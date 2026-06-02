Nella prossima era, la sicurezza meteorologica conterà tanto quanto quella cibernetica o spaziale, dice l’ufficiale meteorologico indiana. Sostiene la necessità per l’India di dotarsi di una capacità nazionale di gestione del meteo trasformandola da esperimenti isolati in una politica di sicurezza strutturata. Lo scopo di questo articolo è informare, non promuovere.

Dal Cloud Seeding alla Guerra Meteorologica: Costruire una Sinergia Civile-Militare e una Capacità Aerea Responsabile per la Sicurezza Meteorologica dell’India

Autore: Sqn Ldr Mona Arora, Ufficiale Meteorologico (Air Force India)

Parole chiave: Modifica meteorologica, Cloud Seeding, Guerra meteorologica, Sicurezza meteorologica, Ingegneria climatica, Sinergia civile-militare, Politica climatica indiana.

Introduzione: Il meteo come dominio strategico

All’inizio del XXI secolo, l’ambiente assume un’importanza crescente non solo come contesto, ma come influenza strategica. Il cambiamento climatico globale, la crescente dipendenza dai sistemi GNSS e satellitari, e i progressi nelle scienze atmosferiche hanno trasformato l’atmosfera in un dominio in cui le azioni umane possono incidere significativamente sui risultati operativi. Attività un tempo limitate alla ricerca hanno oggi effetti pratici: indurre precipitazioni, diradare la nebbia negli aeroporti o migliorare la visibilità locale. Le medesime tecnologie, se utilizzate in modo improprio, potrebbero essere impiegate per limitare la mobilità, interrompere la logistica o infliggere effetti asimmetrici su popolazioni e infrastrutture.[1]

L’idea di “guerra meteorologica” non è più puramente retorica. Precedenti storici e traiettorie tecnologiche indicano che l’influenza sulle condizioni atmosferiche locali potrebbe agire come un moltiplicatore di forza in contesti di conflitto o coercizione. Per l’India, un Paese caratterizzato da regimi meteorologici diversificati e un’elevata dipendenza dai sistemi aerei e spaziali, ignorare questa dimensione non è un’opzione. L’obiettivo della politica deve quindi essere duplice: abilitare operazioni meteorologiche legittime e scientificamente rigorose per la resilienza nazionale, costruendo al contempo la capacità di dissuadere, rilevare e attribuire interventi ostili o irresponsabili. Centrale per entrambi gli obiettivi è una partnership civile-militare strutturata che faccia leva sull’autorità scientifica (IMD, ISRO, istituzioni accademiche) e sulla capacità aerea disciplinata (IAF).[2]

Dal Cloud Seeding all’Ingegneria Climatica: L’arco strategico

La modifica meteorologica è iniziata come sforzo locale e sperimentale (cloud seeding per l’aumento delle piogge, soppressione della grandine, dispersione della nebbia) per poi evolversi in programmi statali di dimensioni sostanziali.[3] Parallelamente agli usi civili, storicamente le forze armate hanno esplorato il meteo come strumento tattico (in particolare il Project Popeye durante l’era del Vietnam).[4] Più recentemente, le proposte di geoingegneria per mitigare il riscaldamento globale (iniezione di aerosol stratosferici, schiarimento delle nubi marine) hanno sollevato dibattiti sulle esternalità transfrontaliere e sui dispiegamenti unilaterali.[5]

Due caratteristiche sono strategicamente rilevanti. In primo luogo, le tecnologie sono sempre più a duplice uso: tecniche e sistemi di rilascio sviluppati per compiti umanitari possono essere adattati a fini coercitivi.[6] In secondo luogo, le barriere di costo e di accesso stanno cambiando: il miglioramento del telerilevamento, l’impiego di piccoli UAV (droni) e i dispenser aviotrasportati modulari riducono le soglie di ingresso e rendono gli interventi localizzati plausibili anche per attori statali o non statali. Queste tendenze sottolineano l’urgenza di definire politiche nazionali, capacità tecniche per interventi leciti e meccanismi credibili di rilevamento e attribuzione.

Il contesto indiano: Imperativi e capacità

La complessità climatica dell’India – dinamiche monsoniche, perturbazioni occidentali, effetti orografici dell’Himalaya, brezze marine costiere e sistemi di tempeste di sabbia – crea sia vulnerabilità che opportunità. La produttività agricola, la qualità dell’aria urbana, la sicurezza idrica e la sicurezza dell’aviazione sono tutte sensibili alle condizioni meteorologiche. La base scientifica dell’India è solida: l’India Meteorological Department (IMD), l’Indian Institute of Tropical Meteorology (IITM), le capacità satellitari nazionali (missioni INSAT e classe Aditya dell’ISRO) e i centri accademici forniscono l’infrastruttura di ricerca e l’ossatura osservativa.[7][8][9]

Tuttavia, la pratica attuale rimane frammentata. Gli esperimenti civili di cloud seeding sono stati episodici e guidati dai singoli Stati; non esiste una politica o un registro nazionale unificato, e l’ingaggio ad hoc di velivoli e attrezzature commerciali ha fatto lievitare i costi. La mancanza di un’architettura integrata civile-militare limita inoltre la capacità dell’India di scalare operazioni responsabili, di validare i risultati in modo rigoroso e di attuare un rilevamento e un’attribuzione tempestivi in caso di sospetto uso improprio. L’episodio del cloud seeding a Delhi, dove i costi previsti hanno raggiunto i crore (milioni di rupie), illustra come l’approvvigionamento ad hoc e l’assenza di una capacità indigena multi-ruolo possano essere costosi e operativamente inefficienti.[10]

Dinamiche dei costi: Perché Delhi ha speso milioni e come l’impiego dell’IAF riduce la spesa

Le stime sui costi del cloud seeding a Delhi, che hanno raggiunto i crore (milioni di rupie), derivano da diversi fattori interconnessi: tariffe di noleggio aereo, logistica in stand-by, acquisizione rapida di dispenser specializzati, assicurazioni, autorizzazioni multi-agenzia e rigorosi requisiti di monitoraggio. Il noleggio commerciale richiede tariffe orarie elevate e le strette finestre temporali per condizioni meteorologiche “seminabili” aumentano spesso le ore di attesa improduttive.

L’utilizzo di asset dell’IAF (Indian Air Force) riduce significativamente diverse voci di spesa:

(a) Eliminazione dei premi di noleggio: Le piattaforme militari evitano i costi di leasing commerciale.

(b) Sfruttamento della logistica esistente: Le infrastrutture per carburante, assistenza a terra e manutenzione sono già operative.

(c) Riduzione degli sprechi per aborto missione/standby: La disciplina operativa e la prontezza militare riducono i costi associati alle missioni interrotte.

(d) Abilitazione alla modularità: I dispenser modulari riutilizzabili riducono il costo dell’hardware per singola missione.

Tuttavia, i risparmi non sono assoluti. Esistono spese una tantum e ricorrenti: modifica e certificazione dei velivoli, costi di addestramento e qualificazione, materiali di consumo, costo opportunità dell’impiego delle piattaforme, nonché conformità ambientale e legale. Una stima prudente suggerisce che le operazioni condotte dall’IAF riducano significativamente i costi di noleggio diretto (spesso del 30–60% sulle componenti delle ore di volo) e, attraverso campagne ripetute, il modello diventa chiaramente più economico. Per progetti pilota una tantum, il vantaggio è modesto ma significativo se si considerano il controllo sovrano e la qualità dei dati.

Progetto Pilota: Design per validare capacità e costi

Un progetto pilota strutturato con cura dimostrerà l’efficacia tecnica, la sicurezza ambientale, i flussi di lavoro interagenzia e il rapporto costi-efficacia. Parametri del progetto:

(a) Durata: 12–24 mesi.

(b) Luogo: Una regione con una comprovata necessità operativa (es. fascia agricola soggetta a siccità o aeroporto con nebbia ricorrente).

(c) Piattaforma: Un distaccamento dell’IAF con 2 velivoli multi-ruolo + asset ISR/UAV di supporto per il campionamento.

(d) Ambito: Sperimentazioni di seeding limitate e giustificate scientificamente; voli di campionamento atmosferico; validazione dei modelli; reportistica sulla trasparenza.

(e) Metriche: Costo per sortita, risparmi sui costi marginali rispetto al noleggio commerciale, indicatori di efficacia (metriche validate di aumento delle precipitazioni), risultati del monitoraggio ambientale, conformità alle SOP (Procedure Operative Standard) e reportistica pubblica.

(f) Risultati attesi: Analisi costi-benefici completa, modelli di SOP, risultati della Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), un formato per il registro pubblico e un piano di scalabilità in caso di successo.[12]

Governance, diritto e norme internazionali

I quadri legali e normativi sono essenziali per operazioni meteorologiche legittime. Architettura domestica:

(a) National Weather Security Board (NWSB): Organo di autorizzazione multi-agenzia (Ministero della Difesa, Ministero delle Scienze della Terra/IMD, ISRO, Ministero degli Esteri, Ministero dell’Ambiente, esperti legali) per approvare, monitorare e riferire sulle attività.[13]

(b) Atti normativi: Quadro statutario chiaro che definisca tecnologie consentite, soglie di autorizzazione, responsabilità, condivisione dei dati e reportistica pubblica.

(c) Supervisione ambientale: VIA obbligatoria e comitati di revisione indipendenti per le operazioni con potenziale impatto ecologico.

Rilevamento, attribuzione e deterrenza

La deterrenza richiede un rilevamento credibile e la capacità di attribuzione. L’India deve investire in:

(a) Reti di rilevamento: (i) Telerilevamento satellitare (costellazioni di osservazione terrestre dell’ISRO) focalizzato sulla profondità ottica degli aerosol, firme dei pennacchi e perturbazioni troposferiche.[14] (ii) Stazioni di terra e radar per il monitoraggio localizzato e la verifica dei modelli. (iii) Capacità di campionamento aviotrasportato (distaccamenti IAF) per analisi forensi tempestive in situ .

(b) Modellazione e analisi: Utilità di data assimilation e AI per eseguire simulazioni controfattuali e identificare anomalie incoerenti con la variabilità naturale.[15]

(c) Protocolli legali/forensi: Standard di custodia delle prove, accreditamento dei laboratori e reportistica rapida per supportare azioni interne o diplomatiche.

Meccanismi operativi civile-militari

Il successo dipende da una cooperazione operativa:

(a) SOP congiunte: Procedure chiare e pre-concordate per autorizzazione, esecuzione, monitoraggio e reportistica.

(b) Pipeline di dati condivisi: Accesso sicuro ai dati IMD/ISRO basato sul ruolo per la pianificazione delle missioni e telemetria IAF per l’assimilazione nella ricerca.

(c) Addestramento congiunto: Corsi con certificazione incrociata per piloti, meteorologi e pianificatori di missione; esercitazioni e simulazioni di routine.

(d) Partnership di ricerca: Coinvolgimento accademico e del DRDO (Defence Research and Development Organisation) per esaminare gli impatti ecologici, perfezionare i materiali e sviluppare strumenti di rilevamento.

Salvaguardie ambientali, etiche e socio-politiche

Il rispetto dei limiti ambientali e dell’interesse pubblico è fondamentale. Le politiche devono garantire:

(a) Principio di precauzione di fronte all’incertezza; moderazione laddove il rischio ecologico sia non trascurabile.

(b) Coinvolgimento degli stakeholder locali e consenso del governo statale per le operazioni che incidono su agricoltura o risorse idriche.

(c) Supervisione indipendente e audit periodici.

(d) Reportistica pubblica sulle operazioni autorizzate e sulle relative motivazioni per costruire fiducia.

Costi, fasi e design della forza

Un percorso di investimento prudente e graduale bilancia prontezza e rigore fiscale:

(a) Fase I (0–24 mesi): Distaccamento pilota, addestramento congiunto, sviluppo SOP e costruzione della capacità di rilevamento.

(b) Fase II (24–60 mesi): Roll-out regionale (3–6 distaccamenti), condivisione dati matura e quadri di VIA.

(c) Fase III: Istituzionalizzazione, codificazione della dottrina e leadership nelle norme internazionali.

Rischi e controargomentazioni

La politica deve affrontare le obiezioni, come:

(a) Timori di “weaponization” (militarizzazione): Risposta: autorizzazione civile trasparente, registro pubblico e supervisione indipendente minimizzano il rischio di uso improprio.

(b) Incertezza ambientale: Risposta: rigorosi requisiti VIA, cautela nella fase pilota e supervisione scientifica indipendente.

(c) Attrito diplomatico: Risposta: notifica regionale e impegno multilaterale riducono i malintesi.

(d) Priorità delle risorse: Risposta: investimenti graduali e multi-uso generano dividendi civili e di difesa più ampi (ricerca, ISR, risposta ai disastri).

Raccomandazioni

Istituire un NWSB per creare politiche, autorizzare piloti e gestire la trasparenza. Pilotare un distaccamento IAF regionale con la leadership scientifica di IMD/ISRO (12–24 mesi). Sviluppare SOP congiunte e addestramento, incluse prove basate su simulatore e protocolli ambientali. Investire in rilevamento e attribuzione (satellite, terra, campionamento aereo, modellazione AI). Adottare un registro pubblico delle attività autorizzate per consolidare la fiducia interna e internazionale. Guidare un’iniziativa internazionale per modernizzare l’ENMOD (Convenzione sul divieto di uso di tecniche di modifica dell’ambiente) e stabilire norme di trasparenza per le attività che influenzano il meteo.

Conclusione

Le capacità di modifica meteorologica non sono minacce ipotetiche future: sono realtà politiche e operative emergenti. L’India può rispondere in modo responsabile costruendo una capacità misurata, trasparente e guidata dalla scienza, che accoppi l’autorità scientifica con una capacità aerea disciplinata. Dedicare modesti distaccamenti aerei, schierati su base regionale sotto autorizzazione civile e supportati da solidi sistemi di rilevamento, tutele legali e impegno internazionale, produrrebbe resilienza pratica, deterrenza credibile e le fondamenta istituzionali per una gestione responsabile dell’atmosfera. Nella prossima era, la sicurezza meteorologica conterà tanto quanto quella cibernetica o spaziale; l’India dovrebbe agire ora per modellarla.

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Notes:

[1] Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), Sixth Assessment Report (AR6), https://www.ipcc.ch/assessment-report/ar6/. Accessed on February 17, 2026.

[2] Civil-Military Protocols, https://csep.org/wp-content/uploads/2025/12/How-Do-Indian-Security-Institutions-Engage-with-Strategic-Climate-Risks-.pdf. Accessed on February 17, 2026.

[3] World Meteorological Organization, “Guidelines on Weather Modification Research and Operations,” https://wmo.int/content/wmo-statement-weather-modification. Accessed on February 17, 2026.

[4] U.S. Department of State, Foreign Relations of the United States, 1964–1968, Volume XXVIII (Project Popeye), https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1964-68v28/d274. Accessed on February 17, 2026.

[5] National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine, Reflecting Sunlight: Recommendations for Solar Geoengineering Research and Research Governance (Washington, DC: National Academies Press, 2021), https://nap.nationalacademies.org/catalog/25762/reflecting-sunlight-recommendations-for-solar-geoengineering-research-and-research. Accessed on February 17, 2026.

[6] Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), “Emerging and Dual-Use Technologies”, https://www.sipri.org/research/armament-and-disarmament/emerging-technologies. Accessed on February 17, 2026.

[7] India Meteorological Department, “About IMD,” Government of India, https://mausam.imd.gov.in/responsive/history.php. Accessed on February 17, 2026.

[8] Indian Institute of Tropical Meteorology (IITM), https://www.tropmet.res.in/. Accessed on February 17, 2026.

[9] ISRO, “Aditya-L1 Mission Brief,” https://www.isro.gov.in/Aditya_L1.html. Accessed on February 17, 2026.

[10] Government of NCT Delhi, Environment Department briefings on proposed cloud seeding operations (2023–2024).

[11] World Weather Attribution Initiative, https://www.worldweatherattribution.org/. Accessed on February 17, 2026.

[12] Environmental Impact Assessment, https://iere.org/what-is-environmental-impact-assessment-eia/. Accessed on February 17, 2026.

[13] Environmental Modification Convention (ENMOD), United Nations, 1977, http://www.un-documents.net/enmod.htm. Accessed on February 17, 2026.

[14]Indian Space Research Organisation (ISRO), “Earth Observation Satellites,” https://www.isro.gov.in/EarthObservation.html. Accessed on February 17, 2026.

[15] European Centre for Medium-Range Weather Forecasts (ECMWF), “Data Assimilation,” https://www.ecmwf.int/en/research/data-assimilation. Accessed on February 17, 2026.

TRADUZIONE GEMINI

FONTE https://capssindia.org/from-cloud-seeding-to-weather-warfare-building-civil-military-synergy-and-a-responsible-air-capability-for-indias-weather-security/

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