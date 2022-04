In tutto il mondo, i governi stanno aumentando in modo massiccio le spese militari. Il governo tedesco ha triplicato il suo budget militare con l’obiettivo di rendere l’esercito tedesco il più grande d’Europa. La Francia, l’Italia, il Regno Unito e l’Australia stanno tutti attuando o pianificando grandi aumenti delle spese per la guerra.

Tuttavia, da nessuna parte questo processo è più chiaro che negli Stati Uniti, il centro dell’imperialismo mondiale. Lunedì, la Casa Bianca ha annunciato il più grande budget militare degli Stati Uniti nella storia americana, focalizzato in modo evidente sui preparativi per affrontare una guerra con la Russia e la Cina. …

“La NATO ha bisogno di più armi e meno burro”, ha scritto Glenn Hubbard, l’ex presidente del Consiglio dei consulenti economici, in un op-ed del Wall Street Journal, chiedendo tagli ai programmi sociali. La frase richiamava la dichiarazione del leader nazista Hermann Goering, che nel 1936, mentre la Germania si preparava alla guerra mondiale, dichiarò: “Le armi ci renderanno potenti; il burro ci farà solo ingrassare”…

Usa, tutti i dettagli sul budget per la Difesa sottoscritto da Biden

Una richiesta di budget da 773 miliardi di dollari per la Difesa degli Stati Uniti. L’approfondimento di Aurelio Giansiracusa per AresDifesa

Il Presidente degli Stati Uniti Biden ha sottoscritto la richiesta di budget di 773 miliardi di dollari per il Fiscal Year 2023 formulata dal Segretario di Stato alla Difesa Austin III che sarà presentata al Congresso per l’approvazione.

Il gigantesco budget richiesto comprende quasi 56,5 miliardi di dollari per piattaforme e sistemi di propulsione aerea; più di 40,8 miliardi di dollari per la componente marittima, per includere altre nove navi e quasi 12,6 miliardi di dollari per modernizzare i veicoli da combattimento dell’esercito e del corpo dei marines.

Altri 130,1 miliardi di dollari sono richiesti per la ricerca e lo sviluppo di tecnologia avanzata, cyber, spazio e intelligenza artificiale.

Questa proposta di bilancio finanzia la modernizzazione di tutte e tre le gambe della triade nucleare statunitense che sarà mantenuta ad altissimo livello.

Più di 3 miliardi di dollari serviranno ad affrontare gli effetti del cambiamento climatico, rafforzando la resilienza delle installazioni e l’adattamento alle sfide climatiche.

La proposta di budget FY23 prevede corposi stanziamenti per le spese del personale, con aumento degli stipendi e delle spese relative l’assistenza e degli aspetti sociali del personale militare e civile delle Forze Armate degli Stati Uniti.

Questa proposta di budget riflette la strategia di difesa nazionale statunitense e il focus di tale strategia sulla sfida di ritmo della Cina. Preserva la prontezza e la posizione deterrente degli Stati Uniti contro le minacce attuali nonché la minaccia acuta di una Russia aggressiva e le minacce costantemente emergenti poste dalla Corea del Nord, dall’Iran e dalle organizzazioni estremiste violente.

Inoltre, il budget richiesta supporta la politica di leadership globale perseguita dagli Stati Uniti e la responsabilità per la vasta rete di alleanze e partnership.

La richiesta di budget del Dipartimento della Difesa per l’anno fiscale 2023 di 773,0 miliardi dollari è un aumento di 30,7 miliardi di dollari, o un aumento del 4,1%, rispetto all’importo emanato per l’anno fiscale 2022.

Da notare che il Presidente Biden ha sottoscritto una richiesta complessiva di 813,3 miliardi di dollari da destinare alla Difesa degli Stati Uniti di cui, come detto, 773 miliardi da destinare direttamente al Pentagono.

Per quanto riguarda la modernizzazione della triade nucleare la richiesta di budget FY23 prevede 34,4 miliardi di dollari. Gli investimenti includono:

-Sottomarino missilistico balistico di classe COLUMBIA – 6,3 miliardi di dollari;

-Bombardiere d’attacco a lungo raggio B-21 – 5 miliardi di dollari;

-Deterrente strategico a terra (GBSD) – 3,6 miliardi di dollari;

-Missile Stand-Off a lungo raggio (LRSO) – 1 miliardo di dollari.

Gli investimenti dell’US Air Force comprenderanno 56 miliardi di dollari di cui:

-61 F-35 Joint Strike Fighter con 11 miliardi di dollari;

-24 F-15EX con 2,8 miliardi di dollari;

-15 KC-46 Pegasus con 2,9 miliardi di dollari;

-NGAD (Air Force) con 1,7 miliardi di dollari.

Per l‘US Navy gli investimenti ammontano a 40,8 miliardi di dollari tra cui:

-2 Cacciatorpediniere DDG-51 ARLEIGH BURKE con 5,6 miliardi di dollari;

-1 Fregata FFG(X) o classe Constellation con 1,3 miliardi di dollari;

-2 Sottomarini classe VIRGINIA con 7,3 miliardi di dollari.

Per le Combat Effective Ground Forces sono previsti investimenti per 12,6 miliardi di dollari tra cui:

-72 veicoli corazzati multiuso con 381 milioni di dollari;

-74 veicoli da combattimento anfibi con 631 milioni di dollari;

-3.721 veicoli tattici leggeri congiunti (JTLV) con 1,1 miliardi di dollari.

La Missile Defeat and Defense Agency riceve 24,7 miliardi di dollari per gli investimenti che includono:

-Ground-Based Midcourse (GMD) e miglioramento della difesa interna/intercettori di nuova generazione (NGI) con 2,6 miliardi di dollari;

-Difesa missilistica balistica Terminal High Altitude Area Defense (THAAD) con 335 milioni di dollari;

-Miglioramento del segmento missilistico PATRIOT Advanced Capability (PAC-3) con 1 miliardo di dollari.

La componente Long Range Fires riceve 7,2 miliardi di investimenti per acquistare sistemi d’arma a lunga gittata, ad alta capacità di sopravvivenza, dall’ipersonico al subsonico.

La componente Spaziale riceve 27,6 miliardi di dollari in investimenti tra cui:

-Sistemi a infrarossi persistenti (OPIR) basati sullo spazio: 4,7 miliardi di dollari;

-2 Sistemi di posizionamento globale (GPS) Enterprise: 1,8 miliardi di dollari;

-6 veicoli di lancio – National Security Space Launch (NSSL) e Rocket System Launch Program (RSLP) con 1,6 miliardi di dollari.

La Joint Force Readiness riceverà 134,7 miliardi di dollari, un aumento di 6,3 miliardi di dollari o +4,9% rispetto all’importo stimato per l’anno fiscale 22 di 128,4 miliardi di dollari). Gli investimenti includono:

-Prontezza dell’Esercito – 29,4 miliardi di dollari;

-Prontezza della Marina: 47,4 miliardi di dollari;

-Prontezza del Corpo dei Marines – 4,1 miliardi di dollari;

-Prontezza dell’aeronautica: 35,5 miliardi di dollari;

-Prontezza della Space Force; 3,0 miliardi di dollari

-Prontezza del comando delle operazioni speciali: 9,7 miliardi di dollari;

-Capacità congiunte: 5,6 miliardi di dollari.

Il Comando Indo-Pacifico degli Stati Uniti riceverà 6,1 miliardi di dollari per la Pacific Deterrence Initiative, inclusa la costruzione militare, la difesa di Guam, l’architettura di monitoraggio e allarme missilistico e il framework Mission Partner Environment (MPE) per la condivisione di informazioni multinazionali e il Pacific Multi-Domain Training and Experimentation Capability.

Il Comando Europeo degli Stati Uniti riceverà 4,2 miliardi di dollari per l’iniziativa di deterrenza europea, inclusi 300 milioni di dollari in assistenza all’Ucraina e sostegno ai programmi di cooperazione per la sicurezza nell’ambito dell’area di responsabilità USEUCOM.

Il Settore Cyberspazio riceverà 11,2 miliardi di dollari. Gli investimenti includono:

-Rendere operativa l’architettura Zero Trust tra i dipartimenti militari e le agenzie di difesa;

-Aumento del supporto alla cybersecurity alla Base Industriale della Difesa;

-Potenziamento delle squadre di Cyber ​​Mission Force.

Il Settore Ricerca e Sviluppo delle Tecnologie della Difesa (RDT&E) riceverà oltre il 9,5% in più rispetto a quanto stanziato nel FY 22 con:

-Richiesta RDT&E – 130,1 miliardi di dollari;

-Scienza e tecnologia: 16,5 miliardi di dollari;

-Intelligenza artificiale;

-Microelettronica: 3,3 miliardi di dollari;

-Rete militare 5G: 250 milioni di dollari;

-Programma di analisi e sostegno della base industriale, inclusi investimenti nella produzione chimica, nella bioproduzione e nelle catene di approvvigionamento degli elementi delle terre rare.

Articolo pubblicato su aresdifesa.it

