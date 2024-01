Di Julian Rose

Dall’ultima parte del 2023, abbiamo visto le orribili ripercussioni degli omicidi di massa controllati e incontrollati perpetrati su uomini, donne e bambini nella Striscia di Gaza.

Abbiamo assistito, nelle città statunitensi ed europee, all’escalation di individui squilibrati che sparano a chiunque si trovi sulla loro linea di tiro.

Vediamo – e sempre più spesso sperimentiamo direttamente – un crollo dei modelli civili di legge e ordine; di cui è responsabile una governance all’interno e all’esterno degli organismi sovranazionali, dei parlamenti nazionali, delle istituzioni educative, dei servizi sanitari e ospedalieri nazionali, dei sistemi di trasporto, delle banche, dei media e, in troppi casi, delle stesse famiglie. Una generale dissociazione dai valori morali di base.

Vediamo anche come le grandi aziende e le banche continuano a fagocitare le imprese più piccole e a trasformare i loro lavoratori in schiavi robotizzati meno che umani, sostenendo inconsapevolmente e volontariamente un mondo esclusivamente votato all’auto-agricoltura attraverso i totem gemelli del potere e del denaro.

Ci rendiamo sempre più conto che un’intera generazione, cresciuta in un’epoca senz’anima, caratterizzata da modelli di comportamento materialistici, egoistici e spesso aggressivi, rischia di cadere facilmente vittima delle tecnologie di comunicazione digitalizzate con CEM, che offrono una via di fuga in un mondo di realtà virtuale, che ha poca o nessuna connessione con un’esistenza “con i piedi per terra”, significativa e genuinamente umana.

Molti vedono tutto questo e molto di più, eppure si sentono paralizzati nel cambiare direzione alla propria vita. Si sentono incantati dal programma centralizzato dall’alto che sta alla base dell’inesorabile degrado dei diritti umani, delle libertà fondamentali, della privacy e della giustizia.

Nonostante molte informazioni preziose siano disponibili per coloro che si preoccupano di cercarle, continua a mancare la consapevolezza che stiamo vivendo in un “programma”, all’interno di un’agenda i cui fini sono al 100% antitetici agli esseri umani senzienti e empatici e alla vitale diversità ecologica del pianeta.

Continuare a partecipare a questo programma, respingendo come “teorie della cospirazione” le informazioni che rivelano che le sue origini sono una piccola cabala di spietati esponenti di un “Nuovo Ordine Mondiale” e di un “Grande Reset”, significa negare il dono dell’intelligenza umana di base.

Per queste persone, solo l’arrivo sulla soglia di casa di uno shock che cambia la vita può indurre un risveglio.

Ma c’è un numero abbastanza crescente di esseri umani rispettabili che ora riconoscono che gli orrori che ci accolgono nella scansione mediatica di ogni mattina, si sommano a qualcosa di più di semplici atti arbitrari di crudeltà spontanea.

Riconoscono una linea di continuità tra la perpetrazione di una tragedia e un’altra. Un’istigazione deliberata alla violenza con un’altra.

Cominciano a unire i puntini. È all’interno di questo crescente corpo di persone parzialmente consapevoli che il nuovo anno deve portare con sé un cambiamento nell’assunzione di responsabilità per diventare pienamente consapevoli – e intraprendere le azioni che, quando un numero sufficiente di persone si impegnerà, porteranno a un punto di svolta cruciale. Un cambiamento decisivo nella direzione energetica del nostro pianeta. Un punto in cui “noi persone” troviamo il nostro vero senso di scopo e lo seguiamo.

Due sono gli elementi chiave per ribaltare l’attuale “ordine mondiale”: avere una visione chiara di ciò che dovrebbe sostituirlo e avere il coraggio di farlo.

In questo contesto si inserisce la necessità di continuare a difendere quei valori di base che in qualche modo hanno resistito fino ad oggi.

La “visione” è fondamentale per dare vita a ulteriori azioni positive. Senza la visione che guida l’aspirazione, l’obiettivo non può essere raggiunto. E l’obiettivo deve essere qualcosa che si rivolge fortemente all’inconscio collettivo dell’umanità, non solo a livello conscio.

Quale visione è in grado di ispirare una tale reazione?

Si dice che “dove va l’attenzione scorre l’energia”.

Dobbiamo quindi iniziare da noi stessi. Ognuno di noi deve osservare dove va la propria attenzione – e se questa è autenticamente positiva per la vita o essenzialmente regressiva – e poi essere in grado di controllarla e di indirizzarla fermamente verso fini veramente significativi.

Quando uso la parola “noi stessi”, mi riferisco a individui capaci di discernere la natura della realtà in cui viviamo e di agire di conseguenza, in modo responsabile. Ciò include, ove necessario, l’assunzione di una leadership responsabile e non egoistica.

È sorprendente che questo escluda gran parte della popolazione del nostro pianeta, compresi coloro che ancora insistono nel ritenere che ciò che è positivamente allineato con la ricerca della chiarezza e della verità sia dominio dei piantagrane e dei teorici della cospirazione.

Quindi, nel valutare quale elemento della società sia in grado di adottare una visione capace di spostare la vita quotidiana in una direzione positiva, dobbiamo concludere che si tratterà di una piccola percentuale dell’umanità. Tuttavia, per quanto piccola possa essere, se sufficientemente accesa, ha il potere di determinare il cambiamento di direzione fondamentale che è richiesto.

La malattia che attraversa la società di oggi non è solo l’espressione di disturbi fisici. È l’espressione di un profondo squilibrio che si manifesta in tutti gli aspetti della vita sulla Terra. Un’alterazione dell’equilibrio planetario.

Ciò è avvenuto, nel corso di molti decenni se non secoli, ponendo una falsa enfasi sui valori fondamentali dell’educazione e dell’aspirazione umana. Un’enfasi sbilanciata a favore dell’arricchimento materiale esterno – dell’”avere” – piuttosto che sulla scoperta e sulla realizzazione del nostro vero potenziale nel corpo, nella mente e nello spirito: dell’”essere”.

Al livello più profondo, tutta l’umanità desidera “essere”. Desidera anche il senso di sicurezza che si prova nel rendersi conto di essere sotto la guida di un potere onnipotente e benigno che offre amore incondizionato, indipendentemente dalla propria condizione in questo mondo.

Se questo desiderio fosse riconosciuto, rispettato e agito nell’ambito delle discipline sociali, politiche, finanziarie, legali, ecologiche e spirituali che costituiscono le preoccupazioni principali di tutte le persone, risolveremmo in un colpo solo i problemi dell’umanità e del mondo.

Significherebbe che l’accento di tutta l’educazione sarebbe posto sulla realizzazione delle aspirazioni umane nel contesto di una ricerca globale della verità, della giustizia e dell’emancipazione spirituale.

Ho usato un termine di recente conio, “veritocrazia” (dal latino “veritas“: verità), per descrivere questo nuovo stato di esistenza – quello che deve sostituire l’istituzione socio-politica completamente usurata chiamata “democrazia“.

Una Veritocrazia abbraccerà la ricerca della verità e della giustizia come obiettivo centrale della vita sociale, politica ed economica. Significherà la fine della politica come la conosciamo.

Al centro di questa visione c’è la fede nella realizzazione dei poteri non ancora sfruttati che abbiamo ereditato come dono divino del nostro Creatore.

Un dono di incommensurabile valore che non abbiamo riconosciuto e che abbiamo quindi sprecato a favore di falsi sentieri verso regni insoddisfacenti di compromesso e disastro.

Propongo quindi la nascita della Veritocrazia come visione per iniziare bene il 2024.

Una visione che, una volta attuata, cambierà tutte le nostre vite da cima a fondo, dal basso verso l’alto. Riadatterà fondamentalmente il nostro senso dell’orientamento e metterà l’umanità sul suo vero sentiero del destino.

Un percorso che garantirà la rapida scomparsa di coloro la cui esistenza è interamente dedicata a impedire la gloriosa e inevitabile fioritura dell’umanità.

