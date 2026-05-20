Di Maria Heibel – Nogeoingegneria.com

Il mio libro, pubblicato di recente, tratta anche questo aspetto della manipolazione meteorologica tramite energia elettrica e frequenze (capitolo 10). Offre una panoramica degli sviluppi tecnologici, facilitando così l’approfondimento dei fatti, attività che continuo a svolgere qui sul blog. Scrivere il libro ha rafforzato in me una valida direzione di lavoro: ricercare i fatti, ricostruire un quadro indagando su ciò che sta realmente accadendo.

*************

Quando si parla di manipolazione meteorologica, ci si riferisce principalmente all’inseminazione delle nuvole, ma altre tecniche sono in fase di sviluppo da tempo. Ne ho parlato nell’articolo precedente “Pioggia elettrica in vendita“.

Vorrei approfondire un punto che avevo linkato brevemente, ovvero i test in Oman.

A differenza di altri Paesi del Golfo che utilizzano aerei e “salt flares” (es. ioduro d’argento), l’Oman impiega un sistema basato su emettitori di ioni che rilasciano particelle caricate negativamente, trasportate poi dalle correnti ascensionali verso le nuvole.

Il governo dell’Oman ha finanziato una serie di estese sperimentazioni a lungo termine utilizzando la tecnologia ATLANT™ dell’azienda australiana.

I test del passato sono ben documentati ( vedi in seguito).

L’Oman applica ancora attivamente metodi per stimolare le precipitazioni. Il Ministero dell’Agricoltura, delle Risorse Itiche e dell’Acqua utilizza una rete basata su tecnologia a ionizzazione per aumentare la piovosità e ricaricare le riserve sotterranee. Il network nazionale è arrivato a 14 stazioni operative. L’ultima stazione è stata inaugurata nella provincia di Khasab (Governatorato di Musandam), con un raggio d’azione che copre circa 70 km.

Le altre stazioni sono distribuite prevalentemente sulle catene montuose di Hajar (orientale e occidentale) e sui monti del Dhofar.

ATLANT™, una tecnologia australiana per la pioggia, è un sistema utilizza una rete di fili a terra, alimentata da generatori ad alta tensione, per rilasciare flussi continui di ioni negativi. Questi ioni si legano alle particelle sospese nell’aria e vengono trasportati verso le nuvole dai venti naturali e dalla convezione. L’obiettivo è quello di caricare i nuclei di condensazione delle nuvole, accelerando le collisioni delle goccioline e le precipitazioni. La tecnologia viene spesso impiegata per lunghi periodi per incrementare le precipitazioni stagionali o integrare il manto nevoso montano.

Secondo i dati del Ministero e gli studi universitari, questa pratica ha dimostrato un incremento delle precipitazioni stimato tra il 15%\e il 18\%.

L’Oman monitora le condizioni tramite radar e valuta l’espansione del progetto con l’eventuale impiego di droni per raggiungere le aree più impervie. Puoi approfondire gli aggiornamenti sulle risorse idriche sul portale ufficiale del Oman Observer. VEDI QUI E QUI

Sebbene il consenso scientifico sull’efficacia complessiva dell’ionizzazione sia terrestre che aerea rimanga limitato e oggetto di acceso dibattito rispetto alla tradizionale inseminazione chimica delle nuvole, entrambi rappresentano metodi alternativi di modificazione meteorologica volti ad aumentare le precipitazioni.

Puoi approfondire i dettagli operativi e i risultati delle sperimentazioni sul sito ufficiale di Australian Rain Technology.

I dati che seguono includono anche applicazioni della tecnologia australiana al di fuori dell’Oman. Tra il 2007 e il 2010, l’azienda aveva condotto una serie di trial (inclusi importanti progetti nei Monti Lofty in South Australia e nel Queensland), misurando l’efficacia dell’aumento delle precipitazioni. Dal 2013 al 2016, i progetti internazionali — come quelli condotti nella catena montuosa dell’Hajar in Oman — hanno dimostrato aumenti di pioggia superiori al 15% con una validità statistica molto elevata.

Abbiamo molte informazioni su ATLANT. Le sperimentazioni nel paese mediorientale hanno evidenziato tassi di incremento della pioggia stimati fino al 18%. Puoi consultare i dettagli relativi alle operazioni nella sezione ATLANT Technology Reserve.

Una serie di articoli di riviste, report, analisi e ulteriori informazioni sulla PMA e sulle sperimentazioni della tecnologia Atlant.

Articoli pubblicati

Brevetti

Stima degli effetti della modificazione meteorologica

Brevetto internazionale Wo 2011094802 A1

Leggi il rapporto

Analisi delle applicazioni e dei benefici economici dell’incremento delle precipitazioni

Sperimentazioni in Australia della tecnologia di ionizzazione Atlant per l’incremento delle precipitazioni e proposta di sperimentazioni nel bacino del Murray-Darling.

Documento presentato al Comitato permanente sull’Australia regionale.

Leggi il rapporto

Analisi economica dei benefici netti delle sperimentazioni di potenziamento delle precipitazioni estese di Atlant

Rapporto indipendente di Analytecon Pty Ltd.

Leggi il rapporto

Ulteriori informazioni su Australia Rain e sulla tecnologia Atlant

Include potenziali aree di applicazione, panoramica tecnologica e personale addetto alla valutazione e alla revisione.

Leggi il rapporto

Rapporti processuali

IMPORTANTE!: Il materiale presente in questo sito (ove non ci siano avvisi particolari) può essere copiato e redistribuito, purché venga citata la fonte. NoGeoingegneria non si assume alcuna responsabilità per gli articoli e il materiale ripubblicato.Questo blog non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità. Non può pertanto considerarsi un prodotto editoriale ai sensi della legge n. 62 del 7.03.2001.