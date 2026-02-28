Unità navali iraniane e russe simulano il salvataggio di una nave dirottata durante le esercitazioni navali congiunte tenute nel porto di Bandar Abbas vicino allo Stretto di Hormuz nella provincia di Hormozgan, in Iran, il 19 febbraio 2026. [Esercito iraniano/Handout – Anadolu Agency]di Jasim Al-Azzawi

L’articolo pubblicato sul Middle East Monitor (il 25 febbraio 2026) fornisce una buona visione d’insieme in questo momento, ora che lo Stretto di Hormuz è stato chiuso. Si tratta di un’analisi predittiva: descrive lo Stretto di Hormuz come una “trappola economica” che l’Iran avrebbe strategicamente costruito per rendere estremamente costoso qualsiasi scontro con gli Stati Uniti (e i loro alleati), non tanto per vincere militarmente, quanto per causare un danno economico globale che costringerebbe al negoziato.

Per decenni, i pianificatori militari americani hanno operato sulla base di un assunto semplice: che una forza schiacciante, applicata in modo decisivo, potesse risolvere quasi ogni crisi nel Golfo Persico. L’Iran, a quanto pare, ha trascorso anni rendendo quell’assunto obsoleto — non costruendo una marina capace di eguagliare quella americana, ma trasformando una stretta striscia di mare nella sfida più costosa del mondo.Ciò che i comandanti iraniani hanno costruito nello Stretto di Hormuz — il punto di strozzatura largo 21 miglia attraverso cui passa circa un quarto del petrolio trasportato via mare nel mondo ogni giorno — non è una difesa convenzionale. È una trappola economica, ingegnerizzata meno per sconfiggere la Marina degli Stati Uniti quanto per far apparire il costo di un confronto maggiore del costo di una concessione. Questa distinzione è enormemente importante, e Washington sta prestando molta attenzione ai calcoli dell’Iran.

L’architettura della minaccia è istruttiva. Dalle isole contese di Abu Musa e delle isole Tunbs — sequestrate dagli Emirati Arabi Uniti nel 1971 e mai restituite — Teheran ha posizionato sciami di droni capaci di raggiungere bersagli in pochi minuti, una flotta di oltre venti mini-sottomarini e un deposito stimato di 6.000 mine navali. Navi da sorveglianza cinesi operanti nelle vicinanze forniscono dati di puntamento in tempo reale, riducendo il divario informativo di cui le forze americane hanno storicamente goduto e approfittato. Nulla di tutto ciò è progettato per vincere una battaglia navale. Tutto è progettato per rendere una battaglia navale impensabilmente costosa.

Anche una chiusura parziale o temporanea farebbe schizzare i prezzi del petrolio da circa 64 dollari al barile a qualcosa tra 120 e 130 dollari, secondo le stime più credibili. Le riserve strategiche globali potrebbero ammortizzare lo shock per forse due mesi. Oleodotti alternativi attraverso Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti possono deviare forse otto milioni di barili al giorno. Lo Stretto ne trasporta venti.

«Controlla il petrolio e controlli le nazioni», osservò Henry Kissinger — una formulazione che è invecchiata in modo scomodo ma bene.

La leadership iraniana ha chiaramente interiorizzato la lezione e ha costruito una dottrina militare attorno ad essa. Ciò che rende il calcolo ancora più insidioso è il ruolo della Cina. Pechino non è un osservatore passivo. Circa l’84% del petrolio e del gas naturale liquefatto (GNL) che transita dallo Stretto è diretto verso i mercati asiatici; la sola Cina dipende da quel passaggio per circa un quarto del suo fabbisogno energetico totale. Il cacciatorpediniere cinese che pattuglia accanto alle forze iraniane non è un atto di solidarietà rivoluzionaria. È un atto di interesse nazionale — una mossa per proteggere linee di approvvigionamento che Pechino non può permettersi di perdere, aumentando al contempo i costi diplomatici e militari per Washington di qualsiasi azione militare.Insieme, Iran, Russia e Cina hanno costruito ciò che alcuni analisti hanno iniziato a chiamare un “Triangolo di Ferro” — non un’alleanza formale, ma una convergenza di interessi progettata per rimodellare i termini su cui il potere americano opera nella regione.

L’obiettivo non è un confronto militare decisivo. È qualcosa di più paziente e più pericoloso: costringere Washington a negoziare non esattamente da una posizione di debolezza, ma sotto la silenziosa e crescente pressione della necessità economica. Gli echi storici non sono né sottili né accidentali. Nel 1956, Gran Bretagna e Francia scoprirono a Suez che capacità militare e leva geopolitica non sono la stessa cosa — che un esercito può vincere ogni scontro e perdere comunque la guerra che conta. Nel 1973, l’OPEC dimostrò che un barile di petrolio poteva ottenere ciò che nessuna divisione corazzata poteva, portando le economie occidentali in ginocchio senza un solo colpo sparato oltre un confine riconosciuto. L’Iran attinge a entrambe le lezioni, scommettendo che lo spettro di inflazione, disruption energetica e instabilità dei mercati concentrerà le menti americane più efficacemente di qualsiasi missile balistico.

Gli Stati Uniti non sono privi di opzioni. Le forze americane mantengono la capacità di distruggere asset navali iraniani, neutralizzare sciami di droni, bonificare campi minati e tenere aperto lo Stretto con la forza. Gli alti ufficiali militari lo dicono con cautela, e non hanno torto. Ma la sfida più profonda che l’Iran ha costruito non è militare. È concettuale. «Una flotta navale», come ha detto in privato un ex alto funzionario del Pentagono, «è un’arma offensiva — non una copertura contro la volatilità dei mercati globali». La domanda che si pone a Washington non è se possa colpire l’Iran. È se colpire l’Iran lascerebbe gli Stati Uniti e l’economia mondiale in una situazione peggiore dell’alternativa: un accordo negoziato, per quanto imperfetto e insoddisfacente, che contenga le ambizioni iraniane preservando il flusso di petrolio che tiene funzionanti i mercati globali.

Questa è la trappola che Teheran ha costruito con cura e pazienza. È progettata per funzionare non sconfiggendo il potere americano, ma reindirizzandolo — rendendo l’esercizio di quel potere più costoso della sua moderazione. Se Washington riuscirà a ragionare per uscire dalla trappola, o se, come spesso ha fatto, afferrerà gli strumenti che conosce meglio, potrebbe rivelarsi una delle questioni strategiche decisive di questo decennio. La geografia, alla fine, non negozia. Ma gli uomini che la controllano sì.

FONTE https://www.middleeastmonitor.com/20260225-the-strait-of-hormuz-where-geography-becomes-a-weapon/

