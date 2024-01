QUASI TUTTI HANNO PARTECIPATO O SONO RIMASTI IN SILENZIO – NON SI CONOSCONO CASI DI CORAGGIO CIVILE

Di Nogeoingegneria ( prima pubblicazione 12/2021)

Leggere il seguente testo è semplicemente sbalorditivo. Il testo si trova sul sito web dell’Istituto Robert Koch, che corrisponde all’Istituto Superiore di Sanità. Alla luce delle dichiarazioni e delle confessioni di colpa dell’Istituto riguardo all’epoca nazionalsocialista, e di fronte agli eventi attuali, sorge una sensazione di surreale o irreale. Alcuni anni fa, l’Istituto del governo federale, che è il maggior responsabile della politica sanitaria, è riuscito a fare seriamente i conti con il suo ruolo nel Terzo Reich e ad installare nella sua sede un memoriale per le vittime delle atrocità commesse sotto la sua responsabilità.

L’”opera d’arte”, battezzata ” segno per la memoria”, dovrebbe mantenere viva la discussione sull’argomento nel presente e nel futuro.

Qualcuno all’Istituto è consapevole del significato di questa parete vetrata e di quello che sta succedendo oggi? Ogni giorno il personale e i visitatori dell’Istituto ci passano davanti. MIT OFFENEN AUGEN- CON GLI OCCHI APERTI?

Tra il 1933 e il 1945, l’Istituto Robert Koch, come istituzione di ricerca sulla salute pubblica, fu strettamente coinvolto nella politica nazionalsocialista della violenza. Dal 2006 al 2008, gli storici dell’Istituto di Storia della Medicina della Charité di Berlino hanno indagato sul ruolo del RKI sotto il nazionalsocialismo. L’obiettivo del progetto, iniziato e finanziato dal RKI, era quello di indagare le azioni scientifiche, politiche e di politica scientifica del RKI durante questo periodo nel modo più completo possibile e senza pregiudizi istituzionali. I risultati sono stati pubblicati nel libro “Das Robert Koch-Institut im Nationalsozialismus”. Quella che segue è una traduzione della dichiarazione riassuntiva dell’Istituto.

L’Istituto Robert Koch sotto il nazionalsocialismo:

Risultati di ricerca

Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Jörg Hacker, presidente dell’Istituto Robert Koch.

Signore e signori,

le attività dell’ Istituto Robert Koch e del suo staff durante l’era nazionalsocialista sono state indagate in modo molto dettagliato e senza pregiudizi istituzionali negli ultimi due anni. Siamo grati al gruppo di lavoro dell’Istituto di Storia della Medicina della “Charité Universitätsmedizin Berlin” che ha realizzato il progetto. Siamo anche grati che la Commissione Storica abbia accompagnato il progetto.

Molti autori e fatti erano già noti. Sapevamo anche di diversi scienziati ebrei del RKI che hanno dovuto emigrare o nascondersi nel 1933. Alcuni di loro sono anche menzionati nella pubblicazione per il 75° anniversario della fondazione dell’Istituto (1966), con il riferimento alla costrizione ad emigrare o a nascondersi.

Ma ora, per la prima volta, il RKI sotto il nazionalsocialismo è stato indagato in modo sistematico e completo. Gli storici hanno portato alla luce una serie di nuovi nomi e fatti. Ciò che è diventato chiaro è soprattutto la penetrazione quasi completa dell’RKI con l’ideologia nazista dell’epoca, sia in termini di ricerca che di personale. La direzione, cioè il direttore dell’Istituto e i capi dipartimento, furono quasi completamente sostituiti tra il 1933 e il 1937. Alcuni di loro, tuttavia, se ne sono andati per motivi di età o di malattia. Non importa per quale motivo un nuovo posto è stato assegnato: alla fine, a parte il direttore, quasi tutti i capi dipartimento erano nel partito.

A causa di un’ondata di licenziamenti tre mesi dopo la presa del potere nel gennaio 1933, la RKI perse praticamente tutto il suo personale a livello medio. Molti progetti di successo, fruttuose collaborazioni scientifiche e direzioni di ricerca innovative sono andate perse. Gli scienziati ebrei hanno dovuto lasciare l’RKI. Molti furono spinti all’emigrazione. Onoreremo la memoria duratura di questi ex membri dello staff. La perdita di scienziati ebrei non è stata solo una grande perdita per il RKI, ma ha indebolito l’intera comunità scientifica in Germania in modo massiccio e a lungo termine, probabilmente fino ad oggi. Dopo tutto, tra gli scienziati e i medici espulsi ed emigrati, per esempio, c’erano non meno di 24 premi Nobel, come Wolfgang Frühwald ha recentemente riportato in una conferenza alla Leopoldina.

Non erano solo persone singole

Il progetto di ricerca ha chiarito che non sono stati solo scienziati singoli del RKI a oltrepassare i limiti morali. Tale tesi si può ancora leggere nel 1991, nella pubblicazione commemorativa per il centenario della fondazione dell’Istituto. Dobbiamo rivedere questa valutazione.

Non sono stati solo singoli individui a condurre esperimenti abominevoli su esseri umani, per esempio con i vaccini, soprattutto su pazienti e prigionieri dei campi di concentramento. Non sono stati solo singoli individui a licenziare scienziati famosi o ad accettare il licenziamento dei loro colleghi senza protestare. Non sono stati solo singoli individui a fare cattiva scienza e ad abbattere tutte le barriere morali. Non è stata soltanto la direzione dell’istituto ad allineare l’RKI al regime. E non erano solo quelli direttamente impiegati nell’RKI. La ricerca ha dimostrato che alcuni dei principali responsabili devono essere considerati membri dell’RKI a causa del loro processo di socializzazione presso l’Istituto e del loro continuo coinvolgimento nella rete dell’Istituto, anche se nel frattempo sono stati impiegati altrove o sono già andati in pensione.

Quasi tutti hanno partecipato o sono rimasti in silenzio. Un certo numero di personale tecnico e amministrativo era anche diventato membro del partito prima del 1933; il rapporto di ricerca cita anche un caso di denuncia. Non c’è nessuna giustificazione al mondo per trasgredire i principi umanisti, per violare la dignità e l’integrità corporea, anche se la maggioranza tollera o addirittura esige tale comportamento.

Il RKI come istituzione, è stato coinvolto considerevolmente nella politica nazionalsocialista di violenza a causa della sua posizione centrale nel sistema sanitario tedesco, ha anche partecipato. La perdita di indipendenza istituzionale tra il 1935 e il 1942 non deve essere usata come scusa. Tra il 1935 e il 1942, l’RKI era subordinato all’Ufficio della Salute del Reich, il cui presidente era un nazionalsocialista molto attivo. Hanno inoltre partecipato i membri della rete dell’Istituto, che non facevano ricerca presso l’Istituto ma erano strettamente legati all’RKI.

Anche la scienza

Scienza significa incontro, significa internazionalità, significa originalità. Durante l’era nazionalsocialista, questi valori si trasformarono nel loro opposto. Ciononostante, molti scienziati dell’RKI hanno partecipato. Hanno partecipato per soddisfare le loro ambizioni personali di ricercatori, senza badare alle conseguenze. Lo hanno fatto per testare teorie stravaganti che non erano riconosciute dalla comunità scientifica. Hanno partecipato per far progredire le loro carriere. Lo hanno fatto per approfittare dei posti lasciati liberi dagli ebrei espulsi o dagli oppositori del sistema, che erano stati costretti a ritirarsi. Sono andati avanti per ottenere il riconoscimento dei superiori e dei colleghi accademici. Altri hanno semplicemente taciuto – perché erano interessati solo alla scienza o erano emotivamente bloccati, altri possono aver avuto paura a causa degli svantaggi.

Non si conoscono casi di coraggio civile, di protesta contro l’azione statale, istituzionale e individuale.

Gli storici della medicina hanno saputo rilevare dalle referenze di lavoro individuali uno sforzo per facilitare ai dipendenti nella ricerca di un nuovo lavoro – di solito all’estero – dando loro una valutazione positiva. Avremmo sperato in più coraggio al RKI.

Fu peggio

Dobbiamo anche ammettere a noi stessi: Non era soltano “come in ogni altro ambito”, ma era peggio che in molte altre istituzioni. Peggio ancora perché l’RKI, come istituzione statale, aveva una vicinanza speciale con il regime del terrore statale. Peggio ancora perché, per ragioni storiche, la RKI aveva stretti legami con l’esercito, che all’epoca era ostile alla democrazia. Peggio ancora perché i nazisti abusarono degli orientamenti del servizio sanitario pubblico nei confronti della salute pubblica per i loro scopi.

Peggio ancora perché, secondo la valutazione del gruppo di lavoro, i medici avevano un’affinità sproporzionatamente maggiore con il nazionalsocialismo rispetto ad altri gruppi professionali. E questo nonostante il fatto che abbiano fatto il giuramento di Ippocrate. I risultati dei progetti presentati mostrano: C’era una chiara linea guida che proibiva gli esperimenti sulle persone senza il loro consenso. Le fonti provano che gli esecutori sapevano della direttiva e l’hanno ignorata, oppure hanno estorto o fatto estorcere spietatamente il consenso ai disperati detenuti del campo che non avevano scelta.

Dopo la guerra

Il comportamento degli scienziati dell’RKI dopo la guerra mostra tutte le sfaccettature della Germania verso il passato. In larga misura, questo può essere probabilmente spiegato dalla continuità a livello dell’ élite, che ha operato dopo la guerra come se nulla fosse accaduto. Dopo tutto, la maggior parte di loro aveva partecipato o almeno non aveva protestato. Anche nella RKI, alcuni ex membri del partito continuarono ad essere impiegati, con l’argomento di una speciale competenza personale. Uno che fu liberato dalla prigione nel 1955 e poté addirittura rientrare nella RKI (Hermann Gildemeister).

Dopo la fine dell’era nazista, gli autori negarono ogni responsabilità per le loro azioni. Di solito venivano rilasciati dalla prigione in tempi relativamente brevi. Anche un colpevole dell’RKI, originariamente condannato all’ergastolo, è stato assolto dalla Camera Federale di Disciplina e ha conservato il suo pieno diritto alla pensione (Gerhard Rose). Altri hanno trovato un buon lavoro, anche in istituzioni finanziate pubblicamente (Eugen Haagen), tra l’altro, sia nella Repubblica Federale che nella DDR. Particolarmente perfido: sono stati pubblicati dopo la guerra anche i risultati degli esperimenti sull’uomo, con riferimenti più o meno chiari alle vittime. È vergognoso che nessuno nelle case editrici e nella comunità scientifica abbia reagito a questo.

In futuro

Vorrei ringraziare ancora una volta il presidente di lunga data dell’Istituto Reinhard Kurth e il vicepresidente Reinhard Burger per aver avviato e finanziato l’indagine. Con questo, abbiamo voluto dare un contributo per portare alla luce gli eventi di quel tempo. La sorte delle vittime non deve essere dimenticata. Sono registrati in pubblicazioni scientifiche e nella monografia sui risultati della ricerca. Ci sarà anche uno spazio di ricordo e commemorazione sul suolo dell’Istituto Robert Koch. I dettagli sul design e la posizione non sono ancora stati determinati, ma la pianificazione è iniziata.

La lezione più importante di questo periodo: ogni individuo, dentro e fuori l’Istituto, può e deve mostrare spina dorsale. Non dobbiamo mai accettare la discriminazione e la brutalizzazione emotiva, la protezione dei colpevoli o la differenziazione in persone di valore e meno valore.

Stato: 01.10.2008

Traduzione a cura di Nogeoingegneria (L’enfasi nel testo è stata aggiunta)

FONTE https://www.rki.de/DE/Content/Service/Presse/Pressetermine/presse_rki_ns_Stellungnahme.html

DOCUMENTO: Erinnerungszeichen “Mit offenen Augen” Broschüre “Das Erinnerungszeichen Robert Koch-Institut – mit offenen Augen. Das RKI in der Zeit des Nationalsozialismus” (PDF, 3 MB

