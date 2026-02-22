Confronto di anomalie SST (Sea Surface Temperature) globlali: marzo 1997 vs marzo 2015

L’articolo che segue fa dall’Università della California Santa Barbara – UCSB) fa un riferimento esplicito al cloud seeding nel contesto della geoingegneria solare, specificamente come marine cloud brightening (MCB).

Il messaggio principale è di grande cautela: interventi locali possono avere conseguenze globali imprevedibili e rapide, non paragonabili a variazioni naturali.

Marine Cloud Brightening (MCB) è un tema ancora poco discusso rispetto ad altre forme di geoingegneria (come l'iniezione di aerosol stratosferici). Bill Gates è uno dei sostenitori finanziari del Marine Cloud Brightening (MCB). Nel 2010 il GUARDIAN aveva rivelato (Bill Gates' cloud-whitening trials 'a dangerous experiment') che un team di scienziati ed ingegneri, finanziato dal miliardario Bill Gates, aveva in programma di sperimentare la controversa tecnologia di "sbiancamento delle nuvole" tramite scie rilasciate da navi. Il "Progetto Silver Lining" prevedeva di modificare la copertura nuvolosa su un'area di 10.000 chilometri quadrati di oceano. Tra i siti adatti alla ricerca, c'erano le coste del Pacifico del Nord e del Sud America (corrispondenti a California, Ecuador, Perù e Cile). Com'è andata a finire? In generale, il finanziamento per MCB è privato e filantropico (tech billionaires, venture capitalists, fondazioni climatiche), è un tema da approfondire.

LA MANIPOLAZIONE CLIMATICA TRAMITE CLOUD SEEDING POTREBBE ALTERARE GLI EVENTI EL NIÑO

Uno sguardo approfondito sulla geoingegneria rivela rischi globali

Scienziati dell’UCSB scoprono che il cloud seeding potrebbe interrompere El Niño, sottolineando la necessità di cautela negli interventi sul climaL’oscillazione meridionale

El Niño determina i principali modelli meteorologici in tutto il mondo. Interromperla potrebbe avere conseguenze intense e di vasta portata.

Harrison Tasoff riassume nel suo articolo:

Gli scienziati del clima dell’Università della California a Santa Barbara (UCSB) hanno analizzato due approcci che prevedono la riduzione della quantità di luce solare che riscalda la superficie terrestre: l’irrorazione delle nubi sull’est del Pacifico e l’introduzione di aerosol nella stratosfera. Modellando gli effetti locali sull’Oceano Pacifico, hanno scoperto che la prima strategia disruptionerebbe completamente uno dei principali cicli climatici del pianeta, l’Oscillazione del Sud del Pacifico (ENSO, nota anche come El Niño Southern Oscillation). Al contrario, la seconda strategia avrebbe un effetto scarsissimo sul sistema. I risultati, pubblicati sulla rivista Earth’s Future, sottolineano l’importanza di considerare l’ampia gamma di conseguenze che qualsiasi soluzione di geoingegneria potrebbe avere.

“Dobbiamo essere cauti nell’implementare proposte di geoingegneria prima di comprendere pienamente cosa accadrà”, ha detto il primo autore Chen Xing, studente di dottorato alla Bren School of Environmental Science & Management dell’UCSB.

Xing e la collega di dottorato alla Bren Cali Pfleger erano curiosi di capire come la geoingegneria potesse impattare gli ecosistemi marini. Ma per comprenderlo, è necessario valutare i loro effetti sui cicli climatici oceanici, tra cui il principale: l’Oscillazione del Sud del Pacifico (ENSO).

L’ENSO è un ciclo climatico di 2-7 anni che sposta la distribuzione delle acque calde nel Pacifico tropicale. Questo ha profonde implicazioni per i pattern meteorologici globali e la circolazione atmosferica. Ad esempio, gli anni di El Niño portano acque calde sulle coste occidentali delle Americhe lungo l’equatore, causando inverni piovosi in California. Al contrario, il Sud e il Sud-Est asiatico sperimentano monsoni più intensi quando l’ovest del Pacifico si riscalda durante gli anni di La Niña.

Le due proposte di geoingegneria valutate dagli autori prevedono entrambe il rilascio di aerosol nell’atmosfera; la differenza sta nel tipo e nell’altitudine. L’irrorazione delle nubi, o marine cloud brightening (MCB), consiste nell’iniettare sale marino entro i 2 km dalla superficie per promuovere una copertura nuvolosa più riflettente sugli oceani. Nel frattempo, l’iniezione di aerosol stratosferici (SAI) blocca la luce solare più in alto, rilasciando solfati nella stratosfera.

I sostenitori della geoingegneria hanno talvolta mirato ai lati orientali dei bacini oceanici (coste occidentali dei continenti) per il marine cloud brightening, a causa del loro forte effetto sulla temperatura globale. Purtroppo, in particolare il sud-est del Pacifico sembra avere una grande influenza sull’ENSO. “L’impiego di MCB nel Pacifico subtropicale orientale riduce drasticamente l’ampiezza dell’ENSO di circa il 61%”, scrivono gli autori.

“È difficile far cambiare l’ENSO così tanto e così rapidamente”, ha detto l’associata professoressa Samantha Stevenson, coautrice dello studio e relatrice di Xing e Pfleger.

Samantha Stevenson studia il cambiamento climatico, la siccità e l’Oscillazione del Sud del Pacifico alla Bren School of Environmental Science & Management. Utilizzando dati da carote di ghiaccio, alberi, coralli e altre fonti, ricostruisce la variabilità paleoclimatica e la confronta con quella attuale…

Leggi di più

Il marine cloud brightening funziona creando nubi con goccioline più numerose ma più piccole. Il risultato è una nuvola più riflettente che mantiene più fresco il superficie sottostante. Tuttavia, queste goccioline più piccole inibiscono la formazione di gocce di pioggia, portando a condizioni più secche con meno precipitazioni locali. Mentre quest’aria fresca si sposta verso il Pacifico centrale, riduce l’evaporazione che guida la convezione atmosferica, prosciugando ulteriormente la regione. Questo raffreddamento e asciugamento del Pacifico orientale rafforza i venti lungo l’equatore. Il risultato sono condizioni più secche, più fresche e più ventose in atmosfera, con maggiore upwelling e temperature superficiali marine più basse. In altre parole, l’ENSO collassa.

Gli autori pensavano che le proposte potessero avere impatti, “ma non ci aspettavamo che due terzi della varianza dell’ENSO scomparisse”, ha detto Xing. Le implicazioni sembrano chiare: “Non fate MCB sull’oceano Pacifico orientale perché potrebbe causare reazioni a catena super potenti dalla scomparsa dell’ENSO”.

Al contrario delle gravi ripercussioni del marine cloud brightening, l’iniezione di aerosol stratosferici non ha avuto praticamente alcun effetto sull’ENSO. Perché questa differenza?

La risposta potrebbe riguardare l’altitudine e la distribuzione spaziale delle particelle nuvolose. L’MCB è più concentrata e vicina alla superficie, mentre l’SAI avviene in alto nell’atmosfera, dove le particelle sono più disperse. Questo significa che l’influenza di raffreddamento dell’SAI è più uniformemente distribuita e meno disruptiva per il Pacifico tropicale.

Tuttavia, ciò non significa necessariamente che tutte le strategie MCB avranno un impatto così dannoso sull’ENSO. Secondo Stevenson, queste simulazioni MCB hanno un tale impatto a causa della natura di questa specifica zona nel Pacifico orientale. “Non stiamo dicendo che tutto l’MCB ucciderà l’ENSO. Stiamo solo dicendo che succede se lo fate in questa specifica regione”, ha detto. Potremmo condurre il marine cloud brightening altrove, ha aggiunto, ma servirebbe un intervento più ampio per ottenere lo stesso raffreddamento globale.

Certo, non fare nulla avrà anch’esso conseguenze. Un cambiamento climatico fuori controllo disruptionerà certamente i principali cicli naturali, ecosistemi e sistemi sociali. Quanto all’ENSO, gli scienziati attualmente non sanno cosa gli accadrà. Ma questo, di per sé, è un motivo di cautela. “Non c’è niente che si confronti alla velocità con cui l’ENSO cambierebbe in questi esperimenti MCB”, ha detto Stevenson. “Non cala naturalmente del 60% in 10 anni, nemmeno con il cambiamento climatico”.

Bloccare la luce solare che raggiunge la Terra ridurrebbe anche l’attività fotosintetica, diminuendo la produttività di colture, foreste e, crucialmente, alghe marine. Le alghe formano la base della catena alimentare oceanica e generano circa il 70% dell’ossigeno atmosferico. Il team prevede di indagare gli effetti che queste proposte potrebbero avere sugli ecosistemi marini.

Questo studio evidenzia l’importanza di comprendere le sfumature e i compromessi nella progettazione e selezione di soluzioni di geoingegneria. “Due interventi possono raggiungere lo stesso obiettivo di riscaldamento a livello globale e avere impatti climatici regionali estremamente diversi”, ha detto Stevenson. “La domanda più importante è: ‘Stiamo pensando a tutte le potenziali conseguenze?’”

FONTE https://news.ucsb.edu/2025/022027/hard-look-geoengineering-reveals-global-risks

DOE-NOAA Marine Cloud Brightening Workshop

