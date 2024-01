Un commento di Ernst Wolff

L’Associazione degli agricoltori tedeschi, insieme alle associazioni statali degli agricoltori, ha indetto una “settimana di azione” a livello nazionale a partire dall’8 gennaio, che culminerà in una grande manifestazione a Berlino il 15 gennaio. Il motivo ufficiale è la prevista cancellazione delle agevolazioni fiscali per il gasolio agricolo e la tassa sui veicoli da parte del governo di coalizione.

La rabbia degli agricoltori è comprensibile, poiché da anni sono sottoposti a pressioni crescenti, con il risultato che sempre più aziende agricole di piccole e medie dimensioni sono costrette a cedere il passo alle grandi imprese agricole. Se nel 1995 in Germania c’erano ancora circa 390.000 aziende agricole, nel 2020 ce ne saranno solo 240.000. Le cifre per l’Unione Europea sono ancora più allarmanti. Dal 2005 al 2020, il numero di aziende agricole è sceso da 14,4 milioni a 9,1 milioni, con un calo di circa il 37%.

Insomma, è in atto un rapido processo di concentrazione sia nell’agricoltura che nell’industria a scapito delle piccole e medie imprese, con una conseguente forte ridistribuzione dal basso verso l’alto.

Negli ultimi tre anni, la situazione degli agricoltori si è ulteriormente deteriorata: oltre al cambiamento strutturale già descritto, si sono verificati anche i crolli di filiera a causa dei lockdown, a causa della difficoltà di manutenzione e riparazione dei macchinari agricoli per la mancanza di chip, all’aumento dei pedaggi e delle tasse sulla CO2, all’aumento del prezzo dei fertilizzanti, in particolare a causa della guerra in Ucraina, e alla difficoltà di ottenere prestiti a causa dell’aumento dei tassi di interesse da parte della BCE.

Questa marea di problemi è stata anche aggravata da un flusso costante di nuove norme, restrizioni e regolamenti burocratici, quasi tutti in nome del clima.

Tuttavia, non è un caso che sempre più agricoltori stiano perdendo la loro lotta per la sopravvivenza in questo modo e stiano diventando vittime dell’agrobusiness internazionale. Stiamo vivendo una svolta economica e sociale globale, l'”alba dell’era digitale”. Una minoranza, purtroppo, ci sta guidando in quest’era, senza che la maggioranza abbia alcuna voce in capitolo.

Questa minoranza, un cartello di potenti società finanziarie e informatiche, sta perseguendo diversi obiettivi, che ora sono noti anche come il Grande Reset: Vuole biometrizzarci tutti, vuole imporre a tutti noi il denaro digitale della banca centrale e vuole rimodellare l’agricoltura dalle fondamenta, attraverso la cosiddetta agricoltura intelligente. Ciò include l’automazione del lavoro dei trattori e delle attrezzature, l’uso di droni o robot da lavoro e l’uso dell’intelligenza artificiale, ad esempio attraverso l’applicazione di algoritmi nella coltivazione delle piante.

Ma non è tutto. Il Grande Reset nel campo dell’agricoltura si basa soprattutto sui risultati della biologia sintetica, cioè sulle sementi geneticamente modificate e, più recentemente, sulla carne prodotta in laboratorio. I protagonisti del Grande Reset ci vendono tutto questo come misure adottate nel nostro interesse per combattere il cambiamento climatico: I semi dovrebbero essere manipolati per rendere le piante resistenti al cambiamento climatico e la carne prodotta in laboratorio deve sostituire la carne normale perché bovini, maiali e pecore emettono troppo metano.

Tutto questo non è satira, ma una realtà amara. Dietro a tutto questo si nasconde un business da miliardi di dollari in cui sono già entrati numerosi grandi investitori. Ma significa anche la completa sottomissione dell’agricoltura a questi investitori, perché le licenze e i brevetti per le sementi resistenti al clima e per la carne di laboratorio neutrale dal punto di vista climatico non vanno ovviamente agli agricoltori, ma ai rappresentanti del cartello.

L’agricoltura smart farà poco per salvare il mondo così come il resto dell’agenda sul clima. L’agricoltura “intelligente” non è altro che un enorme business a favore di un’esigua minoranza e la fine dell’agricoltura come la conosciamo.

Un ruolo particolarmente inglorioso in questo sviluppo fatale è svolto dalla politica, che si è quasi completamente sottomessa all’agenda del Grande Reset. I Verdi, che attualmente detengono i ministeri dell’Economia e dell’Agricoltura, si sono dimostrati i maggiori oppositori degli agricoltori all’interno della coalizione tedesca del Semaforo. Sembra che non conoscano limiti quando si tratta di mettere gli agricoltori sempre più all’angolo e di stendere un tappeto rosso per i grandi investitori.

Ma cosa pensa l’associazione degli agricoltori di questo sviluppo? È difficile da credere, ma l’organizzazione degli agricoltori non solo è impotente di fronte a questo fenomeno, ma lo sta addirittura promuovendo. Sul suo sito web si può leggere che sostiene tutti gli obiettivi climatici delle Nazioni Unite e quelli dei vertici sul clima e che appoggia pienamente la loro agenda sulla CO2. Alla conferenza dei Verdi a Karlsruhe, a novembre, era persino tra gli “espositori e sponsor”.

Ma cosa ha spinto l’associazione degli agricoltori a chiedere una settimana di azione con una grande manifestazione nel gennaio 2024? Presumibilmente il crescente malcontento delle piccole e medie aziende agricole in particolare, che si è sfogato in numerose proteste locali e regionali nelle ultime settimane e mesi, che a loro volta minacciano di trasformarsi in una conflagrazione.

Si può quindi ipotizzare che l’associazione dei contadini non agisca in modo del tutto spontaneo, ma che debba reagire alle proteste per pura autoconservazione e cedere alle pressioni della base. Questo significa che dobbiamo respingere queste proteste?



No, al contrario. Se volete davvero aiutare i contadini, dovreste utilizzare tutta la prossima settimana per fornire loro informazioni concrete, in modo da far capire loro che si tratta di molto di più della semplice cancellazione degli sgravi fiscali, che la loro intera professione sta per essere privata delle sue fondamenta e che, se vogliono difendersi con successo dal Grande Reset, non devono in nessun caso lasciare il loro destino ai funzionari dell’associazione dei contadini.

Traduzione a cura di Nogeoingegneria

FONTE https://apolut.net/die-bauernproteste-und-der-great-reset-von-ernst-wolff/

Se volete essere aggiornati sulle ultime novità, iscrivetevi al CANALE TELEGRAM https://t.me/NogeoingegneriaNews .

IMPORTANTE!: Il materiale presente in questo sito (ove non ci siano avvisi particolari) può essere copiato e redistribuito, purché venga citata la fonte. NoGeoingegneria non si assume alcuna responsabilità per gli articoli e il materiale ripubblicato.Questo blog non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità. Non può pertanto considerarsi un prodotto editoriale ai sensi della legge n. 62 del 7.03.2001.