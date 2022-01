QuantBioRes acquistata dai coniugi Djokovis: l’impegno della società per trovare una cura

L’approccio della sua azienda ha il fisico Nikola Tesla come modello.

Potete saperne di più sul sito web dell’azienda. Il motto dell’azienda è dell’inventore serbo: “Chiunque voglia capire l’universo, può farlo solo con la conoscenza dell’energia, delle oscillazioni e delle vibrazioni”. Questo è il principio su cui

QuantBioRes si basa su questo principio nel suo sviluppo di vaccini e cure alternative e universali per i retrovirus, a cui appartengono anche i ceppi del coronavirus. QuantBioRes dice che progetta trattamenti per le malattie virali basati sulla frequenza elettromagnetica

LEGGIAMO SUL SOLE24ORE: Novak Djokovic i vaccini non li ama, almeno quelli contro il Covid-19. Eppure, il tennista numero uno al mondo, che sui social è diventato con uno scambio di consonanti “Novax Djokovid”, non sembra insensibile alla battaglia per sconfiggere il micidiale virus.

“Fiume di denaro”, il format multimediale del Sole 24 Ore, è in grado di svelare che dal giugno 2020, Djokovic è il principale azionista di una società di ricerca sulle molecole che sta studiando un modello “alternativo” per curare, la società del tennista studia farmaci anti Covid-19. In Danimarca il campione serbo ha fondato la start-up QuantBioRes. A Cipro società amministrate dal fratello Djordje e dal manager Artaldi…VEDI QUI

Djokovic quindi compra l’80% dell’azienda danese impegnata nello sviluppo di una cura anticovid e la notizia circolava già da alcuni mesi. Arriva la conferma ufficiale. Il giocatore ha acquistato le quote nel 2020. Secondo il registro delle imprese danesi, Djokovic e sua moglie Jelena possiedono rispettivamente il 40,8% e il 39,2% della società.

QuantBioRes ha assunto undici ricercatori in Danimarca, Slovenia e Australia

Ivan Loncarevic, questo il nome del manager intervistato da Reuters, ha affermato che l’investimento è stato effettuato nel giugno 2020 ma non ha voluto fornire cifre. QuantBioRes impiega undici ricercatori in Danimarca, Australia e Slovenia e sta lavorando allo sviluppo di un peptide che impedisca al virus di infettare la cellula.

Loncarevic ha affermato di prevedere che i test clinici partano questa estate in Gran Bretagna. Non sono ancora giunti commenti dallo staff del tennista, la cui esclusione dall’Australian Open, in quanto non vaccinato, ha dominato per giorni le cronache.

VEDI QUI https://tg24.sky.it/mondo/2022/01/19/covid-djokovic-azienda-quantbiores-cure

Djokovic ha visitato dopo l’espulsione in Australia il monastero di Ostrog, situato a 50 chilometri dalla capitale Podgorica. Il monastero di Ostrog è uno dei luoghi santi per i cristiani ortodossi, situato su uno sfondo quasi verticale nelle montagne, tranquillo e con la bellissima natura circostante.

IMPORTANTE!: Il materiale presente in questo sito (ove non ci siano avvisi particolari) può essere copiato e redistribuito, purché venga citata la fonte. NoGeoingegneria non si assume alcuna responsabilità per gli articoli e il materiale ripubblicato.Questo blog non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità. Non può pertanto considerarsi un prodotto editoriale ai sensi della legge n. 62 del 7.03.2001.