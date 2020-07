Presto riferiremo anche sulle nuove date della fondazione: https://corona-ausschuss.de/…

Il live stream si terrà in tedesco.

La Fondazione del Comitato Corona è stata istituita il 30 giugno 2020 a Berlino. Il suo primo consiglio di amministrazione è composto dall’avvocato Viviane Fischer, dall’avvocato Dr. Reiner Füllmich, dall’immunologo Prof. Dr. Stefan Hockertz e dal professore di economia Prof. Dr. Stefan Homburg.

Il comitato consultivo della fondazione è composto da esperti della scienza e della pratica.

Vogliamo indagare sul perché i governi federali e statali abbiano imposto restrizioni senza precedenti e sulle conseguenze che queste hanno avuto per la gente. Sosteniamo gli studi scientifici in questo campo.

Il nostro Comitato Corona inizierà i suoi lavori in modo tempestivo, e le riunioni saranno trasmesse in diretta streaming.

