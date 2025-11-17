Di Nogeoingegneria

Il tema dei fondi “dispersi” o non tracciati al Pentagono torna ciclicamente alla ribalta. Non si tratta di “soldi persi”, ma di fondi la cui spesa e allocazione non è dimostrabile attraverso la documentazione contabile richiesta.

Dal 2018, il Dipartimento della Difesa USA (DoD) è legalmente obbligato a sottoporsi a un audit finanziario annuale, un’indagine contabile complessa data la mole del bilancio (tra i più grandi al mondo).Dal 2018 il Dipartimento della Difesa USA (DoD) è obbligato per legge a sottoporsi a un audit annuale completo, e ha fallito tutti e sette gli audit consecutivi.

A novembre 2024, il Dipartimento della Difesa ha ufficialmente fallito per il settimo anno consecutivo l’audit sui suoi conti finanziari, questa volta relativi al Fiscal Year 2024 (FY2024).

Come spiega Reuters, l’audit è composto da 29 sub-audit dei servizi del dipartimento. Tutti devono passare affinché l’audit generale riceva l’approvazione. Per condurre l’audit, ben 1.600 revisori hanno condotto 700 visite in loco per rivedere i processi aziendali del Dipartimento della Difesa e valutare.

Il Dipartimento della Difesa USA gestisce un bilancio mostruoso (824 miliardi per il FY2024, vicino a 900 per il 2025) e oltre 4 trilioni di dollari in asset totali, ma continua a non riuscire a tracciare tutto con precisione.

L’articolo più recente che ho trovato sul tema è del 5 febbraio 2025, pubblicato su Yahoo News (basato su fonti ufficiali come GAO e DOD): “The Pentagon has never fully passed an audit. Here’s context”. Spiega che il DOD è l’unico grande ente federale a non aver mai ottenuto un “clean audit”.

Questo fallimento significa che il Pentagono non è riuscito a fornire una rendicontazione completa e precisa sull’utilizzo degli 824 miliardi di dollari stanziati per quell’anno. Nonostante le difficoltà sistemiche, il DoD sostiene di aver compiuto progressi incrementali, mantenendo l’obiettivo imposto dal Congresso di superare l’audit con un risultato “pulito” entro il 2028.

Proprio in questi giorni, a novembre 2025, è attesa la pubblicazione del nuovo rapporto sull’audit finanziario del Dipartimento della Difesa USA, relativo al Fiscal Year 2025 (FY2025).

Se i trend degli anni precedenti dovessero essere confermati, il Pentagono si troverebbe di fronte all’ottavo fallimento consecutivo nel superare l’esame contabile annuale, come temuto da numerose fonti e analisti. La storia dei “fondi persi” o dei miliardi “non tracciati” è legata a questa successione di fallimenti, che evidenziano le enormi difficoltà strutturali nel tracciare spese e asset di tali dimensioni.

E l’Italia? Silenzio totale. Zero articoli recenti su Repubblica, Corriere o ANSA specifici sull’audit 2024/2025.

FONTI

Che succede ai conti del Pentagono (Startmag): https://www.startmag.it/innovazione/che-succede-ai-conti-del-pentagono/

The Pentagon Money Pit (Counterpunch): https://www.counterpunch.org/2016/08/11/pentagon-money-pit/

Pentagon fails 7th audit in a row, eyes passing grade by 2028 (Breaking Defense): https://breakingdefense.com/2024/11/pentagon-fails-7th-audit-in-a-row-eyes-passing-grade-by-2028/

Se volete essere aggiornati sulle ultime novità, iscrivetevi al CANALE TELEGRAM https://t.me/NogeoingegneriaNews

IMPORTANTE!: Il materiale presente in questo sito (ove non ci siano avvisi particolari) può essere copiato e redistribuito, purché venga citata la fonte. NoGeoingegneria non si assume alcuna responsabilità per gli articoli e il materiale ripubblicato.Questo blog non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità. Non può pertanto considerarsi un prodotto editoriale ai sensi della legge n. 62 del 7.03.2001.