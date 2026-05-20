Di Maria Heibel – Nogeoingegneria.com

Il mio libro, pubblicato di recente, tratta anche questo aspetto della manipolazione meteorologica tramite energia elettrica e frequenze (capitolo 10). Offre una panoramica degli sviluppi tecnologici, facilitando così l’approfondimento dei fatti, attività che continuo a svolgere qui sul blog. Scrivere il libro ha rafforzato in me una valida direzione di lavoro: ricercare i fatti, ricostruire un quadro indagando su ciò che sta realmente accadendo.

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Quando si parla di manipolazione meteorologica, ci si riferisce principalmente all’inseminazione delle nuvole, ma altre tecniche sono in fase di sviluppo da tempo. Ne ho parlato nell’articolo precedente  Pioggia elettrica in vendita“.

Vorrei approfondire un punto che avevo linkato brevemente, ovvero i test in Oman.

A differenza di altri Paesi del Golfo che utilizzano aerei e “salt flares” (es. ioduro d’argento), l’Oman impiega un sistema basato su emettitori di ioni che rilasciano particelle caricate negativamente, trasportate poi dalle correnti ascensionali verso le nuvole.

Il governo dell’Oman ha finanziato una serie di estese sperimentazioni a lungo termine utilizzando la tecnologia ATLANT™ dell’azienda australiana.

I test del passato sono ben documentati ( vedi in seguito).

L’Oman applica ancora attivamente metodi per stimolare le precipitazioni. Il Ministero dell’Agricoltura, delle Risorse Itiche e dell’Acqua utilizza una rete basata su tecnologia a ionizzazione per aumentare la piovosità e ricaricare le riserve sotterranee.  Il network nazionale è arrivato a 14 stazioni operative. L’ultima stazione è stata inaugurata nella provincia di Khasab (Governatorato di Musandam), con un raggio d’azione che copre circa 70 km.

Increased runoff and dam levels recorded at Hajar ranges, Oman.

Le altre stazioni sono distribuite prevalentemente sulle catene montuose di Hajar (orientale e occidentale) e sui monti del Dhofar.  

ATLANT™, una tecnologia australiana per la pioggia, è un  sistema utilizza una rete di fili a terra, alimentata da generatori ad alta tensione, per rilasciare flussi continui di ioni negativi. Questi ioni si legano alle particelle sospese nell’aria e vengono trasportati verso le nuvole dai venti naturali e dalla convezione. L’obiettivo è quello di caricare i nuclei di condensazione delle nuvole, accelerando le collisioni delle goccioline e le precipitazioni. La tecnologia viene spesso impiegata per lunghi periodi per incrementare le precipitazioni stagionali o integrare il manto nevoso montano.

Secondo i dati del Ministero e gli studi universitari, questa pratica ha dimostrato un incremento delle precipitazioni stimato tra il 15%\e il 18\%.

L’Oman monitora le condizioni tramite radar e valuta l’espansione del progetto con l’eventuale impiego di droni per raggiungere le aree più impervie. Puoi approfondire gli aggiornamenti sulle risorse idriche sul portale ufficiale del Oman Observer. VEDI   QUI QUI 

Sebbene il consenso scientifico sull’efficacia complessiva dell’ionizzazione sia terrestre che aerea rimanga limitato e oggetto di acceso dibattito rispetto alla tradizionale inseminazione chimica delle nuvole, entrambi rappresentano metodi alternativi di modificazione meteorologica volti ad aumentare le precipitazioni.

Puoi approfondire i dettagli operativi e i risultati delle sperimentazioni sul sito ufficiale di Australian Rain Technology.

I dati che seguono includono anche applicazioni della tecnologia australiana al di fuori dell’Oman. Tra il 2007 e il 2010, l’azienda aveva condotto una serie di trial (inclusi importanti progetti nei Monti Lofty in South Australia e nel Queensland), misurando l’efficacia dell’aumento delle precipitazioni. Dal 2013 al 2016, i progetti internazionali — come quelli condotti nella catena montuosa dell’Hajar in Oman — hanno dimostrato aumenti di pioggia superiori al 15% con una validità statistica molto elevata.

Abbiamo molte informazioni su ATLANT. Le sperimentazioni nel paese mediorientale hanno evidenziato tassi di incremento della pioggia stimati fino al 18%. Puoi consultare i dettagli relativi alle operazioni nella sezione ATLANT Technology Reserve.

Una serie di articoli di riviste, report, analisi e ulteriori informazioni sulla PMA e sulle sperimentazioni della tecnologia Atlant.

Articoli pubblicati

  • Analisi delle applicazioni e dei benefici economici derivanti dall’incremento delle precipitazioni.
    Leggi il rapporto

  • L’articolo “Weighting, Informativeness and Causal Inference, with an Application to Rainfall Enhancement” è stato pubblicato sul Journal of the Royal Statistical Society nel 2022.
    Leggi il rapporto

  • Spingere una pseudo-scienza verso la scienza. Il ruolo della statistica in una sperimentazione per l’incremento delle precipitazioni in Oman – articolo pubblicato sull’International Statistical Review nel 2022.
    Leggi il rapporto

  • Modellazione statistica dell’incremento delle precipitazioni
    Pubblicato nel volume 42 del Journal of Weather Modification
    Leggi il rapporto

  • Utilizzo di aree di controllo definite dinamicamente per valutare l’impatto della tecnologia di ionizzazione delle nuvole
    Pubblicato il volume 44 del Journal of Weather Modification.
    Leggi il rapporto

  • Un bootstrap a blocchi con effetti casuali per dati raggruppati
    Pubblicato nel volume 22 del Journal of Computational and Graphical Statistics.
    Leggi il rapporto

  • Aumento delle precipitazioni sui monti Hajar, Oman
    Poster presentato al 95° congresso annuale della Società Meteorologica Americana.
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  • Misurare l’impatto dei benefici economici derivanti dall’incremento delle precipitazioni nei bacini idrografici a uso multiplo.
    Presentato al Seminario internazionale sull’uso di risorse idriche non convenzionali nella gestione urbana.
    Leggi il rapporto

  • Incertezza e implicazioni economiche della modificazione del clima: integrazione della verifica delle ipotesi nell’analisi costi-benefici. Presentato alla 10ª Conferenza scientifica dell’OMM sulla modificazione del clima.
    Leggi il rapporto

  • Chambers, R., Beare, S., Peak, S. e Al-Kalbani, M (2016). Utilizzo dell’ionizzazione terrestre per aumentare le precipitazioni sui monti Hajar, Oman. Arabian Journal of Geosciences 9:491: DOI 10.1007/s12517-016-2515-6.
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Brevetti

  • Stima degli effetti della modificazione meteorologica
    Brevetto internazionale Wo 2011094802 A1
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Analisi delle applicazioni e dei benefici economici dell’incremento delle precipitazioni

  • Sperimentazioni in Australia della tecnologia di ionizzazione Atlant per l’incremento delle precipitazioni e proposta di sperimentazioni nel bacino del Murray-Darling.
    Documento presentato al Comitato permanente sull’Australia regionale.
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  • Analisi economica dei benefici netti delle sperimentazioni di potenziamento delle precipitazioni estese di Atlant
    Rapporto indipendente di Analytecon Pty Ltd.
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  • Ulteriori informazioni su Australia Rain e sulla tecnologia Atlant
    Include potenziali aree di applicazione, panoramica tecnologica e personale addetto alla valutazione e alla revisione.
    Leggi il rapporto

Rapporti processuali

IN VENDITA: PIOGGE ELETTRICHE

 

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