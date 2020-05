Il capitalismo globale, il “Governo Mondiale” e la crisi di Corona

Quando la bugia diventa la verità non si torna indietro

Nei consigli governativi, dobbiamo guardarci dall’acquisizione di un’influenza ingiustificata, ricercata o meno, da parte del complesso militare-industriale. Il potenziale per l’ascesa disastrosa di un potere mal riposto esiste e persisterà.

(Presidente Dwight D. Eisenhower, 17 gennaio 1961)

Il mondo viene fuorviato sulle cause e le conseguenze della crisi di corona. La crisi di COVID-19 è caratterizzata da una “emergenza” sanitaria pubblica sotto l’egida dell’OMS che viene usata come pretesto e giustificazione per innescare un processo di ristrutturazione economica, sociale e politica a livello mondiale. L’ingegneria sociale viene applicata. I governi sono spinti a prolungare il blocco, nonostante le sue devastanti conseguenze economiche e sociali. Quello che sta accadendo non ha precedenti nella storia del mondo. Eminenti scienziati sostengono l’isolamento senza battere ciglio, come “soluzione” a un’emergenza sanitaria globale. Ampiamente documentate, le stime della malattia COVID-19, compresa la mortalità, sono grossolanamente manipolate. A loro volta, le persone stanno obbedendo ai loro governi. Perché? Perché hanno paura?

Cause contro soluzioni?

La chiusura delle economie nazionali applicate in tutto il mondo porterà inevitabilmente alla povertà, alla disoccupazione di massa e all’aumento della mortalità. È un atto di guerra economica.

Prima fase: la guerra commerciale contro la Cina

Il 30 gennaio 2020 il Direttore Generale dell’OMS ha stabilito che l’epidemia di coronavirus costituisce un’emergenza sanitaria pubblica di interesse internazionale (PHEIC). La decisione è stata presa sulla base di 150 casi confermati al di fuori della Cina, primi casi di trasmissione da persona a persona: 6 casi negli Stati Uniti, 3 casi in Canada, 2 nel Regno Unito.

Il Direttore Generale dell’OMS ha avuto il sostegno della Bill and Melinda Gates Foundation, della Big Pharma e del World Economic Forum (WEF). La decisione dell’OMS di dichiarare un’emergenza globale è stata presa a margine del World Economic Forum (WEF) di Davos, Svizzera (21-24 gennaio).

Un giorno dopo (31 gennaio), a seguito del lancio dell’Emergenza Globale dell’OMS, l’amministrazione Trump ha annunciato che negherà l’ingresso ai cittadini stranieri “che hanno viaggiato in Cina negli ultimi 14 giorni”. Questo ha immediatamente innescato una crisi nel trasporto aereo, nel commercio cino-americano e nell’industria del turismo. L’Italia ha seguito l’esempio, cancellando tutti i voli per la Cina il 31 gennaio.

La prima fase è stata accompagnata da un’interruzione delle relazioni commerciali con la Cina e da una parziale chiusura del settore manifatturiero delle esportazioni. È stata immediatamente lanciata una campagna contro la Cina e contro l’etnia cinese. L’Economist ha riferito che “Il coronavirus diffonde il razzismo contro e tra le etnie cinesi” “La comunità cinese della Gran Bretagna affronta il razzismo per l’epidemia di coronavirus”

Secondo l’SCMP: “Le comunità cinesi d’oltreoceano stanno affrontando sempre più spesso abusi e discriminazioni razziste in mezzo all’epidemia di coronavirus. Alcuni cinesi di etnia cinese che vivono nel Regno Unito dicono di aver sperimentato una crescente ostilità a causa del virus mortale che ha avuto origine in Cina”.

E questo fenomeno si sta verificando in tutti gli Stati Uniti.

Seconda fase: il crollo finanziario guidato dalla paura e dalla manipolazione del mercato azionario

Nel corso del mese di febbraio è scoppiata una crisi finanziaria globale che è culminata in un drammatico crollo dei valori di borsa e in un forte calo del valore del petrolio greggio. Questo crollo è stato manipolato. È stato oggetto di insider trading e di preveggenza. La campagna di paura ha giocato un ruolo chiave nell’attuazione del crollo del mercato azionario. A febbraio, circa 6.000 miliardi di dollari sono stati cancellati dal valore dei mercati azionari mondiali. Si sono verificate massicce perdite di risparmi personali (ad es. di americani medi) per non parlare dei fallimenti e dei fallimenti aziendali. È stata una bontà per gli speculatori istituzionali, compresi gli hedge fund aziendali. Il tracollo finanziario ha portato a consistenti trasferimenti di ricchezza monetaria nelle tasche di una manciata di istituzioni finanziarie.

Terza fase: Isolamento, confinamento, chiusura dell’economia globale

Il crollo finanziario di febbraio è stato immediatamente seguito dal blocco all’inizio di marzo. L’isolamento e il confinamento sostenuti dall’ingegneria sociale hanno contribuito alla ristrutturazione dell’economia globale. Applicato quasi simultaneamente in un gran numero di paesi, il blocco ha innescato la chiusura dell’economia nazionale, insieme alla destabilizzazione delle attività commerciali, dei trasporti e degli investimenti.

La pandemia costituisce un atto di guerra economica contro l’umanità che ha portato alla povertà globale e alla disoccupazione di massa.

I politici stanno mentendo. Né l’isolamento né la chiusura delle economie nazionali costituiscono una soluzione alla crisi della sanità pubblica.

Chi controlla i politici?

Perché i politici mentono?

Sono gli strumenti politici dell’establishment finanziario, compresi gli “ultra-ricchi filantropi”. Il loro compito è quello di realizzare il progetto di ristrutturazione economica globale che consiste nel congelare l’attività economica in tutto il mondo.

Nel caso dei democratici negli Stati Uniti, essi sono in gran parte preoccupati di opporsi alla riapertura dell’economia statunitense nell’ambito della campagna elettorale del 2020. Questa opposizione alla riapertura dell’economia nazionale e globale è sostenuta da “Big Money”.

È opportunismo o stupidità. In tutte le principali regioni del mondo, i politici sono stati incaricati da potenti interessi finanziari di mantenere il blocco e di impedire la riapertura dell’economia nazionale.

La campagna della paura prevale. Viene fatto rispettare il distanziamento sociale. L’economia è chiusa. Vengono imposte misure totalitarie. Secondo il dottor Pascal Sacré … in alcuni paesi, i pazienti possono lasciare l’ospedale accettando di indossare un braccialetto elettronico. Questo è solo un esempio di tutte le misure totalitarie previste o addirittura già decise dai nostri governi a favore della crisi del coronavirus. Va molto oltre, non ha limiti e colpisce buona parte del mondo, se non tutto il mondo.

Gli “istinti pastorali” dei politici

Sono governi corrotti che si comportano come “cani poliziotto” con “istinti da pastore” che danno la caccia alle loro pecore.Il “gregge” è troppo spaventato per inseguire il loro “governo”? L’analogia può essere semplicistica, ma comunque considerata rilevante dagli psicologi. “Alcune razze di cani [politici corrotti] hanno istinti di pastorizia che possono essere portati alla luce con il giusto addestramento e incoraggiamento [bustarelle]. ….. insegnate al vostro cane [delega politica] l’obbedienza di base e vedete se questo [lui, lei] mostra tendenze di pastorizia. …. cercate sempre un addestratore che usi metodi di addestramento basati sulla ricompensa [bustarelle, guadagno personale, sostegno politico, adesione ad alte cariche]” (Come insegnare al vostro cane a pascolare).

Ma c’è un’altra dimensione. I politici che ricoprono alte cariche, responsabili di “convincere il loro gregge”, in realtà credono alle menzogne che vengono loro imposte dall’autorità superiore. La menzogna diventa la verità. I politici sostengono il consenso, fanno rispettare “l’ingegneria sociale”, credono nelle loro stesse menzogne.

Non è un’epidemia, è un’operazione

Il segretario di Stato americano Mike Pompeo (un lapsus) ammette tacitamente, in una dichiarazione un po’ contraddittoria, che il COVID-19 è un “Esercizio in diretta”, una “Operazione”:“Non si tratta di una punizione,… La questione va avanti – siamo in un esercizio in diretta per ottenere questo risultato”. A cui il presidente Trump ha risposto “avresti dovuto dircelo”. Queste parole passeranno alla storia.

Geopolitica

Non illudiamoci, questa è un’operazione pianificata con cura. Non c’è nulla di spontaneo o accidentale. La recessione economica è ingegnerizzata a livello nazionale e globale. A sua volta, questa crisi è anche integrata nella pianificazione militare e di intelligence USA-NATO. L’intento non è solo quello di indebolire la Cina, la Russia e l’Iran, ma anche di destabilizzare il tessuto economico dell’Unione Europea (UE).

La “governance globale”

Si sta svolgendo una nuova fase nell’evoluzione del capitalismo globale. Un sistema di “Global Governance” controllato da potenti interessi finanziari, tra cui le fondazioni aziendali e i think tank di Washington, supervisiona il processo decisionale sia a livello nazionale che globale. I governi nazionali diventano subordinati al “Global Governance”. Il concetto di Governo Mondiale è stato sollevato dal defunto David Rockefeller al Bilderberger Meeting, Baden Germania, giugno 1991:

“Alcuni credono addirittura che facciamo parte di una cabala segreta che lavora contro i migliori interessi degli Stati Uniti, caratterizzando me e la mia famiglia come ‘internazionalisti’ e di cospirare con altri in tutto il mondo per costruire una struttura politica ed economica globale più integrata, un unico mondo, se vogliamo. Se questa è l’accusa, sono colpevole e ne sono orgoglioso”. (Ibidem)

La gente non mette in discussione il consenso, un consenso che rasenta l’assurdo.

Il capitalismo globale e il paesaggio economico

La crisi ridefinisce la struttura del panorama economico globale. Destabilizza le piccole e medie imprese in tutto il mondo, fa precipitare in bancarotta interi settori dell’economia globale, tra cui i viaggi aerei, il turismo, il commercio al dettaglio, l’industria manifatturiera, ecc. L’isolamento crea carestia nei paesi in via di sviluppo. Ha implicazioni geopolitiche.

Sono coinvolti il Pentagono e i servizi segreti americani. La crisi della corona colpisce la condotta delle guerre condotte da USA-NATO in Medio Oriente, tra cui Siria, Iraq, Afghanistan e Yemen. È anche usata per colpire paesi specifici, tra cui l’Iran e il Venezuela.

Questa crisi ingegneristica non ha precedenti nella storia del mondo. È un atto di guerra.

Il blocco innesca un processo di disimpegno delle risorse umane e materiali dal processo produttivo. L’economia reale si arresta. Il blocco dell’attività economica compromette la “riproduzione della vita reale”. Questo non riguarda solo la produzione effettiva dei “beni di prima necessità” (cibo, salute, istruzione, abitazione), ma anche la “riproduzione” delle relazioni sociali, delle istituzioni politiche, della cultura, dell’identità nazionale. Al momento in cui scriviamo, l’isolamento non solo sta innescando una crisi economica, ma sta anche minando e distruggendo il tessuto stesso della società civile, per non parlare della natura del governo e delle istituzioni dello Stato (paralizzate dall’aumento dei debiti), che alla fine saranno privatizzate sotto la supervisione dei creditori di Big Money.

Ci sono conflitti all’interno del sistema capitalista che raramente vengono affrontati dai media mainstream. Miliardari, potenti istituzioni bancarie e finanziarie (che sono creditori sia dei governi che delle società) stanno conducendo una guerra non dichiarata contro l’economia reale. Mentre le istituzioni finanziarie e bancarie Big Money sono “creditori”, le entità corporative dell’economia reale che vengono destabilizzate e spinte al fallimento sono “debitori”.

Fallimenti

Questo processo diabolico non si limita ad annientare le piccole e medie imprese. Big Money è anche il creditore di grandi aziende (tra cui compagnie aeree, catene alberghiere, laboratori di alta tecnologia, rivenditori, imprese di import-export, ecc.

L’establishment finanziario globale non è monolitico. È caratterizzata da divisioni e rivalità. La fazione dominante Big Money cerca di destabilizzare i suoi concorrenti dall’interno. Il risultato sarebbe una serie di fallimenti di istituti bancari regionali e nazionali e un processo di consolidamento finanziario globale.

Negli Stati Uniti, numerosi dettaglianti, compagnie aeree, catene di ristoranti e alberghi hanno presentato a febbraio una richiesta di fallimento ai sensi del Chapter 11. Ma questo è solo l’inizio. La grande ondata di fallimenti si verificherà sulla scia del blocco (“The New Normal”). E al momento di scrivere, l’establishment finanziario sta esercitando incessantemente pressioni sui governi nazionali (corrotti) affinché rinviino la revoca del blocco. E i governi ci dicono che questo è per “proteggere la gente dal virus”.

La provincia canadese dell’Alberta, che dipende in gran parte dai proventi del petrolio, è in bancarotta.

“I paesi che rappresentano oltre il 50% del PIL mondiale sono chiusi al commercio. Gli economisti alla ricerca di confronti storici citano il crollo azionario del 1929, la crisi economica del 1974 o la recessione del 2008. Ma ammettono che tutto ciò non è all’altezza del tributo che questa pandemia potrebbe avere”. (Wired News UK, 29 aprile 2020

In Gran Bretagna, recenti rapporti affermano (è molto britannico) “non sappiamo quanti sono andati in bancarotta”.

Una parte del panorama imprenditoriale britannico potrebbe essere già stata definitivamente cancellata, dato che solo nel solo mese di marzo sono crollate circa 21.000 imprese britanniche in più rispetto allo stesso mese di un anno fa, secondo i dati raccolti dall’Enterprise Research Centre, un gruppo di ricercatori universitari.

Ciò che questi rapporti omettono di menzionare sono le cause non dette: una campagna di paura per conto dei creditori, istruzioni da parte di governi corrotti di chiudere l’economia, presumibilmente per “salvare vite umane”, che è una grande menzogna. Le vite non vengono salvate, e loro lo sanno.

La crisi del coronavirus “ha bloccato gli affari negli Stati Uniti”. Le economie nazionali sono destabilizzate. L’obiettivo di Big Money è quello di indebolire i loro concorrenti, “raccogliere i pezzi” e alla fine acquistare o eliminare le società in bancarotta. E ce ne sono molte tra cui scegliere.

Capitalismo finanziario globale

Gli interessi di Big Money (interessi finanziari globali) si sovrappongono a quelli di Big Pharma, Big Oil, gli appaltatori della Difesa, ecc. Le principali istituzioni bancarie negli Stati Uniti, tra cui JP Morgan Chase, Bank of America, Citigroup, Wells Fargo, State Street Co. e Goldman Sachs, stanno investendo nell’economia di guerra, compreso lo sviluppo di armi nucleari nell’ambito del programma di armi nucleari da 1,2 trilioni di dollari di Trump (inizialmente istituito sotto Obama).

L’obiettivo finale di “Big Money” è quello di trasformare gli stati nazionali (con le loro istituzioni e l’economia nazionale) in “territori economici aperti”. Questo è stato il destino dell’Iraq e dell’Afghanistan. Ma ora lo si può fare senza inviare truppe, semplicemente ordinando a governi subalterni per procura integrati da politici corrotti di chiudere la loro economia per motivi umanitari, la cosiddetta “Responsabilità di proteggere” (R2P) senza bisogno di interventi militari.

Impossibile da stimare o valutare. Più della metà dell’economia globale è perturbata o in stallo.

Parliamoci chiaro. Questa è un’agenda imperiale. Cosa vogliono le élite finanziarie globali? Privatizzare lo Stato? Possedere e privatizzare l’intero pianeta?

La tendenza è verso la centralizzazione e la concentrazione del potere economico. I governi nazionali fortemente indebitati sono strumenti di Big Money. Sono dei proxy. I principali appuntamenti politici sono controllati da gruppi di pressione che rappresentano Wall Street, il complesso industriale militare, Big Pharma, Big Oil, i media aziendali e i giganti delle comunicazioni digitali, ecc.

I Big Money in Europa e in America (attraverso i gruppi di lobby di Washington) cercano di controllare i governi nazionali.

In che direzione andiamo? Qual è il futuro dell’umanità? L’attuale crisi della corona è un sofisticato progetto imperiale, che consiste nel dominio mondiale da parte di una manciata di conglomerati multimiliardari. È la terza guerra mondiale? Il capitalismo globale sta distruggendo il capitalismo nazionale.

L’intento non dichiarato del capitalismo globale è la distruzione dello Stato nazionale e delle sue istituzioni che porta alla povertà globale su una scala senza precedenti.

La seguente citazione di Lenin, datata dicembre 1915 al culmine della Prima Guerra Mondiale, indicava con lungimiranza alcune delle contraddizioni che stiamo attualmente affrontando. D’altra parte, dobbiamo capire che non ci sono soluzioni facili e che questa crisi è destinata a rafforzare l’imperialismo e la frizione del capitalismo globale:

“Non c’è dubbio che lo sviluppo va nella direzione di un’unica fiducia mondiale che inghiottirà tutte le imprese e tutti gli Stati senza eccezioni. Ma lo sviluppo in questa direzione procede sotto una tale pressione, con un tale ritmo, con tali contraddizioni, conflitti e convulsioni non solo economiche, ma anche politiche nazionali, ecc. ecc. che prima che si raggiunga un’unica fiducia mondiale, prima che le rispettive capitali finanziarie nazionali abbiano formato una “Unione Mondiale” di ultra imperialismo, l’imperialismo esploderà e il capitalismo si trasformerà nel suo opposto.”

(V. I. Lenin, Introduzione all’imperialismo e all’economia mondiale di N, Bukharin, Martin Lawrence, Londra, stampato negli USA, edizione russa, novembre 1917)

Come invertire la marea. La prima priorità è abrogare la menzogna.

A questo proposito, è un peccato che molte persone “progressiste” (compresi importanti intellettuali della sinistra) siano – nonostante le menzogne – favorevoli all’isolamento e alla chiusura dell’economia come soluzione all’emergenza sanitaria pubblica. Questa è la posizione del Partito Democratico negli Stati Uniti, che va contro il buon senso.

La verità è un’arma potente per abrogare le menzogne dei media aziendali e dei governi.

Quando la bugia diventa la verità non si torna indietro

Senza la campagna della paura e la propaganda mediatica, le azioni intraprese dai nostri governi non avrebbero una ragione di esistere.

La “distanza sociale” non impedisce alle élite finanziarie di dare istruzioni ai politici corrotti.

D’altra parte, la “distanza sociale”, combinata con la reclusione, viene usata come un mezzo di subordinazione sociale. Impedisce alle persone di incontrarsi e di protestare contro il cosiddetto Nuovo Ordine Mondiale.

Organizzazione, Verità e Solidarietà sono essenziali per invertire la tendenza. Il primo passo di un movimento mondiale è la “contro-propaganda”.

Traduzione Nogeoingegneria

FONTE https://www.globalresearch.ca/global-capitalism-world-government-and-the-corona-crisis/5712312

Michel Chossudovsky, economista canadese. Chossudovsky è stato “visiting professor” in molti paesi dell’Europa occidentale, nel sud-est asiatico e in America Latina. Inoltre, è stato membro nel consiglio di diverse organizzazioni internazionali ed è stato consulente per governi di paesi in via di sviluppo. Chossudovsky è stato firmatario della dichiarazione di Kuala Lumpur per criminalizzare la guerra. È autore di The Globalization of Poverty and The New World Order (2003) e America’s “War on Terrorism” (2005). Il suo libro più recente è intitolato Towards a World War III Scenario: The Dangers of Nuclear War (2011) e The Globalization of War (2015). Il prof. Michel Chossudovsky è presidente e direttore del Centre for Research on Globalization (CRG), un’organizzazione indipendente per la ricerca e l’informazione con sede a Montreal, Canada. CRG gestisce il sito GlobalResearch.ca che promuove un punto di vista critico verso la politica estera degli Stati Uniti e della NATO, così come teorie del complotto riguardanti l’attacco dell’11 settembre 2001 e la guerra al terrorismo, disinformazione dei media, povertà e diseguaglianza sociale, la crisi economica globale, la politica e la religione. Fa parte del Comitato Scientifico della rivista italiana Geopolitica.

