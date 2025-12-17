La striscia domenicale Closer Than We Think del 22 giugno 1958, firmata da Arthur Radebaugh, immaginava proprio questo mondo futuribile del controllo del tempo.

Da Closer Than We Think:

Negli anni a venire ci saranno satelliti in grado non solo di prevedere, ma anche di controllare il tempo atmosferico. Dall’alto si potranno calcolare con maggiore precisione gli effetti delle masse d’aria e dell’umidità. Macchie solari, raggi solari e altre perturbazioni spaziali saranno osservate e studiate più facilmente. E sofisticati dispositivi di rilevamento e analisi renderanno le previsioni a lungo termine estremamente accurate. Il passo successivo sarà il controllo del clima. Nelle parole del dottor I. M. Levitt, direttore del Fels Planetarium del Franklin Institute: «Col tempo, enormi specchi solari del diametro di cinque o più miglia potranno essere usati per riflettere la radiazione solare verso aree specifiche della Terra, aumentando l’evaporazione e impedendo le gelate che distruggono i raccolti».

Trovate in seguito una presentazione speciale del documentario sulla vita e l’arte di Arthur Radebaugh. Questa presentazione elimina un’ora dal documentario completo e si concentra sull’impatto e le previsioni del fumetto Closer Than We Think, pubblicato dal 1958 al 1963.

Arthur Radebaugh (1906–1974) è stato un illustratore americano futurista, maestro dell’aerografo, designer industriale e visionario del retrofuturismo. Durante la Seconda Guerra Mondiale ha progettato veicoli blindati e artiglieria per l’esercito USA, e ha sperimentato con vernici fluorescenti sotto luce nera (un interesse che ha portato a lavori artistici noti, come ritratti fotografati per Life magazine nel 1950). La sua opera più famosa è la striscia domenicale sindacata “Closer Than We Think!” (1958–1962/1963), pubblicata in oltre 200 giornali americani e canadesi.

Vedi anche: 40 visioni del mondo futuro secondo Arthur Radebaugh

Se volete essere aggiornati sulle ultime novità, iscrivetevi al CANALE TELEGRAM https://t.me/NogeoingegneriaNews

IMPORTANTE!: Il materiale presente in questo sito (ove non ci siano avvisi particolari) può essere copiato e redistribuito, purché venga citata la fonte. NoGeoingegneria non si assume alcuna responsabilità per gli articoli e il materiale ripubblicato.Questo blog non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità. Non può pertanto considerarsi un prodotto editoriale ai sensi della legge n. 62 del 7.03.2001.