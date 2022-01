Un medico si esprime contro i “vaccini obbligatori per tutti”, in particolare per i bambini e per coloro che hanno un’immunità naturale

By Children’s Health Defense

Commento

Il dottor Marty Makary, professore alla Johns Hopkins University School of Medicine e caporedattore di MedPage Today, si sta opponendo alla crescente pressione per le vaccinazioni di massa e i vaccini obbligatori COVID.

In un’intervista con U.S. New & World Reports, Makary ha detto che il mandato dei vaccini per “ogni americano vivo e che cammina” non è ben supportato dalla scienza. Makary ha anche espresso preoccupazioni sul regime di due dosi di vaccino per gli adolescenti.



L’intervista di Makary questa settimana è avvenuta mentre molti datori di lavoro pubblici e privati si sono uniti al coro del mandato del vaccino – il governo federale sta chiedendo il vaccino per i dipendenti federali, e centinaia di accademici stanno richiedendo la prova della vaccinazione per gli studenti, il Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti si sta preparando a esigere i vaccini COVID per i componenti militari, New York sta imponendo il vaccino per le imprese al chiuso e alcuni dei più grandi datori di lavoro americani stanno obbligando i dipendenti a farsi vaccinare o rischiano di perdere il lavoro.

Makary ha detto a U.S. News & World Report che come medico, crede che “si conquistano più api con il miele che con il fuoco”, riferendosi ai pazienti che non seguono ciò che “chiediamo loro di fare”.

Makary crede che le persone “che scelgono di non farsi vaccinare stanno prendendo una decisione inadeguata per la salute e a proprio rischio individuale”. Ma non crede che i non vaccinati rappresentino una minaccia per la salute pubblica per coloro che sono già immuni al virus.

Makary ha detto:

” Dovremmo essere così severi verso le persone che fanno scelte di salute simili o peggiori come fumare, bere alcolici o non indossare un casco quando vanno in bicicletta? Più di 85.000 americani muoiono ogni anno a causa dell’alcol, eppure non abbiamo lo stesso fervore per la salute pubblica o i requisiti per salvare quelle vite. Incoraggiamo la vaccinazione piuttosto che attivare le guerre culturali per la libertà personale che portano le persone a diventare più arroccate nella loro opposizione”.

Makary ha detto che vaccinare tutti – incluso eventualmente ogni neonato – per controllare la pandemia si basa sul falso presupposto che il rischio di morire di COVID sia equamente distribuito tra la popolazione – ma non è così, ha detto.

“Abbiamo sempre saputo che è molto difficile che il virus faccia male a qualcuno che è giovane e sano”, ha detto Makary. “Ed è ancora così”.

Makary ha suggerito di adottare un approccio simile a quello utilizzato con il vaccino antinfluenzale, che è frequentemente obbligatorio per gli operatori sanitari. Makary ha detto che mentre i requisiti del vaccino per gli operatori sanitari hanno senso, non dovremmo mai estendere quei requisiti al di fuori dell’assistenza sanitaria.”

Noi possiamo semplicemente informare il pubblico: Coloro che evitano il vaccino antinfluenzale lo fanno a loro rischio e pericolo”, ha detto Makary.

Non c’è supporto scientifico per richiedere il vaccino per coloro che hanno un’immunità naturale

Makary ha detto che non c’è alcun supporto scientifico per imporre il vaccino a chi ha un’immunità naturale, cioè l’immunità da una precedente infezione da COVID. Non ci sono dati clinici a sostegno dell’argomentazione dogmatica che gli individui immuni naturali “devono essere vaccinati”.

Makary ha spiegato:

“Durante ogni mese di questa pandemia, ho avuto dibattiti con altri ricercatori pubblici sull’efficacia e la durata dell’immunità naturale. Mi è stato detto che l’immunità naturale potrebbe crollare, rendendo le persone suscettibili all’infezione. Ma ora siamo qui, dopo più di un anno e mezzo di esperienza clinica nell’osservazione dei pazienti che sono stati infettati, ed ecco che l’immunità naturale è efficace e dura a lungo. E questo perché con l’immunità naturale, il corpo sviluppa anticorpi contro l’intera superficie del virus, non solo una specifica proteina di punta costruita da un vaccino”.

Un recente studio israeliano ha affermato la superiorità dell’immunità naturale. I dati del Ministero della Salute sull’ondata di epidemie di COVID iniziata nel maggio 2021, hanno trovato un livello di protezione 6,72 volte maggiore tra quelli con immunità naturale rispetto a quelli con immunità vaccinata.

A giugno, uno studio della Cleveland Clinic ha scoperto che vaccinare le persone con immunità naturale non ha aumentato il loro livello di protezione.

La clinica ha studiato 52.238 dipendenti. Di questi, 49.659 non hanno mai avuto il virus e 2.579 hanno avuto COVID e sono guariti. Dei 2.579 che erano stati precedentemente infettati, 1.359 sono rimasti non vaccinati, rispetto ai 22.777 che sono stati vaccinati.

Nessuno dei 1.359 soggetti precedentemente infettati e rimasti non vaccinati ha avuto un’infezione da SARS-CoV-2 per tutta la durata dello studio.

Come riportato da The Defender, uno studio del dicembre 2020 dei ricercatori di Singapore ha trovato che gli anticorpi neutralizzanti (un pilastro della risposta immunitaria) sono rimasti presenti in alte concentrazioni per 17 anni o più negli individui che hanno recuperato dal SARS-CoV originale.

Più recentemente, l’Organizzazione Mondiale della Sanità e i National Institutes of Health (NIH) hanno pubblicato prove di risposte immunitarie durevoli all’infezione naturale con SARS-CoV-2.

Eppure, nonostante queste recenti scoperte, le autorità sanitarie stanno in gran parte ignorando l’evidenza scientifica dei risultati eccellenti dell’immunità naturale. Infatti, come ha riferito l’American Institute of Economic Research, sembra che per promuovere l’agenda del vaccino COVID, le organizzazioni chiave non solo stanno ” minimizzando” l’immunità naturale, ma potrebbero cercare di “cancellarla” del tutto.

Makary ha detto che invece di parlare di vaccinati e non vaccinati, dovremmo parlare di immuni e non immuni.

“L’immunità può essere provata con un semplice test degli anticorpi”, ha detto Makary, e “i passaporti dei vaccini e i documenti di prova del vaccino dovrebbero riconoscerla”.

Makary ha detto che esiste un’immunità molto forte nella popolazione in gran parte degli Stati Uniti e che queste aree sono resistenti alla variante delta. Approssimativamente da un terzo alla metà degli americani che non sono vaccinati hanno un’immunità naturale, basata su un’analisi dei residenti della California.

Secondo uno studio condotto dallo stato della California a marzo, il 38% dei californiani e il 45% dei residenti di Los Angeles avevano un’immunità naturale.

“Stiamo potenzialmente parlando di una grande parte della popolazione degli Stati Uniti che potrebbe essere immune al COVID e non saperlo”, ha detto Makary. “Dovrebbero essere testati per scoprirlo, e dovremmo concentrare i nostri sforzi di vaccinazione sulle persone che non sono immuni”.

Non ci sono ragioni valide per vaccinare i bambini, dice Makary

Quando si tratta di vaccinare i bambini sani, Makary dice che non c’è un motivo sufficiente per vaccinare i giovani fino a 25 anni.

Makary ha spiegato:

” Per quanto riguarda la vaccinazione dei bambini sani – e si potrebbe sostenere che si tratta di giovani fino a 25 anni – c’è un caso da considerare per la vaccinazione, ma non è un caso convincente. Il rischio di morte per COVID-19 è concentrato tra i bambini con una condizione di comorbidità, come l’obesità.

“Degli oltre 330 decessi per COVID-19 in ragazzi sotto i 25 anni, ci sono validi dati preliminari che suggeriscono che la maggior parte o quasi tutti sembrano essere in ragazzi con una condizione preesistente. Per i bambini con condizioni mediche concomitanti, il caso per la vaccinazione è convincente. Ma per i bambini sani?”

Makary ha detto di essere preoccupato che il Centers for Disease Control and Prevention (CDC) non abbia considerato se una o due dosi sarebbero sufficienti o più sicure per i giovani.

“Il comitato consultivo dell’agenzia sulle pratiche di immunizzazione ha raccomandato decisamente il regime di due dosi di vaccino per tutti i bambini dai 12 anni in su, indipendentemente dal fatto che i bambini abbiano già l’immunità. Mi oppongo a questo”, ha detto Makary.

Makary ha detto che il CDC ha basato la sua raccomandazione sui dati del Vaccine Adverse Events Reporting System (VAERS) che, nel migliore dei casi, è incompleto perché non è controllato dalle autorità e potrebbe non comprendere appieno la portata delle complicazioni del vaccino per la seconda dose nei giovani.

Come riportato da The Defender, Simone Scott, 19 anni, e Jacob Clynick, 13 anni, sono morti poco dopo aver ricevuto le loro seconde dosi di vaccino COVID dopo aver sviluppato uno stato di infiammazione cardiaca.

Makary ha detto che vorrebbe che il CDC dicesse di più al pubblico sulle loro morti, e sugli altri 19 giovani sotto i 25 anni che, secondo i dati del CDC, sono morti dopo aver ricevuto un vaccino COVID.

“Poiché gli studi clinici non erano sufficientemente dotati per rilevare eventi rari come questi, voglio sapere di più su queste morti prima di fare raccomandazioni generali”, ha detto Makary.

Ha aggiunto:

“La ricerca di questi eventi è importante nel momento in cui si rilascia un’ampia guida sulla vaccinazione di bambini sani, compresi gli studenti, che hanno già un rischio infinitesimalmente piccolo di morire a causa del COVID-19”.

Makary perplesso dal livore diretto a coloro che sono riluttanti a farsi vaccinare

Makary ritiene che per alcuni, la Food and Drug Administration degli Stati Uniti sia il più grande fattore di esitazione in coloro che non sono disposti a farsi vaccinare, poiché l’agenzia non è riuscita ad approvare completamente i vaccini COVID a causa dei test di sicurezza.

Makary non si è trattenuto dall’attaccare anche il CDC. Secondo Makary, l’attenzione implacabile del CDC sull’immunità indotta dal vaccino e la sua “demonizzazione” degli individui che scelgono di non ottenere un vaccino COVID rendono l’agenzia ” la più lenta, reazionaria, politica del CDC nella storia americana”.

A giugno, Makary ha criticato il CDC e la Casa Bianca per aver continuato a spingere i vaccini COVID anche quando non è necessario.

“Non avrei mai pensato di doverlo dire, ma per favore ignorate la guida del CDC”, ha detto.

“L’obiettivo della nostra risposta alla pandemia dovrebbe essere quello di ridurre la morte, la malattia e la disabilità, ma invece quello che state vedendo è un movimento che è passato dall’essere pro-vaccino al fanatismo dei vaccini a tutti i costi”.

Ripubblicato da GreenMedInfo

TRADUZIONE A CURA DI NOGEOINGENERIA

FONTE

E a maggio del 2021

57 scienziati e medici di alto livello pubblicano uno studio scioccante sui vaccini COVID e chiedono lo stop immediato a tutte le vaccinazioni

IMPORTANTE!: Il materiale presente in questo sito (ove non ci siano avvisi particolari) può essere copiato e redistribuito, purché venga citata la fonte. NoGeoingegneria non si assume alcuna responsabilità per gli articoli e il materiale ripubblicato.Questo blog non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità. Non può pertanto considerarsi un prodotto editoriale ai sensi della legge n. 62 del 7.03.2001.