È in corso una guerra dell’informazione che ha molte facce, una è quella delle pubblicazioni scientifiche, sponsorizzate e lanciate da certi interessi. La crisi del controllo di qualità delle pubblicazioni scientifiche era messa a nudo dal Covid-19. È nota a tutti la storia dello studio pubblicato su The Lancets sull’idrossiclorochina, un farmaco sperimentale contro la nuova infezione da coronavirus, come pure uno studio sull’uso di farmaci antipertensivi per il trattamento del COVID-19, ritirato dal New England Journal of Medicine poche ore dopo la ritrattazione su The Lancet.

“Molte ombre e poche luci sulla peer review delle riviste scientifiche“, era il risultato dell’inchiesta di John Bohannon pubblicati sulla rivista Science sotto il titolo “Chi ha paura della peer-review?” gettando grande scompiglio nelle discussioni di comunicazione scientifica e tra i professionisti dell’informazion.

È stato pubblicato pochi giorni fa uno studio interessante: La scienza dello spin: strategie mirate per produrre dubbi con effetti dannosi per l’ambiente e la salute pubblica. La ricerca focalizza l’industria delle telecomunicazioni che ha adottato strategie utilizzate anche da altre industrie che commercializzano prodotti che inquinano l’ambiente e danneggiano la salute degli esseri umani e di altre specie. L’industria delle telecomunicazioni e gli scienziati che finanzia utilizzano le 28 tattiche particolari discusse in questo documento ad accesso libero pubblicato sulla rivista Environmental Health: per creare dubbi sulla posizione preponderante della scienza degli articoli sottoposti a revisione paritaria, che considera dannosa l’esposizione alle radiazioni wireless a bassa intensità, e per giustificare il mantenimento dell’adozione di limiti di sicurezza inadeguati per le radiofrequenze da parte dell’OMS e della maggior parte dei governi nazionali?

Traduzione del riassunto (abstract) dell’articolo The science of spin: targeted strategies to manufacture doubt with detrimental effects on environmental and public health, autori Rebecca F. Goldberg, Laura N. Vandenberg, pubblicato su Environmental Health volume 20, Article number: 33 (2021);

La scienza della propaganda: strategie mirate per produrre dubbi con effetti dannosi per l’ambiente e la salute pubblica

Riassunto (abstract)

Il contesto

Numerosi gruppi, come ad esempio l’industria del tabacco, hanno deliberatamente alterato e travisato fatti noti e prove empiriche per promuovere un proprio programma, spesso per un beneficio economico, con conseguenze per la salute ambientale e per la salute pubblica. Le ricerche precedenti hanno esplorato i casi singolarmente, ma nessuna ha condotto un approfondito confronto tra i casi. Lo scopo di questo studio era quello di compilare una lista completa di tattiche utilizzate da gruppi disparati e fornire un quadro per identificare ulteriori casi di dubbio prefabbricato

Metodi

Abbiamo esaminato libri accademici, articoli sottoposti a revisione paritaria, articoli di giornale fondati su solida ricerca, e prove legali relative a cinque industrie/organizzazioni di diverso tipo selezionate per il loro impatto distruttivo sull’ambiente e la salute pubblica (industrie del tabacco, del carbone e dello zucchero, i produttori del pesticida Atrazina, e il Marshall Institute, un istituto incentrato sulla ricerca sul cambiamento climatico, e altri scienziati dell’epoca che si sono associati con quelli dell’Istituto). Questi documenti hanno fornito le prove di una lista di tattiche utilizzate per costruire una propaganda a favore delle industrie e generare dubbi sui danni da esse creati. Abbiamo poi identificato alcune tendenze tra i gruppi di strategie che potrebbero spiegare il loro uso differenziale o la loro efficacia differenziale.

Risultati

Abbiamo riconosciuto 28 particolari tattiche utilizzate per fabbricare il dubbio. Cinque di queste tattiche sono state usate da tutte e cinque le organizzazioni, suggerendo che si tratta di caratteristiche chiave nel processo di fabbricazione del dubbio. Il pubblico cui sono destinate influenza la strategia la scelta della strategia utilizzata per disinformare, e le fallacie logiche contribuiscono all’efficacia di tali tattiche.

Conclusioni

Questa lista di tattiche può essere usata da altri per aprire un procedimento contro un’industria o un gruppo stia deliberatamente manipolando le informazioni associate alle proprie azioni o ai propri prodotti. Una migliore alfabetizzazione scientifica e retorica potrebbe essere usata per rendere meno efficaci tali tattiche, a seconda del pubblico a cui sono rivolte, e alla fine potrebbe aiutare più in generale a proteggere sia la salute ambientale che la salute pubblica.

Strategia Spiegazione Tabacco Carbone zucchero Syngenta Marshall Institute e altri 1 Progettazione dello studio sugli attacchi Enfatizzare i difetti di progettazione dello studio in A ϕ che hanno solo effetti minimi sui risultati. I difetti includono problemi relativi a bias, confusione o dimensione del campione X X X X X 2 Ottieni supporto da persone rispettabili Reclutare esperti o persone influenti in determinati settori (politici, industria, riviste, medici, scienziati, funzionari sanitari) per difendere B Δ al fine di ottenere un sostegno più ampio X X X X X 3 Dati ingannevoli Selezionare i dati, progettare studi per fallire o condurre meta-analisi per diluire il lavoro di A X X X X X 4 Sopprimere le informazioni incriminanti Nascondi le informazioni che vanno contro B X X X X 5 Contribuire alla letteratura fuorviante Utilizzare la letteratura pubblicata su riviste o sui media per disinformare deliberatamente, pro-B, anti-A o per distrarre con argomenti periferici X X X X 6 Ospita conferenze o seminari Organizzare conferenze per scienziati o parti interessate pertinenti per fornire uno spazio per la diffusione delle sole informazioni pro-B X X X 7 Evita / abusa la revisione tra pari Evita il processo di revisione tra pari per pubblicare letteratura scadente, pubblicare senza rivelare fonti di finanziamento, utilizzare il nome della rivista per aggiungere peso alle affermazioni o ridurre al minimo la necessità di revisione tra pari tra il pubblico laico X X X 8 Utilizza un linguaggio iperbolico o assoluto Discuti le scoperte scientifiche in termini assolutistici o con iperbole, usa parole d’ordine per distinguere tra scienza “forte” e “povera” (cioè scienza solida, scienza spazzatura, ecc.), X X X X X 9 Incolpare altre cause Trova cause alternative correlate per gli effetti negativi che vengono segnalati o osservati X X X X 10 Invoca libertà / censura /

sovraregolamentazione Invocare leggi per enfatizzare l’uguaglianza e i diritti di espressione di B, nonostante le differenze nella qualità delle prove X X 11 Definire come misurare il risultato / l’esposizione Tentare di stabilire linee guida per la misurazione “corretta” delle esposizioni o dei risultati, indebolendo le linee guida utilizzate in A X X X X 12 Approfitta dell’analfabetismo scientifico (media / individui) Enfatizzare l’oscurità scientifica per confondere il pubblico laico o diffondere deliberatamente informazioni non scientifiche o false ma digeribili X X X X 13 Poni come difensore della salute o della verità Rappresenta gli obiettivi di B come attenti alla salute o dediti alla verità X X X X 14 Oscuro coinvolgimento Scrittura fantasma, creazione di società di comodo, utilizzo del privilegio di cliente avvocato per nascondere l’associazione X X X 15 Sviluppa una strategia di pubbliche relazioni Elaborare metodi per raggiungere in modo specifico il pubblico pubblico per diffondere i messaggi B. X X X 16 Appello ai mass media Fare appello all’equilibrio giornalistico, sviluppare relazioni con il personale dei media, preparare le informazioni per il personale dei media, invocare la dottrina dell’equità X X X 17 Approfitta della mancanza di denaro / influenza della vittima Mettere a tacere o abusare di individui spendendo di più o sfruttando uno squilibrio di potere X X 18 Normalizza i risultati negativi Normalizza la presenza di effetti negativi per ridurne l’importanza e farli sembrare inevitabili X X X 19 Impedire la regolamentazione del governo Spingere le agenzie di regolamentazione governative a rallentare o interrompere la loro funzione X X 20 Modificare il prodotto per sembrare più sano Apporta modifiche al prodotto dannoso per ridurre gli effetti negativi apparenti X 21 Influenza governo / leggi Ottieni una vicinanza inappropriata agli organismi di regolamentazione e incoraggia la politica pro-B X X X X X 22 Attacca gli avversari (scientificamente / personalmente) Condurre attacchi mirati agli avversari minando la loro reputazione professionale o personale X X 23 Appello all’emozione Manipola le emozioni del pubblico per ottenere supporto per affermazioni in assenza di fatti X X 24 Mettere in dubbio la causalità in modo inappropriato Sostieni che la correlazione non è uguale alla causalità nonostante la presenza di prove evidenti X 25 Fai discussioni su Straw Man Rifiutare pubblicamente un argomento che non è stato avanzato dall’opposizione X 26 Credenziali di abuso Usa le qualifiche in una disciplina per assumere l’autorità in un’altra disciplina X X 27 Richieste di accesso ai dati per abuso Richiedere l’accesso ai dati al fine di travisare e attaccare, impiegando l’emendamento Shelby, il Freedom of Information Act, ecc. X X 28 Rivendica pendenza scivolosa Affermare illogicamente o falsamente che ci saranno conseguenze disastrose se l’ideologia B non sarà supportata X X

ϕ “A” si riferisce alle informazioni generate per combattere prove e fatti scientifici Δ “B” si riferisce alle informazioni generate per promuovere narrazioni favorevoli al settore

Traduzione Corrado Penna

