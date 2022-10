Da quando si è scoperto che la pandemia COVID-19 è il preludio al Grande Reset, molte persone si sono rese conto di quanto la scienza sia stata completamente corrotta per servire gli interessi dei politici e dei globalisti. Questo include la “scienza” del clima.

La Vancouver City Savings Credit Union, nota come Vancity, ha collaborato con ecolytiq, una delle aziende tecnologiche di impegno per il clima presenti in Europa, per fornire il primo Visa Carbon Counter in Canada.

“Vancity compie un altro passo avanti nel suo impegno per l’azione a favore del clima. Sarà la prima istituzione finanziaria in Canada a offrire ai suoi membri individuali e aziendali un modo per stimare le emissioni di CO2 derivanti dai loro acquisti”, ha dichiarato la società in un comunicato.

Il software ecolytiq calcola gli impatti ambientali personali, come i parametri di CO2, in base alle transazioni di pagamento.

Vancity ha dichiarato che i titolari di carta Visa Carbon Counter saranno in grado di capire l’impatto ambientale dei loro acquisti e di ricevere consigli su come ridurre la loro impronta di carbonio.

“A partire dal nuovo anno, ogni titolare di carta di credito Visa Vancity sarà in grado di monitorare le emissioni di carbonio stimate dei propri acquisti con carta di credito. I soci potranno vedere come il loro conteggio mensile si confronta con la media nazionale, o quali acquisti con carta di credito hanno il costo ambientale più alto”, ha dichiarato la società.

“Sappiamo che molti membri di Vancity sono alla ricerca di modi per ridurre l’impatto che hanno sull’ambiente, in particolare per quanto riguarda le emissioni che causano il cambiamento climatico”, ha dichiarato Jonathan Fowlie, Chief External Relations Officer di Vancity, che supervisiona l’impatto e gli sforzi climatici della banca.

“In qualità di cooperativa finanziaria di proprietà dei soci, crediamo che sia nostro compito fare tutto il possibile per aiutare, soprattutto quando si tratta delle decisioni che le persone prendono con i loro soldi. Questo strumento fornirà ai titolari di carta di credito Vancity Visa informazioni preziose sui loro acquisti e permetterà loro di collegare le loro decisioni di spesa quotidiane al cambiamento che vogliono vedere nel mondo.”

Nel 2019, la società fin-tech svedese Doconomy ha stretto una partnership con Mastercard per creare la carta di credito al mondo con un limite di emissioni di carbonio.

“Doconomy sta lanciando la prima carta di credito al mondo con un limite di emissioni di carbonio, DO Black. Il lancio di questa carta premium segna la prima pietra miliare nel sostegno che Doconomy fornisce al Segretariato delle Nazioni Unite per il Cambiamento Climatico (UNFCCC) per incoraggiare l’azione globale per il clima. DO Black non solo aiuta gli utenti a tracciare e misurare le emissioni di CO2 associate ai loro acquisti, ma pone anche un limite all’impatto climatico delle loro spese. Gli utenti possono ora iscriversi per registrare il proprio interesse per DO Black”, ha dichiarato Mastercard in un comunicato.

In effetti, al vertice annuale del WEF di quest’anno a Davos, in Svizzera, il gruppo cinese Alibaba ha parlato di una nuova tecnologia in grado di tracciare l’impronta di carbonio delle persone attraverso il monitoraggio delle loro abitudini di spesa, alimentazione e viaggio.

Klaus Schwab, fondatore e presidente del WEF, ha detto a migliaia di persone presenti al vertice di Davos che “il futuro è costruito da noi, da una comunità potente come quella presente in questa sala”.

Da quando si è insediato nel 2015, il primo ministro canadese Justin Trudeau ha spinto l’agenda ambientale radicale promossa proprio dal WEF come parte del suo programma “Great Reset”.

In effetti, il bilancio 2022 di Trudeau include una parte che prevede l’obbligo di rendicontazione climatica per tutte le istituzioni finanziarie canadesi regolamentate a livello federale.

Questo fa parte di una spinta per le imprese ad adottare la cosiddetta “governance ambientale e sociale (ESG)”.

L’ESG, come è noto, è un insieme di standard per le operazioni commerciali che possono essere utilizzati dagli investitori globali per verificare se un’azienda segue gli standard quando si tratta di modelli di lavoro ambientali, sociali e di governance.

