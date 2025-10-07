Sensori autonomi e persistenti in ambienti senza energia, con segnali RF negati e missioni che non possono aspettare.

6 ottobre 2025

Alcune battaglie si combattono in silenzio: sotto il fondale oceanico, all’interno di bunker schermati contro le radiazioni, in ombre elettromagnetiche o sepolte in chilometri di condutture. In questi spazi, la consapevolezza non è solo limitata, è inesistente.Fino ad ora.

La Polvere Intelligente, sviluppata dalla canadese EPIC Semiconductors, rappresenta una nuova classe di sensori intelligenti: una rete invisibile termicamente, alimentata senza energia, abilitata all’IA, che offre una consapevolezza situazionale completa, anche in totale assenza di connettività, energia, calore, segnali o luce. È un’intelligenza senza infrastrutture, progettata per i margini dimenticati del campo di battaglia, dello spazio e dei sistemi che governano il mondo.

Il confine profondo è affamato di dati

I sistemi militari e spaziali operano sempre più in ambienti DDIL (Negati, Disturbati, Intermittenti e a Impatto Limitato), dove:

Non esiste una connessione stabile al cloud.

I segnali sono bloccati, disturbati o rivelano la tua presenza.

L’alimentazione è inaffidabile o impossibile.

Il calore deve essere minimizzato, ma l’elaborazione lo genera per impostazione predefinita.

Non c’è spazio, peso o capacità di raffreddamento per dispositivi “intelligenti”.

Anche quando i sensori vengono collocati in questi ambienti, richiedono monitoraggio, ricarica, raffreddamento, accoppiamento, connessione e protezione, diventando più un peso che un vantaggio. Non puoi seppellire la maggior parte dei dispositivi elettronici sottoterra e aspettarti che ti rispondano. Non puoi immergerli. Non puoi chiuderli dietro l’acciaio. E certamente non puoi lanciarli nello spazio senza avvolgerli in coperte termiche, schermi antiradiazioni e sottosistemi energivori solo per sopravvivere. Questo è l’ostacolo reale che la Polvere Intelligente ha superato.

Come funziona la Polvere Intelligente e perché nient’altro lo fa

– La Polvere Intelligente è un chip sub-millimetrico che contiene:

– Sensori integrati.

– Elaborazione a bordo.

– Un collegamento di comunicazione senza emissioni, non magnetico e privo di RF.

La capacità di raccogliere energia ambientale e attivarsi autonomamente senza input.

È più piccola di un granello di sabbia, invisibile al rilevamento RF, non genera calore e non richiede batterie. Basta dispiegarla – a decine o migliaia – e forma una rete silenziosa e sicura, comunicando solo con un nodo gateway che ascolta in silenzio senza emettere segnali verso l’esterno. È il primo sistema di sensori che puoi letteralmente dimenticare, finché non salva la missione. Nessuna sequenza di avvio. Nessun accoppiamento. Nessun segnale. Nessun compromesso.

Scenari di missione che solo la Polvere Intelligente può gestire

Guardiani silenziosi per cavi sottomarini

I cavi sottomarini per internet e difesa giacciono incustoditi sul fondale oceanico, vulnerabili a sabotaggi, danni accidentali o alla vicinanza di veicoli sottomarini ostili. La Polvere Intelligente può essere integrata nei rivestimenti dei cavi, nei punti di ancoraggio o negli involucri sul fondale, monitorando movimenti, variazioni di pressione, vibrazioni o attività metalliche senza richiedere energia, segnali o accesso. Anche sepolta sotto il limo o a chilometri di profondità, la rete rimane vigile, informando silenziosamente i nodi di comando in superficie di qualsiasi interferenza o tentativo di manomissione.

Monitoraggio resistente alle radiazioni per carichi utili in navicelle spaziali e satelliti

La maggior parte dei sensori spaziali richiede regolazione termica, schermatura e alimentazione regolare, limitandone l’impiego e l’affidabilità. La Polvere Intelligente, termicamente invisibile e senza necessità di energia, può essere integrata nelle pareti, nei moduli o negli strumenti delle navicelle per monitorare pressione interna, movimenti o derive termiche, anche in zone di vuoto o radiazioni. Non aggiunge peso e non richiede cavi o gestione termica. Ideale per piccoli satelliti, lander planetari e piattaforme orbitali a lunga durata.

Consapevolezza in strutture sotterranee in bunker senza RF

La sorveglianza tradizionale fallisce all’interno di bunker fortificati, tunnel o nascondigli urbani profondi dove i segnali RF sono bloccati e l’infrastruttura energetica può essere compromessa. La Polvere Intelligente può essere integrata discretamente in pareti, pavimenti o sistemi di ventilazione, formando una rete di sensori silenziosa che traccia movimenti umani, vibrazioni o attività di attrezzature senza emissioni, cavi o necessità di accesso post-installazione.

Monitoraggio permanente di asset in ambienti artici ed estremi

Le temperature sotto zero congelano la maggior parte dei sensori alimentati a batteria, mentre gli elementi riscaldanti aggiungono complessità, peso e rischi. La Polvere Intelligente non richiede né l’uno né l’altro. Continua a operare in condizioni criogeniche o di permafrost senza degradazione delle prestazioni, rendendola perfetta per installazioni artiche, nodi logistici polari o stazioni di ricerca subglaciali dove la manutenzione è quasi impossibile.

Reti di sensori in zone industriali sensibili (gabbie di Faraday, ambienti bloccati per RF)

Strutture nucleari, laboratori di difesa e siti di produzione classificati operano spesso in ambienti schermati RF o gabbie di Faraday dove nessun segnale wireless può passare. La Polvere Intelligente aggira questa limitazione utilizzando una rete di comunicazione non RF e non magnetica, trasmettendo silenziosamente dati criptati a un gateway vicino. Può essere integrata direttamente in rack di attrezzature, pareti o veicoli senza introdurre interferenze elettromagnetiche o vulnerabilità.

Monitoraggio di infrastrutture in tunnel profondi sotto campi di battaglia urbani

La Polvere Intelligente può essere dispiegata nelle fondamenta di ponti, tunnel e sistemi di transito sotterranei in zone di conflitto, consentendo consapevolezza strutturale in tempo reale, rilevamento di sabotaggi o sensori di movimento dove non esistono reti o linee elettriche. Anche se la città sopra è distrutta, la Polvere Intelligente sotto continua a vigilare.

Sicurezza perimetrale stealth per forze di spedizione

In posizioni avanzate con bassa visibilità, dove rivelare la propria presenza è pericoloso, la Polvere Intelligente forma una rete di allarme invisibile e autoconfigurante, rilevando passi, vibrazioni o cambiamenti ambientali senza emissioni. Non richiede manutenzione attiva o logistica di energia e non lascia tracce di segnale da seguire o falsificare.

Oltre il rilevamento: Autonomia strategica al confine

La Polvere Intelligente non si limita a raccogliere dati: li elabora al confine, senza chiedere permessi, utilizzando una logica addestrata con l’IA per determinare cosa è importante. Non trasmette nulla finché non ha qualcosa da dire. Questo risparmia energia, preserva il silenzio ed elimina la necessità di un collegamento attivo a un cloud centralizzato.“Più riesci a portare l’elaborazione e le applicazioni vicino all’operazione stessa, migliore è la fedeltà della missione,” ha dichiarato Derek Strausbaugh, leader del team di missione del Dipartimento della Difesa presso Microsoft.

Con la Polvere Intelligente, il confine è l’applicazione.

E poiché non si basa su protocolli di crittografia che devono essere sincronizzati o aggiornati, non c’è chiave da rubare, rete da violare o superficie di attacco da sfruttare. È, per progettazione, a prova di hacker.

Prontezza tecnologica e dispiegamento.

La Polvere Intelligente non è un concetto. È certificata TRL 6, con test nel mondo reale in:

– Applicazioni subacquee e sottomarine.

– Strutture senza RF.

– Aree contese per GPS.

– Infrastrutture dense di metallo e sensibili al calore.

Dispiegare la Polvere Intelligente è quasi ridicolmente semplice: posiziona il sensore, distribuisci il gateway e osserva. Non richiede manutenzione, aggiornamenti firmware o cicli di ricarica. Funziona, continuamente, silenziosamente e indefinitamente.

Il futuro è senza infrastrutture

In un mondo in cui le reti sono bloccate, i satelliti sono accecati e i sistemi sono presi di mira, gli strumenti più potenti saranno quelli che non richiedono nulla.La Polvere Intelligente non è solo resiliente: è nata per i luoghi dove la resilienza non basta. Nel silenzio di una trincea oceanica, nell’oscurità di una grotta lunare, nell’isolamento di una conduttura o nel guscio chiuso di una navicella, la Polvere Intelligente diventa il sesto senso del combattente.

Informazioni su EPIC Semiconductors

EPIC Semiconductors è un’azienda tecnologica canadese che apre la strada a una nuova categoria di semiconduttori autonomi progettati per applicazioni di difesa critiche. La sua piattaforma Polvere Intelligente integra sensori, IA, raccolta di energia e comunicazione sicura, tutto senza batterie, antenne o trasmissione RF. Progettata per prestazioni in ambienti densi di metallo, subacquei e ad alta interferenza, la tecnologia di EPIC consente il monitoraggio, il tracciamento e il supporto decisionale in tempo reale dove i sistemi convenzionali falliscono. Le soluzioni di EPIC sono progettate per rafforzare la consapevolezza situazionale, la prontezza operativa e la resilienza in una vasta gamma di scenari di difesa e sicurezza.Per ulteriori informazioni o richieste dei media, contattare:

