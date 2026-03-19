Il «Daily Mail» ha appena pubblicato il servizio più sorprendente finora sul tema dell’ingegneria meteorologica e climatica.

CIA accusata di “avvelenare il cielo” con tossine mentre documenti rivelano un’agenda segreta di controllo del tempo atmosferico



Di CHRIS MELORE, VICE RESPONSABILE SCIENZA USA

Documenti top-secret della CIA, resi pubblici nel 2003, dettagliano i piani dell’America per controllare il mondo manipolando il tempo atmosferico.

I documenti discutono l’argomento controverso della modifica del tempo, la tattica di lanciare razzi o utilizzare aerei per riversare sostanze chimiche nell’atmosfera che alterano il clima e i sistemi di tempeste locali.

Sebbene i documenti riemersi del 1965 non menzionino le sostanze chimiche specifiche usate negli esperimenti, discutono la necessità di maggiore finanziamento per i progetti di modifica del tempo che presto sarebbero stati usati come arma di guerra.

In effetti, i memorandum notano che il finanziamento federale per il programma segreto sarebbe stato quattro volte superiore nel 1967, lo stesso anno in cui gli USA iniziarono a spruzzare tossine sul Vietnam per provocare inondazioni e frane.

Un post su X affermava: “La CIA avvelena il cielo e controlla il tempo dal 1965!”

Il rapporto di 18 pagine è stato recentemente condiviso da teorici del complotto, anni dopo essere stato silenziosamente inserito negli archivi pubblici della CIA, inclusa una lettera che elogia l’operazione classificata del presidente USA Lyndon B. Johnson.

L’endorsement di Johnson al progetto di modifica del tempo della CIA arrivò solo tre anni dopo un suo discorso ominoso sul futuro dell’America e sul lavoro per creare “satelliti meteorologici” con il potere di intensificare le tempeste.

Durante il discorso di commiato all’Università Statale del Southwest Texas a maggio 1962, allora vicepresidente Johnson disse: “Chi controlla il tempo controllerà il mondo.”

I teorici del complotto sostengono che gli aerei di linea riversino varie sostanze chimiche nell’atmosfera da anni per motivi nefandi, inclusi il controllo della popolazione e il controllo mentale.

Lyndon B. Johnson ( …) parlò del controllo del tempo nel 1962, meno di due anni prima di diventare presidente e approvare gli sforzi della CIA per la modifica del tempo.

Appena 18 mesi dopo questo discorso in cui sosteneva il controllo del tempo da parte degli USA, LBJ divenne il 36° presidente e supervisionò due progetti infami progettati per manipolare il tempo: Project Stormfury e Project Popeye.

A seguito del discorso, i documenti mostrano che veri programmi governativi erano già in corso nel 1965, come Project Stormfury, che volava nelle uragani e li “inseminava” con un agente congelante chiamato ioduro d’argento per cercare di indebolire le tempeste interrompendo le loro strutture interne.

La lettera di Johnson, inclusa nel rapporto CIA di 18 pagine, datata settembre di quell’anno, menziona specificamente il lavoro del progetto nel manipolare un recente uragano vicino alla Florida, probabilmente l’uragano Betsy, che toccò terra in Louisiana come uragano di categoria 4 maggiore.

Nel 1967, tuttavia, questo lavoro si espanse in Project Popeye, usato contro le linee di rifornimento nemiche durante la guerra del Vietnam per estendere artificialmente la stagione dei monsoni del paese.

Funzionari dell’intelligence notarono anche che avevano il pieno supporto di Johnson, determinato a battere gli sforzi dell’Unione Sovietica per controllare il tempo mentre le tensioni globali escalavano.

Il governo USA ha sempre sostenuto che la modifica del tempo sia stata usata solo per indebolire tempeste pericolose e indurre pioggia in aree colpite da siccità.

Tuttavia, i teorici del complotto che condividono i documenti accusano la CIA di usare questi progetti per mantenere il mondo dipendente dal governo, armaizzando le tempeste, bloccando la luce solare e avvelenando le scorte alimentari per rendere intenzionalmente le persone malate.

Quelle accuse si concentrano sulle cosiddette “scie chimiche”, le strisce bianche viste provenire da jet ad alta quota in giorni sereni, che sembrano espandersi e dissiparsi molto lentamente.

Documenti declassificati del 1965 rivelano che il finanziamento per un progetto segreto di controllo del tempo era destinato a aumentare drasticamente sotto la presidenza di Lyndon B. Johnson.

Il presidente Johnson elogiò personalmente gli sforzi della CIA nella creazione di tecnologia per la modifica del tempo.



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Fin dall’inizio degli sforzi governativi di modifica del tempo, i credenti nelle cospirazioni hanno detto che queste strisce sono piene di una serie di sostanze chimiche pericolose spruzzate da jet militari e aerei di linea commerciali su città popolate.

“Quelle scie persistenti che trasformano cieli azzurri in nebbia lattiginosa per ore? Non è condensa. È veleno che cade sulla tua famiglia, sulla tua acqua, sui tuoi polmoni”, ha affermato una persona sui social media senza prove.

Secondo il segretario alla Salute USA Robert F. Kennedy Jr. e il ricercatore ambientale Dane Wigington, le scie chimiche conterrebbero presunte tossine e metalli, inclusi alluminio, bario, stronzio e persino mercurio.

“Quelle sostanze vengono messe nel carburante dei jet”, ha affermato RFK Jr. ad aprile 2025. “Farò tutto ciò che è in mio potere per fermarlo. Scoprirò chi lo fa e li renderò responsabili.”

La stragrande maggioranza degli scienziati ha da tempo dichiarato questa teoria falsa, sostenendo che la maggior parte delle scie di condensazione, o “contrails”, sono il risultato del vapore acqueo dai gas di scarico degli aerei che si congela in cristalli di ghiaccio quando incontra aria fredda ad alta quota.

Le scie chimiche conterrebbero presumibilmente molteplici sostanze chimiche tossiche rilasciate dagli aerei, inclusi sali di bario, ossido di alluminio, stronzio e mercurio.

Tuttavia, i documenti declassificati e le parole dell’ex presidente Johnson hanno rivelato nuove prove che gli USA erano in una battaglia della Guerra Fredda per padroneggiare la tecnologia di controllo del tempo prima dell’Unione Sovietica.

Documenti resi pubblici dopo la guerra del Vietnam mostrano che gli USA inseminarono nubi con una sostanza tossica chiamata ioduro di piombo per aumentare le piogge vicino al Sentiero Ho Chi Minh, causando frane e rendendo la rotta impraticabile.

L’ioduro di piombo è tossico per gli umani perché contiene piombo, che può causare avvelenamento da piombo con sintomi come mal di testa, fatica, dolore addominale, danni neurologici, problemi renali e disturbi dello sviluppo nei bambini.

Non esiste un livello sicuro di esposizione secondo le autorità sanitarie.

Wigington, ricercatore ambientale da 30 anni, ha affermato che la cospirazione sulle scie chimiche non solo è vera, ma ha effettivamente compromesso la capacità della Terra di superare naturalmente l’inquinamento causato dagli umani.

Ha detto che test di laboratorio su campioni di pioggia, foto di aerei specializzati che trasportano queste sostanze chimiche, documenti governativi e testimonianze di whistleblower mostrano chiare prove che un programma segreto ha tentato di armaizzare il tempo.

Test sul suolo stimano che aerei di linea presumibilmente equipaggiati con ugelli e serbatoi segreti sulle ali, riempiti di alluminio, bario, manganese, grafene e vari polimeri, scaricano tra i 40 e i 60 milioni di tonnellate di nanoparticelle nel cielo ogni anno.

Traduzione perplexity.ai

https://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-15654471/cia-weather-control-files-exposed.html

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