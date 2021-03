Sessantaquattromila ripetizioni fanno la verità

Aldous Huxley

L’elemento più singolare della covid-mania è il modo in cui infantilizza la maggior parte della popolazione e la priva di qualsiasi ruolo: il loro lavoro non è importante, la loro procreazione non è importante, la loro salute non è importante (a meno che non sia covid) e i loro bisogni sociali non sono importanti….

La storia non ci fornisce un periodo in cui intere popolazioni erano così sminuite, così ridotte a quasi nulla. ...Leggi qui

Come fanno? Con quali strumenti riescono a manipolare il pensiero e a convincere le masse?

Parte della covid-mania ricorda molto le storie sui nazisti e sui comunisti dagli anni ’30 agli anni ’40. Le somiglianze includono l’estensione della propaganda, l’intolleranza, l’idea che il corpo della nazione contenesse elementi che dovevano essere eliminati, la brama di potere dei tirapiedi, le immagini di guerra, la mansuetudine della popolazione, il segnale di virtù, l’abuso della scienza sociale per giustificare decisioni politiche, l’idea di armi miracolose, il diffuso spionaggio sui vicini inadempienti e l’idea di una guerra totale che richiede a tutti di impegnarsi. Leggi qui

Come affermava il sociologo Vance Packard nel suo saggio I persuasori occulti, del 1957, vi sono personaggi che “studiano segretamente le nostre segrete debolezze e vergogne nell’intento di influenzare più efficacemente il nostro comportamento”. Il sociologo faceva riferimento al consulente di pubbliche relazioni, esperto di propaganda, delineato da Edward Bernays (considerato dal settimanale Life come uno dei cento americani più influenti del ventesimo secolo) per il quale però l’uso della propaganda non aveva assolutamente nulla di reprensibile ed era anzi al servizio delle “relazioni pubbliche”. Oggi il lavoro di Bernays è stato ancor più perfezionato dagli spin doctor, che sono degli esperti nella manipolazione delle informazioni, soprattutto in campo politico. Vedi qui

L’anti-Goebbels: marketing e nazismo

In una società basata sul consumo, il marketing ha logiche impositive paragonabili alla propaganda totalitaria, non evidenti solo perché più subdole.

Di Guglielmo Militello

Anche se la tendenza generale è quella di associare la propaganda nazista alla propaganda politica in senso lato, in realtà i precetti di Goebbels sono indiscutibilmente affini anche alla logica pubblicitaria apparentemente più ingenua. Dunque, cosa possono avere in comune il marketing e il nazismo? Molte più cose di quanto non si direbbe a prima vista.

La parola “marketing” può essere tradotta in italiano con “commercializzazione”, “mercantilistica”, “mercatologia” [1]. Da ciò si evince facilmente che gli elementi principali qui chiamati in causa sono due: la merce e il commercio di questa. Il suo scopo consiste nel saper presentare al consumatore, nella maniera più funzionale possibile, il prodotto che il consumatore stesso presume di dover desiderare. La questione, perciò, non si basa tanto sui bisogni del compratore ma sul suo desiderio di possedere la merce commercializzata. Ciò che però dobbiamo notare è che tale desiderio, instillato da tecniche ben precise, è un desiderio affatto proprio (originale) del soggetto, bensì è il risultato di un processo che lo preconfeziona e lo serve al malcapitato fruitore sotto forma di libera scelta. Un preconfezionamento, questo, che ricorda da vicino quello chiamato in causa da G. Anders ne L’uomo è antiquato, quando scrive che: “Un seguace di Hitler che avesse dichiarato: «il mondo è una mia rappresentazione», sarebbe stato inconcepibile. E non soltanto perché, in quanto uomo di massa, prendeva la sua rappresentazione per il suo mondo, ma perché ciò che egli considerava «mondo» era la rappresentazione di un altro che gli veniva recapitata a domicilio” [2].

In guisa simile a quanto letto sopra, possiamo dire che la scelta libera e personale del consumatore non esiste punto, perché ciò che il consumatore crede essere il suo desiderio è in verità il desiderio di un altro che gli viene “recapitato a domicilio”. Infatti, lo scopo del marketing, che segue la volontà cieca del capitale di impinguarsi, non è affatto proporre ma imporre. Il prodotto, anche se in apparenza è un elemento neutrale, è qualcosa che viene in realtà falsamente proposto e subdolamente imposto al consumatore. L’imposizione acquista quindi una forma mascherata, innocua, travestita di espressioni falsamente amichevoli, ed atta a porre in essere l’unica ragione di vita del marketing stesso: contribuire attivamente al profitto del capitale. Anche se l’imposizione in questione non segue il metodo brutalmente coercitivo del regime nazista, essa è comunque frutto dell’insegnamento di ciò che il fondatore della propaganda ha inventato per istillare nel cuore e nelle menti dei tedeschi la parola Führer e l’ideologia della razza – vera e propria merce politica, l’unica possibile.

1. Doob nel suo saggio del 1950, Goebbels: i principi della propaganda, ha estrapolato dagli scritti del nazista le regole fondamentali per una propaganda politica infallibile che vale la pena riportare integralmente [3].

2. Il propagandista deve avere accesso alle informazioni sugli eventi e sull’opinione pubblica.

3. La propaganda deve essere pianificata ed eseguita da una sola autorità

4. Le conseguenze propagandistiche di un’azione devono essere considerate nella pianificazione di quell’azione.

5. La propaganda deve influenzare la politica e l’azione del nemico.

6. Le informazioni operative declassificate devono essere disponibili per implementare una campagna di propaganda.

7. Per essere percepita, la propaganda deve evocare l’interesse di un pubblico e deve essere trasmessa attraverso un mezzo di comunicazione che attiri l’attenzione

8. Solo la credibilità deve determinare se la propaganda è vera o falsa.

9. Lo scopo, il contenuto e l’efficacia della propaganda nemica; la forza e gli effetti di un’esposizione; e la natura delle campagne di propaganda in corso determinano se la propaganda nemica debba essere ignorata o confutata

10. La credibilità, l’intelligence e i possibili effetti della comunicazione determinano se il materiale di propaganda debba essere censurato.

11. Il materiale della propaganda nemica può essere utilizzato nelle operazioni quando aiuta a diminuire il prestigio del nemico o fornisce supporto all’obiettivo del propagandista stesso.

12. La propaganda nera piuttosto che bianca può essere impiegata quando quest’ultima è meno credibile o produce effetti indesiderati.

13. La propaganda può essere facilitata da leader con prestigio.

14. La propaganda deve essere accuratamente temporizzata.

15. La propaganda deve etichettare eventi e persone con frasi o slogan distintivi.

16. La propaganda al fronte interno deve evitare di suscitare false speranze che possono essere distrutte da eventi futuri.

17. La propaganda al fronte interno deve creare un livello di ansia ottimale.

18. La propaganda al fronte interno deve diminuire l’impatto della frustrazione.

19. La propaganda deve facilitare lo spostamento dell’aggressione specificando gli obiettivi dell’odio.

20. La propaganda non può influenzare immediatamente le forti controtendenze; deve invece offrire una qualche forma di azione o di diversione, o entrambe. (ndr testo originale in inglese)

Analizzando una per una le regole succitate ci rendiamo conto che il principio che vi sottende è, né più né meno, l’antenato concettuale di tutte le strategie di marketing di cui il capitalismo si serve per vendere e produrre merci. Non essendo però questa la sede adatta per tale operazione, è sufficiente qui gettare lo sguardo solo su alcune. “To be perceived, propaganda must evoke the interest of an audience and must be transmitted through an attention-getting communications medium”; la propaganda, cioè, deve evocare l’interesse del fruitore, utilizzando un mezzo di comunicazione che già di per sé attiri l’attenzione. Chissà in quanti corsi di strategie pubblicitarie e simili il concetto espresso in questa frase è stato sbandierato senza immaginare che fosse figlio della mente di uno degli uomini più spietati della storia. Infatti, se non fosse perché le ha concepite Goebbels, queste regole potrebbero benissimo – con qualche piccolo ritocco – abitare i manuali di marketing più agguerriti. “Propaganda may be facilitated by leaders with prestige”; chi meglio di una figura carismatica, magari il capo di una importante squadra di calcio, può sponsorizzare la merce che il capitale impone al mercato? Anche le regole che a prima vista sembrerebbero aliene al mondo della sponsorizzazione, ad una attenta analisi, mostrano la loro stretta correlazione con le strategie da quest’ultima impiegate: “material from enemy propaganda may be utilized in operations when it helps diminish that enemy’s prestige or lends support to the propagandist’s own objective”; non è forse vero che gli uomini ai vertici delle grandi aziende, o più platealmente delle grandi multinazionali, venderebbero le loro madri per carpire i segreti delle concorrenti e ottenere qualunque cosa possa portare a una loro svalutazione sul mercato? “Black rather than white propaganda may be employed when the latter is less credible or produces undesirable effects”; e ancora, non è forse vero che quando la credibilità di una data azienda dominante, o di un dato settore, inizia a venir meno, allora questa azienda o quel settore attingono dalla propaganda nemica pur di acquisire gli strumenti per risollevare la propria?

Neanche quando L. Doop riporta chiaramente che “propaganda must be planned and executed by only one authority” il pensiero di Goebbels si allontana dal principio fondamentale che anima il marketing sin nel profondo: al di là delle lotte intestine fra le multinazionali e fra le aziende, ciò che in definitiva gli interessa è solo adempiere al dovere che l’autorità economica suprema (il profitto) gli ha ordinato, ovverosia, dare voce alla volontà del capitale di possedere tutto tramite la vendita di tutto! Non è forse vero che la propaganda capitalistica non accetta – e impedisce – che la sua acerrima nemica (“la propaganda” ambientalista) proferisca parola? Non è forse evidente a tutti che, se potesse, la prima farebbe sparire dalla faccia della terra la seconda senza pensarci un solo attimo?

Quelle fin qui analizzate sono solo alcune delle regole che compongono questa sorta di manifesto programmatico enucleato dai carteggi di Goebbels; ma il lettore attento avrà già intuito che pur continuando con la lettura delle rimanenti non si caverebbe altro che un’inquietante e indubbia affinità con i metodi utilizzati dai pubblicitari professionisti.

Si direbbe dunque che il capitalismo (prima quello anglo-americano e adesso quello globale) abbia fatto tesoro del lascito nazista. Riconoscendo la funzionalità della sua propaganda – sia dal punto di vista psicologico che, di conseguenza, dal punto di vista economico – il capitalismo ha ben interiorizzato i principi di Goebbels e li ha fatti, a pieno titolo, propri, spacciandoli addirittura per una invenzione originale. Il fondo spietato che animava la propaganda nazista e quello che mette in moto le dinamiche dei funzionari del capitale non sono che la medesima cosa: la volontà di sottomettere l’altro al proprio dominio tramite l’imposizione (più o meno coatta) di una logica totalitaria. Per tali ragioni, chi oggi avverte la necessità di un cambio di rotta, chi riconosce il marciume del linguaggio stereotipico del cosiddetto advertising – che ammalia le menti più deboli e avvezze alla logica del consumo indiscriminato – può a buon diritto essere considerato l’anti-Goebbels. Quest’ultimo è colui che riconosce il malsano alla base della logica speculativa pubblicitaria, non ovviando mai agli obblighi che la propria onestà intellettuale gli impone.

In definitiva, ogni lettore attento, nel momento in cui analizza senza pregiudizio ciò che si cela dietro le tecniche degli spot pubblicitari, si trasforma nell’anti-Goebbels, in quanto smaschera i mostri esistenti dietro le famiglie felici della televisione e dietro l’ideologia spietata delle multinazionali, le quali ingannano il consumatore tramite mezzucci psicologici atti a farlo sentire migliore di un altro o meno in colpa con se stesso – informandolo, per esempio, che lo 0,0 ecc. % del ricavato del guadagno va ai bambini poveri dell’Africa o alla lotta contro la deforestazione dell’Amazonia e così via [4]. L’anti-Goebbels non è più l’individuo ingenuo che ingurgita senza fiatare il mantra del consumo ma è il soggetto politicamente consapevole che si sbarazza dell’ideologia dominante (Amazon, Netflix e via dicendo) e ritorna a Marx più convinto che mai.

Note:

[1] Cfr. https://it.wikipedia.org/wiki/Marketing

[2] Anders, G., L’uomo è antiquato I. Considerazioni sull’anima nell’epoca della seconda rivoluzione industriale [1956], Bollati Boringhieri, Torino 2007, p 169.

[3] Doob, L.W., The Public Opinion Quarterly, Vol. 14, No. 3, Oxford University Press on behalf of the American Association for Public (Autumn, 1950), pp. 419-442.

[4] Cfr. S. Žižek, La nuova beneficenza dei capitalisti in https://www.internazionale.it/opinione/slavoj-zizek/2010/10/24/la-nuova-beneficenza-dei-capitalisti

19/03/2021 | Copyleft © Tutto il materiale è liberamente riproducibile ed è richiesta soltanto la menzione della fonte.

FONTE https://www.lacittafutura.it/dibattito/l%e2%80%99anti-goebbels-marketing-e-nazismo

ANALOGIE STORICHE DELLA COVID-MANI

CONOSCI EDWARD BERNAYS, COLUI CHE CONDIZIONA LA MENTE DELLA GENTE ?

L’ULTIMO STATO CHE SI ASSUNSE PROGRAMMATICAMENTE LA ‘CURA’ DEL CITTADINO FU IL NAZISMO

IMPORTANTE!: Il materiale presente in questo sito (ove non ci siano avvisi particolari) può essere copiato e redistribuito, purché venga citata la fonte. NoGeoingegneria non si assume alcuna responsabilità per gli articoli e il materiale ripubblicato.Questo blog non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità. Non può pertanto considerarsi un prodotto editoriale ai sensi della legge n. 62 del 7.03.2001.