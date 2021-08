La conferenza di Ernst Wolff demistifica l’affare del coronavirus dalla A alla Z, smaschera chi c’è dietro e mostra in dettaglio in che direzione dovrebbe andare il viaggio di tutti noi. Infine, descrive nella sua conclusione perché LORO falliranno e cosa possiamo fare per salvare l’umanità dalla tirannia totale e dalla schiavitù.

L’esperto finanziario Ernst Wolff ha parlato al WEF alternativo, il WEFF, a Davos, che si è appena concluso.

È meglio che cominci subito, in modo da fare buon uso del tempo!

Il presidente americano Franklin Delano Roosevelt disse una volta che nulla in politica accade per caso. Se succede qualcosa, potete scommettere che è stato pianificato esattamente allo stesso modo.

Quando si guarda a quello che è successo nell’ultimo anno e mezzo, questa frase sembra particolarmente spaventosa. Può davvero essere che tutto quello che abbiamo vissuto sia stato pianificato?

Lasciatemi dire subito una cosa: non posso fornire alcuna prova definitiva di un tale piano, per esempio sotto forma di documenti verificati. Ma dopo 18 mesi di studio approfondito su questo argomento, devo dire che c’è un numero schiacciante di segni e indicazioni proprio in questa direzione.

È di queste e delle loro implicazioni che vorrei parlare oggi.

La situazione in cui ci troviamo attualmente è senza precedenti nella storia dell’umanità. Mai prima d’ora il mondo intero è stato sottoposto a un tale regime globale di coercizione come nella nostra epoca. E mai prima d’ora sono state prese così tante misure che a prima vista sembrano così incomprensibili, in parte così insensate e in molti casi così contraddittorie.

Ufficialmente, stiamo affrontando la più grave crisi sanitaria a memoria d’uomo. Ma le misure che sono state prese contro di essa non hanno migliorato la situazione, ma l’hanno continuamente peggiorata. Qualsiasi medico può confermare che oggi lo stato di salute delle persone, la maggior parte delle persone, è peggiore di quello che era prima della crisi. E anche dal punto di vista di chi ha ordinato le misure,

siamo di fronte a un disastro. La presunta minaccia di una quarta ondata e l’annuncio della necessità di una terza e quarta e quinta vaccinazione dimostrano che le misure adottate finora hanno completamente fallito nel contenere la malattia.

Ma questo non è tutto. A causa delle chiusure, stiamo affrontando una grave crisi economica globale. La produzione è sospesa in tutto il mondo. La logistica è fuori uso, le catene di rifornimento sono rotte, abbiamo a che fare con fallimenti dei raccolti, carenze di cibo, e in cima a questo, una carenza di semiconduttori che sono vitali per gran parte dell’economia. Ma anche in questo settore, vediamo che i problemi non vengono affrontati e risolti, ma piuttosto aumentati e ingigantiti dalla promulgazione di ulteriori misure e dalla costante minaccia di nuove restrizioni.

L’ultimo esempio: In Cina, un terminal portuale, il terzo porto merci più grande del mondo, è stato chiuso a causa di un singolo test positivo tra i lavoratori portuali.

O la Nuova Zelanda: in Nuova Zelanda la settimana scorsa, 5 milioni di persone sono state seriamente messe in isolamento per tre giorni perché un singolo 58enne è risultato positivo.

Un’altra crisi colpisce la classe media, che crea di gran lunga il maggior numero di posti di lavoro in tutto il mondo e che sopporta anche il più alto carico fiscale. La classe media viene schiacciata ogni settimana di più dall’incessante incertezza e da regolamenti sempre nuovi, e non è mai stata in una crisi così profonda come in questo momento.

Ma anche questo non è tutto. Attualmente stiamo vivendo un enorme aumento dell’inflazione in tutto il mondo, specialmente nelle materie prime, nei prezzi alla produzione e nel cibo. Ma anche qui non c’è contromisura, anzi. L’eccesso di denaro continua e si sta addirittura intensificando. Gli Stati e le banche centrali hanno iniettato quasi 20 trilioni di dollari nel ciclo monetario globale dall’inizio della crisi, senza una fine in vista. E il Fondo Monetario Internazionale, cioè la più potente organizzazione finanziaria del mondo, emetterà 650 miliardi lunedì prossimo, la più grande quantità di sempre della propria valuta di Diritti Speciali di Prelievo.

E la situazione sociale non è migliore. Solo un esempio!

Negli Stati Uniti, il paese economicamente più forte del mondo, quasi 4 milioni di persone sono minacciate di sfratto perché non possono pagare l’affitto o pagare il mutuo. E più di dieci volte tanti non sono in grado di mantenersi con il proprio reddito negli Stati Uniti, ricordate, il paese più ricco del mondo.

E quello che non hanno ottenuto deliberatamente rompendo l’economia e alimentando l’inflazione, l’hanno ottenuto i politici. Una divisione trasversale della popolazione come non si era mai vista prima. E ora, per coronare il tutto, c’è il cambio di potere in Afghanistan, deliberatamente portato dagli USA. Lì, i talebani sono stati lasciati, deliberatamente, con materiale militare del valore di 20 miliardi di dollari, una forza aerea completa e 11 basi aeree, il che è assolutamente certo di scatenare la prossima enorme ondata di rifugiati.

Perché si chiede. Perché in tutto il mondo si prendono misure che provocano un disastro dopo l’altro e trascinano la maggior parte delle persone sempre più a fondo nell’abisso, invece di farle uscire dalla loro miseria.

Per rispondere a questa domanda, bisogna fare altre 2 domande.

Vale a dire: chi ha interesse in questa agenda globale e chi ne beneficia?

La risposta a entrambe le domande è chiara!

Il più grande profittatore della crisi attuale e la mente più importante dietro le quinte, è il complesso digitale-finanziario. In altre parole, una sorta di comunità d’interesse guidata dalle più grandi aziende informatiche e dai più grandi gestori di patrimoni del nostro tempo. Le più grandi aziende IT includono Apple, Alphabet, la società madre di Google, Amazon, Microsoft e Facebook. Il valore del mercato azionario di queste cinque aziende da solo è attualmente un impressionante 9,1 trilioni di dollari. Per fare un confronto, il PIL combinato di Germania, Francia e Italia è di 8,6 trilioni di dollari.

Oltre a queste società digitali, ci sono anche i grandi gestori patrimoniali, cioè Blackrock, Vangard, State Street e Fidelity. Tutti loro hanno partecipazioni significative in tutte le aziende IT e non solo. Questi 4 da soli gestiscono attualmente un totale di 22,6 trilioni di dollari. Sempre per fare un confronto, il prodotto interno lordo di tutti i 28 stati dell’Unione Europea era di 15,7 trilioni di dollari l’anno scorso.

Ma non è solo l’immenso potere finanziario di queste aziende che rende il complesso finanziario digitale così potente.

Prendiamo prima le società di informatica. Non solo hanno un enorme potere di mercato, ma controllano anche altre 100.000 aziende perché organizzano la loro digitalizzazione e quindi hanno una visione costante del loro flusso di dati. L’industria informatica non è altro che un tumore che negli ultimi anni si è metastatizzato in tutti i settori dell’economia, li ha resi dipendenti da sé e ora li domina completamente.

E non è diverso con le società di gestione patrimoniale. Hanno una partecipazione in ogni grande azienda del mondo e sono in grado di spostare qualsiasi mercato del mondo in qualsiasi direzione. Il più grande di loro, Blackrock, ha il più grande deposito di informazioni finanziarie che il mondo abbia mai visto, con il suo sistema di analisi dei dati Aladin, che ha più di 40 anni. E Blackrock usa questa conoscenza in background per consigliare le più grandi banche centrali del mondo, cioè la Federal Reserve e la BCE. Con l’enorme vantaggio informativo che Blackrock ha in questo modo, dovrebbe essere chiaro chi dipende da chi. Quindi abbiamo a che fare con una miscela storicamente unica di potere finanziario concentrato e il potere di disporre di un pool di dati inimmaginabilmente enorme. Dall’inizio della crisi, questa combinazione ha dato alle aziende una spinta come non mai. E non solo, questa ripresa è in continua accelerazione. Solo nell’ultimo trimestre – aprile – giugno 2021, queste società hanno registrato i più alti profitti di tutta la loro storia.

Dati questi fatti, non ci vuole molta immaginazione per concludere che il complesso finanziario digitale è il centro di potere globale attorno al quale tutto ruota. Il complesso finanziario digitale sta molto al di sopra di tutti i governi ed è in grado di mettere in ginocchio qualsiasi gabinetto del mondo e renderlo conforme in qualsiasi momento. Tuttavia, ci si deve interrogare ancora di più sui metodi con cui il complesso digitale-finanziario sta lavorando dall’inizio della crisi attuale, perché sembra quasi che stia minando il sistema stesso da cui esso stesso trae profitto.

Solo alcuni esempi:

Se il complesso digitale-finanziario distrugge la classe media, allora sta effettivamente distruggendo il suo stesso sostentamento, perché, come abbiamo appena sentito, la classe media paga più tasse e crea più posti di lavoro. E se poi alimenta l’inflazione, allora danneggia anche se stesso.

E se distrugge la pace sociale facendo esplodere la disuguaglianza sociale, allora distrugge anche il terreno su cui fa affari.

Tutte queste sono obiezioni giustificate, ma mancano la realtà. La realtà è questa:

Il complesso digitale-finanziario non ha altra scelta che fare quello che sta facendo attualmente. Quello a cui stiamo assistendo non è un programma a tavolino per acquisire ancora più soldi e potere e poi godersi i frutti del proprio lavoro in pace.

Quello a cui stiamo assistendo è un gigantesco atto di disperazione, probabilmente il più grande mai visto in tutta la storia dell’umanità. Questo atto di disperazione ha la sua causa nel fatto che il sistema a cui il complesso digitale-finanziario deve la sua esistenza non può più essere tenuto in vita con i mezzi disponibili fino ad oggi.

Era già vicino alla sua fine nella crisi finanziaria mondiale del 2007/2008. Se i governi non avessero mobilitato enormi quantità di denaro dei contribuenti in quel momento e incaricato le banche centrali di creare enormi quantità di denaro dal nulla, il sistema sarebbe già crollato allora. Tuttavia, il salvataggio era solo temporaneo. La massa monetaria dovette essere continuamente aumentata per dodici anni e i tassi d’interesse dovettero essere abbassati di volta in volta, rendendo così il sistema sempre più instabile. Questo non potrebbe andare bene a lungo termine.

E l’anno scorso era arrivato il momento. Nel marzo 2020, il prossimo crollo si profila. E questo crollo è stato rinviato per l’ultima volta da un’ultima dimostrazione di forza, cioè l’abbassamento dei tassi d’interesse a zero e l’iniezione di trilioni invece di miliardi. Ma questo ha creato una situazione qualitativamente nuova. Un altro rinvio richiederebbe una riduzione dei tassi d’interesse nella fascia del meno e quindi distruggerebbe la base del sistema bancario esistente. Le banche non possono vivere con tassi d’interesse negativi nel lungo periodo. Questo significa che non ci sarà un ulteriore rinvio con i mezzi utilizzati finora. Il massimo che si può fare nella situazione attuale è alimentare 1x trilioni e trilioni in più nel sistema, ma con la conseguenza che l’inflazione, che è già in forte aumento, sarà ulteriormente alimentata e trasformata in iperinflazione.

La situazione in cui si trova il complesso digitale-finanziario è quindi l’alternativa del collasso finanziario da una parte e dell’iperinflazione dall’altra, cioè la completa svalutazione del denaro. Questo significa che siamo storicamente arrivati a un punto in cui il complesso digitale-finanziario, nel quadro del sistema esistente, ha solo la scelta tra 2 diverse forme di collasso.

Quindi cosa fare? Ovviamente, in questa situazione, è stata presa una decisione per un nuovo sistema e per la sua installazione per una doppia strategia. Da un lato, un nuovo sistema viene preparato sullo sfondo, lontano dagli occhi del pubblico. E dall’altra parte, stanno contemporaneamente usando la fase finale dell’attuale sistema moribondo per saccheggiarlo con ogni trucco del libro. Questo è esattamente quello che stiamo vivendo dallo scorso marzo. La distruzione deliberata e consapevole dell’economia mondiale al solo scopo di auto-arricchimento da parte del complesso digitale-finanziario, con la simultanea preparazione di un nuovo sistema da parte delle banche centrali in collaborazione con le corporazioni informatiche.

E sappiamo già come sarà questo nuovo sistema. È la completa abolizione del contante e delle banche nella loro forma precedente e l’introduzione del denaro digitale della banca centrale. L’obiettivo finale è che ognuno di noi avrà un solo conto attraverso il quale tutte le transazioni avranno luogo, e questo conto non sarà più con una banca commerciale, ma con la banca centrale.

Lo sfondo di questo piano è il seguente: il denaro digitale delle banche centrali è programmabile e poiché le banche centrali possono creare denaro illimitato dal nulla, sarebbe effettivamente possibile introdurre tassi di interesse negativi in questo modo senza distruggere il sistema.

Ma questa è tutt’altro che l’unica proprietà che il denaro digitale delle banche centrali possiede. Permetterebbe allo stato di monitorare tutte le transazioni, assegnarci diverse aliquote fiscali e imporci sanzioni individuali. Lo Stato potrebbe legare parzialmente il denaro a una data di scadenza e potrebbe obbligarci a spendere certe somme entro certi periodi di tempo. Ma potrebbe anche stanziare il denaro e imporci di spendere certi importi solo per certi beni o in certe regioni. Soprattutto, però, lo Stato sarebbe in grado di escludere ognuno di noi da tutti i flussi di pagamento con un semplice clic del mouse.

tagliare ciascuno di noi da tutti i flussi di pagamento con un semplice clic del mouse, eliminandoci così finanziariamente.

Il denaro digitale della banca centrale sarebbe il meccanismo di controllo sociale più efficace che sia esistito nella storia dell’umanità. E così, niente di più e niente di meno che il completamento di una dittatura onnicomprensiva realizzata attraverso il denaro.

Il denaro digitale della banca centrale sarebbe il meccanismo di controllo sociale più efficace nella storia dell’umanità. E così, niente di più e niente di meno che il completamento di una dittatura onnicomprensiva portata dal denaro.

Tuttavia, il tutto ha un’enorme fregatura, cioè la resistenza prevista della popolazione. Si può supporre che una gran parte della gente non accetterà questa forma di privazione del diritto di voto, il che significa che l’introduzione del denaro digitale della banca centrale porterebbe a grandi disordini sociali.

Ed è proprio questo problema che ha ovviamente dato al complesso finanziario digitale l’idea di invertire il processo di introduzione di questo denaro. Cioè, non introdurre gradualmente il denaro digitale della banca centrale e rischiare una grande resistenza, ma il contrario. Gettare la società nel caos per presentare il denaro digitale della banca centrale come la soluzione a tutti i problemi, sotto forma di reddito di base universale.

Per coloro che pensano che questa sia una teoria del complotto inventata di sana pianta, raccomanderei di dare un’altra occhiata da vicino a ciò che abbiamo vissuto negli ultimi 18 mesi.

Con il pretesto di combattere una malattia, sono stati fatti danni devastanti e irreparabili alla salute, all’economia e alle finanze, di cui finora abbiamo solo cominciato a sentire tutti gli effetti. Allo stesso tempo, però, si lavora giorno dopo giorno per aumentare questo danno. Allo stesso tempo, il divario sociale viene sistematicamente approfondito creando nuovi cunei tra le persone. Tutto questo ci sta portando intenzionalmente in una sola direzione, disordini sociali fino alla guerra civile, e questo in tutto il mondo.

E secondo tutte le informazioni a mia disposizione, questo è precisamente ciò che si intende. Attualmente stiamo assistendo al tentativo di creare il massimo caos sociale possibile con tutti i mezzi possibili, per poi, al culmine di questo caos, proporre una panacea chiamata Reddito di Base Universale e trasformare così il massimo caos nel massimo controllo.

C’è, tra l’altro, una seconda ragione per cui il Reddito di Base Universale deve arrivare, dal punto di vista dei potenti.

Siamo nel mezzo della quarta rivoluzione industriale e nel periodo a venire vedremo la perdita di milioni e milioni di posti di lavoro attraverso l’uso dell’intelligenza artificiale. In altre parole, milioni di consumatori saranno eliminati e la domanda di beni di consumo crollerà. E poiché l’attuale sistema economico è guidato dal consumo, per mantenerlo in vita bisogna interrompere questa spirale negativa. E l’unico modo per farlo è dare soldi ai consumatori disoccupati, anche senza lavoro.

Così vediamo che quello che abbiamo vissuto negli ultimi 18 mesi e quello che stiamo vivendo attualmente è tutto ovviamente seguendo un piano. E questo piano è:

Smantellare il sistema attuale a beneficio dell’élite, creare il massimo caos economico e sociale e stabilire un nuovo sistema con il pretesto di voler fornire aiuti umanitari. Questo piano, tra l’altro, può essere letto anche nei due libri The Fourth Industrial Revolution e The Great Reset di Klaus Schwab, il cui World Economic Forum (WEF) gioca un ruolo chiave nell’intera agenda.

Negli ultimi 50 anni, il WEF è riuscito a diventare uno dei più importanti centri di controllo del complesso digitale-finanzario. Mettendo in rete prima i dirigenti d’azienda, poi anche i politici e ancora più tardi i professionisti dei media, l’alta nobiltà e le celebrità, e negli anni novanta sottoponendoli inoltre a una formazione mirata.

Ora sappiamo che dal 1992 i Global Leaders of Tomorrow, e dal 2005 i Young Global Leaders, sono stati sottoposti a una formazione sistematica e sempre più approfondita da parte del WEF e che queste sono proprio le persone che attualmente siedono alle leve del potere.

Che si tratti di Bill Gates, Jeff Bezos o Jack Ma del settore informatico, che si tratti del capo di Blackrock Larry Fink, del capo del FMI Kristalina Georgieva, o dell’ex capo della Banca d’Inghilterra Mark Carney del settore finanziario, o che si tratti di Emanuel Macron, Sebastian Kurz o Angela Merkel della politica, sono stati tutti formati dal WEF o fanno parte dei suoi comitati esecutivi. E questi non sono solo i 1.300 membri di questa élite di dirigenti strettamente collegati in rete che tirano i fili in tutto il mondo. Dal 2012, sono stati raggiunti da 10.000 under 30, i cosiddetti global chapers, che sono stati anche riuniti dal WEF ed esercitano un’influenza sul corso del mondo nel suo senso.

E chiunque voglia sapere come dovrebbe essere questo corso dovrebbe dare un’occhiata alle opere del fondatore del WEF, Klaus Schwab. E se a questo punto non credete ancora che tutto quello che stiamo vivendo e abbiamo vissuto stia seguendo un piano, dovreste dare un’occhiata alla data di pubblicazione di Klaus Schwab, Great Reset. Il libro viene pubblicato il 9 luglio 2020, meno di quattro mesi dopo il blocco globale. e dà già istruzioni precise su come utilizzare Covid 19 per, nelle parole di Schwab, distruggere creativamente il mondo e costruirne uno nuovo, con l’immagine dell’uomo che dipinge che ricorda i giorni più bui del nazismo.

Lo so, il tutto suona terrificante, come un’apocalisse preparata con cura.

E in effetti, l’agenda che viene perseguita qui è ovviamente non solo pianificata, ma anche difficile da battere in termini di cattiveria e subdolo. Chi avrebbe mai sospettato che l’economia mondiale sarebbe crollata con il pretesto di proteggere la gente dagli effetti di una malattia.

Che la libertà di viaggio, la libertà di riunione e la libertà di parola, di espressione della gente sarebbe stata tolta, e che più di 100 milioni di persone sarebbero state condannate a morire di fame, presumibilmente per la protezione della loro salute.

E chi avrebbe mai pensato che un palese eugenista di nome Klaus Schwab sarebbe stato messo nella posizione non solo di diffondere la sua orribile visione della fusione umana con l’intelligenza artificiale in tutto il mondo, ma di farla promuovere da decine di migliaia di aiutanti.

Questi sono tutti sviluppi profondamente inquietanti che stiamo vivendo attualmente e di cui tutti dobbiamo soffrire, e i cui dettagli devono far scorrere il sangue freddo nelle vene di ogni normale essere umano pensante e con sentimenti normali.

Ma, e ora vengo al messaggio più importante che devo dare oggi!

C’è un altro lato in tutto questo, un lato completamente diverso, e soprattutto un lato che dovrebbe dare a tutti noi una spinta enorme e molta forza per i compiti che ci aspettano! Il piano dell’élite e le visioni di Klaus Schwab sono destinati a fallire per diverse ragioni!

La ragione più importante è che la narrazione del virus mortale che rappresenta una minaccia esistenziale per l’umanità non può essere sostenuta a lungo termine. Stiamo già vedendo come l’edificio di menzogne della sinistra e della destra stia crollando e come, per legittimarlo, si ricorra ad argomenti sempre più assurdi e a diffamazioni sempre più furiose.

È importante rendersi conto che la veemenza attualmente mostrata dai media non è un segno della loro forza, ma della loro debolezza. Coloro che diffondono menzogne sempre più grottesche, come quella della pandemia dei non vaccinati, che dichiarano che le persone sane sono il fattore di rischio numero uno nella società, e che bloccano interi paesi a causa di singoli casi di malattia o test, lo fanno solo perché non hanno più argomenti e, nella loro disperazione, si scagliano alla cieca.

Abraham Lincoln una volta disse che si può mentire a una parte del popolo per tutto il tempo, e a tutto il popolo per una parte del tempo. Ma non si può mentire sempre a tutto il popolo.

Questo è esattamente ciò che sta accadendo nel nostro tempo. E questo, naturalmente, ha un significato immenso per noi! Perché, ironicamente, apre quello che Klaus Schwab chiama la Finestra delle Opportunità, ma nella dinamica esattamente opposta.

Perché, man mano che la narrazione si disintegra, la credibilità di coloro che ci hanno condotto in questa situazione viene ulteriormente minata giorno dopo giorno. E quindi per tutti noi, aprendo una finestra unica di opportunità per una massiccia e completa campagna di illuminazione. Le condizioni oggettive per educare la gente sui reali retroscena della presunta pandemia, sui reali equilibri di potere nel mondo e sulle reali minacce che stiamo affrontando non sono mai state migliori. E migliorano di giorno in giorno, perché l’altra parte deve impegnarsi in bugie sempre più implausibili.

E anche se il complesso digitale-finanziario dovesse riuscire a introdurre la nuova moneta, non sarebbe nemmeno la fine del mondo.

Dopo tutto, il denaro digitale della banca centrale può funzionare solo sulla base di un sistema coercitivo completo. Si dovrà sempre introdurre nuovi controlli sui prezzi, aumentare costantemente il reddito di base universale e generare con la forza un’inflazione permanente, che a sua volta porterà a un continuo impoverimento della popolazione e a un costante conflitto con lo stato e le autorità.

Quello che dobbiamo sapere è questo: Senza dubbio stiamo affrontando tempi turbolenti e pericolosi, ma abbiamo una carta vincente storica.

È che l’altra parte non agisce secondo le regole della ragione, ma per motivi come l’avidità e il desiderio di potere. E quindi non possono fare a meno di cacciarsi sempre più nei guai.

Questo è esattamente ciò che dovremmo usare e tenere a mente – l’altra parte può avere più soldi, più possedimenti e, inoltre, tutte le armi del mondo, ma il suo potere non si basa né sui suoi soldi, né sui suoi possedimenti, né sulle sue armi, ma unicamente su un fattore. E questa è l’ignoranza della maggioranza delle persone, e il fatto che la maggioranza non vede attraverso il gioco che la minoranza sta facendo con loro. Per quanto sia terribile tutto ciò che il complesso digitale-finanziario e i suoi complici hanno fatto e stanno ancora facendo negli ultimi 18 mesi, si è manovrato in una situazione dalla quale non può più uscire e nella quale, nella sua disperazione, deve superare sempre più linee rosse.

Per tutti noi, questo significa che dovremmo semplicemente mantenere la calma in questa situazione eccezionale, smascherare costantemente tutte le menzogne e mostrare così alla gente un po’ alla volta perché e da chi è stata ingannata. Se lo facciamo, e se ricordiamo la forza dei nostri argomenti, allora possiamo non solo risolvere i problemi attuali, ma forse creare qualcosa di molto più grande. Vale a dire, possiamo usare una delle crisi più profonde dell’umanità per ribaltare le sorti della storia mondiale e aprire così la porta a una Nuova Era.

Grazie mille!

