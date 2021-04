Ora puoi seguire Nogeoingegneria con Telegram e ricevere le notizie sia su cellulare che su PC. Se sai già come fare ecco il link del canale: https://t.me/NogeoingegneriaNews

Ciò che viene applicato praticamente all’intera popolazione mondiale sono tecniche sistematiche di coercizione, costrizione e programmazione percettiva, che sono state a lungo sperimentate sugli individui. Le operazioni di controllo mentale dei vari governi sono ben note. Tutte le forme di campi di concentramento o detenzioni hanno avuto esperienze in questo settore e hanno sviluppato metodi che possono essere finalizzati e utilizzati.

Nel 1956, uno psicologo di nome Albert Biderman ha sviluppato un diagramma chiamato Diagramma della Coercizione di Biderman. Si tratta di uno schema che illustra i metodi per rompere lo spirito umano e l’autostima. Albert D. Biderman aveva intervistato soldati americani sopravvissuti ai campi di concentramento cinesi durante la Guerra di Corea.

La distruzione sistematica della psiche umana – il diagramma della coercizione di Biedermann

Immaginate che ci siano dei metodi per spezzare la psiche umana. Metodi che, applicati sistematicamente, distruggono lo spirito e il rispetto di sé degli esseri umani. Questi metodi esistono!

Si tratta di tecniche di coercizione, costrizione e programmazione percettiva per distruggere il pensiero e la volontà delle persone. Sotto il termine ” Controllo Mentale ” sono state praticate su individui e su gruppi per molti anni.

Le ha riassunte nel 1956 lo psicologo Albert Bidermann con il titolo: Diagramma della coercizione di Biedermann.

Vorremmo citare qui alcuni di questi metodi per incoraggiare la riflessione sulle attuali pratiche nel mondo

7 Misure per spezzare la volontà umana, per programmare l’uomo all’obbedienza.

1.Isolamento

Isolamento significa privare una persona di ogni sostegno sociale da parte di altri esseri umani per distruggere la capacità di resistenza. Per fare questo, si taglia il contatto diretto con le altre persone. Nell’isolamento si vive da soli o con poche altre persone, senza contatti con il mondo esterno. La forma più severa è reclusione in isolamento.

L’isolamento costringe ad affrontare intensamente se stessi. Come sai dalla psicologia, rimuginare costantemente su te stesso ti porta a biasimarti. Questo favorisce la sottomissione e l’obbedienza.

Giusto un pensiero: il Social Distancing è forse già una fase di questo?

2. Monopolizzazione della percezione

La nostra mente è sensibile alla ripetizione. Una bugia ha solo bisogno di essere ripetuta abbastanza spesso fin quando la mente umana la accetta come vera. I media esercitano un potere enorme in questo caso. Chi controlla i media determina quali informazioni vengono messe a disposizione della gente.

Finché essi sono indipendenti e neutrali e c’è libertà di opinione, tutto va bene. Diventa problematico quando solo un’opinione, l’opinione mainstream è accettata e tollerata e qualsiasi opinione che differisce da essa è diffamata o il suo accesso è bloccato.

3. Induzione di esaurimento e debilitazione

L’esaurimento indebolisce la resistenza mentale e fisica. Alimentando le paure, creando circostanze di costante insicurezza, per esempio la minaccia di perdere il lavoro, e la mancanza di speranza nel senso di distruggere qualsiasi prospettiva che la vita possa mai essere di nuovo divertente, ogni senso di sicurezza e stabilità viene tolto.

Così le persone entrano inizialmente in uno stato emotivo di stress costante, che poi condiziona anche il corpo.

Se poi tutto ciò che è divertente e rilassante viene proibito, se ci sono sempre più restrizioni nel frequentare bar, ristoranti, cinema, concerti, teatri, palestre, ecc, questo favorisce l’esaurimento fisico ed emotivo e la debilitazione.La mente umana è molto duttile. Anche le circostanze più avverse possono essere adattate all’uomo se esistono abbastanza a lungo. Cambiare continuamente le regole blocca questa adattabilità e si perpetua uno stato di confusione, che è altrettanto estenuante e debilitante.

Non sta accadendo tutto questo proprio adesso?



4. Minacce di conseguenze negative, punizioni e violenza in caso di mancato rispetto delle regole



Le minacce creano paura e disperazione. Gli individui si trovano a non avere più il potere decisionale, sono invece dominati da qualcun altro o da un gruppo di persone. Le regole sono determinate dall’esterno, di preferenza il più possibile senza senso, e con minacce di conseguenze negative in caso di mancato rispetto..

Mmm, stiamo assistendo all’imposizione di regole sempre più insensate, con minacce di punizione per il mancato rispetto?

5. Concessioni occasionali

Poiché eravamo bravi in primavera, ci è stato permesso di essere un po’ più liberi in estate. Adesso, se tutti noi insieme ci atteniamo doverosamente alle misure prescritte, allora c’è la speranza di una maggiore socializzazione…. Oppure, una volta che la vaccinazione è attiva e abbastanza persone l’hanno avuta, possiamo tornare alla vecchia normalità.

Potrebbero essere concessioni occasionali?

6. Umiliazione e degradazione

Minacciando dure punizioni per azioni insensate e diffamando, insultando o imponendo dure punizioni a coloro che non si attengono alle regole, con il tempo l’uomo perde del tutto il coraggio di resistere.

Alla fine non resta altro che essere in regola, sottomettersi ed essere obbedienti. Ogni resistenza viene spezzata.

Il disprezzo o anche la minaccia verso la vita privata alimentano l’umiliazione e la degradazione.

Non è stata appena tolta la protezione della casa?

7. Rendere la vittima dipendente dal perpetratore

Per ottenere l’obbedienza e la sottomissione delle persone, occorre renderle dipendenti. Più la vittima è dipendente dal carnefice, più diventa schiava di lui.

Più l’economia e i mezzi di sussistenza materiali vengono distrutti, più i cittadini diventano dipendenti dall’elemosina dello Stato.

Però poi, lo stato non è un carnefice e noi cittadini non siamo delle vittime, o forse lo siamo…?

Traduzione a cura di Nogeoingegneria

Fonte https://www.inspiriert-sein.de/systematische-zerstoerung-menschlichen-psyche-biedermanns-diagramm-des-zwangs

https://www.amnesty.org/download/Documents/204000/act400011975eng.pdf

