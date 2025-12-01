Come sempre, Jim Lee ha raccolto con cura dati e materiali. È evidente che nello spazio sono in programma “grandi cose”. Anche Elon Musk si è poizionato in questa direzione. Il fatto che Lee ponga l’accento sulla Germania nazista è rilevante, perché in quei giorni la scienza faceva passi da gigante in Germania. Ma alla fine della seconda guerra mondiale tutti i luminari furono portati negli Stati Uniti. Anche Herman Obert, citato qui, fu uno dei protagonisti dell‘operazione Paperclip, così come Wernher von Braun.



Se volete essere aggiornati sulle ultime novità, iscrivetevi al CANALE TELEGRAM https://t.me/NogeoingegneriaNews

Dal cannone solare nazista alle scoperte HAARP della BAE Systems per focalizzare la luce solare!

Nel 1929, Hermann Oberth, fisico e ingegnere tedesco-ungherese, propose di costruire specchi giganti su una stazione spaziale per concentrare la radiazione solare sulla superficie terrestre, rendendo abitabile l’estremo Nord e liberando rotte marittime verso i porti siberiani. Questo avvenne nel periodo 1887-1963, quando molti scienziati stavano valutando l’idea di fondere intenzionalmente l’Artico per estrarre petrolio e gas, tra le altre ragioni.

Fonte: Storia delle modifiche meteorologiche

Il cannone solare

In un centro di ricerca a Hillersleben, un gruppo di loro [scienziati tedeschi] stava solennemente progettando una “stazione spaziale” a 8.200 chilometri di altezza, dalla quale un “cannone solare” avrebbe avuto l’intera Terra in sua balia. Partendo dal presupposto che a quell’altezza una struttura galleggiante sarebbe stata al di là dell’attrazione gravitazionale terrestre, proposero di costruire una piattaforma per lanciare razzi nello spazio interstellare e per sfruttare il calore del sole. Utilizzando un enorme riflettore, simile a uno specchio ustorio, calcolarono che si sarebbe potuto concentrare su un’area prescelta abbastanza calore da far bollire un oceano o da bruciare una città in un lampo. Il loro cannone solare avrebbe potuto anche essere utilizzato, sottolinearono, per produrre vapore ed energia elettrica presso stazioni di ricezione globali.

I fisici tedeschi avevano già calcolato le dimensioni necessarie (8,5 km²) e la composizione (sodio metallico) del cannone solare. Presumibilmente avevano anche idee su come la stazione spaziale potesse essere tenuta sotto controllo (avrebbe dovuto ruotare con la Terra come un satellite) e rifornita di aria per i suoi abitanti. Imperturbabili dallo scettico controinterrogatorio degli ufficiali alleati, i tedeschi annunciarono freddamente di essere certi che la cosa potesse essere realizzata entro 50 o 100 anni.

Fonte: Scienza: Sun Gun. Time Magazine

Lo specchio ionosferico artificiale – 1990

La presente invenzione riguarda la generazione di uno specchio ionosferico artificiale (AIM), ovvero uno strato di plasma nell’atmosfera. L’AIM viene utilizzato, come la ionosfera, per riflettere l’energia RF su grandi distanze. Un AIM inclinabile viene creato da un’antenna riscaldante controllata in fase e frequenza. Lo sfasamento dell’antenna riscaldante scansiona un fascio per dipingere uno strato di plasma. La frequenza viene modificata per rifocalizzare ad altitudini sempre più elevate e inclinare lo strato di plasma.

Fonte: Specchio ionosferico artificiale composto da uno strato di plasma inclinabile – BAE Systems Information and Electronic Systems Integration Inc – Brevetto USA 5041834A, brevetti Google

La lente atmosferica sviluppata al laser da BAE Systems è una tecnologia HAARP ribattezzata – ClimateViewer News 2017

IMPORTANTE!: Il materiale presente in questo sito (ove non ci siano avvisi particolari) può essere copiato e redistribuito, purché venga citata la fonte. NoGeoingegneria non si assume alcuna responsabilità per gli articoli e il materiale ripubblicato.Questo blog non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità. Non può pertanto considerarsi un prodotto editoriale ai sensi della legge n. 62 del 7.03.2001.