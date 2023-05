Le varie catastrofi (come gli incendi boschivi e le inondazioni) dimostrano che manca una coscienza ecologica e un approccio responsabile alla natura. Ciò che emerge chiaramente da questo articolo molto interessante e ben approfondito è che oggi vengono ignorati i fattori essenziali che si verificano in quota e a partire da essa con un notevole impatto sull’ambiente. Mi riferisco, ad esempio, all’essiccazione dell’aria da parte delle sostanze che vengono rilasciate da aerei nell’atmosfera. È solo una teoria? Le analisi effettuate in California dimostrano il contrario. Si vedano i due articoli in fondo alla pagina.

Puoi seguire Nogeoingegneria con Telegram e ricevere le notizie sia su cellulare che su PC: https://t.me/NogeoingegneriaNews

La corruzione della scienza del clima



Di Tyler Durden

Autorizzato da Edward Ring via American Greatness,



Invece di combattere la follia anti-civilizzazione, le aziende stanno togliendo i loro soldi dal tavolo, come pure i loro carburanti a prezzi accessibili…

“Dobbiamo criticare le persone che ci hanno portato fin qui”, afferma Alex Epstein, fondatore del Center for Industrial Progress e autore di Fossil Future.

“Non possiamo continuare a trattare questi esperti designati come veri esperti. Non sono veri esperti, sono distruttori. Sono anti-energia, non esperti. E questo deve essere chiarito”.

Epstein ha ragione e il suo consiglio non è mai stato così urgente, né così difficile da far capire. Non è un’esagerazione che tutte le principali istituzioni americane si siano impegnate a eliminare l’energia abbondante e accessibile. Se non viene fermato, questo impegno, motivato da un’errata preoccupazione per il pianeta ma anche dalla brama di potere e di denaro e favorito da codardia morale e negligenza intellettuale, distruggerà la civiltà occidentale.

Per oltre 50 anni, con sempre maggiore frequenza, scienziati corrotti e arrivisti hanno prodotto studi di parte che, amplificati da interessi speciali aziendali e politici guidati dall’agenda, costituiscono un “consenso” che è presumibilmente “al di là del dibattito”. Siamo in una “crisi climatica”. Per far fronte a questa emergenza climatica, tutte le misure sono giustificabili.

Si tratta di una propaganda esagerata, unilaterale, distorta e manipolatoria. È il linguaggio degli autoritari e dei corporativisti che vogliono ottenere un potere politico e una ricchezza economica ancora più centralizzati. È una truffa, forse la più audace e totalizzante della storia umana. È una truffa che prende esplicitamente di mira e schiaccia la classe media dei Paesi sviluppati e le intere popolazioni in via di sviluppo, mentre la sua messaggistica è progettata per assicurarsi la loro accondiscendenza.

In realtà, ciò che è innegabile non è che ci troviamo in una crisi climatica, ma che se non smettiamo di distruggere la nostra economia energetica convenzionale, ci troveremo in una crisi di civiltà.

L’energia è alla base di tutto: prosperità, libertà, mobilità verso l’alto, ricchezza nazionale, indipendenza economica individuale, infrastrutture idriche e di trasporto funzionali, agricoltura su scala commerciale, attività mineraria e industria. Senza energia, tutto diventa buio. E le “energie rinnovabili” non sono nemmeno lontanamente in grado di sostituire petrolio, gas, carbone, nucleare e idroelettrico. È impossibile.

Le uniche persone che pensano che le rinnovabili siano in grado di sostituire l’energia convenzionale sono disinformate, ignoranti o corrotte. Punto.

Ma per far fronte alla messaggistica apocalittica dei catastrofisti del clima, non è sufficiente sfatare il potenziale delle rinnovabili. È anche necessario mettere in discussione la “scienza” climatica sottostante. La valanga bieca, corrotta e incessante di “studi” di esperti che propongono idee a pagamento a interessi particolari che le usano come armi per imprimere la forma desiderata a ogni politica pubblica rilevante e a ogni narrazione popolare. Quindi, eccoci qui.

Un nuovo studio, pubblicato il 16 maggio, merita molte più critiche di quelle che riceverà. Scritto da sette esperti con credenziali assurde e principalmente affiliati alla sinistra Union of Concerned Scientists, questo studio ha un titolo piuttosto innocuo: “Quantificazione del contributo dei principali produttori di carbonio all’aumento del deficit di densità di vapore e dell’area bruciata nelle foreste degli Stati Uniti occidentali e del Canada sudoccidentale”. Ricco di grafici ed equazioni e con troppi link a fonti di conferma da contare, lo studio ha tutti gli attributi di una credibilità intimidatoria. Ma si possono sollevare seri dubbi sulla sua logica e sulla sua obiettività.

Studi distorti e fallaci

Per cominciare, questo studio non si limita a “quantificare il contributo dei principali produttori di carbonio all’aumento del deficit di vaporizzazione”. Gli autori non resistono ad attaccare i “principali produttori di carbonio”. In questo paragrafo rivelatore, il vero intento dello studio diventa evidente: è un terreno di scontro.

Con gli impatti del cambiamento climatico sempre più gravi, le domande su chi sia responsabile del cambiamento climatico, su quanta responsabilità abbia ciascuna entità e sugli obblighi di tali entità di mitigare i futuri cambiamenti climatici e di aiutare finanziariamente l’adattamento al clima sono sempre più presenti nei negoziati politici e nelle aule di tribunale di tutto il mondo. Questi interrogativi sono approfonditi dal fatto che l’industria dei combustibili fossili era consapevole dei rischi climatici dei propri prodotti già a metà degli anni Sessanta (Franta 2018) e, invece di modificare le pratiche commerciali, ha investito in campagne e tattiche per ingannare il pubblico e generare dubbi sulla scienza del clima.

Questo paragrafo non ha nulla a che fare con l’obiettivo dichiarato dello studio. Mostra solo il contesto politico e legale in cui questo studio è progettato per svolgere un ruolo utile. Ma che dire dell’aspetto logico?

È qui che questo studio cade a pezzi. È sempre affascinante immergersi in sforzi intellettuali che sono il prodotto di una straordinaria laboriosità e di una competenza raffinata, per poi scoprire l’assenza di variabili fondamentali e rendersi conto che, omettendole, l’intera argomentazione si disintegra.

Per spiegare cosa hanno sbagliato gli autori, è necessario prima riassumere ciò che hanno fatto. In parole povere, gli autori sostengono che le estati più calde degli ultimi anni hanno causato incendi boschivi più gravi negli Stati Uniti occidentali e che le emissioni di combustibili fossili sono la causa delle estati più calde.

Tutto qui.

Per sostenere la loro tesi, gli autori si sono affidati a un termine scientifico che conferisce serietà alla discussione, “deficit di densità di vapore”. Si tratta di una frase grossa che significa semplicemente “aria secca”. Il punto è che non è il calore in sé, ma il fatto che l’umidità sia assente dall’aria, a far sì che gli alberi si secchino più velocemente e quindi diventino più facili da incendiare e bruciare. Fin qui tutto bene. Ma ci sono almeno due lacune in questo ragionamento. Entrambi dovrebbero essere ovvi.

In primo luogo, le ondate di calore che hanno colpito le foreste occidentali negli ultimi anni non sono uniche. Anche nella storia moderna, la temperatura più calda mai registrata in California risale al 2013, quando nella Death Valley si raggiunsero i 134 gradi. Per quanto riguarda gli estremi, negli anni ’30, un decennio in cui le temperature calde rivaleggiavano, se non superavano, quelle attuali, la temperatura più fredda mai misurata in California, 45 gradi negativi, è stata registrata nella contea di Nevada. Ma gli ultimi secoli sono solo un battito di cuore nella storia meteorologica della California.

L’anno scorso il San Jose Mercury ha riportato senza fiatare che la siccità – tra l’altro superata – è stata la “peggiore degli ultimi 1.200 anni”. Questo solleva l’ovvia domanda: e la siccità ancora più grave che si è verificata 1.200 anni fa? Questo stesso giornale nel 2014 ha riportato che “i periodi di siccità passati sono durati più di 200 anni”. E che dire di queste siccità plurisecolari? Abbiamo dati sulla temperatura? Faceva caldo? Qual era il deficit di pressione di vapore durante questi 200 anni di siccità preistorica? Queste domande non vengono poste, tanto meno trovano risposta.

Si può continuare. Le Sequoie preistoriche, i predecessori delle sequoie, sono apparse per la prima volta nella documentazione fossile 200 milioni di anni fa, quando i dinosauri camminavano ancora sulla terra. Nella loro forma attuale, le sequoie hanno prosperato in California per oltre 20 milioni di anni. Per la maggior parte di questo periodo, le temperature medie globali erano notevolmente più alte di quelle attuali.

E se oggi non fosse solo il caldo, ma il caldo secco, a non avere precedenti? E se il “deficit di pressione di vapore” fosse peggiore oggi di quanto non sia mai stato in 20 milioni di anni? Si tratta di un’ipotesi enorme, probabilmente impossibile da verificare. E anche se fosse vera, non basterebbe a colmare l’altro difetto dello studio, ossia la densità delle foreste in California oggi, che è davvero senza precedenti. Gli autori dello studio riconoscono di non aver tenuto conto di questa variabile, scrivendo:

I nostri risultati evidenziano il ruolo dei principali produttori di CO2 nel favorire l’estensione degli incendi forestali aumentando l’aridità del combustibile, ma non tengono conto esplicitamente degli effetti di fattori non climatici come il divieto di ricorrere alla combustione da parte delle popolazioni indigene, gli effetti della soppressione degli incendi o la modifica di quelli provocati dall’uomo.

Gli autori proseguono sostenendo che questa omissione “non ha modificato la relazione clima-BA [area bruciata] alla scala di questo studio”.

Si sbagliano.

In California, i biologi della fauna selvatica e gli ecologi forestali che passano la loro vita a studiare e gestire questi boschi concordano unanimemente sul fatto che la densità degli alberi è aumentata, grazie a “fattori non climatici come il divieto di combustione indigena e il legame con la soppressione degli incendi”. L’aumento non è trascurabile. Senza piccoli incendi naturali che eliminano il sottobosco e gli alberi più piccoli, le foreste diventano troppo rigogliose. Le combustioni controllate e il disboscamento responsabile sono assolutamente necessari per mantenere la salute delle foreste. Secondo uno studio condotto nel 2020 dall’UC Davis e dall’USDA, le foreste californiane di pino ponderoso e conifere miste di media altitudine avevano una media di 60 alberi per acro, mentre ora, secondo stime prudenti, hanno una media di 170 alberi per acro.

Non si tratta di un dato isolato. Le osservazioni sull’eccessiva densità di alberi sono corroborate da numerosi studi, testimonianze e inchieste giornalistiche. A differenza degli algoritmi definiti soggettivamente e inseriti in un modello climatico, l’eccessiva densità di alberi è un fatto oggettivo, verificato ripetutamente da persone sul campo. Implicare per omissione che più che triplicare la densità di alberi in milioni di acri di foresta non li lascerebbe stressati e affamati di sostanze nutritive del suolo, di luce solare e di acqua proveniente dalla pioggia e dall’umidità atmosferica è una scorrettezza scientifica.

Senza tenere conto di questi fattori aggiuntivi, è ingannevole accusare le emissioni di combustibili fossili di causare gli incendi selvatici. Forse si può stabilire un collegamento indiretto di discutibile rilevanza, ma il fatto che questo studio assegni percentuali e superfici specifiche suggerisce uno scopo premeditato: creare materiale per la testimonianza di esperti in caso di azioni legali contro le compagnie petrolifere.

La vera ragione degli incendi catastrofici

Le foreste californiane sono polveriere perché gli ambientalisti hanno reso quasi impossibile ottenere i permessi per effettuare incendi controllati e perché gli ambientalisti hanno decimato l’industria del legname. Di fronte alle incessanti vessazioni normative e giudiziarie, l’industria del legname californiana si è ridotta dalla raccolta di 6 miliardi di piedi di tavole all’anno negli anni Novanta a meno di 2 miliardi di piedi di tavole negli ultimi anni. Nel frattempo, il complesso industriale californiano per la soppressione degli incendi è cresciuto fino a raggiungere proporzioni gargantuesche, riversando miliardi di dollari per spegnere gli incendi prima che possano diffondersi.

Il risultato è prevedibile e non ha bisogno di uno scienziato del clima per essere spiegato. Abbiamo gestito male le nostre foreste per decenni, soprattutto grazie all’influenza sbagliata dei gruppi di pressione ambientalisti sulla legislatura statale. Le foreste californiane sono ora sovraffollate di alberi stressati, secchi e pronti a prendere fuoco, con o senza un “deficit di pressione di vapore”.

La soluzione, secondo i catastrofisti del clima, è svuotare la pericolosa e infiammabile “interfaccia urbana/selvatica” dalle abitazioni umane, imporre l’uso di veicoli elettrici e fare causa alle compagnie petrolifere. Questo non porterà a nulla per le foreste, anche se tutti gli scenari climatici apocalittici dovessero avverarsi. Una soluzione razionale sarebbe quella di riportare l’industria del legno, deregolamentare le bruciature controllate e i diradamenti meccanici, rilanciare il pascolo responsabile di bovini, capre e pecore per rimuovere il fogliame eccessivo e osservare le foreste prosperare di nuovo.

Se la cattiva gestione è la vera causa degli incendi boschivi, la disinformazione dei media è ciò che impedisce la riforma delle politiche. Un titolo del Sacramento Bee, ad esempio, dice: “Le compagnie di combustibili fossili sono responsabili di una parte degli incendi boschivi in California”. . . “Da The Hill: “Gli scienziati incolpano la produzione di combustibili fossili per più di un terzo degli incendi selvaggi occidentali”. Da Inside Climate News, vincitore del premio Pulitzer: “Le aziende produttrici di combustibili fossili e i produttori di cemento potrebbero essere responsabili di più di un terzo degli incendi selvaggi dell’Ovest”. Nessuno di questi servizi giornalistici menziona la densità degli alberi.

L’allineamento monolitico della comunità scientifica e giornalistica a sostegno di un’agenda “climatica” autoritaria e assolutamente impraticabile rivela un’incomprensione, se non un vero e proprio tradimento, dei valori fondamentali della scienza e del giornalismo. Entrambe le discipline sono fondate sulla base dello scetticismo e del dibattito. Senza coltivare questi valori, l’integrità di queste discipline è minata. Quando si parla di politica climatica ed energetica in America, la scienza e il giornalismo sono compromessi.

I fallimenti dell’industria dei combustibili fossili

Supponiamo che a metà degli anni Sessanta alle compagnie petrolifere sia stata presentata la teoria secondo cui le emissioni di combustibili fossili avrebbero causato il riscaldamento del clima. La loro prima risposta razionale non sarebbe stata quella di mettere in discussione questa teoria? Perché mettere in discussione una teoria dovrebbe essere “fuorviare il pubblico”? Anche se alcuni dirigenti di queste aziende credessero a queste teorie, sarebbe assurdo pensare che tutti lo facciano. In qualsiasi discussione nei consigli di amministrazione, e questo è divertente e ironico, gli interessi economici di una società petrolifera costringerebbero i suoi dirigenti a essere intellettualmente onesti e a non accettare semplicemente la teoria secondo cui il loro prodotto avrebbe riscaldato il pianeta. Auguri per la prova che le compagnie petrolifere hanno intenzionalmente ingannato il pubblico.

Ma allora? Le compagnie petrolifere e del gas americane avrebbero dovuto semplicemente credere a tutte queste teorie nascenti e chiudere i battenti? Cosa avrebbero dovuto fare esattamente a metà degli anni Sessanta per far fronte alla presunta emergenza climatica? I pannelli solari e le turbine eoliche erano già pronti per una rapida diffusione? Ovviamente no, soprattutto perché i pannelli solari provenienti dalla Cina e le turbine eoliche dalla Germania non sono ancora in grado di fornire più di una piccola frazione dell’energia di cui abbiamo bisogno.

Il vero crimine, se così vogliamo chiamarlo, non è che le compagnie petrolifere e del gas abbiano messo in discussione le teorie sul cambiamento climatico negli anni ’60 o ’70, ma che le stiano approvando ora.

Le compagnie petrolifere e del gas oggi non sono disposte a mettere in discussione il mito del cambiamento climatico o quello dell’efficienza economica delle fonti rinnovabili su larga scala. Non sono disposte a dedicare le loro ingenti risorse finanziarie per sfatare questa follia dettata dall’agenda che è sul punto di distruggere la nostra intera civiltà. Il fatto che le compagnie petrolifere e del gas americane abbiano adottato una strategia di acquiescenza è un crimine contro l’umanità. Il fatto che queste compagnie non riescano a fare investimenti a lungo termine per sviluppare nuovi giacimenti di petrolio e di gas, e che invece raccolgano profitti a cascata vendendo la produzione esistente a prezzi politicamente gonfiati, anche questo è un crimine contro la civiltà.

In definitiva, la Union of Concerned Scientists e le principali compagnie petrolifere sono complici della distruzione dell’economia energetica americana. Perché piuttosto che dichiarare guerra totale a questi studi scientifici pagati e fallaci e agli interessi speciali che li finanziano, le compagnie petrolifere si impegnano in controversie teatrali, sapendo che il costo dei risarcimenti non si avvicinerà nemmeno lontanamente ai profitti a breve termine che si possono ottenere spogliando lentamente le loro aziende e vendendo quantità sempre minori di carburante a prezzi punitivi.

Epstein ha ragione: dobbiamo criticare gli “esperti” che vogliono distruggere la civiltà umana con l’allarmismo climatico. Ma dobbiamo anche riconoscere e criticare le istituzioni che sono destinate alla distruzione. Invece di combattere questa follia, stanno togliendo i loro soldi dal tavolo, insieme al loro carburante a prezzi accessibili, e si stanno dirigendo verso le colline.

TRADUZIONE A CURA DI NOGEOINGEGNERIA

FONTE https://www.zerohedge.com/political/corruption-climate-science#:~:text=La%20corruzione%20della-,scienza,-del%20clima

NOTA : Segnalo due articoli 1. Rosalind Peterson (agronoma californiana) e 2. Dane Wigington (produttore di impianti solari in California)

IMPORTANTE!: Il materiale presente in questo sito (ove non ci siano avvisi particolari) può essere copiato e redistribuito, purché venga citata la fonte. NoGeoingegneria non si assume alcuna responsabilità per gli articoli e il materiale ripubblicato.Questo blog non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità. Non può pertanto considerarsi un prodotto editoriale ai sensi della legge n. 62 del 7.03.2001.