Dai file di Epstein sono tolti i sigilli e pubblicati i primi documenti. Sono stati resi pubblici alcuni nuovi documenti che però non contengono novità rispetto a quello che si sapeva già.

L’articolo che segue è stato pubblicato in versione integrale la prima volta nel maggio del 2021 e contiene dettagli poco conosciuti. Nientemeno che il New York Times aveva rivelato un sogno di Epstein.

EPSTEIN AVREBBE SPERATO DI SVILUPPARE UNA SUPER RAZZA UMANA CON IL SUO DNA

Di Edward Helmore

Jeffrey Epstein, il ricco finanziere accusato di traffico sessuale, ha pianificato di sviluppare una super-razza umana migliorata usando l’ingegneria genetica e l’intelligenza artificiale, secondo il New York Times.

All’indomani della sua condanna per traffico sessuale del 2008, Epstein sperava di poter concimare la razza umana con il suo DNA ingravidando le donne del suo ranch nel New Mexico, una delle sue proprietà, dove giovani donne, anche minorenni, sarebbero state oggetto di abusi, ha riferito il giornale in un’importante inchiesta.

Anche se ci sono poche prove che lo schema sia mai andato oltre la fantasia, scienziati di spicco, tra cui il defunto Stephen Hawking, partecipavano regolarmente a cene, pranzi e conferenze tenute da Epstein, ha detto il Times.

Epstein è stato a lungo accusato di aver abusato sessualmente di ragazze minorenni. Ha anche presunti legami con Donald Trump, Bill Clinton e il principe Andrea, e si muove nei circoli sociali d’elite a New York, in Florida e altrove….

I piani di Epstein intorno alla propria progenie hanno cominciato a essere discussi nei primi anni 2000, secondo tre fonti contattate dal Times.

“Epstein aveva raccontato a scienziati e uomini d’affari delle sue ambizioni di usare il suo ranch nel New Mexico come base dove le donne sarebbero state inseminate con il suo sperma e avrebbero dato alla luce i suoi bambini … L’obiettivo del signor Epstein era di avere 20 donne alla volta impregnate nel suo Zorro Ranch di 33.000 metri quadrati in una piccola città fuori Santa Fe”, ha detto il Times.

Il settore di studi di Epstein era denominato “transumanesimo”, tuttavia si trattava di una versione aggiornata dell’eugenetica. L’avvocato Alan Dershowitz, che ha difeso Epstein nel 2008 ed è stato nominato in una causa civile intentata dall’accusatrice di Epstein Virginia Giuffre, ha detto al Times di essere inorridito dall’interesse del finanziere in materia di manipolazione genetica, dato l’uso nazista dell’eugenetica negli anni ’30.

“Tutti facevano congetture se questi scienziati erano più interessati alle sue idee o più interessati ai suoi soldi”, ha detto Dershowitz al Times.

Secondo il giornale, la cerchia di Epstein includeva l’ingegnere molecolare George Church; Murray Gell-Mann, che propose il quark; il biologo evoluzionista Stephen Jay Gould; il neurologo e autore Oliver Sacks; e il fisico teorico Frank Wilczek.

In un’occasione, Epstein ha organizzato un pranzo al Program for Evolutionary Dynamics di Harvard, un programma che aveva contribuito a finanziare con una donazione di 6,5 milioni di dollari. Nel 2011, ha dato 20.000 dollari alla Worldwide Transhumanist Association, un progetto che ora opera come Humanity Plus.

Lo psicologo cognitivo di Harvard Steven Pinker (ndr: Gates era o è ancora un fan di Pinkler) aveva detto di considerare Epstein come un “impostore intellettuale”.

“Cambiava bruscamente il soggetto, in stile ADD, liquidando un’osservazione con una battuta adolescenziale”, ha detto Pinker al giornale. Il pioniere della realtà virtuale Jaron Lanier ha detto che le idee di Epstein non sono all’altezza di una scienza che possa essere sottoposta ad analisi critica.

La comunità scientifica, così come Trump e gran parte della società di New York e di Palm Beach, dimenticheranno presto la loro associazione con Epstein.

Il vicepresidente di Humanity Plus Ben Goertzel, il cui stipendio era una volta pagato da Epstein, ha detto al Times: “Non ho alcun desiderio di parlare di Epstein in questo momento. Le cose che sto leggendo su di lui sui giornali sono piuttosto inquietanti e vanno ben oltre quello che pensavo fossero i suoi misfatti e le sue perversioni. Yecch.”

Questo articolo è stato modificato l’8 agosto 2019 perché Murray Gell-Mann proponeva l’esistenza dei quark, piuttosto che averli scoperti come diceva una versione precedente.

Traduzione Nogeoingegneria

FONTE https://www.theguardian.com/us-news/2019/aug/01/jeffrey-epstein-seed-human-race-report

Prima di essere il sessuomane miliardario, Jeffrey Epstein era un misterioso consulente finanziario che operava quindi dalla sua isola privata nei Caraibi e che gestiva solo i soldi dei miliardari. I clienti davano a Epstein la procura e lui controllava tutti i loro affari finanziari, dalla pianificazione patrimoniale alla filantropia. Come e perché fosse in grado di assicurarsi questi affari e perché i miliardari lo sceglievano come loro fiduciario era un segreto.

Scrive l’Atlantic: Molti di coloro che hanno beneficiato della generosità di Epstein affermano che la sua generosità non ha alcun vincolo. ‘Non ho mai sentito che volesse qualcosa da me in cambio’, dice un vecchio amico, che ha ricevuto un upgrade di prima classe”.

“La nomina di Epstein al consiglio di amministrazione della Rockefeller University di New York nel 2000 lo ha portato a una maggiore ribalta sociale. Vantando nomi sociali come Nancy Kissinger (moglie di H.Kissinger), Brooke Astor e Robert Bass, il consiglio include anche scienziati preminenti come il premio Nobel Joseph Goldstein.

La Rockefeller University, per chiarire un aspetto fondamentale in questo contesto, ha istituito il Genomics Resource Center nel dicembre 2004, il ramo di maggiore interesse per Epstein. La Rockefeller University ha ricevuto sovvenzioni anche dalla Fondazione Bill & Melinda Gates per sostenere il progetto di genetica umana.

Jeffrey Epstein aveva un piano tipo “Frankenstein” per analizzare il DNA umano nelle Isole Vergini americane, e si dice che abbia racimolato 200 milioni di dollari, secondo il Business Insider e aggiunge:

Uno dei suoi piani (di Epstein) meno noti riguardava il sequenziamento dei genomi delle persone (e Gates non è certo distante da questi intenti).

L’obiettivo era quello di creare un motore di ricerca in grado di individuare i collegamenti genetici a malattie come il cancro secondo una trascrizione del 2012, ottenuta da Business Insider attraverso una richiesta di documenti pubblici. La trascrizione contiene la testimonianza di Epstein davanti alla Virgin Islands Economic Development Authority, come parte di una domanda che ha presentato per conto di una delle sue aziende, la Southern Trust, per agevolazioni fiscali.

“Ciò che Southern Trust farà sarà fondamentalmente organizzare algoritmi matematici in modo che se voglio sapere qual è la mia predisposizione per il cancro posso ora avere i miei geni specificamente sequenziati”, ha detto Epstein.

Epstein ha anche detto che stava lavorando con almeno uno scienziato statunitense al progetto.

Il progetto scientifico aveva tre elementi principali: In primo luogo, un team di ricercatori avrebbe raccolto il DNA dai residenti di St. Thomas e lo avrebbe usato per creare un catalogo di dati genetici a livello di popolazione. In secondo luogo, il team avrebbe progettato un motore di ricerca che avrebbe permesso loro di cercare collegamenti con particolari malattie. Infine, creerebbero un “laboratorio virtuale” per fare esperimenti con modelli informatici.

Gabriel Otte, il fondatore e CEO della startup di genetica del cancro Freenome, ha detto che il piano di Epstein era inverosimile e semplicistico. Altre due fonti competenti consultate da Business Insider hanno concordato.

Nessuna di queste idee è originale. E nessuna di esse è pratica”.

Gli elementi del piano di Epstein però hanno agganci con la realtà. https://tech4future.info/ingegneria-genetica-tecnologie/

L’idea di sequenziare il DNA delle persone, analizzarlo e vendere le informazioni alle società farmaceutiche è per esempio ben nota alle aziende del settore.

L’anno scorso, la società di genetica personale 23andMe (ndr vedi Acquila ) ha firmato un accordo da 300 milioni di dollari per vendere lotti de-identificati di dati genetici al gigante della farmaceutica GlaxoSmithKline; Calico, lo spinoff di Google sull’estensione della vita, in passato collaborava con il sito di genealogia e DNA Ancestry per studiare la genetica della longevità.

Epstein ha detto durante la sua testimonianza che aveva bisogno solo di una piccola squadra di ricercatori per far decollare il suo progetto. Ha aggiunto che stava già lavorando con uno di loro: qualcuno che veniva da Harvard e precedentemente lavorava all’Institute of Advanced Study di Princeton.

Il biologo matematico di Harvard Martin Nowak corrisponde a questa descrizione. È stato fotografato mentre si incontrava con Epstein nel 2012…

Traduzione Nogeoingegneria – articolo completo originale QUI

Come già accennato, Epstein aveva dato 6,5 milioni di dollari ad Harvard per iniziare un nuovo percorso accademico chiamato Program for Evolutionary Dynamics. Era guidato da Nowak. Vedi QUI

Anche la Gates Foundation ha investito in quel reparto. Vedi QUI e anche QUI

UNA IPOTESI BIZZARRA, ANZI FOLLE

Aggiungiamo una tesi molto bizzarra che lega i pezzi insieme, e qui ci vuole elasticità mentale e altro per continuare a seguire. Come già detto, si tratta di immaginazioni e non di affermazioni basate su fatti. L’autore di un articolo piuttosto interessante And the Wind Cries Jeffrey: Biohacking Humans with DNA, Nanotechnology, IoT and 5G pone la domanda:

Potrebbe essere che i “vaccini” che vogliono imporci, usando la pandemia del coronavirus come pretesto, siano collegati a qualche tipo di scenario transumanistico squilibrato? A quanto pare, Jeffrey Epstein aveva un obiettivo maniacale di inseminare l’intera razza umana con il suo DNA. Se ho letto bene tra le righe, il compimento di questo “atto” richiederebbe l’iniezione del suo codice genetico nel DNA di ogni essere umano.

In ogni caso, diffondere la sua impronta genetica su tutta l’umanità ingravidando un pugno di ragazze vittime di stupro o prostitute, come era stato indicato dal suo parlare a ruota libera, non sembrava realistico.

Sappiamo che frequentava scienziati di spicco di Harvard, MIT, ecc. Allora, perché ha finanziato così generosamente la biologia sintetica e l’ingegneria genetica? Gli intenti di Gates sembrano maggiormente trasparente. Sembrano, ma le nostre comprensioni zoppicano sempre.

Numerosi genetisti di Harvard, tra cui George Church, hanno accettato le donazioni di Epstein. Si dovrebbe anche prendere nota del fatto che lo stesso George Church è apparso come membro della équipe di genetica anti-corona.

Per fare un altro esempio, uno scienziato di Harvard di nome Charles Lieber ha preso donazioni “generose” da Epstein. Lo stesso Charles Lieber è stato arrestato per un collegamento non rivelato tra Wuhan e Harvard, cioè per aver creato un laboratorio biotecnologico segreto in Cina, presumibilmente per aggirare i regolamenti statunitensi sulla ricerca sulla guerra biologica.

Il suo finanziamento comprendeva più di 15 milioni di dollari da donatori come DoD e National Institutes of Health (NIH). Si è “specializzato nell’area delle nanoscienze” e “è diventato uno ‘Strategic Scientist’ alla Wuhan University of Technology (WUT)” che “gli ha assegnato più di 1,5 milioni di dollari per stabilire un laboratorio di ricerca alla WUT”.

L’autore insiste con la sua domanda-ipotesi-fantasia: E se la vera ragione per cui Epstein si è interessato alla scienza genetica fosse il suo piano di impiantare i suoi geni in tutta l’umanità attraverso l’inoculazione mondiale? E se il piano includesse il biohacking degli umani in tutto il mondo con dispositivi nanotecnologici?

Fantasia perversa contaminata da troppi brutti film di fantascienza? Più che altro fecondato dalle ambizioni di una scienza reale, sconosciuta al grande pubblico, e dalle manie di grandezza degli attori principali.

Torniamo a Gates, che nel 2017 ha co-fondato la Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI) con i governi di Norvegia, India, Giappone e Germania insieme al Wellcome Trust UK. L’obiettivo dell’organizzazione è quello di “accelerare lo sviluppo di vaccini di cui avremo bisogno per contenere i focolai” di future epidemie, nelle parole di Gate, “utilizzando i progressi della genomica per mappare il DNA e l’RNA degli agenti patogeni e fare vaccini.”

Dal momento che la tecnologia mRNA ha un software, una natura digitale che funziona molto simile a un sistema operativo su un computer, una voce del weblog di una ditta appaltatrice del complesso militare industriale chiamata Alpine Security merita un’analisi molto, molto attenta scrive Nikolić.

Il biohacking dell’umanità è una possibilità molto reale

Con solo un po’ di immaginazione istruita, questa tecnologia cibernetica, se/quando combinata con la biotecnologia, potrebbe portare ad una totale presa di controllo dell’umanità in stile militare.

Anche iniziative come gli impianti di identificazione digitale combinati con i vaccini, spinti da Bill Gates e dalla Fondazione Rockefeller, potrebbero semplicemente rendere il processo di ricerca e distruzione (e, al contrario, di ricerca e salvataggio) più veloce e facile da gestire. Va aggiunto che la Fondazione Gates ha finanziato uno studio del MIT e dell’Istituto di chimica dell’Accademia cinese delle scienze di Pechino di un vaccino simile a un tatuaggio che combina nanoparticelle o “near-infrared quantum dots” codificando informazioni per “decentralizzato data storage e bio-sensing” combinando in vivo smartphone imaging e algoritmi di apprendimento automatico. Se combiniamo questa tecnologia con impianti che tracciano senza fili e trasmettono dati in tempo reale da nervi, organi e muscoli, i bio-ibridi DNA striscianti-nanobot, 5G e “centri di comando cibernetico all’avanguardia”, la rete hackerabile per il controllo remoto dell’umanità è fatta…Vedi https://diplomatmagazine.eu/2020/06/07/and-the-wind-cries-jeffrey-biohacking-humans-with-dna-nanotechnology-iot-and-5g/

Rimane un mistero, tuttavia, quale dei sogni e dei piani di Epstein abbia affascinato Bill per poi ricevere la disapprovazione di Melinda.

Melinda ha sempre avuto ambizioni politiche, e ora sarà libera di perseguirle come vuole. Vediamo cosa vuole. L’ultimo libro promette che il mondo sarà migliore se messo nelle mani delle donne. La realtà è che la Fondazione Bill e Melinda Gates (BMGF) ha imposto al mondo, da qualche tempo, le pericolose tecnologie di gene drive. La BMGF è il primo o il secondo più grande finanziatore della ricerca sulle unità genetiche (insieme all’oscura organizzazione militare statunitense Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA), le cifre della DARPA sono contestate). La BMGF ha finanziato e influenzato lobbisti, regolatori e narrazioni pubbliche intorno alle unità genetiche, nel tentativo di spingere questa tecnologia. Driven to Extinction? Spinti verso l’estinzione.

Con tutto quello che sta succedendo davanti ai nostri occhi, verrebbe da chiedersi: chi sono i burattinai dietro questi due uomini? Chi decide la loro salita e discesa?

