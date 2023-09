Tutto ebbe inizio nel 1987, quando Gro Harlem Brundtland, presidente della Commissione mondiale per l’ambiente e lo sviluppo (WCED) fondata nel 1983, presentò il rapporto “Our Common Future” (Il nostro futuro comune), in cui formulò una linea guida per lo sviluppo sostenibile che è valida ancora oggi. Il Rapporto Brundtland doveva essere tradotto in un’azione internazionale, per la quale fu adottata l’Agenda 21.

Ho preso nota degli allarmanti dettagli forniti da PATRICK WOOD. L’articolo che segue è di due anni fa. Patrick Wood è uno dei maggiori esperti critici dello svilluppo cosidetto sostenibile, della cosidetta economia verde, dell’ Agenda 21 e 2030 e della tecnocrazia storica. Nell’ articolo è documentato come le Nazioni Unite stanno rendendo disponibile tutto il materiale genetico della Terra come risorsa per Big Pharma. L’ONU sta praticamente aprendo la porta al complesso farmaceutico globale per impadronirsi della vita umana, animale e vegetale. In sintesi, possiamo vedere che: Tutta la creazione è destinata a essere catalogata e “migliorata” e quindi a appartenere ai maestri di questa nuova creazione.

Pochi si sono resi conto della vera forza trainante dell’Agenda 21 e della Convenzione sulla Biodiversità del 1992. Questo articolo è necessariamente lungo e dettagliato. Alcuni potrebbero trovare difficile seguirlo. Tuttavia, la ricerca è esplosiva e fornisce una spiegazione nuova e sconvolgente di come e perché il mondo sia stato messo sottosopra da una narrazione pandemica orchestrata da Big Pharma e dalle industrie biotecnologiche.

Per motivi di spazio, ho volutamente tralasciato altre importanti aree che si collegano a questa storia. Uno è il sogno transumano di creare l’umanità 2.0 attraverso l’ingegneria genetica. Un altro è il modo in cui si collega al Great Reset del World Economic Forum, che contiene una ricca narrazione sul transumanesimo e sul reset della razza umana. Infine, qual è il pieno significato di “vivere in armonia con la natura”. Questi temi saranno approfonditi in articoli futuri.

La mia sincera speranza è che altri giornalisti e ricercatori investigativi raccolgano la traccia e facciano saltare il coperchio della più grande storia mai (finora) raccontata sul pianeta Terra. TN Editore

LA STORIA IN SINTESI

La principale preoccupazione della Convenzione sulla Biodiversità del 1992 era “proteggere le industrie farmaceutiche e le biotecnologie emergenti “

Le Nazioni Unite hanno definito la biodiversità come “risorse genetiche”, il che significa che il materiale genetico doveva essere posseduto, sfruttato e controllato attraverso l’ingegneria genetica dell’industria biotecnologica

Il Post-2020 Global Biodiversity Framework prevede che il sequenziamento genetico digitale di tutte le specie, compresi gli esseri umani, venga archiviato come bene comune globale e reso disponibile per la concessione di licenze da parte dell’industria biotecnologica

L’obiettivo è “trasformare il rapporto della società con la biodiversità e garantire che, entro il 2050, si realizzi la visione condivisa di vivere in armonia con la natura”. INTRODUZIONE

Nel 1992, l’originale Convenzione delle Nazioni Unite sulla diversità biologica è stata condotta in parallelo alla Conferenza sull’Agenda 21 sotto il nome di Conferenza delle Nazioni Unite sullo sviluppo economico (UNCED). Entrambe si sono tenute a Rio de Janiero, in Brasile, e sono state sponsorizzate dal Programma ambientale delle Nazioni Unite (UNEP), dall’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura (UNESCO) e dall’Unione internazionale per la conservazione della natura (IUCN).

L’Agenda 21 è stata definita “l’agenda per il 21° secolo” ed è stata incentrata sullo Sviluppo Sostenibile, un sistema economico basato sulle risorse che ricorda da vicino la storica Tecnocrazia.[1]

Secondo l’Istituto Internazionale per lo Sviluppo Sostenibile:

Lo sviluppo sostenibile è stato definito in molti modi, ma la definizione più frequentemente citata è quella contenuta in Our Common Future, noto anche come Rapporto Brundtland:

“Lo sviluppo sostenibile è uno sviluppo che soddisfa i bisogni del presente senza compromettere la capacità delle generazioni future di soddisfare i propri”[2] (grassetto aggiunto).

Il libro, Our Common Future (Il nostro futuro comune), fu pubblicato nel 1987 e divenne il progetto per la Conferenza di Rio appena 5 anni dopo. Responsabile dello studio delle Nazioni Unite, noto come Commissione Brundtland, era Gro Harlem Brundtland, membro della Commissione Trilaterale. È stata Primo Ministro della Norvegia e, in precedenza, Ministro dell’Ambiente. Non sorprende che un membro della Commissione Trilaterale abbia creato questa politica che ha letteralmente stravolto il mondo. Infatti, è stata la Commissione Trilaterale, nel 1973, a dichiarare che i suoi membri avrebbero creato il “Nuovo Ordine Economico Internazionale”. (si veda Trilateral Over Washington, Volumi I e II, Wood & Sutton).

La conferenza di Rio ha posto la domanda: cosa si può fare per salvare il mondo da uno sviluppo eccessivo che causa inquinamento, riscaldamento globale, perdita di foreste pluviali, ecc. La risposta fu che era necessario sviluppare di più e da parte degli stessi attori che prima distruggevano gli habitat e saccheggiavano le nazioni. In altre parole, era necessario sviluppare di più per cancellare gli effetti dello sviluppo precedente. Brundtland convinse le Nazioni Unite che tutto ciò aveva un senso e fu poi adottato come “agenda per il XXI secolo” nel 1992.

Altri hanno visto oltre il fumo e gli specchi. Due ricercatori e autori ambientali hanno osservato nel loro libro, The Earth Brokers: “Il libero commercio e i suoi promotori sono stati visti come la soluzione alla crisi ecologica globale”[3].

Non avrebbero potuto essere più espliciti:

“Noi sosteniamo che l’UNCED ha favorito proprio il tipo di sviluppo industriale che è distruttivo per l’ambiente, il pianeta e i suoi abitanti. Vediamo come, come risultato dell’UNCED, i ricchi diventeranno più ricchi, i poveri più poveri, e nel frattempo il pianeta verrà distrutto sempre di più”[4].

Nel 2021, questo risultato non potrebbe essere visto in modo più chiaro: i ricchi sono in alto, i poveri sono in basso e il pianeta e i suoi sistemi economici sono a pezzi.

Come siamo arrivati a questo punto? Ecco il primo indizio nelle conclusioni:

“Né Brundtland, né il segretariato, né i governi hanno redatto un piano per esaminare le insidie del libero commercio e dello sviluppo industriale. Hanno invece redatto una convenzione su come “sviluppare” l’uso della biodiversità attraverso i brevetti e la biotecnologia”[5] ( enfasi aggiunta).

Nonostante le affermazioni dell’UNCED, la sua vera missione era quella di catturare e utilizzare la biodiversità a vantaggio dell’industria biotecnologica.

Questo fatto è stato ampiamente trascurato fino al Grande Panico (pandemico) del 2020, quando è diventato evidente che l’acquisizione globale era orchestrata da elementi di quella stessa industria biotecnologica.

Cosa significa realmente biodiversità

Una volta appreso cosa cercare, l’ho riscontrata ovunque. Cominciamo con Il nostro futuro comune (Brundtland, 1987):

“La diversità delle specie è necessaria per il normale funzionamento degli ecosistemi e della biosfera nel suo complesso. Il materiale genetico delle specie selvatiche contribuisce ogni anno per miliardi di dollari all’economia mondiale, sotto forma di miglioramento delle specie coltivate, di nuovi farmaci e medicinali e di materie prime per l’industria”[6] (corsivo aggiunto).

Lo sviluppo specifico della biodiversità è illustrato nel Capitolo 6, Specie ed ecosistemi: Risorse per lo sviluppo:

“Le specie e il loro materiale genetico promettono di svolgere un ruolo sempre più importante nello sviluppo, e sta emergendo una potente motivazione economica a sostegno della causa etica, estetica e scientifica della loro conservazione. La variabilità genetica e il materiale germoplasma delle specie apportano contributi all’agricoltura, alla medicina e all’industria per un valore di molti miliardi di dollari all’anno… Se le nazioni riusciranno a garantire la sopravvivenza delle specie, il mondo potrà sperare in alimenti nuovi e migliorati, in nuovi farmaci e medicinali e in nuove materie prime per l’industria”[7].

Più avanti, Brundtland afferma che:

“Vaste riserve di diversità biologica rischiano di scomparire proprio mentre la scienza sta imparando a sfruttare la variabilità genetica attraverso i progressi dell’ingegneria genetica… Sarebbe davvero una triste ironia se, proprio nel momento in cui le nuove tecniche di ingegneria genetica iniziano a permetterci di scrutare la diversità della vita e di usare i geni in modo più efficiente per migliorare le condizioni umane, guardassimo e trovassimo questo tesoro tristemente esaurito”[8].

Conclusione 1: la parola “biodiversità” viene spiegata con il significato di “risorse genetiche”. I geni sono qualcosa da sfruttare e utilizzare in modo più efficiente rispetto al loro stato naturale.

Tornando a The Earth Brokers, le osservazioni degli autori forniscono un resoconto di ciò che hanno effettivamente visto al vertice dell’UNCED e della Convenzione sulla Biodiversità:

“La convenzione equipara implicitamente la diversità della vita – animali e piante – alla diversità dei codici genetici, ovvero alle risorse genetiche. In questo modo, la diversità diventa qualcosa che la scienza moderna può manipolare. Infine, la Convenzione promuove la biotecnologia come “essenziale per la conservazione e l’uso sostenibile della biodiversità”[9].

Se c’è qualche dubbio su quale sia l’obiettivo, la convenzione si conclude con questa affermazione sconvolgente:

“La principale posta in gioco sollevata dalla Convenzione sulla biodiversità è la questione della proprietà e del controllo sulla diversità biologica… la preoccupazione principale era proteggere le industrie farmaceutiche e le biotecnologie emergenti”[10].

Per rafforzare il pensiero, gli autori affermano senza mezzi termini: “hanno scritto una convenzione su come ‘sviluppare’ l’uso della biodiversità attraverso i brevetti e le biotecnologie”[11].

Si noti con attenzione che la proprietà e il controllo dei geni non erano una questione secondaria o una posta in gioco minore: erano la posta principale!

Conclusione 2: risorse genetiche significa che il materiale genetico deve essere posseduto, sfruttato e controllato attraverso l’ingegneria genetica realizzata dall’industria biotecnologica.

Conclusione 3: l’UNCED e l’Agenda 21 sono state in gran parte una cortina fumogena per oscurare la realtà della conclusione n. 2.

Nonostante ci si aspettasse che la conferenza UNCED colmasse il divario tra Nord e Sud del mondo, era evidente che era totalmente dominata dalle Nazioni sviluppate del Nord. I mediatori della Terra spiegarono che tutte le soluzioni erano fornite dalla “scienza occidentale, dalla tecnologia occidentale, dall’informazione occidentale, dalla preparazione occidentale, dal denaro occidentale e dalle istituzioni occidentali”[12].

Conclusione 4: il terzo mondo è stato avviato al saccheggio, ancora una volta, in nome dello sviluppo sostenibile e della biodiversità. Il premio è l’ingegneria genetica e la proprietà dei prodotti geneticamente modificati che ne derivano.

È coerente con i documenti delle Nazioni Unite

Nello stesso anno della conferenza UNCED, nel 1992, l’UNEP e l’IUCN pubblicarono la Strategia Globale per la Biodiversità come “Linee guida per un’azione volta a salvare, studiare e utilizzare la ricchezza biotica della Terra in modo sostenibile ed equo”.[13] Furono presentati gli stessi temi, ma in modo accurato per ottenere la partecipazione del terzo mondo. Per tutti i nuovi introiti previsti generati dalle aziende biotecnologiche, è stato promesso un flusso di royalty ai Paesi di origine.

Sotto il sottotitolo “Promuovere il riconoscimento del valore delle conoscenze e delle risorse genetiche locali e affermare i diritti delle popolazioni locali”, si evidenziano le preoccupazioni per i diritti di proprietà intellettuale (DPI):

“Qualsiasi accordo di raccolta dovrebbe riflettere i concetti di giusto compenso e responsabilità, e i codici di condotta dovrebbero essere applicati ai raccoglitori di risorse genetiche, agli antropologi o ad altri ricercatori che studiano le popolazioni locali o la gestione delle risorse locali. In alcuni casi, potrebbero essere necessari dei contratti per garantire la restituzione delle royalties o di altri benefici alle comunità o agli individui locali”[14].

Altrove si afferma che: “Poiché la biotecnologia dipende dalla biodiversità come materia prima, il valore delle risorse genetiche crescerà con l’industria”[15] (corsivo aggiunto).

Conclusione 5: la biodiversità non riguarda la conservazione delle specie, ma è piuttosto la fonte di materie prime per l’industria biotecnologica, per la quale dovrebbe pagare le royalties sui prodotti commerciali ai punti di raccolta originali.

Naturalmente, è accaduto proprio il contrario. La Monsanto, per esempio, ha sviluppato e brevettato sementi geneticamente modificate per poi costringere gli agricoltori a pagare le royalties per l’uso delle sementi, anziché il contrario. Sono frequenti i titoli come “Monsanto maltratta i piccoli agricoltori”, “Gli agricoltori argentini pagheranno le royalties alle aziende produttrici di sementi” e “Come Monsanto ha scritto e infranto le leggi per entrare in India”.

In effetti, pubblicazioni come la Strategia Globale per la Biodiversità e la Valutazione Globale della Biodiversità sono state necessarie solo per ottenere le firme di circa 196 nazioni del mondo per consentire una fantasia che non si sarebbe mai realizzata. Una volta firmati, le Nazioni Unite e la sua miriade di ONG avrebbero vincolato quelle nazioni ai trattati e agli accordi, indipendentemente dal danno e dal dolore causato a quelle stesse nazioni.

Il gioco cambia: Il quadro globale per la biodiversità post-2020

Così come l’Agenda 21 è stata attualizzata nel 2015 dall’Agenda 2030, la Convenzione globale sulla biodiversità è attualmente perfezionata attraverso il Quadro globale sulla biodiversità post-2020. Anche se si concluderà nel 2022, i gruppi di lavoro sono impegnati dal 2020 nella creazione dei vari elementi che andranno a comporre il quadro completo.

Poiché la biotecnologia e la scienza genetica sono progredite così rapidamente negli ultimi 25 anni, la precedente espressione “risorse genetiche” è ora ritenuta inadeguata per il futuro ed è stata sostituita dall’espressione “informazioni sulla sequenza digitale delle risorse genetiche”:

Secondo il National Human Genome Research Institute, il concetto di “sequenziamento digitale” è descritto come: “Sequenziare il DNA significa determinare l’ordine dei quattro elementi chimici – chiamati “basi” – che compongono la molecola del DNA. La sequenza indica agli scienziati il tipo di informazione genetica contenuta in un particolare segmento di DNA. Per esempio, gli scienziati possono usare le informazioni sulla sequenza per determinare quali tratti di DNA contengono geni e quali tratti contengono istruzioni regolatrici, che attivano o disattivano i geni. Inoltre, cosa molto importante, i dati di sequenza possono evidenziare i cambiamenti in un gene che possono causare malattie.

Nella doppia elica del DNA, le quattro basi chimiche si legano sempre con lo stesso partner per formare “coppie di basi”. L’adenina (A) si accoppia sempre con la timina (T); la citosina (C) si accoppia sempre con la guanina (G). Questo accoppiamento è alla base del meccanismo con cui le molecole di DNA vengono copiate quando le cellule si dividono, e l’accoppiamento è anche alla base dei metodi con cui vengono effettuati la maggior parte degli esperimenti di sequenziamento del DNA. Il genoma umano contiene circa 3 miliardi di coppie di basi che contengono le istruzioni per la creazione e il mantenimento di un essere umano.” [16]

Il principio è identico per tutte le forme di vita sulla terra, tutte dotate di DNA che può essere sequenziato e inserito in un computer per essere memorizzato, recuperato e analizzato. La biologia sintetica, inoltre, prevede che il DNA venga reingegnerizzato in modi che non si verificano in natura, in nome del “miglioramento” e del “benessere” dell’ambiente.

Secondo il Rapporto del Gruppo di lavoro aperto sul quadro globale per la biodiversità post-2020 sulla sua terza riunione (agosto-settembre 2021):

[Il gruppo di lavoro] “riconosce la relazione intrinseca tra le risorse genetiche e le informazioni di sequenza digitale sulle risorse genetiche, nonché la portata degli strumenti bioinformatici nella progettazione e nella creazione di nuove informazioni di sequenza digitale su elementi di risorse genetiche creati artificialmente; che le informazioni di sequenza digitale sulle risorse genetiche non sono risorse genetiche secondo la definizione della Convenzione sulla diversità biologica (1992); che l’accesso e l’utilizzo delle informazioni di sequenza digitale sulle risorse genetiche è utile per la ricerca relativa alla conservazione e all’uso sostenibile della biodiversità, alla sicurezza alimentare, alla salute e ad altri settori importanti, comprese le applicazioni commerciali che danno luogo a prodotti commerciali”[17].

Interessante notare che in un altro punto si legge che “qualsiasi approccio per affrontare le informazioni sulle sequenze digitali delle risorse genetiche dovrebbe prevedere lo status speciale degli agenti patogeni con potenziale pandemico”[18].

Affermare che questo cambiamento di definizione, approccio e significati sia di poco conto è confutato dal fatto che l’espressione “informazioni sulla sequenza digitale delle risorse genetiche” viene utilizzata 167 volte nelle 167 pagine del documento; vale a dire, in media, una menzione per pagina. Sì, si tratta di una dottrina importante e di un cambiamento di opportunità per l’industria biotecnologica di intromettersi in tutti i sistemi di vita sulla terra per renderli più “sostenibili”.

Conclusione 6: tutte le specie di vita devono essere sequenziate digitalmente, inserite in un database, riconosciute come bene comune globale e rese disponibili per la “licenza” da parte dell’industria biotecnologica.

CONCLUSIONE

La mappatura del genoma umano ha richiesto gran parte degli anni Novanta. La mappatura del cervello umano, iniziata nel 2010, è praticamente completa. Ora, la mappatura di tutto il DNA della Terra, compreso quello umano, è il prossimo grande sogno dei tecnocrati/transumani. Il risultato sarà la manipolazione genetica di tutte le creature viventi e la creazione di DNA sintetico che attualmente non esiste in natura.

Tutto questo è diretto verso un obiettivo primario che è stato mal interpretato da ricercatori e autori. Ora assume una dimensione spaventosa:

“Il quadro globale per la biodiversità post-2020 si basa sul Piano strategico per la biodiversità 2011-2020 e definisce un piano ambizioso per attuare un’azione ad ampio raggio per trasformare il rapporto della società con la biodiversità e garantire che, entro il 2050, si realizzi la visione condivisa di vivere in armonia con la natura”[19].

Come arrivarci partendo da qui? Lo stesso documento discute la sua “teoria del cambiamento” che sostiene con la figura sottostante:

Le chiavi di lettura di questo dato sono contenute in questo documento.

Non viene mai dichiarato con esattezza chi condivide questa cosiddetta visione del “vivere in armonia con la natura”, ma di certo non è nessuno di coloro che afferrano i fatti presentati in questo documento. Dietro concetti benevoli come l’eliminazione della povertà e l’istruzione per tutti, si nasconde un gruppo di ingegneri genetici intenzionati a rendere la vita “sostenibile” sul pianeta Terra semplicemente modificando la struttura e la natura della vita che consuma risorse, compresa l’umanità stessa.

La folle corsa globale per iniettare mRNA sintetico e DNA sintetico nelle braccia di ogni essere umano sulla terra dovrebbe avere un po’ più di senso per il lettore. Questa è la loro visione condivisa di colmare il divario tra l’umanità e la natura per “vivere in armonia” con essa, per bilanciare le risorse rispetto al consumo, per creare nuovi mercati per nuovi prodotti, per dare vita al sogno transumano di modificare il DNA per ottenere l’estensione della vita e, infine, l’immortalità.

Tutto questo è avvenuto sotto il nostro naso, mentre l’attenzione di tutti era concentrata su altre questioni. Quelle che pensavamo fossero le questioni chiave dell’Agenda 21, dell’Agenda 2030, della Convenzione sulla Biodiversità, ecc. erano effettivamente questioni reali, ma non erano la questione principale.

La questione principale è infatti l’appropriazione di tutto il materiale genetico della Terra.

