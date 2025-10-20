Vecchi sogni tornano, le stesse idee vengano riproposte con obiettivi opposti. Durante la Guerra Fredda o persino nel XIX secolo, si pensava di riscaldare l’Artico per renderlo navigabile o per mitigare i climi rigidi, usando progetti di geoingegneria ( termine usato solo in seguito) per aprire nuove rotte o migliorare l’agricoltura nelle regioni settentrionali. Oggi, invece, si parla di raffreddare o stabilizzare il sistema climatico globale, intervenendo sullo stesso Stretto di Bering per prevenire un collasso catastrofico dell’AMOC. È un rovesciamento completo: da manipolazione “per il progresso umano” a intervento disperato per la sopravvivenza del sistema climatico attuale. Coincidenza: L’incontro tra Putin e Trump ad Anchorage, in Alaska, l’8 agosto 2025, è stato un evento carico di simbolismo: la prima visita di un leader russo negli USA dal 2015, con un focus dichiarato sulla pace in Ucraina, ma con echi di cooperazione artica e risorse naturali. E’ un caso che sia avvenuto proprio lì, a poche centinaia di chilometri dallo Stretto di Bering – quel “punto caldo” dove la diga-ponte (o tunnel, come lo chiamano alcuni) potrebbe sorgere per collegare Russia e Alaska, certamente non solo per motivi climatici ma prima di tutto per commercio, estrazione di minerali rari e rotte artiche.

Navigando sul sito InterBering.com, emerge un quadro molto più ambizioso e pragmatico di quanto lasci intendere l’articolo che segue.

Proposta di Diga nello Stretto di Bering per Salvare l’AMOC Riaccende la Controversia sulla Geoingegneria

Di Jan Lee

Earth.Org è supportato da oltre 150 autori collaboratori Una diga attraverso lo stretto che separa la Russia dall’Alaska potrebbe proteggere la corrente atlantica che aiuta a mantenere abitabili le aree temperate – o una tale chiusura accelererebbe invece il collasso della corrente? Un nuovo articolo ha scatenato l’ultimo round di un dibattito centenario.

Con le opzioni precedenti che si esauriscono per fermare il cambiamento climatico globale, organizzazioni in tutto il mondo si sono rivolte a progetti di geoingegneria in grado di raffreddare artificialmente la Terra, guadagnando così tempo affinché l’umanità possa controllare le emissioni. Questi progetti includono l’uso di particelle di zolfo per ricreare l’effetto di raffreddamento naturale delle eruzioni vulcaniche; la creazione di ghiaccio extra durante l’inverno artico per riflettere la radiazione solare lontano dal pianeta, e persino il lancio di una gigantesca vela solare nello spazio per fungere da parasole.

Una proposta ambiziosa pubblicata ad agosto da due scienziati dell’Università di Utrecht suggerisce una soluzione all’indebolimento della Circolazione Meridionale di Ribaltamento Atlantica, meglio conosciuta come AMOC. Essi affermano che sbarrare lo Stretto di Bering – che separa l’Oceano Pacifico dall’Oceano Artico – potrebbe prevenire il collasso di questo vitale sistema oceanico indotto dal cambiamento climatico.

Ma mentre gli scienziati di Utrecht sostengono che la diga rafforzerebbe l’AMOC, altri studi di modellazione suggeriscono che uno stretto chiuso accelererebbe invece il suo collasso e ne rallenterebbe il recupero.

Un’analisi precedente del 2012 del National Center for Atmospheric Research di Boulder, Colorado, ha rilevato che una tale chiusura “creerebbe condizioni favorevoli a innescare transizioni climatiche abrupt”.

È solo l’ultima controversia su come la chiusura dello Stretto di Bering o altri progetti di geoingegneria artica potrebbero influenzare le correnti oceaniche globali o il clima artico.

Nell’ultimo anno, sono aumentate le preoccupazioni sull’impatto del riscaldamento globale sull’AMOC, spesso definita un “nastro trasportatore” che porta acque superficiali calde verso nord e mantiene il clima relativamente mite dell’Europa, oltre a trasportare nutrienti necessari per sostenere la vita oceanica.

Già al suo punto più debole in 1.600 anni, uno studio pubblicato ad agosto ha avvertito che l’AMOC probabilmente diventerà ancora più debole e superficiale più rapidamente di quanto previsto in precedenza. Il collasso dell’AMOC sarebbe probabilmente irreversibile, con impatti permanenti sul clima in Europa in particolare, ma anche in tutto il mondo.

Stretto di Bering. Immagine: Wikimedia Commons.

Può sembrare paradossale che lo Stretto di Bering, al margine settentrionale dell’Oceano Pacifico, possa influenzare una corrente atlantica. Tuttavia, il delicato equilibrio dell’AMOC è fortemente influenzato da ciò che accade nei Mari Nordici. Lì, le acque superficiali più calde e salate vengono raffreddate dall’atmosfera, poi affondano e ritornano verso sud. Ma questo raffreddamento è in parte inibito dall’acqua superficiale relativamente dolce del Pacifico settentrionale che scorre verso nord attraverso lo Stretto di Bering e finisce nel Mare di Labrador e nel Mare di Groenlandia.

La proposta di sbarrare lo stretto mira a fermare il flusso di acqua superficiale pacifica relativamente dolce attraverso lo Stretto di Bering, che attualmente si unisce e indebolisce l’AMOC. Si afferma che chiudere completamente gli 80 chilometri (50 miglia) dello Stretto di Bering con la costruzione di tre dighe collegate sia un modo tecnicamente fattibile per prevenire il collasso dell’AMOC.

I due scienziati dietro la proposta hanno condotto simulazioni paleoclimatiche e modellistiche utilizzando un modello del sistema Terra in grado di simulare quasi 10.000 anni modello al giorno. Hanno dimostrato che la chiusura dello Stretto di Bering porta a “un’AMOC più forte con un aumento del trasporto di calore meridionale… non solo perché impedisce l’ingresso di acque dolci del Pacifico settentrionale, ma anche perché riduce lo scambio di acque oceaniche superiori tra l’Artico e l’Atlantico settentrionale, che riduce anche l’apporto di acqua dolce nell’Atlantico settentrionale”.

Secondo gli scienziati, una diga nello Stretto di Bering aumenterebbe leggermente la forza dell’AMOC nelle condizioni climatiche attuali. Tuttavia, dovrebbe essere realizzata abbastanza presto – prima che il flusso attuale dell’AMOC si riduca di più del 6,1%.

Tuttavia, uno studio precedente, che ha esaminato ricerche sul comportamento oceanico da oltre 11.000 anni fa quando un ponte terrestre chiudeva naturalmente lo stretto, ha ipotizzato che lo Stretto di Bering potesse aver controllato l’AMOC e influenzato la stabilità della grande calotta glaciale Laurentide.

Il team di ricerca ha simulato scenari nelle condizioni attuali, esaminando due circostanze diverse: una con lo stretto chiuso e l’altra aperto, tentando di isolare i suoi potenziali effetti sull’AMOC. Hanno scoperto che con lo Stretto di Bering aperto, l’AMOC rallenterebbe gradualmente con l’aumento dell’acqua dolce, rimanendo stagnante per circa 400 anni prima di riprendersi. Tuttavia, con lo Stretto di Bering chiuso, man mano che l’acqua dolce si rafforza nell’Atlantico settentrionale, “l’AMOC si indebolisce anche e parte dell’acqua dolce aggiunta all’Atlantico settentrionale viene trasportata nell’Artico”.

Questo innescherebbe una catena di eventi che alla fine porterebbe a un collasso relativamente rapido dell’AMOC e a un recupero ancora più lento.

I piani per chiudere lo Stretto di Bering e geoingegnerizzare le correnti oceaniche atlantiche esistono dal XIX secolo – ma per ragioni opposte alle proposte odierne. Nel 1887, uno scienziato di Harvard propose di sbarrare lo stretto apposta per rendere navigabile l’Oceano Artico. “Se i vasti distretti bassi della Siberia orientale e dell’Alaska occidentale fossero sommersi dal mare, aprirebbe ampiamente la la strada a questa vasta corrente oceanica direttamente verso il polo”, scrisse su The Atlantic.

Un inventore teorizzò nel 1912 che il Gulf Stream potesse essere controllato inducendo depositi di sabbia sui Grand Banks tramite la Corrente del Labrador, mentre nel 1945 il capo dell’UNESCO era così entusiasta delle possibilità delle armi nucleari da proporre di farle esplodere a un’altezza appropriata sopra le regioni polari per aumentare la temperatura dell’Oceano Artico e riscaldare l’intero clima delle zone temperate settentrionali.

Durante la Guerra Fredda, alla fine degli anni ’50, Petr Mikhailovich Borisov, uno scienziato sovietico, creò un piano affinché l’URSS collaborasse con gli Stati Uniti per sbarrare lo stretto e pompare 145.000 chilometri quadrati di acqua artica fredda nel Pacifico. Questo, argomentò, avrebbe attirato acque atlantiche calde nel Bacino Artico e ridotto l’albedo della Terra a causa dello scioglimento del ghiaccio e della neve, aumentando alla fine la temperatura dell’acqua artica in un intervallo compreso tra 1,9 e 8,2°C.

Nel 2024, la temperatura media annuale per l’Artico nel suo complesso (tutte le aree a nord del Circolo Polare Artico) è stata di 1,11°C sopra la media, rendendolo il terzo anno più caldo registrato per la regione. Sulle terre artiche, la temperatura è stata di 1,34°C sopra la media, rendendolo il quarto anno più caldo, dietro al 2019.

