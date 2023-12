I fatti scoperti dall’economista Ernst Wolff fanno drizzare le orecchie e non si può non tenerne conto.

Un commento di Ernst Wolff.

Dopo una temporanea tregua nei combattimenti nella Striscia di Gaza, il 4 dicembre è ripresa a pieno ritmo la guerra del governo israeliano contro Hamas. Con il pretesto di sradicare la minaccia terroristica una volta per tutte, l’esercito israeliano sta ancora una volta dimostrando di non avere alcuna considerazione per la popolazione civile palestinese.

È ormai chiaro a qualsiasi osservatore imparziale che non si tratta più di difesa, ma di distruzione mirata – una distruzione in cui migliaia di vittime innocenti, tra cui innumerevoli bambini, sono accettate di buon grado.

Perché? Cosa e, soprattutto, chi c’è dietro questa mostruosa disumanità?

Potrebbero far luce sulla situazione alcuni eventi di fondo che sono stati in gran parte taciuti al pubblico dai media tradizionali, ma che potrebbero essere decisivi per lo sviluppo futuro del conflitto.

Scoperte di gas naturale al largo di Gaza

Come è ormai noto, a circa 20 miglia nautiche dalla costa della Striscia di Gaza si trovano giacimenti di gas naturale e petrolio per un valore di circa 500 miliardi di dollari. I palestinesi avrebbero diritto ai proventi, ma Israele li trattiene da ben 20 anni in violazione del diritto internazionale.

Allo stesso tempo, però, Israele è impegnato nella produzione di petrolio e gas, in particolare in 9 diversi giacimenti nel Mediterraneo, e dal 2017 si è trasformato da importatore di gas naturale in esportatore di gas naturale.

Già solo questo è una palese ingiustizia e, soprattutto, una presa in giro della popolazione della Striscia di Gaza, dove più della metà degli abitanti vive in povertà e l’80% della popolazione dipende dagli aiuti umanitari.

Il perché di questa situazione e cosa si cela dietro questa agenda disumana è rivelato, almeno in parte, dalle informazioni fondamentali che sono venute alla luce nelle ultime settimane:

Uno dei giacimenti di gas di Israele è Tamar, gestito dalla grande compagnia statunitense Chevron. Le sue esportazioni attraverso il gasdotto del Mediterraneo orientale sono state temporaneamente sospese pochi giorni dopo l’attacco terroristico del 7 ottobre.

Chevron ha quindi chiesto di esportare il gas attraverso l’Arab Gas Pipeline, che collega un’altra piattaforma offshore israeliana, Leviathan, sia alla Giordania che all’Egitto.

Le alleanze dietro le quinte

Questo dovrebbe farvi drizzare le orecchie, perché dimostra chiaramente che in caso di guerra ci sono alleanze delle quali la gente non viene a sapere quasi nulla, e per una buona ragione: non si deve sapere chi trae profitto dalla guerra nel retroscena.

Diamo quindi un’occhiata più da vicino alle parti coinvolte: Egitto e Israele hanno combattuto diverse guerre in passato e non sono certo considerate nazioni amiche. Nelle ultime settimane la regina giordana Rania ha ripetutamente espresso sul suo account Instagram la sua solidarietà con i palestinesi e il suo giudizio negativo rispetto alla politica bellica di Israele.

Tuttavia, questa rappresentazione ufficiale viene contraddetta dal legame che intercorre tra gli attori e che non viene quasi menzionato da nessuna parte. Sia il primo ministro israeliano Netanyahu che il capo di Stato egiziano, il generale Al Sisi, sono elencati dal World Economic Forum come collaboratori del suo programma. La regina Rania di Giordania non è solo una collaboratrice, ma ha anche fatto parte del consiglio di amministrazione del WEF per diversi anni.

E non è tutto. Con un fatturato di circa un quarto di trilione di dollari nel 2022, Chevron non è solo una delle maggiori compagnie petrolifere del mondo, ma è anche strettamente legata al WEF come uno dei circa 120 partner strategici.

Come se non bastasse, il principale azionista di Chevron, accanto al proprio azionista Vanguard, è nientemeno che il più grande gestore patrimoniale del mondo, BlackRock. Il suo fondatore e CEO Larry Fink è anche membro del consiglio di amministrazione del WEF insieme alla regina Rania dal 2019.

Il tutto condito dal fatto che i più importanti fornitori di armi di Israele sono le grandi aziende di difesa degli Stati Uniti, di cui BlackRock e Co. sono anche i principali azionisti in quasi tutti i casi.

Aiuti e licenze

Le forniture di armi dichiarate come pacchetti di aiuti, tuttavia, non sono finanziate da organizzazioni caritatevoli o da miliardari simpatizzanti di Israele, ma dal contribuente americano, cioè principalmente dalla classe media americana, sotto forma di cosiddetti pacchetti di aiuti.

L’ultimo pacchetto di aiuti, per un totale di 13 miliardi di dollari, è stato voluto nel mese di ottobre dal Presidente degli Stati Uniti Joe Biden, anche lui collaboratore dell’agenda del WEF.



Ma le connessioni incrociate non finiscono qui. Il 31 ottobre, cinque giorni prima della ripresa degli attacchi contro la Striscia di Gaza, il governo israeliano ha assegnato a sei compagnie 12 licenze per la ricerca di gas naturale nelle sue acque. La più grande di queste è la British Petroleum – BP.

BP è anche un partner strategico del WEF e ha concluso un accordo da 1,5 miliardi con la società indiana di informatica Infosys nel maggio 2023. Infosys non è solo un partner strategico del WEF: il suo co-fondatore, il miliardario Narayana Murthy, non è solo un collaboratore del WEF, ma anche suocero del primo ministro britannico Rishi Sunak, che a sua volta è uno dei Young Global Leaders del WEF.

Un’altra manovra ingannevole

Un altro dettaglio che dimostra come il popolo palestinese sia stato tradito e ingannato non solo dal governo israeliano, ma anche dai suoi stessi leader:

Nel giugno 2023, il Primo Ministro israeliano Netanyahu ha promesso lo sviluppo del giacimento di gas al largo di Gaza alla società statale egiziana EGAS – e, sorprendentemente, in accordo con l’Autorità Palestinese.

Quella che sembra una sensazione politica si rivela, a un’analisi più attenta, un’altra manovra ingannevole, poiché Mahmoud Abbas, il capo dell’Autorità palestinese, cioè l’avversario di Hamas, è anche un collaboratore del WEF.

È triste, ma vero: come tante volte in passato, anche nel caso di Gaza l’opinione pubblica mondiale viene ingannata riguardo al fatto che la questione decisiva in un conflitto non è quale delle due parti in lotta vincerà alla fine, ma chi tira i fili sullo sfondo e chi si arricchisce in modo sfrenato e senza scrupoli a spese di persone innocenti.

Traduzione a cura di Nogeoingegneria

FONTE https://apolut.net/der-gaza-krieg-und-die-rolle-des-wef-von-ernst-wolff/

Informazioni sull’autore

Ernst Wolff è nato in Cina nel 1950 e ha trascorso l’infanzia in Corea. Ha studiato in Germania e negli Stati Uniti. Dagli anni ’90 lavora come giornalista sul rapporto tra politica e finanza. Ha scritto diversi libri di saggistica (World Power IMF, Financial Tsunami e Wolff of Wall Street). La sua ricerca investigativa e la sua conoscenza dettagliata del sistema monetario globale lo rendono uno dei migliori autori nel campo dell’economia, della finanza e dell’economia politica.

