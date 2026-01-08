Anche a distanza di tempo dall’11ª Conferenza scientifica dell’OMM sul tema della manipolazione meteorologica, tenutasi a Pune dal 3 al 7 novembre 2025, non vi sono articoli sui media che ne forniscano informazioni. La conferenza è stata riportata soltanto sui canali ufficiali dell’OMM e dell’Indian Institute of Tropical Meteorology (IITM), compresi i comunicati stampa sull’apertura presieduta dal presidente dell’OMM sugli argomenti discussi. Argomenti complessi come la governance etica, l’IA nella semina delle nuvole e le responsabilità transnazionali rimangono limitati alle riviste specializzate, proprio come in casi precedenti, ad esempio nella conferenza del 2008.

Perché questo tipo di incontri pubblici non meritano di essere riportati dai media?

Dare forma al futuro della modifica del tempo: Scienza, responsabilità e cooperazione globale

Riesaminare come procedere con la modifica del tempo

La modifica del tempo sta riemergendo come tema di rilevanza globale in un contesto di scarsità idrica intensificantesi, estremi climatici in aumento e rapido avanzamento tecnologico. Miglioramenti nelle osservazioni delle nubi, nei sistemi di aeromobili senza pilota, nell’intelligenza artificiale (IA) e nella modellistica ad alta risoluzione stanno ampliando ciò che è tecnicamente possibile, sollevando al contempo interrogativi su responsabilità, governance e fiducia pubblica. In questo scenario, la comunità internazionale sta riesaminando come perseguire la modifica del tempo in modo trasparente, scientifico e nell’interesse pubblico.

Queste questioni hanno incorniciato l’11ª Conferenza Scientifica WMO sulla Modifica del Tempo, tenutasi dal 3 al 7 novembre presso l’Indian Institute of Tropical Meteorology (IITM) a Pune, co-organizzata con il Expert Team on Weather Modification nell’ambito del World Weather Research Programme (WWRP) della WMO. Radunando oltre 220 scienziati, praticanti e decisori politici, la conferenza di cinque giorni ha fornito un forum per condividere i recenti progressi e riflettere su come ricerca, operazioni e governance stiano evolvendo insieme.

In oltre 16 sessioni, le discussioni hanno evidenziato un evidente spostamento nel settore: dal valutare se la modifica del tempo funzioni a come integrarla nei sistemi di supporto decisionale operativi. Le presentazioni hanno esplorato l’uso dell’intelligenza artificiale, degli strumenti di nowcasting e dei veicoli aerei senza pilota per supportare decisioni in tempo reale sull’ensematura delle nubi, ottimizzare le strategie di targeting e migliorare la consapevolezza situazionale per i servizi meteorologici. Piuttosto che trattare l’IA come uno strumento di post-elaborazione, diverse sessioni ne hanno esaminato il ruolo nel guidare scelte operative e, in alcuni casi, nell’abilitare attività di modifica del tempo semi-autonome.

Governance, trasparenza e coinvolgimento degli stakeholder sono emersi come temi trasversali durante l’intera conferenza. Un panel dedicato alle implicazioni etiche, legali e sociali ha esplorato le sfide nella comunicazione pubblica, le diverse percezioni culturali della natura e la necessità di un dialogo inclusivo tra scienziati, decisori politici e comunità colpite. Queste discussioni hanno trovato forte risonanza con il WMO Statement on Weather Modification aggiornato, approvato dal 79° Consiglio Esecutivo a giugno 2025, che enfatizza trasparenza, cooperazione internazionale e pratiche responsabili.

Lo sviluppo delle capacità e la continuità dell’expertise sono stati centrali nel design della conferenza. Gli scienziati alle prime armi hanno rappresentato un terzo dei partecipanti e sono stati attivamente coinvolti come presentatori, rapporteur e contributori ai riassunti di sessioni e poster. Questo impegno strutturato ha riflettuto un sforzo deliberato per rafforzare le capacità globali e garantire le basi scientifiche a lungo termine della ricerca sulla modifica del tempo.

La conferenza ha rafforzato il ruolo della WMO come piattaforma neutrale per lo scambio scientifico, la definizione di standard e il dialogo. Ha evidenziato la necessità di allineare l’innovazione con la responsabilità, assicurando che i progressi nella scienza della modifica del tempo siano accompagnati da solidi quadri di governance e cooperazione internazionale a beneficio della società e dell’ambiente.

FONTE https://wmo.int/media/magazine-article/shaping-future-of-weather-modification-science-responsibility-and-global-cooperation

