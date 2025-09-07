Alluvioni apocalittiche, mari di nebbia gelida e campi di battaglia ghiacciati… Come le guerre potrebbero essere combattute con il clima “armato” (The Sun). Il clima estremo potrebbe essere armato per combattere la Terza Guerra Mondiale, avvertono gli esperti militari (Daily Mirror), Geoingegneria: un rischio morale o uno strumento potenzialmente utile? (Energy World) Uno strumento utile? Davvero? Da utilizzare da chi? Contro chi? Per quale obiettivo finale? La guerra climatica, chimica e biologica nei nostri cieli non è solo una proposta pericolosa, è una realtà catastrofica in corso da decenni, scrive Dane Wigington.

Diamo quindi un’occhiata ai giornali.

PIOGGIA INFERNALE Alluvioni apocalittiche, mari di nebbia gelida e campi di battaglia ghiacciati… Come le guerre potrebbero essere combattute con il tempo “armato”



Il sabotaggio del clima potrebbe innescare una catena di eventi “su cui abbiamo poco controllo”, La Terza Guerra Mondiale potrebbe essere combattuta con il tempo “armato”, paralizzando i paesi con alluvioni apocalittiche o nebbia gelida, temono gli esperti.Il sabotaggio del tempo potrebbe “controllare i nemici” e interrompere le operazioni militari durante un conflitto, o essere utilizzato dai terroristi per lanciare attacchi.La modifica del clima include tentativi di generare più pioggia, prevenire la pioggia, ridurre la grandine, eliminare la nebbia, creare neve o ridurre la forza di un uragano.Ci sono precedenti storici: è stato utilizzato durante la guerra del Vietnam, alle Olimpiadi del 2008 in Cina, dalla Russia durante una delle parate di Putin e persino dal governo britannico. Ma si teme che il sabotaggio del clima possa innescare una catena di eventi “su cui abbiamo poco controllo”.

Se armato, potrebbe fermare la pioggia sulle colture per affamare una nazione o scatenare inondazioni per danneggiare le infrastrutture. Durante una guerra, gli aerei da caccia potrebbero essere distrutti da grandinate, i carri armati congelati e le navi da guerra costrette a navigare in nebbia gelida.Il dottor Jim Fleming, esperto di meteorologia, ha detto a The Sun: “Durante la Guerra Fredda, i generali dicevano che se puoi controllare il tempo, puoi controllare il mondo. Puoi controllare il nemico; puoi fare qualsiasi cosa tu voglia.”

Hamish de Bretton-Gordon, ex consulente per le armi chimiche dell’esercito britannico, ha detto a The Sun che si tratta di una minaccia “molto plausibile”. Ha aggiunto: “È necessario che l’ossigeno in una nuvola si mescoli con una sostanza chimica per creare una sostanza tossica: sarebbe molto imprevedibile. Ma se non ti preoccupi delle vittime indiscriminate e vuoi solo creare terrore e paura, potrebbe essere piuttosto efficace.””Se insemini una nuvola che poi produce pioggia acida, potresti considerarla un’arma chimica. Lo stesso vale se insemini una nuvola che poi piove sulle colture… potrebbe essere guerra chimica.”

Il dottor Alan Robock, scienziato della Rutgers University, ha detto: “Su un campo di battaglia, potresti produrre nuvole di particelle per cercare di oscurare le armi a guida laser del nemico.”Utilizzando aerei, l’”inseminazione delle nuvole” prevede di iniettare nelle nuvole pellet riempiti con un cocktail di sostanze chimiche per creare più cristalli di ghiaccio e aumentare la quantità di pioggia. Gli aerei possono anche bruciare razzi di sale speciale per incrementare le precipitazioni. Ciò significa che ha il potenziale per causare alluvioni improvvise se viene utilizzato in modo improprio da attori disonesti.

Altre tecniche includono il Regno Unito che durante la Seconda Guerra Mondiale usava la “forza bruta” per controllare il clima per i bombardieri che tornavano in mezzo a una fitta nebbia dall’Europa. Il dottor Robock ha detto: “Mettevano trincee di benzina lungo i lati delle piste e le incendiavano. Riscaldavano l’aria ed evaporavano le nuvole.” Johan Jaques, meteorologo senior presso l’azienda tecnologica KISTERS, teme che questo tipo di tecnologia possa essere sfruttato per scatenare “guerre climatiche”. L’anno scorso, quando Dubai è stata sommersa dalle inondazioni, molti hanno teorizzato che fosse causata dall’inseminazione delle nuvole. Ha detto: “Le inondazioni di Dubai sono un chiaro monito delle conseguenze indesiderate che possiamo scatenare quando usiamo questa tecnologia per alterare il tempo. Inoltre, abbiamo poco controllo sulle conseguenze dell’inseminazione delle nuvole. Dove esattamente pioverà in modo efficace? Usare tecniche come l’inseminazione delle nuvole per portare pioggia necessaria in un’area può causare alluvioni improvvise e siccità in un’altra.” Ha aggiunto: “Ogni volta che interferiamo con i modelli di precipitazione naturali, inneschiamo una catena di eventi su cui abbiamo poco controllo. Anche se sappiamo molto, ci sono ancora molte lacune nella nostra comprensione di questi complessi sistemi climatici. Interferire con il clima solleva ogni tipo di questione etica, poiché modificare il clima in un paese potrebbe portare a impatti catastrofici, forse non intenzionali, in un altro. Dopotutto, il clima non riconosce confini internazionali. Se non stiamo attenti, l’uso sfrenato di questa tecnologia potrebbe finire per causare instabilità diplomatiche con paesi vicini che si impegnano in guerre climatiche di rappresaglia.”

Andrea Flossmann, scienziata dell’Organizzazione Meteorologica Mondiale, ha spiegato in un rapporto WMO: “L’atmosfera non ha muri. Ciò che aggiungi potrebbe non avere l’effetto desiderato nelle tue vicinanze, ma, trasportato altrove, potrebbe avere effetti indesiderati altrove.”Nel 1977, le Nazioni Unite hanno vietato ogni uso militare o ostile di tecniche di modifica ambientale. Da allora, i paesi hanno cercato di utilizzare la modifica del tempo per scopi civili, ma non ci sono prove che abbiano necessariamente funzionato.

Paesi che hanno modificato il clima

Più di 50 paesi attualmente dispongono di tecnologie di modifica del clima, e molti le hanno utilizzate in passato.

REGNO UNITO

Tra il 1949 e il 1952, il governo britannico ha lanciato quella che chiamava Operazione Cumulus, un tentativo di modificare il clima per potenziali vantaggi militari. Gli esperimenti coinvolgevano aerei della RAF che rilasciavano sostanze chimiche sopra le nuvole nel tentativo di far piovere. Tuttavia, il progetto fu interrotto dopo le inondazioni di Lynmouth nel 1952, che causarono gravi danni alle infrastrutture e uccisero 34 persone. Sebbene non sia stata trovata alcuna prova che stabilisse un legame tra l’Operazione Cumulus e le inondazioni, le teorie del complotto diffusero la colpa sul progetto. Inoltre, utilizzavano trincee di benzina lungo le piste per eliminare la nebbia per i bombardieri che tornavano dall’Europa.

GUERRA DEL VIETNAM

L’operazione militare statunitense “Operation Popeye” durante la guerra del Vietnam mirava a prolungare la stagione dei monsoni sul sentiero di Ho Chi Minh. Le aree bersagliate avrebbero visto una stagione monsonica più lunga di 30-45 giorni.

RUSSIA

La Russia ha rimosso la copertura nuvolosa per una parata militare annuale. Si dice che Vladimir Putin abbia speso 1,3 milioni di sterline per inseminare le nuvole con un cocktail di sostanze chimiche per garantire il sole durante la sua vasta parata militare annuale.

EMIRATI ARABI UNITI

Quando Dubai è stata sommersa dalle alluvioni l’anno scorso, alcuni hanno sostenuto che potrebbe essere stato il risultato dell’inseminazione delle nuvole. I meteorologi del Centro Nazionale di Meteorologia hanno detto di aver effettuato sei o sette voli di inseminazione delle nuvole prima dell’inizio delle piogge. I dati di tracciamento dei voli hanno mostrato che un aereo affiliato agli sforzi di inseminazione delle nuvole degli Emirati Arabi Uniti volava nel paese.

CINA

Nel 2008, la Cina ha dichiarato di aver utilizzato tecniche di modifica del clima per garantire un buon tempo per i Giochi Olimpici di quell’anno. Secondo l’American Association for the Advancement of Science (AAAS), sono stati utilizzati razzi per indurre la pioggia inseminando le nuvole in altre aree per prevenire le precipitazioni a Pechino. Il rapporto afferma che l’Ufficio Meteorologico di Pechino ha un Ufficio di Modifica del Clima dedicato al controllo del clima nella città e nelle aree circostanti. Nel 2020, la Cina ha anche annunciato piani per creare pioggia artificiale, vantandosi che la pioggia artificiale potrà coprire più di 2 milioni di miglia quadrate, un’area circa 22 volte più grande del Regno Unito. I funzionari cinesi affermano anche che 223.000 miglia quadrate saranno coperte da “soppressione della grandine” e che la loro tecnologia potrebbe raggiungere un “livello avanzato” entro il 2035.

Il dottor Fleming ha detto: “Sappiamo ora che le nuvole di polvere della Mongolia e della Cina arrivano in Corea. E ci sono molte preoccupazioni transfrontaliere. Ci sono preoccupazioni anche in Europa. Queste cose suscitano preoccupazioni. E le persone che pianificano devono pensarci.” Lo scienziato teme che queste tecniche possano essere armate nello “scenario peggiore”. Ha detto a The Sun: “Penso che si debba considerare lo scenario peggiore, che sarebbe un attore disonesto, che sia un miliardario disonesto che spera di fare del bene o una nazione disonesta: potrebbero intervenire. C’è questa teoria dell’inverno nucleare, quindi potresti scatenare effetti molto negativi. Ma vedo il rischio come troppo grande. Lo vedo come qualcosa che non è affatto desiderabile.”Ha aggiunto: “È la scala di ciò che si dovrebbe fare che è quasi oltre le capacità anche dei piccoli paesi. Servono paesi ricchi come la Cina o gli Stati Uniti per sviluppare un programma per molti anni, e l’unico modo in cui avrebbe senso è che tutti i paesi accettino di farlo. Nessun paese vuole il clima in un certo modo. Come si imposta il termostato planetario? Se le persone non sono d’accordo su come farlo, ciò potrebbe portare a conflitti.”L’inseminazione delle nuvole è stata definita pericolosa da alcuni scienziati e medici per il timore che le sostanze chimiche rilasciate possano essere tossiche per gli animali. Ci sono anche preoccupazioni su ciò che il processo artificiale potrebbe fare ai modelli climatici naturali della Terra se attori disonesti interferiscono.

Pubblicato

FONTE https://www.the-sun.com/news/14784353/flash-floods-drought-weather-wars/

Clima estremo potrebbe essere armato per combattere la Terza Guerra Mondiale, dicono gli esperti militari

Gli esperti hanno avvertito che la manipolazione del clima potrebbe essere usata per scatenare la Terza Guerra Mondiale utilizzando grandinate per distruggere aerei da caccia o persino impedire la pioggia sulle colture in casi estremi.

https://www.mirror.co.uk/news/world-news/extreme-weather-could-weaponised-fight-35715633

Geoingegneria del cambiamento climatico: un rischio morale o uno strumento potenzialmente utile?

La geoingegneria si riferisce a interventi su larga scala nel sistema climatico terrestre destinati a rimuovere e immagazzinare durevolmente l’anidride carbonica o a riflettere una piccola frazione della luce solare in arrivo per raffreddare il pianeta.

https://energy.economictimes.indiatimes.com/amp/news/renewable/understanding-climate-change-geoengineering-a-controversial-yet-necessary-discussion/123671596

