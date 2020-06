Vaccini non virus responsabile dell’influenza spagnola

1918 People lining up for the flu vaccine | Courtesy of the Steelworks Center of the West

Poiché una seconda ondata di infezioni da SARS-CoV-2S è “attesa” e il mainstream vuole ricordare l’influenza spagnola, cioè l’escalation dell’epidemia in una fase successiva, questa pandemia dovrebbe essere studiata a fondo.

Non è un compito facile, basta vedere quanto sia difficile istituire una commissione d’inchiesta indipendente nell’attuale crisi COVID19. È assurdo che ciò non sia ancora avvenuto.

“Ranieri Guerra, vicedirettore delle iniziative strategiche dell’Organizzazione mondiale della salute, ha voluto confrontare le due pandemie. L’andamento dell’epidemia di oggi “è previsto e prevedibile – ha detto durante un’intervista televisiva – La Spagnola ebbe un’evoluzione dello stesso tipo: andò giù in estate per riprendersi ferocemente a settembre e ottobre, facendo 50 milioni di morti durante la seconda ondata …In altre parole, tra qualche mese, secondo Guerra, il Sars-CoV-2 potrebbe tornare a fare danni sanitari in gran parte del pianeta.” Vedi qui

Durante la prima ondata di infezioni nella primavera del 1918, moltissime persone si ammalarono, ma relativamente pochi morirono. In autunno, però, un’altra ondata mortale ha fatto il suo corso. La maggior parte è morta per insufficienza respiratoria acuta.

Studi recenti, basati principalmente su referti medici originali del periodo della pandemia hanno rilevato che l’infezione virale dell’influenza spagnola non era molto più aggressiva di altre influenze precedenti, ma che le circostanze speciali (guerra, malnutrizione, campi medici e ospedali sovraffollati, scarsa igiene) contribuirono ad una superinfezione batterica che uccise la maggior parte degli ammalati. principali sintomi dell’infezione erano simili a quelli di altre malattie influenzali . Vedi qui

Nel 1918 in America le speranze di certe persone si poggiavano su vaccini sviluppati partendo dal bacillo Pfeiffer, di cui molti rapporti medici descrivevano l’efficacia. Ma già dal 1919 molti ricercatori avevano notato sia che alcuni sintomi non erano compatibili con un’infezione dal bacillo Pfeiffer, sia che si riusciva ad isolare il bacillo solo in una piccola percentuale di deceduti per la spagnola, sia che l’efficacia dei vaccini Pfeiffer era scarsa. Vedi qui

Veniva anche ampiamente somministrata aspirina , ora noto per essere potenzialmente tossico, anche 1 grammo ogni ora, in grado di favorire l’edema polmonare e la polmonite batterica. Vedi qui INFLUENZA KILLER O ASPIRINA KILLER?

L’ evoluzione mortale della cosiddetta Spagnola era causata da trattamenti sbagliati? L’ esperienza recente in Lombardia durante la crisi COVID19 ci ha insegnato che un trattamento non corretto – non conoscendo le vere cause della malattia – può avere conseguenze fatali

La maggior parte dei decessi nella pandemia influenzale del 1918-1919 è stata probabilmente causata direttamente dalla polmonite batterica secondaria causata dai comuni batteri del tratto respiratorio superiore. La causa? (Vedi: Predominant Role of Bacterial Pneumonia as a Cause of Death in Pandemic Influenza: Implications for Pandemic Influenza Preparedness David M. Morens, Jeffery K. Taubenberger, and Anthony S. Fauci

Sono stati sviluppati e utilizzati molti vaccini durante la pandemia del 1918-1919. La letteratura medica era piena di affermazioni contraddittorie sul loro successo. Vedi qui https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2862332/

Secondo Reuters la affermazione “la pandemia influenzale del 1918 fu causata dai vaccini” è falsa.

Il seguente testo è stato pubblicato da un quotidiano irlandese.

Patric J. Carroll cita nel “Irish Examiner” un rapporto del segretario di guerra americano Henry L. Stimson, che ha confermato conseguenze mortali delle vaccinazioni. I registri dell’esercito mostrano che tutte le malattie vaccinate sono aumentate ad un ritmo allarmante dopo l’inizio della vaccinazione obbligatoria nel 1917.

Durante la prima guerra mondiale si diceva negli USA, che le vaccinazioni uccidevano più soldati dei fucili nemici.

Numerosi rapporti e citazioni suggeriscono che l’influenza spagnola sia stata in realtà un disastro globale di vaccinazione e richiedono un’indagine approfondita.

Vaccini non virus responsabile dell’influenza spagnola

Pubblicato sul quotidiano Irish Examiner l’8 maggio 2003, autore Patrick J Carroll.

RYLE DWYER scrive sull’orrore della pandemia del 1918-20 che la propaganda afferma essere stata causata dalla Influenza Spagnola (Irish Examiner, 1 Maggio).

Come potevano sapere che era stato il virus dell’influenza spagnola a uccidere milioni di civili e di soldati? Il disastro si è verificato quando i virus erano sconosciuti alla scienza medica. Ci volle un team scientifico britannico per identificare il primo virus nell’uomo nel 1933.

Per quanto riguarda l’origine dell’epidemia, egli riferisce che un alto ufficiale dell’esercito americano suggerì che i tedeschi avrebbero potuto essere i responsabili del (rilascio del) microbo come parte del loro sforzo bellico, diffondendolo nei teatri o nei posti in cui si assemblava un gran numero di persone. Lo hanno anche diffuso tra la propria gente, uccidendo 400.000 persone come viene riportato?

Ryle vorrebbe farci credere che tutti quei soldati americani che non sono morti a causa dei combattimenti potrebbero essere morti di influenza spagnola.

Ma i registri dell’esercito statunitense mostrano che sette uomini sono morti dopo essere stati vaccinati.

Un rapporto del Ministro della guerra statunitense Henry L Stimson, non solo ha verificato questi decessi, ma ha anche affermato che ci sono stati 63 decessi e 28.585 casi di epatite come risultato diretto della vaccinazione contro la febbre gialla avvenuti nel corso di solo sei mesi di guerra. Quello era solo uno dei 14-25 vaccini dati alle reclute.

I registri dell’esercito rivelano inoltre che dopo che la vaccinazione divenne obbligatoria nell’esercito statunitense nel 1911, non solo il tifo aumentò rapidamente, ma tutte le altre malattie per le quali si vaccinava aumentarono a un ritmo allarmante. Dopo che l’America entrò in guerra nel 1917, il tasso di mortalità per vaccinazione contro il tifo salì al punto più alto nella storia dell’esercito USA.

Le morti si sono verificate dopo che i vaccini erano stati somministrati negli ospedali sanitari americani e in campi militari ben supervisionati in Francia, dove i servizi igienico-sanitari erano stati praticati per anni.

Il rapporto del chirurgo generale dell’esercito americano mostra che nel corso del 1917 furono ricoverati negli ospedali dell’esercito 19.608 uomini che soffrivano di inoculazione e vaccino anti-tifoide. Ciò non tiene conto delle persone le cui malattie da vaccino sono state attribuite ad altre cause.

I medici dell’esercito sapevano che tutti questi casi di malattia e morte erano dovuti alla vaccinazione ed erano abbastanza onesti da ammetterlo nei loro referti medici. Quando i medici dell’esercito hanno cercato di minimizzare i sintomi del tifo con un vaccino più forte, questo ha causato una forma peggiore di paratifo tifoide.

Ma quando hanno messo a punto un vaccino ancora più forte per sopprimere quest’ultima malattia, hanno creato una malattia ancora peggiore (che fu denominata) Influenza Spagnola.

Dopo la guerra, questo era uno dei vaccini usati per proteggere un mondo colpito dal panico, dai soldati che ritornavano dal fronte della Prima Guerra Mondiale infettati da malattie pericolose.

Il resto è storia.

Patrick J Carroll, Lady Lane House, Waterford

Tradotto da Corrado Penna

Fonte orignale: https://www.irishexaminer.com/opinion/ourview/arid-10058295.html

