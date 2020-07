Più di un secolo fa, l’epidemiologo Dr. Thomas Tuttle ha prescritto maschere facciali e distanziamento sociale per rallentare la pandemia influenzale. Si è fatto molti nemici, ma ha funzionato, scrivono sul FORBES.

L’USO DEI VACCINI INTORNO AL 1918

Di Corrado Penna

Riporto qui la traduzione di alcuni stralci significativi dell’articolo The State of Science, Microbiology, and Vaccines Circa 1918 pubblicato su Public Health Reports, autore John M Eyler https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2862332/. Come si legge nell’articolo, ai tempi dell’influenza spagnola si pensava all’influenza come ad una malattia batterica anche se il microrganismo che avrebbe isolato lo scopritore ( bacillo di Pfeiffer) inoculato nelle cavie non aveva prodotto la malattia. Per altro le manifestazioni cliniche di ciò che veniva definito “influenza” apparivano molto differenti a seconda dell’età, e già si iniziavano a scoprire delle differenze che facevano pensare a delle patologie para-influenzali, ma in assenza della precisa identificazione dei vari agenti patogeni responsabili delle varie forme patologiche c’era ancora una notevole confusione. Solo in seguito apparvero prove che il bacillo incriminato si trovava solo nel in una piccola percentuale dei malati di influenza, ma nel frattempo i rapporti sui vaccini “contro l’influenza” preparati in realtà come vaccini contro il bacillo di Pfeiffer e anche contro altri batteri furono generalmente positivi 1 .

Creare un vaccino per una malattia avendo un’idea ancora vaga dell’agente causativo 2 non poteva essere utile a livello preventivo, ma poteva sicuramente lasciare spazio agli effetti collaterali, dovuti anche solo ad una realizzazione frettolosa in condizioni igieniche non ottimali. Come si legge nell’articolo, infatti i produttori di vaccino si buttarono a capofitto nell’impresa di produrre e vendere questi, molto discutibili, vaccini per l’influenza.

Lo stato della scienza, la microbiologia e i vaccini intorno al 1918

SINOSSI

La pandemia di influenza del 1918-1919 ha radicalmente alterato la conoscenza biomedica della malattia. All’inizio, la base della conoscenza scientifica furono le informazioni raccolte durante la precedente grande pandemia del 1889-1890. Il lavoro di Otto Leichtenstern, pubblicato per la prima volta nel 1896, descriveva le principali caratteristiche epidemiologiche e patologiche dell’influenza pandemica e fu ampiamente citato nei successivi due decenni. Richard Pfeiffer annunciò nel 1892 e nel 1893 di aver scoperto la causa dell’influenza. Il bacillo di Pfeiffer ( Bacillus influenzae ) fu al centro dell’attenzione e di alcune controversie tra il 1892 e il 1920. La discussione medica durante la grande pandemia è stata dominata dal ruolo che questo organismo o questi organismi giocavano nell’influenza.

Molti vaccini furono sviluppati e usati durante la pandemia del 1918-1919. La letteratura medica era piena di affermazioni contraddittorie sul loro successo; apparentemente non c’era consenso su come giudicare i risultati che venivano riportati su questi esperimenti con i vaccini. Il risultato della controversia sui vaccini è stata sia un ulteriore declino della fiducia nel bacillo di Pfeiffer come agente dell’influenza, sia l’emergere di una prima serie di criteri per effettuare dei validi studi sui vaccini.

(…)

Ad esempio David J. Davis, del Memorial Institute for Infectious Diseases di Chicago, riferì nel 1906 di avere isolato i bacilli di Pfeiffer da tutti, ad esclusione di cinque, della serie di 61 casi di tosse convulsiva che aveva studiato. Li ha anche trovati nel 40-80% di un numero minore di casi di meningite cerebro-spinale, varicella, morbillo e bronchite. Significativamente, è riuscito a isolare i bacilli di Pfeiffer in solo tre (18%) dei 17 casi di influenza.

Tali risultati hanno suggerito ad alcuni che il bacillo di Pfeiffer fosse semplicemente un invasore secondario. Ma questi risultati potrebbero anche indicare che questo organismo è stato un attore chiave in un’eziologia più complessa. (…)

Il destino del bacillo di Pfeiffer come probabile causa dell’influenza si riflette nell’uso dei vaccini negli Stati Uniti durante la pandemia del 1918-1919.

Nel 1918, l’uso riuscito di alcuni vaccini, in particolare quelli contro la rabbia, la febbre tifoide e la difterite, nonché l’uso dell’antitossina difterica, avevano suscitato grandi aspettative per un vaccino contro l’influenza. Coloro che avevano già un vaccino in mano sono corsi a promuovere i loro vaccini come prevenzioni sicure o come cure per l’influenza. I produttori di farmaci hanno promosso in modo aggressivo i vaccini che avevano per raffreddori e influenza di cui avevano scorte. Questi vaccini avevano una composizione non divulgata. Man mano che l’ansia e la domanda del pubblico aumentavano, ci furono lamentele riguardo all’esagerato aumento dei prezzi e alle bustarelle. (…) Almeno un comune, Far Rockaway, New York, ha annunciato che avrebbe fornito il vaccino di Bonime a tutti i suoi cittadini.

All’inizio della pandemia, le autorità più rispettate e altolocate hanno sviluppato vaccini basati esplicitamente sul bacillo di Pfeiffer. Il 2 ottobre 1918, Royal S. Copeland, commissario per la salute di New York City, cercò di rassicurare i cittadini che gli aiuti stavano arrivando, perché il direttore dei laboratori del Ministero della sanità, William H. Park, stava sviluppando un vaccino che avrebbe offerto protezione contro questa temuta malattia. I successi di Park nella lotta alla difterite con anti-tossine e vaccini sviluppati in questi stessi laboratori hanno dato molto peso all’annuncio di Copeland. (…)

Quello di Park non è stato l’unico vaccino contro il bacillo dell’influenza di Pfeiffer a comparire precocemente durante la pandemia. Alla Tufts Medical School di Boston, Timothy Leary, professore di batteriologia e patologia, ha sviluppato un altro vaccino contro il bacillo di Pfeiffer. Il suo è stato sviluppato da tre ceppi isolati localmente ed è stato ucciso dal calore e trattato chimicamente. Leary ha promosso il suo vaccino sia come preventivo sia come trattamento per l’influenza. Presto seguirono altri vaccini contro il bacillo di Pfeiffer. La facoltà della facoltà di medicina dell’Università di Pittsburgh ha isolato 13 ceppi del bacillo di Pfeiffer e ne ha prodotto un vaccino modificando le tecniche utilizzate da Park. Nell’atmosfera di crisi della pandemia, gli sviluppatori del vaccino di Pittsburgh hanno isolato i loro ceppi, preparato il vaccino, testato per la tossicità in alcuni animali da laboratorio e in due esseri umani, e lo hanno consegnato alla Croce Rossa per l’uso nell’uomo, tutto in una settimana. A New Orleans, Charles W. Duval e William H. Harris del Dipartimento di Patologia e Batteriologia dell’Università di Tulane hanno sviluppato il loro vaccino contro il bacillo di Pfeiffer ucciso chimicamente. (…)

Questi vaccini sono stati ampiamente utilizzati. Il vaccino di Park è stato fornito ai militari e ai medici privati. È stato utilizzato anche a livello aziendale tra i lavoratori dell’industria, compresi i 14.000 impiegati della Consolidated Gas Company e 275.000 impiegati della US Steel Company. Il vaccino di Leary fu usato frequentemente durante l’epidemia negli istituti di custodia statali del Nord-Est e da alcuni medici privati. (p. 105–7), 24–27 Duval e Harris riferirono di avere immunizzato circa 5.000 persone, la maggior parte delle quali erano dipendenti di grandi aziende di New Orleans. Quasi senza eccezione, quelli che hanno riferito sull’uso di questi vaccini contro il bacillo di Pfeiffer hanno affermato che fossero efficaci nel prevenire l’influenza.

Eziologie alternative, altri vaccini

Altri candidati erano stati proposti come causa dell’influenza durante la pandemia, ma questi sono stati eliminati piuttosto rapidamente. Un ufficiale medico dell’esercito, il capitano George Mathers, che morì di influenza durante le sue indagini, isolò e caratterizzò uno streptococco che produsse un colore verde sulle piastre di agar. A Fort Mead, ha isolato il suo streptococco a produzione verde dall’87% dei casi di influenza e polmonite, mentre è stato in grado di isolare il bacillo di Pfeiffer solo nel 58% di questi casi. Lo streptococco di Mathers ha attirato una certa attenzione durante i primi mesi della pandemia. Jordan per esempio, l’ha cercato sistematicamente nel suo studio ma non ha trovato prove che lo rendessero una causa più probabile del Bacillo dell’influenza. Quindi, sia in Europa che in America, gli investigatori hanno considerato la possibilità che l’influenza potesse essere causata da un virus filtrabile.

La questione controversa era la scoperta contestata che l’influenza potrebbe essere causata nell’uomo dall’inoculazione di materiale dal naso o gola di pazienti affetti da influenza che era stati passati attraverso un filtro per batteri. Ricercatori francesi e giapponesi avevano riferito di essere riusciti a trasferire l’influenza con questo metodo. I ricercatori americani non sono riusciti a confermare questi risultati. I ricercatori del Cook County Hospital hanno utilizzato questo metodo per inoculare sette volontari umani senza causare malattie. Hanno fatto lo stesso con le colture ottenute dai polmoni delle vittime della polmonite influenzale e hanno inoculato due scimmie Rhesus con risultati simili. Anche altri esperimenti di inoculazione umana e di laboratorio volti a rilevare un virus filtrabile erano stati anch’essi negativi. Questi risultati negativi sono stati confermati anche da ampi esperimenti umani sull’influenza sponsorizzati dalla Marina degli Stati Uniti e dal Servizio di sanità pubblica degli Stati Uniti.

Mentre la fiducia nel ruolo del bacillo di Pfeiffer nell’influenza diminuiva, cambiò la strategia di prevenzione tramite i vaccini. I vaccini sviluppati successivamente nella pandemia (…) erano composti da altri organismi, sia utilizzati singolarmente che associati ad altri. Sempre più i vaccini erano giustificati come prevenzione delle polmoniti che accompagnavano l’influenza. I vaccini contro gli streptococchi uccisi sono stati sviluppati da un medico di Denver e dallo staff medico del cantiere navale Puget Sound. Quest’ultimo è stato usato dai marinai e anche dai civili di Seattle.

I vaccini misti erano i più comuni. Questi contenevano tipicamente pneumococchi e streptococchi. A volte erano inclusi stafilococchi, i bacilli di Pfeiffer e persino organismi non identificati recentemente isolati nel reparto o nell’obitorio. Il più usato, e storicamente il più interessante, era il vaccino prodotto da Edward C. Rosenow della divisione di sperimentazione della Mayo Clinic Batteriologia. Rosenow ha sostenuto che l’esatta composizione di un vaccino destinato a prevenire la polmonite doveva corrispondere alla distribuzione dei microbi infettivi polmonari allora in circolazione. Per tale motivo, ha insistito sul fatto che la composizione del suo vaccino doveva essere frequentemente modificata. Il suo vaccino iniziale consisteva in batteri uccisi in queste proporzioni: 30% di pneumococchi di tipo I, II e III; 30% di pneumococchi di tipo IV e un “diplostreptococcus a produzione verde”; 20% di streptococchi emolitici; 10% stafilococchi aurei; e il 10% di Bacillus influenzae. Successivamente lasciò cadere completamente il bacillo di Pfeiffer. La Mayo Clinic distribuì ampiamente il vaccino di Rosenow ai medici del Midwest superiore. Nessuno sembra sapere con certezza quante persone hanno ricevuto questo vaccino, ma, attraverso i medici, Rosenow ha ricevuto informazioni su 93.000 persone che avevano ricevuto tutte e tre le iniezioni, 23.000 che avevano ricevuto due iniezioni e 27.000 che ne avevano ricevuta una sola.

Il vaccino di Rosenow ha ricevuto una distribuzione ancora più ampia. È stato adottato dalla città di Chicago. I Laboratori del Dipartimento della Sanità di Chicago hanno prodotto oltre 500.000 dosi di vaccino. Una parte è stata distribuita ai medici di Chicago e il resto è stato consegnato al Ministero della Sanità di salute dello stato per l’utilizzo in tutto l’Illinois.

La controversia sui vaccini e gli standard per i test sui vaccini

Come nel caso dei vaccini contro il bacillo di Pfeiffer, la maggior parte dei primi rapporti sull’uso di questi vaccini misti indicavano che fossero efficaci. I lettori di riviste mediche americane nel 1918 e per gran parte del 1919 si trovarono quindi di fronte alla strana circostanza che tutti i vaccini, indipendentemente dalla loro composizione, dal loro modo di somministrazione o dalle circostanze in cui venivano testati, venivano considerati utile alla prevenzione dell’influenza o della polmonite influenzale. Qualcosa era chiaramente sbagliato. A quel tempo tra i medici non c’era alcun consenso su ciò che costituisse un valido test sui vaccini e non erano in grado di stabilire se questi vaccini fossero efficaci. La mancanza di standard concordati fu esacerbata dalle procedure editoriali informali e dall’assenza di revisione tra pari nella pubblicazione scientifica nel 1918.

Durante la pandemia del 1918-1919, i medici furono costretti a sviluppare degli standard per le sperimentazioni sui vaccini. Park e George McCoy, direttore del laboratorio igienico del servizio sanitario pubblico, guidarono il criticismo sottolineando gli errori di progettazione o inferenza delle relazioni contemporanee. La maggior parte degli studi è iniziata dopo che i primi casi di influenza erano comparsi localmente, spesso dopo che il picco epidemico era passato, e quindi i più suscettibili [alla malattia] potrebbero essere già stati attaccati e non comparire nel gruppo dei vaccinati, e i più resistenti probabilmente sarebbero stati assegnati al gruppo dei vaccinati. Di solito sono stati fatti pochi sforzi per minimizzare la distorsione dovuta alla selezione nelle assegnazioni delle persone al gruppo della sperimentazione o al gruppo di controllo o per rendere equivalenti i due gruppi per età, sesso ed esposizione. E troppi studi hanno operato con scarsa osservazione e raccolta imperfetta dei dati.

McCoy organizzò il suo studio sul vaccino Rosenow prodotto dai Laboratori del Ministero della Sanità di Chicago. Lui e i suoi collaboratori lavoravano in un manicomio in California dove potevano tenere sotto stretta osservazione tutti i soggetti. Hanno immunizzato metà dei pazienti di età inferiore ai 41 anni in ogni reparto, completando l’ultima immunizzazione 11 giorni prima dell’inizio dell’epidemia locale. In queste condizioni più controllate, il vaccino di Rosenow non ha offerto alcuna protezione. L’articolo di McCoy apparve come un rapporto a una colonna nell’edizione del 14 dicembre 1918 del Journal of American Medical Association (JAMA).

Alla riunione dell’American Public Health Association (APHA) alcuni giorni più tardi in quello stesso mese, McCoy e Park usarono le loro posizioni nel sottocomitato esecutivo sulla batteriologia dell’epidemia di influenza del 1918, per pubblicare un manifesto apparso nel “Programma di lavoro contro l’influenza dell’APHA .” L’APHA ha dichiarato che, poiché la causa dell’influenza era sconosciuta, non vi era alcuna base logica per un vaccino per prevenire la malattia. Esisteva una base logica per ritenere che potesse essere sviluppato un vaccino per prevenire le infezioni secondarie, ma non c’erano prove che uno qualsiasi dei vaccini attualmente disponibili fosse efficace. L’associazione ha quindi specificato i criteri che un processo deve soddisfare, se le sue conclusioni dovessero essere valide. Ci deve essere un gruppo di controllo, ha specificato l’associazione, e il gruppo vaccinato e il gruppo di controllo devono avere le stesse dimensioni. Le sensibilità relative dei due gruppi devono essere equivalenti come determinate dall’età, dal sesso e dall’esposizione precedente. Il loro grado di esposizione deve avere la stessa durata e intensità e deve avvenire durante la stessa fase dell’epidemia.

La campagna dei riformatori ebbe un impatto. Dopo la sua pubblicazione, sebbene siano rimasti i difetti di progettazione di base di molti studi, alcuni autori hanno riconosciuto le carenze dei loro dati o riformulato le proprie conclusioni e alcuni hanno citato come autorevoli i nuovi standard APHA. All’inizio del 1919 , Rosenow, il più forte difensore dei vaccini, si trovò sulla difensiva. Durante la discussione del suo documento durante l’incontro annuale dell’APHA, ha affrontato commenti ostili sia di McCoy che di Victor Vaughan. Il mese successivo, JAMA pubblicò un editoriale critico anonimo che accompagnava il suo primo articolo sull’uso del suo vaccino.

Forse la migliore prova del cambiamento degli standard professionali si trova in due studi sponsorizzati dalla Metropolitan Life Insurance Company durante la stagione influenzale 1919-1920. Entrambi non avevano precedenti nella letteratura sull’influenza nella cura e nella progettazione e nell’analisi della sperimentazione. Park e la sua collega, Anna Von Sholly, hanno studiato l’uso di due vaccini misti tra i dipendenti dell’home office di Met Life. Edwin Jordan e W.B. Sharp hanno studiato gli effetti di un singolo vaccino misto in tre scuole residenziali e due grandi ospedali psichiatrici nell’Illinois. Pur aderendo agli standard stabiliti dall’APHA, entrambi gli studi hanno concluso che i vaccini utilizzati erano inefficaci.

Studi epidemiologici

(…) Forse gli studi epidemiologici più interessanti condotti durante la pandemia del 1918-1919 furono gli esperimenti umani condotti dal Servizio sanitario pubblico e dalla Marina degli Stati Uniti sotto la supervisione di Milton Rosenau sull’isola di Gallops, la stazione di quarantena nel porto di Boston, e su Angel Island, la sua controparte a San Francisco. L’esperimento è iniziato con 100 volontari della Marina che non avevano alcuna storia di influenza. Rosenau fu il primo a riferire sugli esperimenti condotti a Gallops Island nel novembre e nel dicembre 1918. I suoi primi volontari ricevettero prima un ceppo e poi diversi ceppi del bacillo di Pfeiffer tramite spray e tampone nel naso e nella gola e poi nei loro occhi. Quando tale procedura non ha prodotto la malattia, altri sono stati inoculati con miscele di altri organismi isolati dalla gola e dal naso dei pazienti con influenza. Successivamente, alcuni volontari hanno ricevuto iniezioni di sangue da pazienti affetti da influenza. Infine, 13 volontari sono stati portati in un reparto di influenza ed esposti a 10 pazienti con influenza ciascuno. Ogni volontario doveva stringere la mano a ciascun paziente, parlare con lui a distanza ravvicinata e permettergli di tossire direttamente in faccia. Nessuno dei volontari in questi esperimenti ha sviluppato l’influenza. Rosenau era chiaramente perplesso e ha avvertito di non trarre conclusioni dai risultati negativi. Ha concluso il suo articolo su JAMA con un riconoscimento riconoscente: “Quando è iniziata l’epidemia pensavamo di conoscere la causa della malattia ed eravamo abbastanza sicuri di sapere come venisse trasmessa da persona a persona. Forse, se abbiamo imparato qualcosa, è che non siamo del tutto sicuri di ciò che sappiamo della malattia.”

La ricerca condotta ad Angel Island e che proseguì agli inizi del 1919 a Boston ampliò questa ricerca inoculando lo streptococco di Mathers e includendo una ricerca di agenti filtranti, ma produsse simili risultati negativi simili. Sembrava che ciò che era stato riconosciuto essere una delle malattie contagiose più contagiose non potesse essere trasferito in condizioni sperimentali.

1 Questo potrebbe anche significare che alcuni batteri fossero davvero implicati nella patologia semplicisticamente denominata “influenza spagnola”, in un’epoca in cui non erano certo disponibili test sierologici, ma come vedremo nella traduzione gli studi sui vaccini furono realizzati in maniera tale da garantire sempre risultati positivi.

2 Vedi la parte finale dell’articolo in cui viene descritto il fallimento dei medici che non riuscirono a trasmettere la malattia a soggetti sani partendo dagli agenti o dai filtrati prelevati dalle persone ammalate

Traduzione Corrado Penna

L’Ue si sta adoperando per ottenere un’autorizzazione speciale.

ROMA. Mentre il nuovo dpcm conferma tutte le misure in vigore, sdoganando il trolley in cabina aerea, ma lasciando chiuse le discoteche, si scopre che il vaccino più promettente, quello di AstraZeneca e Università di Oxford, non blocca il contagio sull’uomo ma riduce il Covid al massimo a un po’ di tosse e mal di gola, e che per spuntare le unghie al virus ci vuole una doppia dose. Fatto che aumenta costi e tempi dell’operazione.

