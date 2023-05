Il vandalismo “ecologico” scalda il clima

Un articolo estremamente interessante di Matthew Ehret fa luce sui retroscena di un movimento nato negli anni Settanta. Niente è come sembra, ed è proprio quando si esaminano le radici del movimento che si aprono gli abissi. L’articolo è abbondantemente corredato da documenti significativi. È stata l’FBI a coniare un termine speciale per questa nuova forma di terrorismo: ecoterrorismo. Definito come “l’uso o la minaccia di atti violenti, spesso simbolici, di natura criminale contro persone o oggetti inoffensivi da parte di gruppi ambientalisti per scopi politici legati a una causa ambientale”.

Vale la pena di impegnarsi in questa analisi molto approfondita. Si scoprono mondi e mondi sotterranei.

Di Matthew Ehret

Traduzione a cura di Nogeoingegneria

Stanno accadendo cose strane.

È ormai consuetudine sentire parlare con frequenza di treni che trasportano rifiuti tossici che deragliano nelle regioni rurali degli Stati Uniti dove si producono alimenti, o di impianti di trasformazione alimentare che vanno in fiamme.

Nel frattempo, la propaganda che giustifica la confisca della proprietà in nome del bene comune avanzata all’interno dell’Agenzia per la protezione dell’ambiente degli Stati Uniti e dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite, senza però attirare granché l’attenzione. Malthusiani convinti come Mark Carney o il cofondatore di Great Reset, Re Carlo III, promuovono l’idea che il problema principale dell’umanità sia il cambiamento climatico e la sovrappopolazione, che a quanto pare possono essere affrontati solo riducendo radicalmente l’uso di energia, la produzione di cibo e la sovranità nazionale.

Invece di incontrare un movimento di resistenza di massa contro questo attacco all’umanità, abbiamo osservato la diffusione di nuove dottrine pseudo-spirituali, come la “Teoria della gestione del terrore” promossa dallo psichiatra evoluzionista Sheldon Solomon, che è stata presentata nel recente film di Michael Moore “Il pianeta degli umani“. In questo suggestivo documentario, Solomon afferma che:

“Se vogliamo progredire, qualunque cosa significhi questa parola, o anche solo sopravvivere come forma di vita, dovremo rivedere radicalmente la nostra concezione di base di chi e cosa siamo e di quali valori abbiamo. Perché le persone… sia di destra che di sinistra, che pensano che saremo in grado di scoprire più petrolio o di costruire pannelli solari nel futuro, dove la vita sarà più o meno come quella di adesso, solo più pulita e migliore, penso che sia francamente sbagliato. L’unica soluzione in linea di principio, come diceva Albert Camus, è “C’è solo una libertà: scendere a patti con la morte”, e da quel momento tutto è possibile. Lo trovo assolutamente inspirante”.

Nella visione del mondo di Solomon, le cause di tutti i disastri che l’umanità si trova ad affrontare sono dovute, in ultima analisi, ai nostri costrutti religiosi e morali che sono stati semplicemente inventati per fuggire dal fatto che le nostre vite, in ultima analisi, sono prive di significato e che la nostra morte è inevitabile. La soluzione è quindi quella di sostituire queste credenze dannose e obsolete con una nuova religione scientifica più pertinente, trovata nell’abbraccio entusiasta della morte.

Ma come arrivare a questa utopica terra promessa?

Il caso del nuovo film How to Blow Up a Pipeline è solo uno dei tanti strumenti di reclutamento di massa utilizzati per reindirizzare la rabbia repressa dei giovani alienati che lavorano in un sistema in decomposizione.

Nel caso della classe di eco-attivisti che sognano di far esplodere gli oleodotti o di eco-terroristi mascherati da “burocrati tecnocratici” che si agitano a Davos e Basilea promuovendo la decrescita globale, vale la pena notare che un consistente numero di libri pseudo-intellettuali e di saggi sociologici sottoposti a peer-review sono una prerogativa di questo slancio innaturale per abbattere le fondamenta della civiltà sia dal basso verso l’alto che dall’alto verso il basso. Il film How to Blow up a Pipeline è stato a sua volta un prodotto del libro “sociologico” pubblicato nel 2021 dal professore svedese di eco-terrorismo Andreas Malm dell’Università di Lund, che ha fatto carriera sostenendo che l’unica salvezza della società umana è distruggere le sporche infrastrutture energetiche che sostengono la vita moderna.

In un articolo del 2021 sul Guardian di Londra, Malm ha scritto:

“Potremmo distruggere le macchine che distruggono questo pianeta. Se qualcuno ha piazzato una bomba a orologeria in casa vostra, avete il diritto di smantellarla… Questo è il caso morale che, a mio avviso, giustifica la distruzione delle proprietà dei combustibili fossili. Questo è completamente distinto dal danneggiare i corpi umani, per i quali non c’è alcun caso morale… I giorni della protesta moderata potrebbero essere finiti da un pezzo”.

Naomi Klein è diventata famosa per il suo libro del 2007 “Shock Doctrine”, che ha svelato come le politiche di terapia d’urto del FMI abbiano avuto origine nelle stanze dell’MK Ultra della CIA, dove le vittime venivano distrutte sistematicamente attraverso l’elettroshock e altre forme di guerra psicologica. La Klein è una fan ironica di Malm e lo ha definito “uno dei pensatori più originali sul tema” del cambiamento climatico. Il fatto che il fervente abbraccio della Klein nei confronti della decrescita radicale e dei sistemi energetici verdi si tradurrebbe in una terapia d’urto economica omicida per la popolazione della Terra è un’ironia sulla quale l’autrice non ha riflettuto troppo a fondo in questo momento.

Anche il guru canadese del clima David Suzuki ha ribadito la tesi di Malm in occasione di un evento dell’Extinction Rebellion nel novembre 2021, affermando:

“Siamo davvero nella merda fino al collo. Questo è ciò a cui siamo arrivati, il prossimo stadio dopo questo, saranno le pipelines ad essere fatte esplodere se i nostri leader non prestano attenzione a ciò che sta accadendo”.

In questo saggio vorrei soffermarmi su diversi intellettuali che sono saliti alla ribalta giustificando la necessità di dichiarare guerra alla civiltà e, al contempo, facendo riferimento alla loro influenza su un famigerato personaggio di nome Theodor Kaczynski e sul progetto MK Ultra della CIA, che ha condotto il più grande esperimento su cavie umane nella storia dell’umanità, operando ufficialmente tra il 1953 e il 1974. Concluderò contrastando questa automutilazione misantropica e malata con un paradigma più sano di tecnologia, scienza e governo.

Il caso di David Skrbina, sostenitore dell’eco-terrorismo

Nel corso dei suoi lavori, David Skrbina ha avanzato la sua tesi supponendo che forze evolutive insensate plasmino la crescita della tecnologia come una forza della natura che, in ultima analisi, utilizza gli esseri umani per i suoi scopi, ma con la destinazione finale di schiavizzare e poi rimpiazzare l’umanità stessa.

In una recente intervista sull’argomento, Skrbina ha delineato questo concetto affermando esplicitamente che:

“La tecnologia avanza con un enorme potere autonomo. Gli esseri umani sono gli attuatori di questo potere, ma non possiamo guidarlo e certamente non possiamo fermarlo. In effetti, funziona come una legge di natura. Avanza con una forza evolutiva, ed è per questo che ci stiamo dirigendo verso il disastro… La tecnologia è come un’onda che si muove attraverso la Terra e l’universo. Per molto tempo siamo stati sulla cresta dell’onda. Ora siamo in fase discendente. La tecnologia si sta rapidamente dirigendo verso la vera autonomia. La nostra possibilità di rallentarla o reindirizzarla sta rapidamente svanendo. Se la tecnologia raggiunge la vera autonomia – possiamo considerare la data della singolarità di Kurzweil, il 2045, come un’indicazione di massima – allora per noi è finita. Probabilmente diventeremo più o meno schiavi, oppure saremo spazzati via. E poi la tecnologia continuerà la sua strada senza di noi”.

La rilevanza della guerra alla tecnologia di Unabomber

Certo, si tratta di un concetto di tecnologia piuttosto spaventoso.

Quasi tutti gli osservatori occidentali riconosceranno questa tesi distopica presa in prestito dai film di fantascienza 2001: Odissea nello spazio, Terminator e Matrix. Si potrebbe anche notare che questa teoria della forza demoniaca della tecnologia è condivisa da transumanisti come Elon Musk, Klaus Schwab o Yuval Harari (che differiscono da Skrbina solo per quanto riguarda la “soluzione” a questo fatto. Mentre una parte desidera entrare in guerra con la civiltà tecnologica, l’altra ritiene che gli esseri umani debbano fondersi con la tecnologia per “rimanere rilevanti”).

Dopo aver letto alcuni trattati antitecnologici del dottor Skrbina e di altri critici della civiltà industriale, sono rimasto sorpreso nello scoprire che un nome in particolare è emerso come una sorta di profeta moderno e grande filosofo: Ted Kaczynski (alias: Unabomber). Nonostante Kaczynski si trovi in una prigione di massima sicurezza a causa del fatto che, nel corso di 25 anni, ha inviato bombe elaborate a “agenti del progresso industriale” selezionati, uccidendo tre persone e ferendone decine, si dà il caso che Kaczynski abbia continuato a mantenere un network sovrumano di amici del pensiero con migliaia di attivisti-intellettuali in tutto il mondo occidentale, a partire dal suo arresto nel 1996.

Lo stesso Skribina ha instaurato una fitta corrispondenza con Kaczynski dal 2003, ha portato le teorie di Kaczynski sulla tecnologia nelle sue classi per oltre un decennio e ha scritto la prefazione del libro di Kaczynski del 2010 “Schiavitù tecnologica”. Nel 2016, Skribina ha persino descritto Kaczynski come un “profeta e potenzialmente una sorta di salvatore dell’umanità e del pianeta”.

La ragione del passaggio di Kaczynski da terrorista a intellettuale illuminato ha molto a che fare con il manifesto di 35.000 parole “La società industriale e il suo futuro”, pubblicato nel 1995 sul Washington Post e sul New York Times (un’apparente condizione per il suo impegno a smettere di uccidere).

Nonostante alcuni dirigenti del Washington Post non si sentissero a proprio agio con questa prospettiva, nientemeno che il capo dell’FBI intervenne direttamente per assicurarsi che il manifesto fosse pubblicato.

Skrbina ha descritto così la strategia del profeta:

“Kaczynski ha ucciso per ottenere la notorietà necessaria a far conoscere il manifesto. E ha funzionato. Quando fu pubblicato, il Washington Post vendette qualcosa come 1,2 milioni di copie quel giorno – tuttora un record. Ha ideato un piano, l’ha eseguito e ha fatto sì che milioni di persone contemplassero il problema della tecnologia in una maniera mai vista prima”.

Il manifesto ha immediatamente spinto la scomoda ex cavia di MK Ultra verso la celebrità intellettuale, diventando un eroe popolare eco-anarchico che non era più visto come un misantropo profondamente malato, ma piuttosto come un profeta del suo tempo.

Ted Kaczynski costruì la sua elaborata grande teoria su un semplice assioma che essenzialmente equiparava la “tecnologia” al “cancro maligno”. Questo assioma era giustificato dalla seguente osservazione empirica: La civiltà umana, e l’aumento dei livelli di popolazione ad essa associato, non sarebbe potuta accadere negli ultimi mille anni senza il progresso tecnologico (cioè la scoperta e l’applicazione di tecniche progettate per migliorare la vita delle persone).

Bene. Non è un problema.

Purtroppo, Kaczynski ha poi presunto a priori e senza uno straccio di prova che TUTTI questi progressi tecnologici avvengano solo a spese di 1) libertà delle persone e 2) distruzione della natura. Se dovessimo tracciare questo processo su un grafico, il risultato sarebbe simile a questo:

Per essere chiari: Kaczynski e i suoi discepoli non hanno tenuto conto dell’uso improprio della tecnologia da parte della follia, della corruzione o di programmi malvagi. Gli aderenti a questa formula credono in un’esistenza incontaminata e non provata dell’uomo selvaggio pre-industriale, seguendo il pensiero della dottrina di Rousseau del nobile selvaggio. Nonostante le numerose prove di guerre intertribali, cannibalismo e persino del degrado ambientale indotto dalle civiltà preindustriali, questi teorici preferiscono modellare le loro visioni del mondo antropologico su film come Avatar e Fern Gully.

Tutte le prove che la tecnologia, la crescita industriale e l’energia da idrocarburi hanno determinato un aumento della qualità della vita sono completamente annullate. Allo stesso modo, vengono ignorate tutte le prove che dimostrano che l’attività industriale ha coinciso con ecosistemi sani.

Graph: generated by Alex Epstein and featured in Human Flourishing and Energy Progress

All’interno del suo trattato, Kaczynksi afferma esplicitamente che l’umanità e le nostre creazioni tecnologiche non sono in realtà governate da idee o dal libero arbitrio, ma piuttosto da misteriose forze senza cervello animate da un puro e freddo utilitarismo privo di intenzioni causali o idee. Kaczynski afferma:

“Il sistema non esiste e non può esistere per soddisfare i bisogni umani. È invece il comportamento umano che deve essere modificato per adattarsi alle esigenze del sistema. È colpa della tecnologia, perché il sistema non è guidato dall’ideologia ma dalla necessità tecnica”.

In una lettera del 1998 al suo amico Derrick Jenson (che presto scopriremo avere un ruolo importante nella nostra storia), Kaczynski scrisse:

“Sono d’accordo con te che la civiltà è una maledizione e dovrebbe essere eliminata – per quanto possibile. Ma, a differenza sua, non sono sicuro che la civiltà si estinguerà in un futuro ragionevolmente prossimo. Anche solo l’eliminazione del sistema tecno-industriale è molto problematica, e dobbiamo impegnarci al massimo nel tentativo di assicurare che ciò avvenga. Per questo motivo sono in forte disaccordo con la sua affermazione che “è nostro compito primario” fare in modo che la civiltà si estingua “a un costo minimo per la vita… umana”. Penso che abbiamo una lotta disperata davanti a noi, e che se ci tiriamo indietro perderemo sicuramente”.

Nella stessa lettera a Jensen, Kaczynski ha reso esplicite le sue tendenze malthusiane dicendo:

“Se vogliamo liberarci del sistema, dovremo accettarne le conseguenze. La razza umana dovrà passare attraverso il fuoco. Quando una specie diventa troppo numerosa, di solito raggiunge un punto in cui subisce un improvviso collasso della popolazione, per fame, epidemia o altro. La razza umana dovrebbe essere soggetta alla stessa legge”.

Poiché Kaczynski è un seguace di Thomas Malthus, vediamo come il “grande economista” considerava la gestione della classe inutile della società. Nel suo Saggio sulla popolazione del 1799, Malthus scrisse:

“Dovremmo agevolare, invece di tentare stupidamente e inutilmente di ostacolare, le operazioni della natura nel produrre questa mortalità; e sebbene temiamo la visita troppo frequente delle orride forme di carestia, bisognerebbe incoraggiare con cura le altre forme di distruzione che la natura induce a usare. Nelle nostre città dovremmo rendere le strade più strette, ammassare più persone nelle case, e favorire il ritorno della peste”.

Kaczynski e gli oligarchi di Davos la pensano allo stesso modo



Non dovrebbe sorprendere scoprire che le osservazioni sulla sovrappopolazione delineate da Kaczynski sono simili alle parole dell’ex presidente del World Wildlife Fund (WWF) Philip Mountbatten, che in un’intervista del 1981 alla rivista People dichiarò:

“La crescita della popolazione umana è probabilmente la più grave minaccia a lungo termine per la sopravvivenza. Se non si pone un freno, ci aspetta un grande disastro, non solo per il mondo naturale, ma anche per il mondo umano. Più persone ci sono, più risorse consumeranno, più inquinamento creeranno, più guerre faranno. Non abbiamo scelta. Se non si controlla volontariamente, sarà controllato involontariamente”.

Davos co-founder and Malthusian high priest of the Great Reset Maurice Strong

All’epoca, il principe Philip aveva lavorato a stretto contatto con il vicepresidente del WWF e cofondatore del WEF Maurice Strong, che aveva fatto eco a questa visione malata discutendo di un ” progetto che gli sarebbe piaciuto fare”, ragionando nel 1990:

“Cosa succederebbe se un piccolo gruppo di leader mondiali giungesse alla conclusione che il rischio principale per la Terra deriva dalle azioni dei Paesi ricchi? E se il mondo deve sopravvivere, quei Paesi ricchi dovrebbero firmare un accordo per ridurre il loro impatto sull’ambiente. Lo faranno? La conclusione del gruppo è “no”. I Paesi ricchi non lo faranno. Non cambieranno. Quindi, per salvare il pianeta, il gruppo decide: L’unica speranza per il pianeta non è forse il collasso delle civiltà industrializzate? Non è forse nostra responsabilità far sì che ciò avvenga?”.

Dennis Meadows, membro del World Economic Forum e co-architetto del famigerato report del Club di Roma “Limiti alla crescita” del 1972 (co-sponsorizzato anche da Maurice Strong), in una recente intervista del 2022 ha esposto in modo dettagliato e agghiacciante le sue speranze per un’eliminazione “pulita” della popolazione globale verso livelli sostenibili:

“Spero che ciò avvenga in modo civile. Intendo dire in un approccio non ufficiale. Un approccio pacifico, tuttavia la pace non implica che tutti siano felici. Ma sicuramente implica che la questione sia affrontata con altri mezzi, non con la violenza, e questo è ciò che intendo. In questo momento ci sono 7 miliardi di persone, però arriveremo a 1 miliardo di persone. Dobbiamo tornare a scendere. Spero che ciò avvenga lentamente e in modo uniforme”.

Suppongo che il desiderio di Meadows di effettuare un’uccisione “lenta e uniforme” lo faccia sembrare un po’ più etico rispetto ai percorsi eco-terroristici più impazienti scelti da Kaczynski, ma da un punto di vista razionalmente oggettivo, la differenza in termini di vedute tra i due uomini è puramente cosmetica.

Un miliardo è il numero magico su cui Meadows e altri oligarchi modellatori di computer si buttano e che presumibilmente garantirebbe una quantità limitata di libertà alle mucche umane al pascolo in questo cosiddetto “Mondo nuovo e verde”. Cosa fece l’amico di penna dell’Unabomber, Derrick Jensen, negli anni successivi al contatto epistolare con l’Unabomber?

Resistenza verde profonda di Derrick Jensen

Oltre a essere diventato un guru del movimento ecologista, con la pubblicazione di 50 libri che promuovono l’ecoattivismo, nel 2011 Jensen ha co-fondato un movimento di eco-anarchia con sede in California e profondamente penetrato in Canada, chiamato “Deep Green Resistance”.

Sostenendo la completa distruzione delle principali infrastrutture in tutto il mondo nel tentativo di salvare la natura dal genere umano, il movimento di resistenza di Jensen, ispirato a Unabomber, ha delineato le sue tecniche di dispiegamento degli “abitanti del suolo” e degli “abitanti del sottosuolo” in una sezione intitolata “Guerra ecologica decisiva”:

Gli “above grounders” avrebbero lavorato per costruire comunità sostenibili e giuste ovunque si trovassero, e avrebbero usato azioni dirette e indirette per cercare di frenare i peggiori eccessi di chi è al potere, per ridurre la combustione di combustibili fossili, per lottare per la giustizia sociale ed ecologica. Nel frattempo, i “sottosuoli” si impegnerebbero in attacchi limitati alle infrastrutture, soprattutto quelle energetiche, per cercare di ridurre il consumo di combustibili fossili e l’attività industriale complessiva. L’obiettivo generale di questo piano sarebbe quello di utilizzare attacchi selettivi per accelerare il collasso in modo deliberato”.

Il sito web della Deep Green Resistance delinea una strategia in cinque direzioni per i suoi militanti sopra e sotto terra:

Strategia A: impegnarsi in azioni militanti dirette contro le infrastrutture industriali, in particolare quelle energetiche.

Strategia B: Aiutare e partecipare alle lotte in corso per la giustizia sociale ed ecologica; promuovere l’uguaglianza e minare lo sfruttamento da parte di chi ha il potere.

Strategia C: difendere la terra e impedire l’espansione del disboscamento industriale, dell’estrazione mineraria, dell’edilizia e così via, in modo che rimangano terre e specie più intatte quando la civiltà crollerà.

Strategia D: Costruire e mobilitare organizzazioni di resistenza che sostengano le attività di cui sopra, compresi la formazione decentralizzata, il reclutamento, il supporto logistico e così via.

Strategia E: Ricostruire una base di sussistenza sostenibile per le società umane (comprese le policolture perenni per il cibo) e comunità localizzate e democratiche che sostengano i diritti umani.

In un video di reclutamento del 2011, vari devoti e sacerdoti del Deep Green Cult, tra cui lo stesso Jensen, illustrano le loro ragioni per entrare in guerra contro la civiltà moderna:

Uno dei devoti del culto che compare in primo piano nei video di reclutamento della DGR spiega candidamente di ricevere indicazioni da persone impegnate nell’esercito:

“Il motivo per cui sappiamo che questa strategia può funzionare è che parliamo con persone che sono state coinvolte nelle forze armate… e ci dicono che puntare ai nodi critici delle infrastrutture è una tecnica classica che è stata usata centinaia o addirittura migliaia di volte nel corso della storia per vincere conflitti su larga scala e soprattutto conflitti asimmetrici”.

Questi eco-terroristi si chiedono perché i militari americani li stiano aiutando ad addestrare all’eco-terrorismo? Oppure si chiedono la stessa cosa che fanno i nazisti ucraini o i terroristi dell’ISIS, che ricevono anch’essi il sostegno e l’addestramento militare degli Stati Uniti nell’ambito delle loro guerre sante. Questi eco-terroristi sospettano di essere stati giocati come pedine su una scacchiera geopolitica o credono davvero che “prenderemo quello che possiamo da loro, ma siamo ancora noi a comandare”?

La Deep Green Resistance dispone anche di un sito di servizio giornalistico con una particolare sezione intitolata “Calendario delle azioni underground” che mostra esplicitamente un elenco di oltre cento casi di atti di eco-terrorismo riusciti contro vari sistemi di infrastrutture ferroviarie ed energetiche nelle Americhe e in Europa. Le osservazioni di apertura della pagina web affermano che:

“Il Calendario delle Azioni Underground esiste per pubblicizzare e normalizzare l’uso di tattiche militanti e clandestine nella lotta per la giustizia e la sostenibilità. Includiamo qui di seguito un’ampia varietà di azioni provenienti dalle lotte di tutto il mondo, in particolare quelle in cui i militanti prendono di mira le infrastrutture, perché crediamo che questo tipo di azioni sia necessario per smantellare la civiltà”.

Di seguito è riportato un piccolo esempio di operazioni di sabotaggio riuscite:

L’elenco completo è disponibile qui.

Esplosioni in superficie e sottoterra

Negli ultimi due anni, una vasta gamma di esplosioni di impianti di trasformazione alimentare, granai e deragliamenti di treni è avvenuta in tutto il Nord America e in Europa.

Questa distruzione è causata da campagne di eco-terrorismo ” sottoterra”?

Certamente i ” sopra la terra” come Mark Carney e altre creature di Davos hanno arrecato non pochi danni al sistema di sostegno dell’umanità, imponendo ai banchieri centrali accordi sul clima per soffocare l’energia sporca da idrocarburi, dichiarando moratorie sull’energia nucleare in tutta Europa e supervisionando il collasso delle fattorie agro-industriali utilizzando quote draconiane di fertilizzanti.

Gavin Newsom, governatore della California, ha recentemente dimostrato di saper ballare con i migliori eco-terroristi, spendendo oltre 500 milioni di dollari di denaro dei contribuenti per distruggere quattro dighe idroelettriche nel tentativo di ridurre la popolazione della California, per liberare i deserti e per restituire ai fiumi i loro diritti inalienabili. Se qualche migliaio di agricoltori viene eliminato lungo il percorso, si può solo pensare che sia una benedizione implicita.

Negli Stati Uniti, nell’ultimo decennio sono state demolite oltre 1.951 dighe, di cui 57 nel 2021. Sebbene molti spettatori siano favorevoli a questo ripristino della natura, la distruzione delle vite umane causata dalla riduzione della produzione di cibo e di elettricità a prezzi accessibili è devastante.

Il consumo di insetti sembra non avere limiti di produzione, visto che il governo canadese ha presentato con orgoglio la più grande fattoria di grilli del mondo, dichiarando allo stesso tempo guerra all’agricoltura convenzionale con la minaccia di una riduzione del 30% della produzione alimentare entro il 2030.

Negli Stati Uniti, il disegno di legge Biden sulle infrastrutture per il 2023 destina ulteriori fondi a fonti di energia verde “appropriate”, ma di qualità così bassa che i mezzi di produzione dell’umanità crolleranno, causando la morte di milioni di persone in tutto il mondo, anche a seguito del sabotaggio del gasdotto Nord Stream 2 da parte del governo statunitense.

Lo strano caso dell’Extinction Rebellion

Accanto alla Deep Green Resistance, un’altra organizzazione chiamata Extinction Rebellion è emersa in Inghilterra dal torbido terreno delle forze giovanili alienate e dal patronato dei miliardari.

Extinction Rebellion co-founder Roger Hallam

Sebbene in apparenza sostenga la non violenza, le motivazioni ideologiche più profonde si evincono chiaramente dalle parole del cofondatore di Extinction Rebellion, Roger Hallam, che ha dichiarato quanto segue intervenendo a un incontro di Amnesty International il 4 febbraio 2019:

“Costringeremo i governi ad agire. E se non lo faranno, li faremo cadere e creeremo una democrazia adatta allo scopo. E sì, qualcuno potrebbe morire durante il processo”.

Quando i membri hanno iniziato a chiedersi come le entrate di Extinction Rebellion dai miliardari (che dominano il sistema capitalistico che tanto disprezzano) si concilino con il loro modus operandi, Hallam ha rincuorato il suo esercito di eco-guerrieri spiegando che anche gli oligarchi hanno sentimenti e soffrono di depressione climatica:

“Abbiamo a che fare con persone che piangono di notte, proprio come noi. Non vogliamo che si suicidino. No! Vogliamo che ci chiamino e ci diano quel milione di sterline”.

In uno studio EIR del 2019 condotto da Dean Andromedas, è stata fatta una lunga panoramica delle fonti di finanziamento di Extinction Rebellion. Andromedas scrive:

“Secondo i documenti di Extinction Rebellion acquisiti da Breitbart News, il mega-speculatore e finanziatore di tante No-Good Organizations (ONG), George Soros, è in cima alla lista dei donatori eco-ansiosi di XR, anche se l’importo che ha dato è stato oscurato nel relativo documento. Altri fondi europei provengono dalla Children’s Investment Fund Foundation, che ha donato non meno di 121.140 sterline (circa 155.000 dollari). Si tratta della fondazione del famigerato e mercenario hedge fund londinese The Children’s Investment Fund Management, fondato e gestito da Sir Chris Hohn. L’amministratore delegato di questa fondazione, che ha una dotazione di oltre 2 miliardi di sterline, è Kate Hampton, che ricopre anche la carica di vicepresidente della principale Fondazione europea per il clima e quella di membro del consiglio di amministrazione del Carbon Disclosure Project (CDP)”.

Un’altra cofondatrice di Extinction Rebellion è Gail Bradbrooke, che in passato ha lavorato per il Business in the Community/Responsible Business Network del Re Carlo, oggi parte integrante del World Economic Forum.

Un altro patrono di Extinction Rebellion è il membro ereditario Lord Anthony St. John, banchiere d’affari e direttore di diverse società minerarie in Sudafrica. Lord St. John non solo è vicepresidente del gruppo parlamentare All Party South Africa alla Camera dei Lord, ma è anche uno dei principali patrocinatori di Television for the Environment. Questo progetto è stato creato dal Programma Ambientale delle Nazioni Unite (UNEP) e dal World Wildlife Fund-UK nel 1984. L’UNEP era stato creato dal cofondatore di Davos Maurice Strong, che era stato anche vicepresidente del WWF. Dal 2011, il presidente del World Wildlife Fund è nientemeno che l’ex principe (ora re) Carlo in persona.

St John fa anche parte del comitato consultivo di “Successful Green” insieme a Peter Merian (direttore della Borsa di Basilea) e Marcelo Cavalho de Andrade, presidente dell’Earth Council Alliance (ECA). L’ECA è stata creata da Maurice Strong nel 1992.

Naturalmente, Extinction Rebellion professa una resistenza pacifica e non violenta al sistema, proprio come Deep Green Resistance, ma questo non li ha fermati dal chiedere di riempire le piste dell’aeroporto di Heathrow di droni per disturbare i controllori del traffico aereo e mettere a rischio migliaia di vite di passeggeri.

Si tratta di un’iniziativa che avrebbe reso orgoglioso Ted Kaczynski, il cui primo tentativo di terrorismo consisteva in una bomba che non riuscì a esplodere su un jet passeggeri nel 1979.

Ciò non ha impedito loro di includere un obiettivo Net Zero non negoziabile da parte di tutti i governi entro… il 2025 (ossia l’eliminazione dell’85% di tutte le emissioni di anidride carbonica entro i prossimi due anni). Questo obiettivo irrazionale è in realtà considerato una richiesta che, se soddisfatta, provocherebbe la morte di massa di persone in tutto il mondo.

MK Ultra e Governo Mondiale

In un numero di The Atlantic del giugno 2000, Alston Chase ha scritto dell’esperienza di Kaczynski all’MK Ultra, come parte di un gruppo di 22 vittime selezionate per la loro elevata intelligenza:

“Dall’autunno del 1959 alla primavera del 1962, gli psicologi di Harvard, guidati da Henry A. Murray, condussero su ventidue studenti universitari un esperimento inquietante e che oggi sarebbe considerato eticamente indifendibile. Per preservare l’anonimato di tali studenti cavie, gli sperimentatori si riferivano ai singoli individui solo con un nome in codice. Uno di questi studenti, soprannominato “Lawful”, era Theodore John Kaczynski, che un giorno sarebbe stato conosciuto come Unabomber e che in seguito avrebbe spedito o consegnato sedici pacchi bomba a scienziati, accademici e altri nel corso di diciassette anni, uccidendo tre persone e ferendone ventitré”.

Nell’articolo dell’Atlantic, Alston ha anche notato che Henry A. Murray, presidente del Dipartimento di Relazioni Sociali di Harvard, era egli stesso un fanatico devoto del governo mondiale e usava la “scienza” per trasformare la natura stessa dell’umanità mentre lavorava per l’OSS, la CIA e la Fondazione Rockefeller. Scrivendo al suo collega globalista Lewis Mumford, Murray dichiarò:

“Il tipo di comportamento richiesto dall’attuale minaccia richiede una trasformazione della personalità che non ha mai avuto luogo così rapidamente nella storia dell’umanità; una di queste è la trasformazione dell’uomo nazionale in uomo del mondo”.

Un’importante informazione tralasciata dalla rivista Atlantic è che Murray non solo era ossessionato dalla riprogrammazione dell’umanità, ma era uno stretto collaboratore dei contractor di MK Ultra Margaret Mead e Gregory Bateson, che portarono avanti il loro progetto di “riprogrammazione umana” attraverso l’uso di LSD e psilocibina.

Un’edizione del 22 giugno 2000 del Guardian di Londra ha persino annotato:

“Alla fine degli anni ’50… Murray si era interessato agli allucinogeni, tra cui l’LSD e la psilocibina. Poco dopo l’inizio degli esperimenti di Murray su Kaczynski e i suoi compagni di classe, nel 1960, Timothy Leary tornò ad Harvard e, con la benedizione di Murray, iniziò i suoi esperimenti con la psilocibina”.

In questo caso, l’autore si riferiva al sostegno di Murray al Progetto Psilocibina di Leary ad Harvard, che si svolse tra il 1960 e il 1962 (non a caso nello stesso periodo in cui Kaczynski stava vivendo la sua trasformazione assistita da droghe), sperimentando su ampie fasce di studenti cavie e supervisionato direttamente da Sidney Gottlieb di MK Ultra.

Come un matematico è diventato una cavia della CIA e poi un eco-terrorista

“Nella sua autobiografia, Leary, che avrebbe dedicato il resto della sua vita alla promozione delle droghe allucinogene, descrisse Murray come “il mago della classificazione della personalità” che, in qualità di capo psicologo dell’OSS, aveva monitorato gli esperimenti militari sul lavaggio del cervello e sull’interrogatorio con il sodio amitale. Murray ha espresso grande interesse per il nostro progetto di ricerca sulle droghe e ha offerto il suo sostegno”.

In una presentazione del 1991 intitolata “Dalla psichedelia alla cibernetica”, Leary raccontò il suo reclutamento nel programma di Harvard per trasformare la natura umana:

“Nel 1960 sono stato invitato a venire all’Università di Harvard e mi hanno dato un’autorizzazione. Mi chiesero di venire ad Harvard per sviluppare nuovi metodi di cambiamento del comportamento. Ha-ha! Non sapevo, e certamente non lo sapevano loro, che quell’invito avrebbe rappresentato un’opportunità per attuare davvero dei cambiamenti nella psicologia umana”.

Timothy Leary era stato reclutato da Aldous Huxley, con il quale il professore di Harvard aveva collaborato per anni, per la causa della riorganizzazione dell’umanità sotto una nuova religione pagana basata sulle droghe. Descrivendo la sua interazione con Huxley mentre i due pianificavano questa rivoluzione finale, Leary scrisse nel 1983:

“Ci siamo opposti al principio giudaico-cristiano di un solo Dio, una sola religione, una sola realtà, che ha rovinato l’Europa per secoli e l’America fin dai tempi della nostra fondazione. Le droghe che aprono la mente a molteplici realtà portano inevitabilmente a una visione politeistica dell’universo. Abbiamo intuito che era arrivato il momento di una nuova religione umanistica basata sull’intelligenza, sul pluralismo di bell’aspetto e sul paganesimo scientifico”.

Affinché questo nuovo paganesimo scientifico spazzi via l’inquinamento di 2000 anni di civiltà giudaico-cristiana, è necessario che alcune cose brucino, ovviamente.

La cibernetica e la “scienza dell’eugenetica

Vale la pena ricordare che questi programmi di ingegneria sociale per riscrivere la natura umana e indurre un reset globale della civiltà erano guidati dalle basi ideologiche della cibernetica (la scienza del controllo) sviluppata dagli alfieri di Lord Bertrand Russell, con in testa il discepolo di Russell Norbert Wiener. Timothy Leary e Bateson erano a loro volta cultori della cibernetica.

In Gregory Bateson, Cybernetics and the Social/Behavioral Sciences (Gregory Bateson, la cibernetica e le scienze sociali e comportamentali), il dottor Lawrence S. Bale illustra il ruolo di primo piano di Bateson nelle Macy Conferences on Cybernetics del secondo dopoguerra e sottolinea il suo ruolo di primo piano nel dare forma e infondere questo nuovo sistema di controllo nell’antropologia:

“Gregory Bateson abbracciò i concetti e il vocabolario della cibernetica perché questo campo interdisciplinare offriva una formulazione più rigorosa di questioni teoriche con cui il suo lavoro aveva già avuto a che fare. In effetti, la biografia di Bateson offre ampie prove del fatto che, molto prima di incontrare la teoria cibernetica, l’approccio sistemico alla biologia e alle scienze comportamentali non era per lui un concetto estraneo”.

Come descritto da questo autore in “The Revenge of the Malthusians and the Science of Limits”, pubblicato su Unlimited Hangout, è stata la cibernetica a diventare il tramite prescelto per la “riforma” dell’eugenetica dopo il 1945, con lo stesso vino putrido reso sgradevole da Hitler, riconfezionato in nuove botti.

Sotto questa nuova “scienza”, i sistemi di governo precedentemente associati alla crescita della creatività umana e alla difesa della libertà divennero strumenti di controllo.

Dopo la Seconda Guerra Mondiale, i cibernetici chiesero che l’umanità fosse modellata secondo il modello di un sistema informatico binario con circuiti di retroazione controllati da un centro di comando centrale. Si tratterebbe di una somma di parti, senza che nulla di metafisico come “anime”, “dignità”, “Dio” o “giustizia” abbia un ruolo consentito all’interno del processo del sistema chiuso. Venivano trattate come astrazioni “non scientifiche” e nulla più.

Va anche notato che questo sistema è la forza trainante della mostruosità a più teste che è stata soprannominata “transumanesimo” da Sir Julian Huxley nel 1954, che servì i suoi padroni ereditari anche come padrino del moderno movimento per la conservazione della natura, fondando l’Unione Internazionale per la Conservazione della Natura nel 1947 e il World Wildlife Fund nel 1961. Non va trascurato il fatto che in questo periodo Huxley fu anche presidente ad interim della British Eugenics Society.

La struttura di comando centrale realizzata dalla cibernetica aveva trovato una prima espressione nel “Cervello Mondiale” immaginato da H.G. Wells membro della Fabian Society nel 1938.

Nelle sue “Anticipazioni” del 1901, Wells aveva già dettato la sua grande visione dell’umanità descrivendo questo governo mondiale guidato dall’eugenetica come “una nuova repubblica”: “La nuova etica riterrà la vita un privilegio e una responsabilità, non una sorta di rifugio notturno per gli spiriti inferiori provenienti dal nulla; inoltre, la giusta alternativa di condotta tra il vivere in modo pieno, bello ed efficiente sarà la morte. Per una moltitudine di creature spregevoli e stupide, guidate dalla paura, impotenti e inutili, infelici o odiosamente felici in mezzo a luride vergogne, deboli, orribili, inefficienti, nate da desideri sfrenati e che si moltiplicano e si riproducono per pura incontinenza e stupidità, le persone della Nuova Repubblica avranno poca pietà e ancor meno benevolenza”.

In Brave New World di Aldous Huxley, questo era il sistema di controllo transumano su tutti gli alfa, beta e delta in provetta, rappresentato dalla figura di Mustapha Mond.

Nel descrivere la resa dei conti tra l’outsider shakespeariano “nato nel grembo materno” John Savage e il personaggio di Aldous, Mustapha Moon, il nucleo del programma oligarchico viene esposto nella sua forma più trasparente (naturalmente nascosto dietro il mantello della “finzione”):

“Una nuova teoria della biologia” era il titolo del saggio che Mustapha Mond aveva appena finito di leggere. Rimase seduto per un po’ di tempo, con lo sguardo meditativamente accigliato, poi prese la penna e scrisse sulla pagina principale: Il trattamento matematico dell’autore sulla concezione dello scopo è nuovo e molto ingegnoso, ma eretico e, per quanto riguarda l’attuale ordine sociale, pericoloso e potenzialmente sovversivo. Da non pubblicare”. …

Un peccato, pensò, mentre firmava il suo nome.Era un lavoro magistrale. Ma una volta che si cominciava ad ammettere spiegazioni in termini di finalità, beh, non si sapeva quale sarebbe stato il risultato. Era il tipo di idea che avrebbe potuto facilmente decondizionare le menti più inquiete tra le caste più elevate, facendo loro perdere la fede nella felicità come Bene Sovrano e portandole a credere, invece, che la meta fosse da qualche parte al di là, da qualche parte al di fuori dell’attuale sfera umana, che lo scopo della vita non fosse il mantenimento del benessere [come le forme più basse di felicità e comodità], ma un’intensificazione e un perfezionamento della coscienza, un ampliamento della conoscenza. Il che, rifletteva il Controllore, era probabilmente vero. Ma non è ammissibile, nella circostanza attuale”.

Qui sta il problema per quei “manager scientifici” che desiderano controllare la società secondo “principi scientifici”, e qui sta anche il nocciolo della questione che il povero Ted Kaczynski e la sua armata di cloni ideologici eco-anarchici sparsi per il mondo transatlantico non riescono a comprendere. L'”IDEA” di scienza e tecnologia per cui questi “ingegneri sociali scientifici” oligarchici si impegnano è una chimera. È un’idea che esiste solo all’interno di perverse astrazioni create in una torre d’avorio che non hanno alcuna attinenza con la natura di quei sistemi che essi desiderano governare come dei.

Il problema persistente delle scoperte per gli oligarchici

Una scoperta fatta nelle menti di Marie Curie, Dimitry Mendeleev, Benjamin Franklin o Max Planck ha l’effetto unico di creare nuove sfere di potenziale per muoversi, scoprire e crescere in modi qualitativi che sarebbero stati impossibili prima delle loro scoperte.Ad esempio, prima della scoperta dell’elettricità, i limiti di crescita dell’umanità e la relativa “capacità di carico” erano molto diversi da quelli che la scoperta ha creato dopo il XIX secolo.

Una volta fatta la scoperta e comunicata ad altri, si rese possibile un nuovo potere per dirigere questa forza verso fini benefici e quindi era possibile creare nuove invenzioni.

Ben presto, i messaggi che prima richiedevano mesi per essere trasmessi attraverso l’oceano furono trasmessi in pochi secondi e la produzione di beni utili cominciò ad avvenire in modi che nessuno prima del XIX secolo avrebbe potuto sognare. Un numero maggiore di persone poté mantenere standard di vita più elevati e l’aspettativa di vita, che prima del 1850 negli Stati Uniti era inferiore ai 40 anni, salì alle stelle fino a raggiungere una media di 79 anni nel 2019.

A differenza dei teorici di Kaczynski e dei suoi seguaci, questa tendenza non aveva una “vita propria” come una forza demoniaca, ma avveniva attraverso un’intensa lotta morale per le idee e la libera scelta degli individui di vivere e persino morire per i propri principi.

Se una classe imperiale di élite desiderava dominare il sistema sotto un governo mondiale unipolare, come desiderava l’Impero britannico, allora l’applicazione della tecnologia sarebbe stata alimentata da quelle intenzioni perverse di distruggere e schiavizzare le masse a vantaggio di pochi.

Per tutto il XIX e l’inizio del XX secolo, questo sistema inquietante è stato meglio compreso come “sistema britannico” di ordine sociale, definito da figure come Jeremy Bentham, il cui calcolo edonistico ha costituito la spina dorsale degli odierni economisti comportamentisti, e Thomas Malthus, la cui “legge della sovrappopolazione” ha costituito la base della “scienza del male” che è alla base del culto utilitaristico del transumanesimo. Il liberalismo britannico di Adam Smith, David Ricardo e John Stuart Mill promuoveva l’idea che il “valore” fosse radicato negli impulsi edonistici di “comprare poco, vendere caro” e di evitare il dolore e massimizzare il piacere. Si immaginava che mani invisibili dessero forma agli impulsi edonistici del mercato e che i governi nazionali si castrassero abrogando i loro diritti di usare le banche nazionali, il protezionismo o la regolamentazione del capitale privato per il benessere generale.

Dietro le teorie da torre d’avorio avanzate nelle università di tutto il mondo, l’applicazione reale di questo sistema ha visto una distruzione sistemica delle nazioni ovunque fosse impiegato ed è stato creato un intreccio mondiale di dipendenze sotto il controllo della City di Londra e della Compagnia britannica delle Indie orientali.

Con il libero commercio britannico e le leggi malthusiane sulla popolazione, i tessuti indiani furono sistematicamente distrutti e il “drago cinese” fu sottomesso con un programma di consumo di massa di oppio che avrebbe segnato il XIX secolo. Con la brutalizzazione di questi due obiettivi, la City di Londra assunse rapidamente il controllo dei produttori tessili mondiali, creando un mercato di esportazione primario per il cotone delle piantagioni schiaviste del sud e dando inizio a una nuova serie di dipendenze: la dipendenza dal denaro facile derivato dal lavoro schiavistico a basso costo delle piantagioni americane. Questa proto-globalizzazione stabilì un sistema globale di controllo su tutte le nazioni attraverso la produzione di denaro, il libero commercio, la speculazione e la droga.

Nel 1840, oltre il 20% della popolazione britannica era impiegata nel settore tessile in condizioni così disumane da essere descritte da Charles Dickens nel suo Racconto di due città e in altri scritti. Nel frattempo, la Gran Bretagna acquistava l’80% del cotone prodotto dagli Stati schiavisti degli USA, incoraggiando una dipendenza dal lavoro degli schiavi, in nulla diversa dal sistema di dipendenza supervisionato dalla Banca Mondiale e dal FMI nei giorni della globalizzazione.

Per contrastare questo sistema rapace, il consigliere economico di Abraham Lincoln, Henry C. Carey, delineò un concetto diverso di sistema mondiale che riconosceva il valore nel potere di creazione di ogni singolo cittadino e di ogni singolo Stato nazionale.

” Due sono i sistemi che si presentano al mondo: l’uno mira ad aumentare la proporzione di persone e di capitali impegnati nel commercio e nel trasporto, e di conseguenza tende a diminuire la proporzione impegnata nella produzione di merci con cui commerciare, con un rendimento necessariamente inferiore per il lavoro di tutti; mentre l’altro mira ad aumentare la proporzione impegnata nel lavoro di produzione, diminuendo quella impegnata nel commercio e nel trasporto, con un rendimento maggiore per tutti, dando al lavoratore buoni salari e al proprietario del capitale buoni profitti.L’uno mira ad aumentare la necessità del commercio, l’altro ad aumentare il potere per mantenerlo. L’uno mira a ridurre al minimo il lavoro degli indù e a far sprofondare il resto del mondo al suo livello; l’altro a innalzare il livello dell’uomo in tutto il mondo al nostro livello. Uno guarda alla guerra universale; l’altro alla pace universale… Uno è il sistema inglese; l’altro possiamo essere orgogliosi di chiamarlo sistema americano, perché è l’unico che sia mai stato concepito e la cui tendenza sia stata quella di elevare e al tempo stesso eguagliare la condizione dell’uomo in tutto il mondo”.

Nel sistema Lincoln/Carey di economia costituzionale americana, ogni nazione aveva l’obbligo di provvedere ai propri bisogni vitali attraverso l’uso del protezionismo, della regolamentazione e delle banche nazionali, come si vedeva nei cosiddetti “greenbacks” di Lincoln. I miglioramenti interni guidati da nuove scoperte e le infrastrutture su larga scala avrebbero permesso all’umanità di creare sempre più energia di quanta ne consumasse il sistema, superando così i limiti della crescita.

Anche Henry C. Carey attaccò Malthus per nome dicendo: “Di tutti gli espedienti per schiacciare ogni sentimento cristiano e per promuovere il culto di se stessi mai visto al mondo, non ce n’è stato nessuno autorizzato a rivendicare un rango così alto come quello che è stato, e viene ancora quotidianamente, assegnato alla legge malthusiana della popolazione”.

Un secolo dopo la Guerra Civile, anche il Presidente Kennedy prese di mira il marcio degli ideologi del sistema chiuso che allora cominciavano ad aggrapparsi alle leve della politica e della cultura dicendo: “Un secolo e mezzo fa Malthus sosteneva che l’uomo, consumando tutte le sue risorse disponibili, avrebbe perennemente oltrepassato i limiti della sussistenza, condannando così l’umanità a un futuro indefinito di miseria e povertà. Oggi possiamo cominciare a sperare e, credo, anche a sapere che Malthus non esprimeva una legge di natura, ma solo i limiti della saggezza scientifica e sociale di allora”.

Durante la sua breve presidenza, Kennedy lanciò una vasta gamma di progetti energetici, di trasporto e aerospaziali in tutto il continente americano e offrì questi strumenti all’Africa, dove lottò a fianco dei leader panafricani Kwame Nkrumah e Haile Selassie d’Etiopia per costruire grandi dighe idroelettriche contro la volontà degli interessi siderurgici della JP Morgan.

A questa filosofia positiva della crescita tecnologica si contrappone il misantropico Manifesto di Morges, pubblicato nel 1961.

Scritto da Sir Julian Huxley, questo manifesto servì come costituzione per il nuovo movimento ecologista che altri oligarchi come il principe Philip e il principe Bernhardt dei Paesi Bassi lanciarono nello stesso anno. Invece di riconoscere il male che stava plasmando l’umanità nel sistema di sfruttamento imperialista, come avevano fatto Henry Carey, Lincoln e John F. Kennedy, questa élite legata all’eredità cercò di convincere il mondo che era il progresso tecnologico stesso a essere il nemico intrinseco della natura. Questi ecologisti oligarchici continuarono a supervisionare l’assassinio dei leader anti-malthusiani durante gli anni Sessanta e a creare nuove istituzioni di controllo, come il gruppo Bilderberg o il suo partner junior a Davos nel 1971. Queste organizzazioni sono diventate i “nodi di controllo” della gestione cibernetica/transumanista dell’umanità nei 70 anni successivi.

Il guru ideologico del WEF Yuval Harari e il suo ispiratore H.G Wells hanno entrambi cercato di cancellare la differenza qualitativa tra gli esseri umani e le altre forme di scimmia.

Questi cibernetici malthusiani chiedono che l’umanità sia definita da una somma totale di particelle individuali alienate e atomizzate le quali aderiscono tutte al postulato di dover 1) adattarsi alla realtà dell’inevitabile eliminazione del libero arbitrio dell’umanità da parte della tecnologia, come dimostra il triste caso del devoto di Wells Noah Yuval Harari, OPPURE 2) entrare in guerra contro il sistema (che percepiscono come loro nemico intrinseco) sotto forma di Unabomber, o di attivisti finanziati da miliardari che ruotano intorno a Extinction Rebellion e Deep Green Resistance.

Proprio come Aldous Huxley immaginava una droga chiamata “soma” e l’intrattenimento di “feelies” mescolato al sesso senza amore come norme culturali imperative a cui tutti i soggetti del suo romanzo distopico dovevano adattarsi in un mondo edonista di sensualismo; la matrice culturale dell’LSD e della psilocibina a cui Huxley si dedicò (reclutando Timothy Leary), insieme ai nuovi sommi sacerdoti della cibernetica che emergevano dall’MK Ultra, sarebbe stata la base necessaria per una nuova era di feudalesimo e spopolamento deliberato.

Il guru intellettuale del World Economic Forum Yuval Noah Harari ha delineato questa visione huxleyana del presunto futuro inevitabile in un recente discorso affermando che:

“Penso che la domanda più grande in economia e in politica nei prossimi decenni sarà: “Cosa fare con tutte queste persone inutili?”. Non credo che abbiamo un modello economico per questo… il problema è più che altro la noia e cosa fare con loro e come troveranno un senso nella vita se sono fondamentalmente senza senso, senza valore? La mia ipotesi migliore, al momento, è una combinazione di droghe e giochi per computer”.

Le IDEE, non la fredda utilità, plasmano la storia dell’umanità

Ricordiamo l’assunto centrale di Ted Kaczynski:

“Il sistema non esiste e non può esistere per soddisfare i bisogni umani. È invece il comportamento umano che deve essere modificato per adattarsi alle esigenze del sistema. È colpa della tecnologia, perché il sistema non è guidato dall’ideologia ma dalla necessità tecnica”.

In questa semplice dichiarazione, Kaczynski ha esposto il fatto che rifiuta:

1) il libero arbitrio, dal momento che il sistema che ha plasmato l’umanità cresce sfruttando il suo impulso sistemico a stuprare e distruggere sino a quando la libertà e la natura non saranno scomparse, e..,

2) il ruolo causale delle IDEE, siano esse giuste o sbagliate, nel plasmare la storia.

Per quanto gli eco-terroristi come Unabomber e i suoi seguaci detestino ammetterlo, i presupposti fondamentali dell’umanità, della tecnologia e della storia sono IDENTICI a quelli dei devoti della morte come il Principe Philip, Yuval Harari e Maurice Strong.

Mentre una parte ha scelto di adattarsi alle presunte conseguenze del progresso tecnologico e di diventare un’alfa nel nuovo mondo emergente, l’altra parte ha semplicemente scelto di fare come John Savage e bruciare tutto.

La scelta era sempre una falsa dicotomia

Questa è esattamente la natura della trappola del “doppio legame (double bind)” delineata dallo stesso Gregory Bateson come base per provocare la schizofrenia in una popolazione confusa. Bateson ha notato gli effetti della schizofrenia che possono essere indotti (spesso con l’aiuto di cocktail allucinogeni): una vittima spesso crolla in uno stato schizofrenico quando si trova di fronte a messaggi contraddittori. Ad esempio, fin da piccoli ci viene insegnato a “essere buoni con gli altri”. Se ci vengono presentate informazioni che ci impongono di concludere che, per essere buoni, dobbiamo fare cose che comportano l’uccisione dei nostri simili, allora proveremo prevedibilmente una forma di dissonanza mentale.

Alcune persone potrebbero credere di dover salvare la natura dal genere umano, come descritto nel Manifesto di Morges di Huxley, e influenzare il sistema dall’alto per promuovere politiche che giustifichino lo spegnimento della civiltà industriale, uccidendo così miliardi di persone.

Altri potrebbero imbattersi nella stessa falsa affermazione che “crescita tecnologica = male” e quindi esprimere la loro “bontà” dichiarando guerra alla civiltà industriale dal basso.

In entrambi i casi, gli effetti portano alla stessa distopia tecno-feudale.

L’unico modo per rompere questo legame è cambiare i propri assiomi fondamentali e riconoscere che non è la tecnologia a essere intrinsecamente buona o cattiva, né la sovrappopolazione a costituire un vero problema, ma è piuttosto la nostra volontà di tollerare idee malvagie che plasmano il comportamento della tecnologia e dei sistemi politici a far sì che questi ultimi diventino fascisti e precipitino in un’epoca buia.



Pubblicato originariamente su The Last American Vagabond

