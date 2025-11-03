Programma HORIZON EU: Better Contrails Mitigation (BeCoM) – Miglioramento della mitigazione delle scie di condensazione

Il progetto BeCoM è in corso, non ancora concluso. È nella sua fase attiva di ricerca e sviluppo, e siamo circa a metà del percorso (oggi è novembre 2025, mancano circa 6 mesi alla fine. Solo alla fine del progetto: raccomandazioni per compagnie aeree e gestione traffico. Vediamo cosa ci diranno i cieli l’anno prossimo. FUORI DALLA VISTA, FUORI DALLA MENTE

DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Le scie di condensazione, quelle striature bianche e soffici lasciate dagli aerei in volo, causano molti danni all’atmosfera. In realtà, contribuiscono alla maggior parte dell’impatto climatico dell’aviazione. Il progetto BeCoM, finanziato dall’UE, mira a comprendere meglio come le scie di condensazione influenzino il clima. Questo aiuterà a mitigare l’impatto climatico delle emissioni di aviazione diverse dal CO₂. Il progetto prevede la localizzazione e il momento esatti della formazione delle scie. Osservazioni, misurazioni, modellazione e previsioni attraverso metodi numerici avanzati e intelligenza artificiale sono alcuni degli approcci multilivello per affrontare il problema delle scie. Saranno inoltre elaborate raccomandazioni per strategie volte a contrastare l’impatto climatico causato dall’aviazione.ObiettivoL’aviazione contribuisce a circa il 5% del cambiamento climatico antropogenico totale se si includono gli effetti non-CO₂, come la formazione di scie di condensazione e l’impatto delle emissioni di NOx su ozono e metano. Tra i vari effetti non-CO₂, il forzante radiativo delle scie-cirri è il più significativo (~2/3), ma con grandi incertezze. Il fattore più critico è l’enorme variabilità indotta dalle condizioni meteorologiche sull’impatto radiativo delle singole scie. È proprio questa grandezza che BeCoM prevede di stimare con maggiore precisione, poiché la conoscenza del forzante radiativo individuale è alla base dell’evitamento selettivo di quelle scie che contribuiscono maggiormente all’impatto climatico complessivo. Una volta reso standard, sarà possibile formulare misure di mitigazione adeguate e sviluppare schemi di implementazione guidati da politiche.BeCoM affronterà le incertezze legate alla previsione delle scie persistenti e ai loro effetti radiativi individuali dipendenti dal tempo atmosferico. BeCoM si concentrerà su:

ottenere un database più ampio e ad alta risoluzione di umidità relativa e supersaturazione del ghiaccio a livelli di crociera, per l’assimilazione nei modelli di previsione numerica del tempo (NWP); fornire una rappresentazione più adeguata delle nubi di ghiaccio nel loro ambiente supersaturo all’interno dei modelli NWP; validare le previsioni per determinare e ridurre le incertezze residue nelle previsioni delle scie.

Per facilitare i processi di assimilazione e validazione, BeCoM svilupperà un nuovo algoritmo di intelligenza artificiale ibrido. Sulla base della previsione delle scie, BeCoM svilupperà un quadro politico per un’efficace evitamento delle scie attraverso un approccio di ottimizzazione delle traiettorie. BeCoM consentirà una migliore comprensione dell’impatto climatico delle scie di condensazione e formulerà raccomandazioni su come implementare strategie che permettano alla gestione del traffico aereo di ridurre l’impatto climatico dell’aviazione. Il consorzio BeCoM si basa su conoscenze ed esperienze che coprono un ampio spettro, dalla scienza atmosferica e ricerca climatica alla ricerca operativa sull’aviazione e allo sviluppo di politiche.

