Come mostra il documento della Fondazione Rockefeller del 2010, nulla nel mondo politico accade per caso. Un dettaglio del documento prevede che entro il 2025 la gente, sempre più stanca di tanto controllo dall’alto e di leader e autorità che prendono decisioni per loro, si ribellerà. Prima o poi, qualcosa inevitabilmente sconvolgerà l’ordine attuato. Speriamo che avvenga prima.

A meno che più persone non si sveglino e facciano la loro parte in qualche modo, le previsioni dei Rockefeller hanno una buona probabilità di essere confermate ANCHE negli anni a venire. Finora, il quadro che viene dipinto e stato spaventosamente accurato.

Il seguente trattato in bozza vi informa sui prossimi passi. Resta poco tempo, in autunno, con la prossima ondata di epidemie, il progetto diventerà un regolamento internazionale vincolante. LA DITTATURA SANITARIA MONDIALE E’ NATA 110 ANNI FA

Quindi il completamento e l’ufficializzazione sono imminente, ma solo se NOI LO PERMETTIAMO.

Trattato internazionale sulle pandemie: sarà installato un automatismo globale

Un nuovo trattato prescriverà un approccio internazionale vincolante alle emergenze sanitarie. Allo stesso tempo, la disinformazione sulle pandemie e le vaccinazioni dovrà essere combattuta. Di cosa si tratta e cosa è previsto?

Durante un intervento al Dialogo di Davos del World Economic Forum a gennaio, la cancelliera tedesca Angela Merkel ha detto:

” Se guardiamo a ciò che la pandemia ci ha fatto, la mia conclusione è che possa essere vista come una conferma di tutto ciò che è sempre stato lo spirito di Davos negli ultimi anni. (…) Ma penso che la pandemia ci ha anche fatto capire che è arrivato il momento di agire, di agire nel modo più concertato possibile, nel modo più congiunto possibile, e il più possibile secondo gli stessi e discussi principi, in modo da fare qualcosa proprio per superare, per quanto possibile, le debolezze che tutti abbiamo sperimentato”.

Fino a che punto questa pandemia conferma lo “spirito di Davos” è rimasto un mistero. Tuttavia, come dovrebbe essere la suddetta azione concertata, si può ricavare da un articolo di spicco pubblicato nella FAZ alla fine di marzo. Sotto il titolo “Un grande patto per combattere le pandemie”, più di 20 capi di governo chiedono misure globalmente vincolanti per combattere le pandemie – tra cui Merkel e i capi di stato di Gran Bretagna, Francia, Spagna, Norvegia, Paesi Bassi, Grecia, Ucraina, Corea del Sud, Cile, Sud Africa e Indonesia; così come il presidente del Consiglio europeo e il direttore generale dell’Organizzazione mondiale della sanità (OMS).

Trattato senza un esame preliminare delle misure

L’iniziativa arriva prima che una trasparente revisione politica e giuridica delle misure pandemiche prese finora abbia potuto avere luogo, per esempio:

su come influenzare la popolazione attraverso la paura per giustificare interventi nei diritti fondamentali

sulla questione dell’emergenza epidemica dichiarata e del ruolo dei test PCR come presunta prova di infezioni

sulla questione delle raccomandazioni di trattamento (intubazione precoce, nessun farmaco) e la soppressione di trattamenti di successo che avrebbero potuto ridurre il tasso di mortalità tra i malati se fossero stati ampiamente comunicati e applicati,

in relazione alla questione di come si giustifica l’approvazione d’emergenza a favore dei preparati di mRNA e DNA (vaccini),

per rispondere, tramite un confronto tra paesi, alla domanda fondamentale se i cosiddetti “interventi non farmaceutici” adottati, in particolare i lockdowns, siano un mezzo adeguato per combattere l’infezione,

sulle conseguenze sanitarie, esistenziali ed economiche dei lockdowns e quindi sulla sproporzionalità delle violazioni dei diritti fondamentali.

Mancanza di “leadership politica globale”?

Il Gruppo indipendente per la preparazione e la risposta alle pandemie ( “Independent Panel for Pandemic Preparedness and Response”), istituito dall’Assemblea generale dell’OMS nel maggio 2020, non affronta queste preoccupazioni nel suo rapporto. Le domande elencate sopra non vengono nemmeno poste; ciò che dovrebbe essere esaminato viene dato per scontato.

La preparazione alle pandemie sarebbe stata inconsistente e sottofinanziata, e il sistema di allerta precoce sarebbe stato troppo lento. Ci sarebbe stata una mancanza di “leadership politica globale”. Per il momento, la priorità sarebbe quella di porre fine alle malattie e alle morti causate dal Covid-19. Ogni paese colpito dovrebbe sistematicamente intraprendere un’azione non farmaceutica (ndr e il ‘vaccino’ che cos’è?), ha detto. Tra le richieste c’è quella che i paesi ricchi finanzino un miliardo di dosi di vaccino per i paesi più poveri entro il 1° settembre e due miliardi entro la metà del 2022.

Gli autori del suddetto articolo ospitato nella FAZ condividono con Bill Gates e una serie di scenari pandemici l’assunto che le pandemie devono essere viste come un crescente pericolo globale futuro per il quale ci si deve preparare. All’inizio del testo, viene fatto un paragone con la situazione dopo la seconda guerra mondiale, che la cancelliera tedesca aveva già fatto nella primavera del 2020 per giustificare il primo lockdown:

“La pandemia di Covid 19 pone la più grande sfida alla comunità globale dalla fine degli anni ’40. In quel periodo, dopo la devastazione di due guerre mondiali, i leader si riunirono per gettare le basi del sistema multilaterale. (…) Gli Stati dovevano agire più di concerto, bandire le tentazioni dell’isolazionismo e del nazionalismo, e affrontare le sfide che potevano essere affrontate solo insieme in uno spirito di solidarietà e cooperazione – pace, prosperità, salute e sicurezza”.

Qui si allude alla Convenzione delle Nazioni Unite come base del diritto internazionale. In modo analogo all’ONU, “un’architettura sanitaria internazionale più vigorosa” deve essere istituita sulla base di un trattato internazionale di diritto internazionale per la preparazione e la risposta alle pandemie, prendendo spunto dal cosiddetto “Regolamento sanitario internazionale“ dell’OMS.

L’obiettivo dell’azione congiunta è quello di “prevedere, prevenire, individuare e valutare meglio le pandemie in modo strettamente coordinato e combatterle efficacemente”. Gli strumenti necessari per questo sono, in particolare, i sistemi di allarme, la “condivisione dei dati”, i test diagnostici e l’immunizzazione attraverso i vaccini. Mentre si menziona anche l’accesso equo a farmaci sicuri e a prezzi accessibili, questo obiettivo non viene perseguito ulteriormente, in contrasto all’ enfasi sullo sviluppo dei vaccini, poiché l’immunizzazione attraverso la vaccinazione sarebbe “un bene pubblico globale”.

Nel quadro della preparazione alle prossime pandemie, il trattato previsto prevede “il riconoscimento di un approccio ‘One Health’ (…) che collega la salute umana, animale e planetaria”. Invece di approcci nazionali del tipo ” fai da te”, si afferma che si dovrebbe stabilire un maggiore impegno attraverso “una maggiore responsabilità reciproca e responsabilità condivisa, trasparenza e cooperazione in un sistema internazionale in accordo a regole e norme”. La preparazione alle pandemie richiederebbe “una leadership globale per un sistema sanitario mondiale che possa soddisfare le esigenze di questo millennio”. La leadership globale dovrebbe includere “tutte le parti interessate, compresa la società civile e il settore privato, oltre ai capi di stato.”

Coinvolgere le corporazioni e le fondazioni

L’idea delineata riprende i richiami degli scenari pandemici sviluppati negli ultimi anni, includendo il coinvolgimento di aziende e fondazioni nella “preparazione e risposta alle pandemie” e la salvezza attraverso la vaccinazione di massa.

Un trattato internazionale che stabilisce un approccio coordinato e vincolante a livello internazionale per un’epidemia impedirà o addirittura proibirà gli approcci nazionali che si allontanano dai requisiti dell’OMS, e con buone ragioni, se necessario potrebbero rifiutare, ostacolare o anche vietare , come nel caso della Svezia e di alcuni stati americani, i test di massa, come nel caso della Tanzania, o addirittura rifiutare l’uso generalizzato dei vaccini – dopo esperienze negative come in India o in Kenya – e potrebbero così essere sanzionati.

La bozza del trattato crea una nuova trinità nell’affrontare le pandemie: Modellazione (rilevamento precoce e previsione), Test (diagnosi) e Vaccinazione. Dando la priorità ai vaccini rispetto alle medicine, l’uso di medicine poco costose e provate (come l’ivermectina), il rafforzamento delle difese immunitarie (come attraverso la vitamina D), o metodi di trattamento provati da medici esperti (vedi le interviste ai medici Dr. Voshaar e Dr. Thomas Ly) potrebbero essere interdetti dal diritto internazionale.

Ogni trattato internazionale funziona come “una cementificazione” – le decisioni si sottraggono alla correzione tramite le elezioni. Questo rende gli obiettivi umani e la legittimità democratica ancora più importanti. Ad ogni modo, il trattato si basa su un partenariato pubblico-privato: Le decisioni devono essere prese dai capi di stato e di governo insieme alle parti interessate della società civile e del settore privato. È comprensibile che le corporazioni e i gruppi di pressione (istituti di ricerca, aziende del settore farmaceutico, servizi di dati e tecnologia) vogliano partecipare alla leadership globale a titolo personale. È però contestabile che i capi di stato e di governo, che per lo meno nelle democrazie sono formalmente obbligati nei confronti dell’elettorato in quanto sovrano, possano pretendere una tale partecipazione.

Gli intrecci già esistenti tra le autorità sanitarie nazionali e le organizzazioni internazionali come l’OMS o l’EMA con rappresentanti dell’industria farmaceutica sono destinati ad aumentare, dando legittimità all’influenza di questi lobbisti. Prendiamo solo due esempi. Primo: la carriera di Emer Cooke, capo dell’Agenzia europea per i medicinali, rispecchia l’effetto porta girevole tra l’industria farmaceutica, le sue associazioni e i legislatori governativi. La Fondazione Bill e Melinda Gates è il secondo maggior finanziatore dell’OMS. Contemporaneamente, la fondazione possiede in più quote azionarie di società farmaceutiche. Thomas Kruchem scrive su questo in un articolo di SWR:

“L’Organizzazione Mondiale della Sanità è intrappolata in un classico conflitto di interessi che limita la sua capacità di agire, e che è difficile da risolvere data la sua dipendenza finanziaria dalla Fondazione Gates”.

Un sistema suscettibile agli abusi

Può essere utile un approccio coordinato in una pandemia. Tuttavia, dopo l’esperienza politica con l’attuale crisi di Corona, è ovvio che lo sviluppo di sistemi di allarme, l’uso di dati e l’uso di test possono essere soggetti ad abusi e permettono pure la costruzione di un’emergenza.

In questa visione ristretta di un virus, non vengono affrontati i principali problemi globali dell’assistenza sanitaria, quale l’economizzazione del sistema sanitario, la mancanza di accesso all’assistenza sanitaria di base, all’acqua pulita, alla sovranità alimentare o alla sicurezza del lavoro e dei mezzi di sussistenza come prerequisiti fondamentali per la salute. Il propagandato “One Health Approach” si limita a evitare la trasmissione di infezioni tra animali e uomini.

Il documento nasconde dietro termini amichevoli uno spirito totalitario. Tutti gli stati devono comportarsi allo stesso modo e devono rendere conto delle loro azioni – all’organizzazione internazionale appena creata, non alla sovranità democratica, che non è minimamente menzionata. Sono stati presi i concetti fondamentali dei movimenti pacifisti, sociali, anticapitalisti ed ecologici (solidarietà, internazionalismo, pace, giustizia, beni pubblici globali, equità), svuotati del loro significato originale e messi al servizio di Big Pharma e Big Data.

Un riferimento alla Charta delle Nazioni Unite – che include il divieto assoluto dell’uso della forza nelle relazioni internazionali, i principi di integrità territoriale e di uguaglianza sovrana di tutti i membri, lo sviluppo sociale ed economico, e l’autodeterminazione dei popoli – è altamente discutibile in vista di un tale approccio. Gli Stati che resistono al “nuovo obbligo collettivo” sono etichettati a livello linguistico e psicologico come nazionalisti non solidali e isolazionisti. Non è che presto si definiranno così i nuovi Stati canaglia?

Regolamento vincolante per il controllo congiunto

Secondo la dottoressa Silvia Behrendt, avvocato con un dottorato in diritto pandemico, la proposta di trattato delineata sopra conferma uno sviluppo iniziato nel 2003 con la SARS e che aveva segnalato durante l’udienza del Corona Auschuss nel febbraio 2021.

A partire dal 2005, la base del diritto internazionale per affrontare le pandemie è il “Regolamento Sanitario Internazionale” ( in inglese “International Health Regulations” abbreviato “IHR”) dell’OMS.

Secondo Behrendt, le raccomandazioni si stanno trasformando attraverso vari passi in un insieme di regole vincolanti a cui gli Stati devono aderire, senza poter prima esaminare la situazione di fatto dell’emergenza epidemica. Sarà necessario solo “Preparedness, Response, Enforcement” ( “Preparazione, Risposta, Applicazione”).

Così, lo IHR era stato progressivamente ampliato “da una semplice lista di malattie a un concetto completamente aperto (…) di emergenza sanitaria pubblica”, dove qualsiasi sospetto iniziale poteva sfociare nella dichiarazione di un’emergenza sanitaria pubblica:

” Questa è la cosiddetta ‘Public Health Emergency of International Concern’ (‘Emergenza sanitaria pubblica di interesse internazionale’) (PHEIC). E questa Global Health Security Agenda mira a regolamentare gli stati, in termini di implementazione di questi regolamenti internazionali”.

Comitato di revisione dell’OMS guidato da Lothar Wieler

Una risposta di marzo del governo tedesco a un’interrogazione parlamentare del partito democratico libero (FDP) rimandava a “un procedimento globale per affrontare le lezioni apprese dalla pandemia COVID-19”, lanciato all’Assemblea mondiale della sanità nel maggio 2020:

” In particolare sulla questione di una possibile necessità di adattamento dell’IHR (International Health Regulations, E.S.), è stato istituito dall’OMS un organismo indipendente, il cosiddetto ‘IHR Review Committee’ presieduto dal presidente del Robert Koch Institute.”

Il rapporto del comitato di revisione dell’OMS, guidato dal capo del RKI Lothar Wieler, è stato presentato il 5 maggio 2021. Tra le altre cose, chiede:

un quadro legislativo per una maggiore “conformità” e “empowerment” in materia di preparazione e risposta alle emergenze, e un organismo centrale per garantire una maggiore responsabilità dei più alti livelli di governo e un impegno nazionale per l’attuazione dello IHR nella legislazione nazionale (cfr. paragrafo 143);

un sistema di allarme precoce per gli eventi che comportano un rischio di diffusione transfrontaliera, per poter reagire immediatamente, anche nel caso in cui il Comitato d’emergenza dell’OMS non abbia ancora preso una decisione (cfr. punti 144 e 146);

uno scambio precoce di informazioni genetiche e di campioni in caso di agenti patogeni preoccupanti (cfr. punto 148);

più diritti per l’OMS nel caso in cui gli stati con un evento epidemico rifiutino il supporto tecnico offerto dall’OMS. In questo caso, questi stati dovrebbero giustificare il loro rifiuto. L’OMS dovrebbe allora fare pressione pubblicando i rischi (vedi punto 145);

una convenzione globale per la preparazione e la risposta alle pandemie (punto 148). Il mondo dovrebbe essere preparato a rispondere meglio alla prossima “emergenza sanitaria pubblica di portata internazionale” (PHEIC). Un’ azione urgente si è resa necessaria, non anni di negoziati (vedi punto 151).

Le tecnologie digitali potrebbero sostenere questo tipo di esigenze. Vengono menzionati il data mining per individuare precocemente i focolai di malattia e gli strumenti molecolari della prossima generazione per individuare gli agenti patogeni, la loro origine e la loro diffusione (cfr. punto 149).

Nel suo discorso di apertura all’Assemblea Generale dell’OMS di quest’anno, il 24 maggio, il direttore generale dell’OMS Tedros Ghebreyesus ha chiesto di espandere la sorveglianza e i test, di combattere la disinformazione, di implementare le strategie nazionali di immunizzazione e di estendere la vaccinazione, specialmente nei paesi in via di sviluppo, in segno di solidariet. Ha anche chiesto un accordo internazionale vincolante per prepararsi alla prossima pandemia sulla base di un regolamento sanitario internazionale. Questo secondo lui è un segno di solidarietà, uguaglianza e sostenibilità.

La differenza con il significato precedente dell’IHR (tedesco: IGVl) è descritta dal governo tedesco come segue:

Mentre ‘IGV rappresenta l’unico quadro vincolante di diritto internazionale per quanto riguarda il coordinamento globale della risposta a una pandemia, essi non invadono la sovranità delle parti nella misura in cui le misure nazionali non potrebbero essere prese in aggiunta all’area di regolamentazione coperta dall’ IGV”.

È evidente che la risposta sovrana di uno stato a un’emergenza di salute pubblica potrebbe essere limitata in futuro se un tale quadro di trattati vincolanti ottenesse un sostegno sufficiente.

Educhiamo e sorvegliamo i “cittadini confusi”

Oltre agli sforzi per rendere l’IHR più vincolante, si stanno lanciando sempre più iniziative per controllare l’opinione pubblica, soprattutto per quanto riguarda la disinformazione sulle pandemie e le vaccinazioni, e per espandere la sorveglianza attraverso la tecnologia dell’informazione relativa alle questioni sanitarie.

A maggio, si è tenuta la quarta conferenza virtuale dell’OMS in materia di ” infodemic management “, dopo che l’anno scorso se ne erano già tenute altre tre. L’annuncio dell’evento dichiara che l’obiettivo sarà quello di utilizzare ” il social listening digitale per la salute pubblica” per conoscere ciò che viene comunicato nei social media durante le emergenze sanitarie, al fine di rispondere in modo più efficace e accurato.

L’obiettivo è quello di raggiungere i cittadini che sono “indecisi o confusi” sulle misure del Coronavirus, tra cui la vaccinazione, che è esplicitamente menzionata. Il monitoraggio dei social media sarà usato per identificare gli opinion leader chiave e le loro reti. L’intervento precoce è importante per garantire la diffusione di informazioni sanitarie credibili.

Inoltre, a maggio è stata lanciata a Berlino una piattaforma globale per la raccolta e la condivisione di dati su pandemie ed epidemie da parte dell’OMS, sostenuta dal governo tedesco – un servizio globale di informazione sulle pandemie in cui i partner di tutto il mondo devono lavorare insieme. L’obiettivo è quello di prevedere e rilevare precocemente le minacce alla salute globale e prepararsi a combatterle.

Gli stessi termini appaiono nel comunicato stampa dell’OMS così come nel trattato in progetto. La tecnologia dell’informazione (raccolta di dati, collegamento, condivisione, intelligenza artificiale) e i nuovi strumenti saranno utilizzati per sviluppare modelli predittivi per l’analisi del rischio. Inoltre, si intende monitorare la misura in cui la popolazione rispetta le restrizioni imposte (“accettazione da parte della comunità”). Inoltre, le “infodemiche”, cioè le fonti di informazione e i media che contraddicono le dichiarazioni del governo o le ipotesi del modello, saranno monitorate.

Così come il previsto contratto pandemico dell’OMS, anche l’“hub globale per l’intelligence pandemica ed epidemica” dell’OMS verrà gestito come un partenariato pubblico-privato, una collaborazione tra governi, università e settore privato. La piattaforma diventerà parte del programma di emergenze sanitarie dell’OMS.

Nel quadro dell’espansione della raccolta e dell’uso dei dati sono previste anche alcune iniziative a livello dell’UE: secondo i piani della Commissione UE, uno “spazio europeo dei dati sanitari” deve diventare un “elemento costitutivo dell’Unione Europea della Salute”.

” Le intercettazioni sui social media e i biosensori”

Il giornalista Norbert Häring segnala inoltre il programma europeo STAMINA, che mira a “migliorare la gestione delle pandemie” attraverso “l’intercettazione dei social media e dei biosensori”. Il programma è stato lanciato nel settembre 2020 da 37 organizzazioni internazionali e ha una durata di due anni. Oltre all’analisi di internet e dei social media, i dispositivi indossabili (wearables) che agiscono come biosensori saranno utilizzati per ottenere informazioni sulla salute fisica e mentale.

Le organizzazioni partecipanti sono particolarmente interessate all’atteggiamento della popolazione nei confronti delle istituzioni pubbliche, dei vaccini e delle misure pandemiche per poter riadattare le campagne di PR di conseguenza. Inoltre, gli strumenti da sviluppare e i dati raccolti su una piattaforma comune serviranno come sistema di allarme rapido per le pandemie. Le risposte nazionali a una situazione epidemica devono quindi essere armonizzate a livello internazionale.

Outlook

Si dichiara come obiettivo il costrutto astratto della “salute pubblica”, mentre la “salute personale” deve passare in secondo piano. Le decisioni su come affrontare la salute e la malattia sono in gran parte spostate dall’individuo o da una comunità al livello internazionale (UE/OMS) e a una rete opaca di organizzazioni e responsabilità.

Non le malattie reali da sole, ma un mix di analisi dei dati, modelli informatici, intelligenza artificiale e risultati di test devono giustificare la valutazione del rischio e quindi decidere un’emergenza sanitaria e quindi un regime autoritario e globale di misure. C’è da temere che un automatismo incontrollabile abbia luogo non appena un allarme di dati è stato attivato.

La dottoressa Behrendt sottolinea il pericolo che una semplice dichiarazione di emergenza epidemica, cioè un evento formale senza il necessario riferimento all’evidenza del mondo reale, possa innescare gli “interventi non farmaceutici” – come un lockdown.

Il rapporto dell’aprile 2021 del comitato IHR al segretario generale dell’OMS (https://www.who.int/news/item/19-04-2021-statement-on-the-seventh-meeting-of-the-international-health-regulations-(2005)-emergency-committee-regarding-the-coronavirus-disease-(covid-19)-pandemic) fornisce materiale illustrativo per questo. Si afferma che il Covid-19 rimane un’emergenza internazionale di salute pubblica, senza fornire alcun criterio quantitativo:

“Il Comitato concorda all’unanimità che la pandemia di Covid 19 rimane un evento straordinario che continua a danneggiare la salute delle popolazioni di tutto il mondo, pone un rischio di diffusione internazionale e interrompe i viaggi internazionali, e quindi richiede una risposta internazionale coordinata. Pertanto, il Comitato conclude che la pandemia di Covid 19 rimane un’emergenza di salute pubblica di interesse internazionale”.

Se i piani del trattato delineati dovessero realizzarsi, allora le decisioni su come una società affronta le malattie, la prevenzione e le epidemie – e questa potrebbe essere qualsiasi epidemia influenzale – sarebbero sottratte al processo democratico in molti modi: attraverso l’uso di strumenti biologici digitali e molecolari, attraverso la cementificazione di un trattato internazionale e vincolante che difficilmente può essere contestato, attraverso la partecipazione di organizzazioni e fondazioni non elette e non controllabili democraticamente a organi decisionali globali. Questo processo si svolge da anni a livello dell’OMS senza che ci sia mai stato un voto pubblico e democratico su questo “modello partecipativo”. Le persone che ne sono vittime sono viste come oggetti da controllare con le misure, alle quali si chiede un consenso incondizionato.

Emergenza di salute pubblica come leva per la sorveglianza

La leva di un’imminente emergenza di salute pubblica è quindi utilizzata per monitorare e controllare le popolazioni. La sorveglianza, secondo questa logica, deve essere permanente, altrimenti è impossibile rilevare precocemente quando un’emergenza di salute pubblica è imminente. Il modello di guerra preventiva nella guerra al terrorismo viene trasferito alla lotta contro agenti patogeni pericolosi reali o percepiti. Tutti sono considerati una potenziale minaccia fino a quando non si dimostra che sono innocui.

L’insistenza permanente e intransigente e unicamente su una vaccinazione per terminare una pandemia provoca dei sospetti. Alimenta il sospetto di obiettivi di più ampia portata non appena la maggior parte delle persone si sarà abituata alla vaccinazione ripetuta con i nuovi composti genici sperimentali.

Un progetto di risoluzione del 25 maggio, presentato da più di 30 stati, afferma che l’assemblea generale dell’OMS discuterà il previsto trattato internazionale sulle pandemie in una sessione speciale nel novembre 2021. Questa data è stata menzionata anche recentemente nei media. Nel frattempo, un gruppo di lavoro sta sviluppando le linee guida di base per questo. Questa scadenza dovrebbe permettere di tenere un dibattito pubblico sui prerequisiti, il contenuto, gli obiettivi e i meccanismi di un tale trattato.

A proposito della autrice: Elke Schenk, nata nel 1960, ha studiato scienze sociali e Germanistica e lavora come insegnante in un centro di formazione professionale. Per quasi due decenni è stata coinvolta in iniziative critiche per la globalizzazione su base volontaria. Gli argomenti delle sue pubblicazioni e conferenze includono i trattati dell’UE, l’allargamento dell’UE, la crisi dell’euro e gli sviluppi geopolitici.

Traduzione a cura di Nogeoingegneria

FONTE https://multipolar-magazin.de/artikel/internationaler-pandemievertrag

Consiglio europeo Consiglio dell’Unione europea

Un trattato internazionale sulla prevenzione e preparazione in materia di pandemie

