Come annunciato, diamo uno sguardo dietro le quinte dell’ONU, che oggi sembra avere il sopravvento in tutti i settori e pretende di diventare la piattaforma per il governo mondiale. Come si è arrivati a questo, chi deteneva il libro di regia? Chi ha scritto la sceneggiatura? Chi erano gli attori? L’articolo che segue offre una grande quantità di informazioni in una sintesi breve.

Le Nazioni Unite e le origini del “Grande Reset”

Di Antony P. Mueller

Circa ventiquattrocento anni fa, il filosofo greco Platone concepì l’idea di costruire lo Stato e la società secondo un piano elaborato. Platone voleva “uomini saggi” (filosofi) alla guida del governo, ma aveva anche chiarito che il suo tipo di Stato avrebbe avuto bisogno di una trasformazione degli esseri umani. Nei tempi moderni, i promotori dello Stato onnipotente vogliono sostituire il filosofo di Platone con l’esperto e creare l’uomo nuovo attraverso l’eugenetica, che oggi è chiamata transumanesimo. Le Nazioni Unite e le sue varie sotto-organizzazioni svolgono un ruolo centrale in questo progetto che ha raggiunto la sua attuale fase nel progetto dell’Agenda 2030 e del Grande Reset.

La lotta per un governo mondiale

Il Grande Reset non è arrivato dal nulla. I primi tentativi moderni di creare un’istituzione globale con funzioni di governo furono avviati dal governo di Woodrow Wilson, che fu presidente degli Stati Uniti dal 1913 al 1921. Sotto l’ispirazione del Colonnello Mandell House, primo consigliere e migliore amico del presidente, Wilson voleva creare un forum mondiale per il periodo successivo alla prima guerra mondiale. Tuttavia, il progetto di partecipazione americana alla Società delle Nazioni fallì e la spinta verso l’internazionalismo e la creazione di un nuovo ordine mondiale si affievolì durante i ruggenti anni Venti.

Un nuovo passo verso la gestione di una società come un’organizzazione, tuttavia, avvenne durante la Grande Depressione. Franklin Delano Roosevelt non lasciò passare la crisi senza portare avanti l’agenda con il suo “New Deal”. FDR era particolarmente interessato agli speciali privilegi esecutivi derivanti dalla Seconda guerra mondiale. Non ci fu quasi nessuna resistenza quando si mosse per gettare le basi di una nuova Lega delle Nazioni, che ora si sarebbe chiamata Nazioni Unite.

Sotto la guida di Stalin, Churchill e Roosevelt, nel gennaio 1942 ventisei nazioni accettarono l’iniziativa di istituire un’Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU), che entrò in funzione il 24 ottobre 1945. Fin dall’inizio, le Nazioni Unite e i suoi rami, come il Gruppo della Banca Mondiale e l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), hanno preparato i Paesi del mondo a rispettare gli obiettivi annunciati al momento della loro fondazione.

Tuttavia, i proclami altisonanti di promuovere “la pace e la sicurezza internazionale”, “sviluppare relazioni amichevoli tra le nazioni” e lavorare per “il progresso sociale, migliori standard di vita e diritti umani” nascondono l’agenda di istituire un governo mondiale con poteri esecutivi il cui compito non sarebbe quello di promuovere la libertà e il libero mercato, ma un maggiore interventismo e controllo attraverso organizzazioni culturali e scientifiche. Questo è diventato chiaro con la creazione dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Educazione, la Scienza e la Cultura (UNESCO) nel 1945.

Eugenetica

Dopo la fondazione dell’UNESCO nel 1945, il biologo inglese evoluzionista, eugenista e globalista dichiarato Julian Huxley (fratello di Aldous Huxley, autore di Brave New World) ne divenne il primo direttore.

In occasione del lancio dell’organizzazione, Huxley invocò un “umanesimo scientifico mondiale, di portata globale” (p. 8) e chiese di manipolare l’evoluzione umana per raggiungere un fine “desiderabile”. Riferendosi al materialismo dialettico come “il primo tentativo radicale di una filosofia evolutiva” (p. 11), il direttore dell’UNESCO lamenta che l’approccio marxista al cambiamento della società era destinato a fallire a causa della mancanza di una indispensabile “componente biologica”.

Con queste idee, Julian Huxley era in rispettabile compagnia. Dalla fine del XIX secolo, l’appello al miglioramento genetico della razza umana attraverso l’eugenetica ha ottenuto molti seguaci di spicco. John Maynard Keynes, ad esempio, considerava la promozione dell’eugenetica e del controllo della popolazione come una delle questioni sociali più importanti e un’area di ricerca cruciale.

Keynes non era affatto solo. L’elenco dei sostenitori dell’allevamento della razza umana per il suo miglioramento è piuttosto ampio e impressionante. Questi “riformatori illiberali” includono, tra i tanti nomi noti, gli scrittori H.G. Wells e G.B. Shaw, il presidente degli Stati Uniti Theodore Roosevelt e il primo ministro britannico Winston Churchill, nonché l’economista Irving Fisher e i pionieri della pianificazione familiare Margaret Sanger e Bill Gates Sr., il padre di Bill Gates, cofondatore di Microsoft e capo della Bill and Melinda Gates Foundation (ndr co-chair)

Nel suo discorso di fondazione dell’UNESCO, Julian Huxley fu molto preciso sugli obiettivi e i metodi di questa istituzione. Per raggiungere il desiderato “progresso evolutivo” dell’umanità, il primo passo deve essere quello di sottolineare “la necessità ultima dell’unità politica mondiale e di familiarizzare tutti i popoli con le implicazioni del trasferimento della piena sovranità dalle nazioni separate a un’organizzazione mondiale”.

Inoltre, l’istituzione deve considerare il compromesso tra “l’importanza della qualità rispetto alla quantità” (p. 14), il che significa che deve tenere conto del fatto che esiste “una gamma ottimale di dimensioni per ogni organizzazione umana come per ogni tipo di organismo” (p. 15). L’organizzazione educativa, scientifica e culturale dell’ONU dovrebbe prestare particolare attenzione all'”unità nella varietà dell’arte e della cultura mondiale e alla promozione di un unico bacino di conoscenze scientifiche” (p. 17).

Huxley chiarisce che la diversità umana non è per tutti. La varietà per “i deboli, gli sciocchi e i deficienti morali… non può che essere negativa”, e poiché una “percentuale considerevole della popolazione non è in grado di trarre profitto dall’istruzione superiore” e anche una “percentuale considerevole di giovani uomini” soffre di “debolezza fisica o instabilità mentale” e “questi motivi sono spesso di origine genetica” (p. 20), questi gruppi devono essere esclusi dagli sforzi per far progredire il progresso umano.

Nel suo discorso, Huxley diagnostica che all’epoca in cui scrive l'”effetto indiretto della civiltà” è piuttosto “disgenico anziché eugenetico” e che “in ogni caso, sembra probabile che il peso morto della stupidità genetica, della debolezza fisica, dell’instabilità mentale e della predisposizione alle malattie, che già esistono nella specie umana, si rivelerà un fardello troppo grande per il raggiungimento di un vero progresso” (p. 21). In definitiva, è “essenziale che l’eugenetica sia portata interamente all’interno dei confini della scienza, perché, come già indicato, in un futuro non molto lontano il problema di migliorare la qualità media degli esseri umani diventerà probabilmente urgente; e questo può essere realizzato solo applicando le scoperte di un’eugenetica veramente scientifica” (pp. 37-38).

Utilizzo della minaccia climatica

Il passo successivo e decisivo verso la trasformazione economica globale fu compiuto con il primo rapporto del Club of Rome. Nel 1968, il Club of Rome fu fondato nella tenuta di Rockefeller a Bellagio, in Italia. Il suo primo rapporto fu pubblicato nel 1972 con il titolo “I limiti della crescita”.

Il presidente emerito del Club of Rome, Alexander King, e il segretario del Club, il generale Bertrand Schneider, informano nel loro Rapporto del Consiglio del Club of Rome che quando i membri del Club stavano cercando di identificare un nuovo nemico, hanno elencato l’inquinamento, il riscaldamento globale, la scarsità d’acqua e le carestie come gli elementi più opportuni da imputare all’umanità, con l’implicazione che l’umanità stessa deve essere ridotta per tenere sotto controllo queste minacce.

A partire dagli anni ’90, le Nazioni Unite hanno intrapreso diverse iniziative globali per un sistema di controllo globale, con l’Agenda 2021 e l’Agenda 2030. L’Agenda 2030 è stata adottata da tutti gli Stati membri delle Nazioni Unite nel 2015. Ha lanciato il suo progetto per il cambiamento globale con l’invito a raggiungere diciassette obiettivi di sviluppo sostenibile (SDGs). Il concetto chiave è “sviluppo sostenibile” che include il controllo della popolazione come strumento fondamentale.

Salvare la Terra è diventato lo slogan dei guerrieri della politica verde. Dagli anni ’70, lo scenario horror del riscaldamento globale è stato un utile strumento nelle loro mani per ottenere influenza politica e infine dominare il discorso pubblico. Nel frattempo, questi gruppi anticapitalisti hanno ottenuto un’influenza dominante nei media, nel sistema educativo e giudiziario e sono diventati attori principali nell’arena politica.

In molti Paesi, soprattutto in Europa, i cosiddetti partiti verdi sono diventati un fattore determinante del sistema politico. Molti dei rappresentanti sono piuttosto aperti nelle loro richieste di rendere la società e l’economia compatibili con elevati standard ecologici che richiedono un profondo reset del sistema attuale.

Nel 1945, Huxley (p. 21) osservava che è troppo presto per proporre un programma di spopolamento eugenetico, ma consigliava che sarebbe stato importante per l’organizzazione “fare in modo che il problema eugenetico sia esaminato con la massima attenzione e che la mente pubblica sia informata delle questioni in ballo, in modo che quanto ora è impensabile possa diventare quantomeno pensabile”.

La cautela di Huxley non è più necessaria. Nel frattempo, le branche delle Nazioni Unite hanno acquisito un tale livello di potere che anche le sotto-organizzazioni ONU originariamente minori, come l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), sono state messe in grado di comandare i singoli governi di tutto il mondo a obbedire ai loro ordini. L’OMS e il Fondo Monetario Internazionale (FMI) – la cui condizionalità per i prestiti è passata dalla restrizione fiscale al grado di osservanza da parte di un Paese delle regole stabilite dall’OMS – sono diventati il tandem supremo per stabilire il nuovo ordine mondiale.

Come ha sottolineato Julian Huxley nel suo discorso del 1945, è compito delle Nazioni Unite eliminare la libertà economica, perché “il laisser-faire e i sistemi economici capitalistici” hanno “creato una grande quantità di brutture” (p. 38). È giunto il momento di lavorare per far emergere “un’unica cultura mondiale” (p. 61). Questo deve avvenire con l’aiuto esplicito dei mass media e dei sistemi educativi.

Conclusione

Con la fondazione delle Nazioni Unite e delle sue sotto-organizzazioni, la spinta a far avanzare i programmi di eugenetica e transumanesimo ha fatto un grande passo avanti. Insieme alle attività del Club di Roma, hanno dato il via al grande reset in corso. Con l’annuncio di una pandemia, l’obiettivo di un controllo governativo completo dell’economia e della società ha fatto un altro salto verso la trasformazione dell’economia e della società. La libertà si trova di fronte a un nuovo nemico. La tirannia si presenta sotto le spoglie di un governo esperto e di una dittatura benevola. I nuovi governanti non giustificano il loro diritto al dominio con la provvidenza divina, ma ora rivendicano il diritto di governare il popolo in nome della salute e della sicurezza universale, sulla base di presunte prove scientifiche.

Pubblicato per la prima volta su Mises Wire il 18 novembre 2020

Antony P. Mueller è un professore tedesco di economia che attualmente insegna in Brasile.

FONTE https://antonymueller.medium.com/the-united-nations-and-the-origins-of-the-great-reset-bc95c3da81d8

