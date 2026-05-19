È una notizia freschissima e di portata enorme, proprio a causa dei dettagli inediti che contiene. Le informazioni operative sulla startup Stardust Solutions (e sul suo braccio di ricerca Stardust Labs) sono state rese pubbliche il 14 maggio 2026.

Fino alla settimana scorsa, la composizione chimica delle particelle di Stardust era un segreto aziendale blindatissimo. La startup – che ha raccolto circa 75 milioni di dollari da investitori della Silicon Valley ed europei – costringeva gli scienziati a firmare rigidi accordi di non divulgazione (NDA) anche solo per analizzare i modelli. Questa è in assoluto la prima volta che l’azienda “alza il velo”.

Il documento rappresenta un punto di svolta perché non è un testo di ricerca astratto, ma un manuale operativo industriale con tanto di costi (circa 5 dollari al chilo), rotte aeree e specifiche sulle infrastrutture necessarie alla produzione chimica. In pratica, siamo di fronte al documento che segna l’inizio ufficiale dell’era della geoingegneria solare privata e commerciale.

La rivelazione della “ricetta” di Stardust è partita da un’inchiesta esclusiva del New York Times, ed è stata subito dopo ripresa dalle agenzie internazionali e da testate come il Times of Israel

Stardust pubblica il progetto chimico completo per le 10 milioni di tonnellate di aerosol di silice ingegnerizzata che prevede di spruzzare nella stratosfera ogni anno per bloccare il sole

La startup israeliana di geoingegneria rende pubblica per la prima volta la ricetta chimica completa.

Jon Fleetwood

17 maggio 2026

La startup di geoingegneria con sede in Israele, Stardust Solutions, ha pubblicato quello che di fatto è un progetto industriale completo per la produzione e la potenziale dispersione nella stratosfera di un massimo di 10 milioni di tonnellate metriche all’anno di particelle atmosferiche ingegnerizzate, finalizzate alla riduzione della luce solare su scala globale.

Stardust è stata fondata nel 2023 ed è registrata negli Stati Uniti.

Questa mossa solleva forti preoccupazioni in merito al consenso informato, all’esposizione ambientale involontaria, alla salute pubblica e alla sperimentazione atmosferica su larga scala sulle popolazioni umane.

Lo studio di fattibilità appena pubblicato da Stardust Labs descrive un percorso di espansione industriale proposto in grado di scalare la produzione dagli attuali livelli di laboratorio e di chimica specializzata a una distribuzione su “scala climatica”, destinata a quella che gli autori descrivono come “modifica dell’1% del flusso solare”, vale a dire la riduzione deliberata della luce solare in arrivo sulla Terra.

A pieno regime, la proposta comporterebbe la produzione di quantità misurate non in chilogrammi da laboratorio o tonnellate da ricerca, ma in decine di miliardi di libbre di materiale atmosferico ingegnerizzato all’anno.

Lo studio, intitolato Feasibility Study for Industrial Scale Submicronic Engineered Amorphous Silica Particle (SEASP) Manufacturing for Stratospheric Aerosol Injection (SAI) (Studio di fattibilità per la produzione su scala industriale di particelle submicroniche di silice amorfa ingegnerizzata per l’iniezione di aerosol stratosferico), è stato pubblicato il 14 maggio 2026. è stato pubblicato il 14 maggio 2026.

A differenza delle precedenti discussioni teoretihe sulla geoingegneria, il documento si presenta come una vera e propria tabella di marcia per l’industrializzazione operativa. Dettaglia le dimensioni dei reattori, le catene di approvvigionamento chimico, i poli di produzione, le considerazioni sulla distribuzione tramite aeromobili, l’ingegnerizzazione della persistenza atmosferica, i sistemi di monitoraggio, i tempi di scalabilità e gli obiettivi di costo di produzione per chilogrammo di quella che di fatto si configura come una rete planetaria di produzione di aerosol.

Secondo il documento:

“Viene fornita una prospettiva per un’ulteriore espansione verso una capacità produttiva su scala climatica di 10 Mt/anno, necessaria per una modifica di circa l’1% del flusso solare.”

Le particelle ingegnerizzate sono composte principalmente da silice amorfa prodotta attraverso una catena di produzione chimica che coinvolge l’ortosilicato di tetraetile (TEOS), chimica industriale legata al cloro, ammoniaca, etanolo, tetracloruro di silicio e composti per il trattamento superficiale idrofobico progettati per una dispersione atmosferica prolungata.

Stardust Industrialization (29)

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Il documento chiarisce che le particelle proposte sono specificamente ingegnerizzate per la dispersione atmosferica e una sospensione prolungata nell’aria. I ricercatori affermano che le particelle sono progettate per:

“Dispersione aerea”

“Permanenza stratosferica su scala approssimativamente annuale”

“Efficiente diffusione delle onde corte”

“Requisiti del sistema di monitoraggio”

In altre parole, le particelle sono intenzionalmente ingegnerizzate per rimanere sospese nell’atmosfera per periodi prolungati, alterando al contempo la quantità di radiazione solare che raggiunge la Terra.

Per i critici, la proposta solleva immediate preoccupazioni sulla libertà sanitaria che riguardano:

Il consenso informato

L’esposizione ambientale involontaria

I rischi da inalazione a lungo termine

Gli impatti sugli ecosistemi

L’etica della diffusione di particelle ingegnerizzate nell’atmosfera su scala planetaria senza un consenso individualizzato o meccanismi significativi di rinuncia (opt-out).

Tali preoccupazioni sono amplificate dal fatto che il documento sembra concentrarsi prevalentemente sulla fattibilità industriale, sulla logistica di scalabilità, sulla capacità di distribuzione e sull’ingegneria atmosferica, piuttosto che su studi di esposizione cronica a lungo termine che coinvolgano gli esseri umani o gli ecosistemi.

Più di 590 scienziati del clima e studiosi di governance sostengono ora una moratoria mondiale su tali esperimenti che coinvolgono il sole e hanno chiesto un “Accordo internazionale di non utilizzo della geoingegneria solare” (International Non-Use Agreement on Solar Geoengineering).

Il documento tratta la modifica atmosferica planetaria come un problema di scala industriale

Uno degli aspetti più sorprendenti del documento è che tratta la modifica atmosferica globale come un problema di scala industriale risolvibile che coinvolge:

Hub di produzione regionali

Sistemi di distribuzione tramite aeromobili

Infrastrutture per il cloro

Sistemi di monitoraggio atmosferico

Catene di approvvigionamento chimico

Tempistiche di implementazione su scala climatica misurate in anni anziché in decenni.

Gli autori affermano esplicitamente:

“Le decisioni relative all’opportunità di implementare la SAI spettano ai governi e alla comunità internazionale; questo documento fornisce un elemento di cui avranno bisogno.”

Il documento afferma inoltre:

“Non è stata identificata alcuna barriera fondamentale a livello di tecnologia di processo per scalare la produzione di SEASP a tassi di produzione annui rilevanti per il clima e, in ultima analisi, su scala climatica.”

Secondo lo studio, la tabella di marcia proposta per il roll-out include:

Circa 5 anni per raggiungere le 250.000 tonnellate metriche all’anno

Circa 7 anni per raggiungere 1 milione di tonnellate metriche all’anno

Seguiti da un’espansione verso le 10 milioni di tonnellate metriche all’anno.

Lo studio stima inoltre che le particelle potrebbero alla fine essere prodotte a un costo di circa $5–5,7 per chilogrammo su scala industriale.

Dettagliata pubblicamente l’intera catena di produzione chimica

Il documento spiega che le particelle sono composte principalmente da silice amorfa ingegnerizzata ($SiO_2$), prodotta attraverso un processo sol-gel di Stöber basato su TEOS.

Lo studio illustra pubblicamente i dettagli della catena di produzione che coinvolge:

Ortosilicato di tetraetile (TEOS)

Etanolo

Ammoniaca / idrossido di ammonio

Trimetilmetossisilano (TMMS)

Tetracloruro di silicio

Quarzo

Carbonio

Ferro

Cloro gassoso

Trietillammina

Le particelle finali sono descritte come microsfere di silice amorfa ingegnerizzata di circa 250–500 nanometri di diametro, con rivestimenti superficiali idrofobici progettati per migliorare la persistenza atmosferica e la disperdibilità.

Il documento discute apertamente l’integrazione con:

Sistemi cloro-soda ( chlor-alkali )

Gestione del ciclo del cloro

Riciclo del cloruro di idrogeno

Infrastrutture per sostanze chimiche industriali pericolose

Gli autori affermano:

“La gestione del cloro a questa scala è una capacità industriale consolidata, ma richiede un’attenta selezione del sito, ingegneria della sicurezza, permessi ambientali e integrazione con l’infrastruttura cloro-soda.”

È probabile che i critici facciano notare come il cloro gassoso, il cloruro di idrogeno e il tetracloruro di silicio siano sostanze chimiche industriali pericolose con noti rischi respiratori e ambientali, mentre il documento stesso si concentra in modo schiacciante sulla scalabilità e sulla logistica di distribuzione piuttosto che sul consenso a livello di popolazione o sull’etica dell’esposizione a lungo termine.

Ingegnerizzato per la persistenza, il monitoraggio e il tracciamento atmosferico

Il documento afferma che le particelle sono ingegnerizzate con:

Distribuzioni granulometriche ristrette

Rivestimenti idrofobici

Morfologia quasi sferica

Chimica superficiale sintonizzabile (tunable)

I ricercatori discutono anche dei futuri sistemi di tracciabilità atmosferica:

“La via di sintesi bottom-up fornisce anche una piattaforma per implementare futuri approcci di tracciabilità, attraverso marcatori elementari o isotopici, richiesti per i sistemi di monitoraggio e conformità.”

Ciò significa che le particelle potrebbero potenzialmente includere marcatori identificativi progettati per il tracciamento atmosferico e il monitoraggio normativo.

Il documento afferma inoltre che le particelle sono intenzionalmente ingegnerizzate per:

“Permanenza stratosferica su scala approssimativamente annuale”

Compatibilità con i “requisiti del sistema di monitoraggio”

Per i critici, ciò solleva ulteriori preoccupazioni sull’accumulo ambientale a lungo termine e sulla possibilità che le popolazioni siano sottoposte all’esposizione a materiali atmosferici ingegnerizzati senza un consenso informato individualizzato.

Le questioni relative all’esposizione umana a lungo termine rimangono irrisolte

Sebbene il documento faccia ripetutamente riferimento ai “requisiti di sicurezza per la salute umana”, le sezioni dello studio fornite non sembrano includere:

Studi di tossicologia da inalazione a lungo termine

Studi di esposizione cronica

Studi ecologici multigenerazionali

Analisi di deposizione ambientale su larga scala riguardanti le particelle ingegnerizzate stesse.

Al contrario, il documento si concentra prevalentemente su:

Scalabilità della produzione

Ingegneria industriale

Fattibilità della distribuzione

Infrastrutture

Catene di approvvigionamento

Operazioni atmosferiche

Ottimizzazione dei costi di produzione

Questo contrasto rischia di intensificare le critiche da parte degli oppositori, i quali sostengono che la tecnologia venga normalizzata e industrializzata prima che le questioni irrisolte relative all’ambiente e alla salute umana siano state pienamente affrontate.

In conclusione

Il documento di Stardust Labs appena pubblicato presenta una tabella di marcia industriale dettagliata per la produzione e il potenziale dispiegamento di decine di miliardi di libbre di particelle atmosferiche ingegnerizzate, destinate ad alterare la quantità di luce solare che raggiunge la Terra.

Al contempo, solleva importanti questioni irrisolte sul consenso informato, l’esposizione ambientale involontaria, la salute pubblica e la possibilità che le popolazioni possano, in ultima analisi, essere sottoposte a sperimentazioni atmosferiche su larga scala senza una significativa approvazione pubblica.

Traduzione Gemini

FONTE https://substack.com/home/post/p-198126749

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