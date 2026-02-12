E così, dopo 70 anni di sperimentazioni in tutto il mondo, si continua a parlare di mancanza di prove e risultati modesti, mentre il mercato della semina delle nuvole (cloud seeding) è in forte espansione. Non ha molto senso, vero? Ad ogni modo, qui viene raccontata un po’ di storia sulla manipolazione meteorologica, iniziata negli anni Cinquanta in Cina (e altrove). L’articolo è uscito oggi. .

BBC “Come la Cina si è fissata sulla semina delle nuvole”

La Cina spera di controllare sempre di più quando e dove piovere

Di Ally Hirschlag

Ally Hirschlag esamina perché il suo ambizioso piano di inseminazione delle nubi è così controverso – e se funziona davvero.

Nel marzo 2025, una flotta di 30 aerei e droni ha sparato proiettili di ioduro d’argento nel cielo della Cina settentrionale. Man mano che i proiettili incontravano l’aria, la polvere giallo pallido al loro interno si disperdeva e presto si trasformava in filamenti grigi, solcando il cielo mentre gli aerei li rilasciavano in schemi a croce. Molto più in basso, oltre 250 generatori a terra sparavano razzi contenenti gli stessi proiettili.

L’obiettivo era portare sollievo alle regioni colpite da siccità nel nord e nord-ovest, note anche come la “cintura dei cereali” del Paese. L’enorme operazione era il progetto “pioggia primaverile” della China Meteorological Administration, programmato per supportare i raccolti all’inizio della stagione di semina.

L’enorme operazione è sembrata un successo evidente, producendo presumibilmente 31 milioni di tonnellate aggiuntive di precipitazioni su 10 regioni suscettibili di siccità.​

La strada verso la pioggia

La Cina tenta di aumentare artificialmente le precipitazioni sin dagli anni ’50 con un metodo ben noto ma ancora controverso: l’inseminazione delle nubi. Questo mira a indurre le nubi a produrre più umidità usando particelle minuscole, spesso ioduro d’argento, che ha una forma e un peso simile a una particella di ghiaccio.​

L’inseminazione delle nubi ha da tempo suscitato preoccupazioni, dai rischi ambientali potenziali agli impatti delle sostanze chimiche utilizzate, che potrebbero danneggiare le persone in aree vicine a causa di cambiamenti nei pattern di pioggia, fino alle tensioni di sicurezza che potrebbero derivarne.​

Negli ultimi anni, la Cina ha intensificato notevolmente i suoi sforzi di inseminazione delle nubi, grazie soprattutto ai progressi nei droni e nei radar. Il Paese ora effettua modifiche meteorologiche su oltre il 50% della sua superficie terrestre, principalmente per aumentare le precipitazioni, anche se tenta anche di prevenirle in alcune aree. Ha persino usato la tecnica per gestire il tempo in giorni specifici, come le Olimpiadi estive di Pechino 2008 e il centenario del Partito Comunista Cinese nel 2021.​

Contesto storico

La modifica del tempo è diventata “un progetto vitale per lo sviluppo scientifico delle nubi atmosferiche e delle risorse idriche, al servizio del Paese e a beneficio del popolo”, ha dichiarato Li Jiming, direttore del China Weather Modification Center, in occasione dell’operazione di pioggia primaverile del 2025. “È una componente cruciale per costruire una nazione meteorologica forte”, ha aggiunto, sottolineando la necessità di spingere la Cina “da grande attore nella modifica artificiale del tempo a leader globale”.​

L’interesse crescente della Cina nel controllare le precipitazioni è evidente: dagli anni ’50 affronta siccità più frequenti e severe, che colpiscono l’agricoltura e l’economia del Paese.​

Gli esperimenti di inseminazione delle nubi in Cina iniziarono nel 1958, quando un aereo avrebbe innescato precipitazioni sulla provincia del Jilin colpita da siccità. Ma l’inseminazione delle nubi era stata scoperta negli USA un decennio prima, e, come molte grandi idee, per caso.​

Negli anni ’40, Vincent Schaefer, ricercatore di General Electric che lavorava per prevenire il formarsi di ghiaccio sugli aerei in volo, sviluppò un frigorifero speciale per dimostrare come si forma il ghiaccio nelle nubi. Un giorno, trovò il frigo spento. Quando vi inserì ghiaccio secco (diossido di carbonio solido ghiacciato), vide cristalli di ghiaccio fluttuare all’interno: aveva prodotto artificialmente precipitazioni.​

Come funziona

In Cina e nel mondo, l’inseminazione per esperimenti e usi pratici è comunemente fatta in montagna per produrre accumuli di neve, poiché la neve è più facile da vedere e misurare rispetto alla pioggia. Gli scienziati usano radar per trovare nubi con acqua liquida superraffreddata (da -15 a 0°C), poi rilasciano particelle di ioduro d’argento con aerei o generatori a terra. Queste particelle congelano sull’acqua superrafreddata, formando cristalli di ghiaccio che si appesantiscono e cadono come neve o ghiaccio.​

L’inseminazione per nubi calde funziona in modo simile ma usa sale per far coalescere gocce d’acqua più grandi che cadono. È meno comune, poiché le nubi calde sono spesso più veloci e meno ricche di acqua superrafreddata, e l’acqua non si accumula visibilmente come la neve.​

La prima base operativa di inseminazione della Cina fu stabilita nel 2013, e oggi ne ha sei che collaborano alla ricerca. Il suo programma di modifica meteorologica è ora il più grande al mondo, e le ambizioni pluviometriche sono cresciute di pari passo. In particolare, l’enorme iniziativa Tianhe (“fiume celeste”) mira a creare un canale di vapore acqueo dal Plateau Tibetano fino al nord arido della Cina usando migliaia di generatori a terra.​ ( Ndr: Le implicazioni ambientali della modifica climatica su larga scala, compresi i potenziali sconvolgimenti ecologici, e le considerazioni etiche di tali interventi complicano ulteriormente il dibattito. Questo documento di ricerca esplora l’intersezione tra le pratiche di modifica climatica della Cina e le sue più ampie dinamiche geopolitiche, valutando il potenziale di nuove forme di egemonia idrica e l’emergere di dilemmi di sicurezza nella regione.)

Controversie e critiche

È molto difficile valutare, figuriamoci prevedere, gli impatti climatici regionali e le anomalie remote dalle operazioni di modifica del tempo – Manon Simon.​

La Cina ha affrontato critiche per preoccupazioni su impatti più ampi. “Applicata su scala sufficientemente grande, tali tecnologie di modifica del tempo possono presentare preoccupazioni per l’abitabilità e la sicurezza dei Paesi vicini”, dice Elizabeth Chalecki, ricercatrice in relazioni internazionali e governance tecnologica alla Balsillie School of International Affairs in Canada.​

Un recente report sosteneva che un intervento su larga scala sul Plateau Tibetano potrebbe portare al controllo unilaterale cinese delle risorse idriche condivise con vicini come l’India, causando tensioni geopolitiche. Ma un’analisi non ancora pubblicata di 27.000 esperimenti cinesi ha rilevato effetti minimi su altri Paesi.​

I potenziali danni dell’inseminazione possono essere esagerati, secondo Katja Friedrich, professoressa di scienze atmosferiche e oceaniche all’Università del Colorado. Ad esempio, “non c’è indicazione che l’inseminazione sfugga di mano e improvvisamente generi un’esplosione che crea un temporale”, dice in riferimento alle inondazioni a Dubai nel 2024 e in Texas nel 2025, erroneamente attribuite all’inseminazione.​

Esperti come Chalecki avvertono però della mancanza di politiche internazionali per proteggere da impatti transfrontalieri man mano che il programma cinese avanza. La Cina potrebbe persino ottenere “un beneficio di sicurezza ancillare degradando sottilmente l’ambiente e l’abitabilità di uno Stato rivale”, suggerisce.​

Mancanza di evidenze

Gli scienziati dicono che la Cina potrebbe non produrre la pioggia che dichiara. “Penso che le affermazioni non siano supportate sufficientemente dai dati”, dice Robert Rauber, professore di scienze atmosferiche all’Università dell’Illinois a Urbana-Champaign.​

Negli ultimi dieci anni, il governo cinese ha fatto molteplici affermazioni sui risultati notevoli del programma. Un comunicato stampa disse che l’iniziativa primaverile 2025 aveva aumentato le precipitazioni del 20% rispetto al 2024. E l’agenzia meteorologica cinese disse a dicembre 2025 che le operazioni complessive di pioggia e neve artificiale avevano prodotto 168 miliardi di tonnellate aggiuntive dal 2021 (circa 67 milioni di piscine olimpiche).​

“Ci sono molte affermazioni [globali], da agenzie governative o aziende che guadagnano dall’inseminazione”, dice Jeffrey French, scienziato atmosferico all’Università del Wyoming. “Molte [dalla Cina] non possono essere validate scientificamente.”​

Nel 2017, French guidò una svolta con il progetto “Snowie“ nelle Payette Mountains, Idaho, raccogliendo dati che mostravano inequivocabilmente la produzione di neve dall’inseminazione. I risultati hanno influenzato il mondo.​

Risultati modesti

I risultati di Snowie indicavano però che l’output è deludente. “È per questo che faticano a dimostrarlo nei sistemi precipitanti”, dice Friedrich. Anche se mostrata efficace altrove, gli scienziati dubbiano se valga lo sforzo.​

L’uso della tecnologia ha superato la ricerca, e mancano dati affidabili. “Il problema è che la maggior parte dei programmi sono governativi, come in Cina o UAE”, dice Friedrich. “Manca analisi indipendente.”​

È difficile distinguere precipitazioni da inseminazione da quelle naturali. “In generale, è difficile sapere se funziona sempre”, dice Adele L Igel, professoressa associata di fisica delle nubi all’Università della California, Davis. “La teoria dice di sì, ma verificarla è arduo.”​

Ci sono limiti: non funziona senza nubi adatte, e meno nei mesi caldi. I metodi aerei sono efficienti ma costosi; quelli a terra economici ma imprevedibili.​

È impossibile prevedere effetti climatici a lungo termine. “È difficile valutare impatti regionali da operazioni di modifica”, dice Manon Simon dell’Università della Tasmania.​

Nuova frontiera

Da Snowie, tecniche e radar sono migliorati, forse producendo più pioggia. La Cina usa droni avanzati e AI per precisione.​

Cina e UAE sperimentano flare e ioni negativi per coalescenza gocce. Ma mancano ricerche indipendenti. La siccità globale da cambiamenti climatici spingerà l’uso, ma non la ricerca necessaria.​

Esperti concordano: più dati indipendenti aiuterebbero a identificare quando funziona e salvaguardare vicini. Ma serve tempo, mentre la scarsità d’acqua è già realtà.

FONTE https://www.bbc.com/future/article/20260203-why-china-is-pushing-controversial-cloud-seeding-tech

