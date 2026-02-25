70° ANNIVERSARIO DELL’EVENTO A LIVELLO TERRESTRE DEL 1956: Non ha un nome accattivante e la maggior parte delle persone non ne ha mai sentito parlare. Eppure lo scienziato spaziale Clive Dyer del Surrey Space Center non riesce a smettere di preoccuparsi per “GLE05”, una violenta tempesta di radiazioni solari del 1956. “Oggi è il 70° anniversario di quell’evento meteorologico spaziale estremo”, afferma Dyer. “Se si verificasse di nuovo oggi, avrebbe un impatto significativo sui viaggi aerei e sulla tecnologia moderna.”

Il 23 febbraio 1956, i sensori di radiazioni in tutto il mondo impazzirono improvvisamente mentre i livelli di radiazioni schizzavano fino a 50 volte i valori normali. Nessuno aveva mai visto nulla di simile. “L’aumento fu così drammatico che alcuni osservatori spensero i loro monitor, credendoli guasti”, dice Dyer.

Le radiazioni provenivano dalla “Regione McMath 3400” – un’enorme macchia solare che si estendeva per 60° in longitudine solare, e che eruttò poco prima dell’arrivo delle particelle. Normalmente, la nostra atmosfera assorbirebbe inoffensivamente le radiazioni, ma non questa volta. Le particelle solari penetrarono fino al suolo.

“La chiamiamo Ground Level Enhancement (GLE)”, spiega Dyer. “Questa fu la più grande dell’era moderna, e ancora oggi nulla le si avvicina.” (Un GLE molto pubblicizzato lo scorso novembre raggiunse solo il 2% dell’evento del 1956.)

Secondo i calcoli di Dyer, la GLE05 avrebbe consegnato fino a 10 millisievert di radiazioni ai passeggeri su voli transatlantici ad alta quota – paragonabili a molteplici tomografie computerizzate al torace in poche ore. L’effetto sui satelliti avrebbe potuto essere significativo, se non per un dettaglio: non esistevano satelliti. Lo Sputnik sarebbe stato lanciato solo l’anno successivo.

Come sono cambiate le cose. Nel 2026, la Terra è circondata da uno sciame di oltre 10.000 satelliti attivi con elettronica così sensibile che anche una singola particella di “radiazione dura” può riavviare i computer di bordo o bruciare le locazioni di memoria.

“Tali eventi di particelle energetiche sono quasi impossibili da schermare”, dice Dyer. “Dobbiamo essere preparati – non se, ma quando accadrà di nuovo.”

FONTE https://spaceweather.com/archive.php?view=1&day=23&month=02&year=2026

Nel 1967, una tempesta solare ha quasi causato la Terza Guerra Mondiale.

Il mondo era nel pieno della Guerra Fredda tra Stati Uniti e Unione Sovietica, e proprio allora i sensori radar pensati per rilevare gli attacchi missilistici contro gli Stati Uniti sono stati disturbati da una grossa tempesta elettromagnetica che si è consumata sul Sole.

Questo video del canale YouTube SciShow Space spiega come un potenziale equivoco attorno a quel segnale avrebbe potuto portare alla guerra, e come infine la crisi è stata evitata.

