Leggere questa concisa panoramica dell’attuale situazione mondiale e della politica di potere globale toglie il fiato. L’autore conclude le sue riflessioni con una frase che certamente spinge ad aprire un nuovo importante capitolo dopo la diagnosi del tumore, cioè come si inizia effettivamente la cura?

Il Wolff di Wall Street SPECIALE: Stato profondo e complesso digitale-finanziario

Di Ernst Wolff

Siamo a fine dicembre 2021, e ci troviamo in un periodo di transizione economica e sociale di dimensioni storiche. Per poco meno di due anni, quasi tutti i paesi del mondo – che si tratti di dittature o di democrazie parlamentari – perseguono in linea di massima la stessa agenda.

Questa sincronizzazione globale mostra che c’è una forza che ha più potere di qualunque dei circa 200 governi presenti sul nostro pianeta. Questa forza ha un nome: È il complesso digitale-finanziario. In testa, sul versante digitale, ci sono le cinque più grandi società informatiche del mondo: Apple, Alphabet, Amazon, Microsoft e Meta, ex Facebook, e sul versante finanziario, i più grandi gestori patrimoniali, BlackRock e Vanguard.

Ma come ha fatto questo complesso a diventare così potente e come riesce a spingere i suoi interessi in tutto il mondo contemporaneamente?

Cominciamo con la prima domanda. Per secoli, il potere poggiava su un unico pilastro, il denaro. Chi aveva soldi aveva potere, e chi aveva molti soldi ha avuto molto potere.

Questo è ancora vero, ma non più in maniera esclusiva. Da quando esistono i computer e il trionfo di internet nel contesto della terza rivoluzione industriale, c’è un secondo livello di potere, cioè i dati. Chi ha dati ha potere e chi ha grandi quantità di dati ha molto potere.

Tuttavia, coloro che, come le aziende IT, organizzano i flussi di dati di intere industrie e anche quelli dei governi nel quadro della digitalizzazione, ottengono un’ulteriore conoscenza del loro essere più intimo – e possono quindi portarli in una dipendenza e renderli anche sottomessi in questo modo.

È proprio questo processo che ha portato le grandi corporazioni IT a stare molto più in alto di tutte le altre aziende e dei governi del mondo. Che si tratti di armamenti, cibo, prodotti farmaceutici, energia o media – tutte queste industrie e tutte le istituzioni statali, compresi i servizi segreti, sono ora dipendenti dalle corporazioni digitali, che hanno inoltre costruito il loro potere mediatico globale con le reti sociali.

L’industria finanziaria, d’altra parte, che è costantemente alla ricerca di nuove opportunità di investimento, ha incoraggiato questo processo fin dall’inizio e oggi ha una partecipazione in tutte le principali società IT attraverso i suoi rappresentanti più potenti – le grandi società di gestione patrimoniale. Poiché è anche dipendente da loro, entrambi si sono fusi in questo modo in una sorta di comunione di interessi.BlackRock e Microsoft forniscono un esempio particolarmente evidente di questo: BlackRock ha caricato il suo Aladdin data analytics system, di gran lunga il più importante database nel mondo della finanza globale, su Azure Cloud di Microsoft nell’aprile 2020, quindi ora dipende da Microsoft per i dati. Microsoft, a sua volta, è una società pubblica e quindi dipende dai suoi maggiori azionisti, e questi non sono altro che Vanguard e BlackRock, con Vanguard che è anche il maggiore azionista di BlackRock.

Così tanto per l’emergere della nuova potenza mondiale. Ma come fa esattamente il complesso digitale-finanziario a far valere i suoi interessi? Quali meccanismi e quali canali utilizza?

Il ruolo strategico più importante è svolto dalle banche centrali, che hanno ufficialmente rinunciato alla loro indipendenza al più tardi con la crisi finanziaria mondiale del 2007/08. Da allora, Blackrock consiglia le due più grandi banche centrali del mondo, la Banca Centrale Europea BCE e la Federal Reserve americana. Blackrock ha quindi una voce decisiva quando si tratta di distribuire le enormi somme di denaro di nuova creazione nel settore finanziario.

Dal punto di vista delle banche centrali, comunque, non c’è altro modo. BlackRock, insieme al suo principale azionista Vanguard, gestisce quasi 17 trilioni di dollari, il che equivale all’incirca al totale dei bilanci della BCE e della Fed. Inoltre, con Aladdin dispone di un pool di dati molto più ampio di tutte le banche centrali del mondo e potrebbe facilmente sabotare qualsiasi decisione non presa nel proprio interesse.

Quanto bene funzioni l’uso delle banche centrali è già stato dimostrato in Grecia nel 2015: Quando Syriza, una forza politica inaccettabile per il complesso digitale-finanziario, è andata al potere, la BCE ha tagliato il paese da tutti i flussi di denaro finché la leadership di Syriza non è caduta e ha attuato esattamente il contrario di quello che aveva promesso al popolo durante la campagna elettorale.

Per inciso, l’interazione delle banche centrali è orchestrata dalla Banca dei Regolamenti Internazionali BIS a Basilea, Svizzera, che conta un totale di 63 banche centrali tra i suoi membri.

Oltre alle banche centrali, il complesso digitale-finanziario, con il suo controllo del denaro e dei dati, ha sottomesso un’altra rete di istituzioni estremamente influenti. Tra questi vi sono università, think tank, ONG, numerose sotto-organizzazioni delle Nazioni Unite, la Banca Mondiale, il Fondo Monetario Internazionale FMI – e soprattutto numerose fondazioni estremamente potenti.

L’efficacia di questa rete è particolarmente ben illustrata dall’attuale crisi sanitaria. Ecco alcuni esempi: La scuola di medicina della Johns Hopkins University, che fornisce dati medici alle autorità di tutto il mondo, si chiama dal 2014 Bloomberg School of Medicine perché il miliardario informatico Michael Bloomberg le ha donato più di 3,5 miliardi di dollari fino ad oggi. La scuola di medicina dell’Università di Harvard si chiama TH Chan School of Medicine in onore di un miliardario e donatore di Hong Kong.

L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), creata e finanziata da diversi paesi nel periodo successivo alla seconda guerra mondiale, oggi riceve più dell’80% del suo denaro dai donatori. Il più grande donatore è la Fondazione Bill e Melinda Gates, fondata dal miliardario informatico Bill Gates, la fondazione più ricca del mondo con un patrimonio di quasi 50 miliardi di dollari.

La fondazione di Gates è stata molto attiva nel promuovere gli interessi del suo fondatore da due decenni. Ha lanciato la Global Alliance for Vaccines and Immunisation GAVI nel 2000, ha co-fondato e co-finanziato la Better Than Cash Alliance per l’abolizione globale del contante nel 2012, e distribuisce milioni alle compagnie dei media ogni anno per assicurarsi una copertura favorevole.

La fondazione di gran lunga più significativa dal punto di vista politico è probabilmente il World Economic Forum con sede in Svizzera, guidato dal professore tedesco Klaus Schwab. Il WEF non solo ha radunato e connesso i ricchi e i potenti del mondo ogni anno per mezzo secolo, ma ha anche educato l’élite politica e aziendale internazionale dai primi anni ’90.

A livello politico, Angela Merkel, Nicolas Sarkozy, Tony Blair, Emmanuel Macron, Annalena Baerbock e Cem Özdemir, tra gli altri, e a livello aziendale Bill Gates, Jeff Bezos, Steve Balmer e Jack Ma.

Non c’è da stupirsi, quindi, che l’uomo che ha fondato il WEF e ha riunito tutte queste persone abbia persino scritto la sceneggiatura dell’attuale crisi mondiale con la sua opera “Covid-19 – Il grande sconvolgimento”.

Tutte queste informazioni sono solo dei pezzi del mosaico, ma mostrano come il complesso digitale-finanziario sia riuscito in 4 decenni a dirottare o a svilupparsi in una ragnatela sempre più fitta di organizzazioni, esercitando così un’influenza attraverso i canali più svariati e muovendo le cose a livello globale nella direzione desiderata.

Il concetto di Stato profondo, inteso come l’insieme delle organizzazioni potenti e non democraticamente legittimate che tirano i fili dietro le quinte di un paese, è quindi un ricordo del passato. Il complesso digitale-finanziario ci ha dato una nuova potenza globale che da tempo ha assimilato lo Stato profondo di tutte le nazioni del mondo e ora esercita molta più influenza di quanto qualsiasi Stato profondo individuale sarebbe mai stato in grado di fare.

E tuttavia, nel nostro tempo, il complesso digitale-finanziario affronta un problema insolubile: vale a dire, la sua ascesa va di pari passo con un processo di concentrazione del denaro e del potere in sempre meno mani, che lo costringe ad agire in modo sempre più autoritario e dittatoriale e che quindi – come abbiamo appena sperimentato negli ultimi 2 anni – lo porta inevitabilmente in contraddizione sempre più netta con la massa della popolazione ad ogni ulteriore passo.

Ed è proprio questo che alla fine sarà la sua rovina.

Traduzione a cura di Nogeoingneria

FONTE https://apolut.net/the-wolff-of-wall-street-spezial-tiefer-staat-digital-finanzieller-komplex/

