuse di corruzione, e alcuni hanno fatto notare che l’amministratore delegato della società, Eric Van Nostrand, è stato assunto direttamente in una posizione di consulenza senior presso il Dipartimento del Tesoro dell’amministrazione Biden proprio lo scorso agosto, esplicitamente per definire la politica economica degli Stati Uniti su Russia e Ucraina.

Altri hanno notato che BlackRock è uno dei principali beneficiari di azioni dei principali produttori di armi che stanno raccogliendo immensi profitti dalla guerra in Ucraina, con decine di miliardi investiti in Lockheed Martin, Boeing, General Dynamics, Northrop Grumman e Raytheon.

Queste parole di cautela non sono state tuttavia sufficienti a dissuadere il governo ucraino dal vendere l’Ucraina pezzo per pezzo a oligarchi occidentali come il miliardario Larry Fink, amministratore delegato di BlackRock, e ora un’altra gigantesca società si aggiudica un’altra fetta della nazione.

Possiamo aspettarci che altri accordi di questo tipo vengano firmati da Kiev, che dovrebbe essere ribattezzata Goldman Sachs City all’inizio del prossimo anno.

La guerra dei McProxy continua.

FONTE https://caitlinjohnstone.substack.com/p/blackrock-logo-to-be-added-to-ukrainian?utm_source=substack&utm_medium=email

