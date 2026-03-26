Nel corso delle mie ricerche mi sono resa conto che sia i militari che la ricerca scientifica si occupano da decenni delle scie degli aerei, e questo per motivi diversi. Il fatto che, di fronte alle domande, le si liquidasse semplicemente come un fenomeno normale e innocuo ha suscitato fin dall’inizio sospetti forti e lasciato immaginare che ci fosse qualcosa da nascondere. Ma cosa?

Perché non è mai stata avviata una discussione aperta, visto che le scie lasciate in quota svolgono un ruolo importante in settori quali il tempo, il clima e l’inquinamento ambientale?

Cosa ci dicono quindi queste informazioni ufficiali?

Studio sulle scie di condensazione che riscaldano il pianeta “un ostacolo” per l’industria aeronautica



di Sam Ezra Fraser-Baxter 07 Agosto 2024

Gli aerei commerciali moderni che volano ad altitudini elevate creano scie di condensazione più longeve e che riscaldano il pianeta rispetto agli aerei più vecchi, secondo un nuovo studio.

Questo risultato significa che, sebbene i moderni aerei emettano meno carbonio rispetto a quelli più vecchi, potrebbero contribuire di più al cambiamento climatico attraverso le scie di condensazione.

Condotto da scienziati dell’Imperial College London, lo studio evidenzia le immense sfide che l’industria aeronautica deve affrontare per ridurre il suo impatto sul clima. Il nuovo studio ha anche rilevato che i jet privati producono più scie di quanto si pensasse in precedenza, potenzialmente con impatti sproporzionati sul riscaldamento climatico.

La maggior parte delle persone non apprezza che le scie di condensazione e le emissioni di carbonio dal carburante per jet causino un doppio effetto di riscaldamento sul clima. Dr Edward Gryspeerdt…

Le scie di condensazione, o contrails, sono sottili strisce di nuvole create dai fumi di scarico degli aerei che contribuiscono al riscaldamento globale intrappolando il calore nell’atmosfera.

Sebbene l’effetto di riscaldamento esatto delle scie sia incerto, gli scienziati ritengono che sia maggiore rispetto al riscaldamento causato dalle emissioni di carbonio dal carburante per jet.

Pubblicato oggi su Environmental Research Letters, lo studio ha utilizzato l’apprendimento automatico per analizzare dati satellitari su oltre 64.000 scie di condensazione da un’ampia gamma di aerei in volo sull’Oceano Atlantico Settentrionale.

Gli aerei moderni che volano sopra i 38.000 piedi (circa 12 km), come gli Airbus A350 e i Boeing 787, creano più scie rispetto agli aerei commerciali per passeggeri più vecchi, ha rilevato lo studio.

Per ridurre il consumo di carburante per jet, gli aerei moderni sono progettati per volare ad altitudini più elevate dove l’aria è più rarefatta e con minore resistenza aerodinamica, rispetto agli aerei commerciali più vecchi, che di solito volano a quote leggermente inferiori (circa 35.000 piedi/11 km).

Questo significa che questi aerei che volano più in alto producono meno emissioni di carbonio per passeggero. Tuttavia, significa anche che creano scie che impiegano più tempo a dissiparsi – producendo un effetto di riscaldamento più prolungato e un compromesso complicato per l’industria aeronautica.

Doppio effetto di riscaldamento

Dr Edward Gryspeerdt, autore principale dello studio e Royal Society University Research Fellow presso il Grantham Institute – Climate Change and the Environment, ha dichiarato: “È di conoscenza comune che volare non fa bene al clima. Tuttavia, la maggior parte delle persone non apprezza che le scie di condensazione e le emissioni di carbonio dal carburante per jet causino un doppio effetto di riscaldamento sul clima.

“Questo studio rappresenta un ostacolo per l’industria aeronautica. Gli aerei più nuovi stanno volando sempre più in alto nell’atmosfera per aumentare l’efficienza del carburante e ridurre le emissioni di carbonio.

“La conseguenza non intenzionale di ciò è che questi aerei in volo sull’Atlantico Settentrionale stanno ora creando più scie longeve, intrappolando calore aggiuntivo nell’atmosfera e aumentando l’impatto climatico dell’aviazione.

“Questo non significa che gli aerei più efficienti siano una cosa negativa – tutt’altro, poiché hanno minori emissioni di carbonio per miglio-passeggero. Tuttavia, il nostro risultato riflette le sfide che l’industria aeronautica deve affrontare per ridurre il suo impatto climatico.”

Lo studio ha confermato un semplice passo che può essere intrapreso per accorciare la durata delle scie: ridurre la quantità di fuliggine emessa dai motori degli aerei, prodotta quando il carburante brucia in modo inefficiente.

I motori degli aerei moderni sono progettati per essere più puliti e tipicamente emettono meno particelle di fuliggine, il che riduce la durata delle scie.

Sebbene altri studi basati su modelli abbiano previsto questo fenomeno, lo studio pubblicato oggi è il primo a confermarlo utilizzando osservazioni del mondo reale.

Co-autore Dr Marc Stettler, Reader in Transport and the Environment presso il Department of Civil and Environmental Engineering, Imperial College London, ha detto: “Da altri studi, sappiamo che il numero di particelle di fuliggine nei gas di scarico degli aerei gioca un ruolo chiave nelle proprietà delle nuove scie formate. Sospettavamo che ciò influenzasse anche la durata delle scie.

“Il nostro studio fornisce la prima evidenza che emettere meno particelle di fuliggine risulta in scie che cadono dal cielo più velocemente rispetto a quelle formate su un numero maggiore di particelle di fuliggine da motori più vecchi e più sporchi.”

I jet privati i peggiori colpevoli delle scie

Ancora più in alto nel cielo, i ricercatori hanno rilevato che i jet privati creano scie più spesso di quanto si pensasse in precedenza – aggiungendo preoccupazioni sull’uso eccessivo di questi aerei da parte dei super-ricchi.

Nonostante siano più piccoli e usino meno carburante, i jet privati creano scie simili a quelle degli aerei commerciali molto più grandi, ha rilevato l’analisi, sorprendendo i ricercatori.

I jet privati volano più in alto di altri aerei, oltre i 40.000 piedi sopra la terraferma dove c’è meno traffico aereo. Tuttavia, come gli aerei commerciali moderni che creano più scie rispetto agli aerei commerciali più vecchi che volano più in basso, le altitudini elevate dei jet privati significano che creano scie sproporzionate.

Dr Gryspeerdt ha detto: “Nonostante le loro dimensioni ridotte, i jet privati creano scie con la stessa frequenza degli aerei molto più grandi. Sappiamo già che questi aerei producono un’enorme quantità di emissioni di carbonio per passeggero affinché i super-ricchi possano volare in comodità.

“Il nostro risultato aggiunge preoccupazioni sull’impatto climatico causato dai jet privati mentre i paesi poveri continuano a essere colpiti da eventi meteorologici estremi.”

‘Operational differences lead to longer lifetimes of satellite detectable contrails from more fuel efficient aircraft’ di Edward Gryspeerdt, Marc E J Stettler, Roger Teoh, Ulrike Burkhardt, Toni Delovski, Oliver G A Driver e David Painemal sarà pubblicato su su Environmental Research Letters:

https://www.imperial.ac.uk/news/255315/study-planet-warming-contrails-spanner-works-aviation/

NOTA: Lo studio dell’Imperial College London del 2024 contraddice le affermazioni di Dane Wigington fondatore di Geoengineering Watch com , che nega la possibilità di scie persistenti da motori a reazione moderni. Il tema era trattato qui https://www.nogeoingegneria.com/tecnologie/areosol/i-motori-moderni-ad-alto-bypass-possono-formare-scie-persistenti/

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