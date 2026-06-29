************

È l’effetto farfalla il concetto che sta dietro a questo studio. L’espressione nasce dal meteorologo e matematico Edward Lorenz, che negli anni ’60 si accorse di una cosa sorprendente. Mentre eseguiva delle simulazioni meteorologiche, inserì dei dati iniziali leggermente arrotondati, pensando che una differenza così piccola fosse irrilevante. Invece, dopo un po’ di tempo, la simulazione produceva un’evoluzione completamente diversa.

Da qui la celebre domanda: “Il battito d’ali di una farfalla in Brasile può provocare un tornado in Texas?”

Il nome “weather jiu-jitsu” per questo modo di controllore gli eventi meterologici non è stato scelto a caso. Nel jiu-jitsu (e in altre arti marziali come l’aikidō) il principio fondamentale non è opporre forza a forza, ma utilizzare l’energia e il movimento dell’avversario a proprio vantaggio. Una piccola azione, eseguita nel momento giusto e nella direzione giusta, può produrre un effetto molto più grande della forza impiegata.

L’analogia con l’atmosfera è quindi di non vincere con la forza, ma con il tempismo e la comprensione della dinamica.

Di certo, già sessant’anni fa Gordon MacDonald parlava di concetti simili. Disse: “La chiave della guerra geofisica sta nell’identificazione di quelle instabilità ambientali a cui aggiungere una piccola quantità di energia, in grado di innescare come conseguenza un rilascio di quantità di energia enormemente superiore.”

Trovate ulteriori informazioni nel documento: COME DEVASTARE L’AMBIENTE – di Gordon J.F.MacDonald

Ma veniamo allo studio appena pubblicato.

****************

Un nuovo studio sorprendente sostiene che potremmo deviare gli uragani lontano dalla terraferma

Di Ellyn Lapointe

Pubblicato il 24 giugno 2026, ore 14:00 ET

Circa 60 milioni di persone, distribuite in 24 Stati americani, subirono gli effetti dell’uragano Sandy mentre risaliva la costa orientale nell’ottobre del 2012. Gli Stati di New York e New Jersey furono quelli maggiormente colpiti, con una devastante mareggiata che provocò danni superiori ai 62 miliardi di dollari. Se solo i meteorologi avessero potuto modificarne la traiettoria, mantenendolo al largo.

Può sembrare fantascienza, ma il concetto di manipolazione del tempo atmosferico è oggetto di ricerca e dibattito scientifico da decenni. Uno studio pubblicato ora sulla rivista PLOS Water presenta nuove evidenze secondo cui, almeno in teoria, i meteorologi potrebbero “spingere” tempeste come Sandy lontano dalle traiettorie più pericolose utilizzando piccoli interventi di inseminazione delle nuvole (cloud seeding) eseguiti con estrema precisione temporale. I ricercatori hanno chiamato questo approccio “weather jiu-jitsu”.

“Le nostre infrastrutture fisiche ed economiche — dighe, argini, sistemi assicurativi — vengono regolarmente messe in crisi dagli eventi più catastrofici, e il cambiamento climatico sta aggravando ulteriormente queste vulnerabilità”, ha dichiarato a Gizmodo Qin Huang, coautrice dello studio e dottoranda presso l’Arizona State University, dove si occupa dell’intersezione tra scienza del clima, intelligenza artificiale e sistemi complessi.

“Nel frattempo, la teoria dei sistemi dinamici ci dice che la corrente a getto, che guida tutti questi eventi estremi, è instabile in modi prevedibili. Abbiamo quindi voluto chiederci seriamente se fosse possibile sfruttare questa instabilità: un piccolo intervento, nel momento e nel luogo giusti, amplificato dalla dinamica stessa dell’atmosfera, potrebbe deviare una traiettoria pericolosa prima che provochi conseguenze catastrofiche.”

Imparare a controllare il tempo atmosferico

Illustrazione concettuale del “weather jiu-jitsu”. © Qin Huang, Moyan Liu, Upmanu Lall

Gli esperimenti tradizionali di inseminazione delle nuvole consistono nell’immettere particelle nell’atmosfera inferiore per aumentare le precipitazioni in una determinata area. Ma questo non è l’obiettivo del weather jiu-jitsu.

Questa tecnica teorica di modifica del tempo utilizzerebbe invece l’inseminazione delle nuvole per creare una piccola perturbazione atmosferica alcuni giorni prima del culmine di un evento meteorologico estremo. Secondo lo studio, tale perturbazione potrebbe innescare una catena di eventi capace di modificare la traiettoria della tempesta, allontanandola dalla terraferma e proteggendo persone e infrastrutture.

“Non stiamo cercando di cambiare ciò che accade nel punto in cui avviene l’inseminazione; stiamo cercando di innescare una cascata di effetti che rimodelli un sistema meteorologico a centinaia o addirittura migliaia di chilometri di distanza”, ha spiegato Huang.

Lei e i suoi colleghi hanno effettuato simulazioni preliminari utilizzando modelli di circolazione atmosferica e Aurora, un grande modello di intelligenza artificiale progettato per previsioni meteorologiche ad alta risoluzione.

Come casi di studio hanno analizzato tre eventi estremi del passato:

l’uragano Sandy;

l’ondata di gelo che colpì il Texas nel 2021;

il “fiume atmosferico” che contribuì alle gravi alluvioni in California nel 2022.

Le simulazioni hanno mostrato che perturbazioni attentamente calcolate, applicate prima dell’ondata di gelo in Texas, avrebbero potuto aumentare le temperature minime di circa 10 °C (18 °F).

Le perturbazioni avrebbero inoltre potuto modificare la traiettoria del fiume atmosferico, riducendo del 5% la quantità d’acqua trasportata.

Per quanto riguarda l’uragano Sandy, i modelli suggeriscono che perturbazioni applicate una settimana prima dell’impatto con la costa avrebbero potuto spostarne la traiettoria di circa 322 chilometri, mantenendolo prevalentemente al largo.

Tuttavia, Kerry Emanuel, professore di scienze dell’atmosfera al Massachusetts Institute of Technology (MIT), ha fatto notare che anche la traiettoria modificata avrebbe comunque portato Sandy pericolosamente vicino a Cape Cod, Nantucket e Martha’s Vineyard.

“Se lo allontani dal New Jersey e finisce per devastare Nantucket, preparati ad affrontare una montagna di cause legali”, ha dichiarato Emanuel a Gizmodo.

Una lunga strada verso l’applicazione pratica

Secondo Emanuel, questo evidenzia un compromesso fondamentale tra la quantità di energia necessaria per generare la perturbazione e la prevedibilità del risultato.

“Minore è l’energia che si introduce nell’atmosfera, più tempo bisogna lasciare affinché la perturbazione cresca. Di conseguenza, bisogna effettuare l’inseminazione con maggiore anticipo e il risultato diventa meno prevedibile.”

Ha aggiunto:

“Il vero compromesso è tra prevedibilità ed energia, e non è ancora chiaro quale sia il punto ottimale. Qualunque cosa si faccia, resterà sempre una certa incertezza sull’esito, e si può scommettere che chi dovesse subirne le conseguenze non sarà affatto contento.”

Huang e i suoi colleghi riconoscono questa incertezza e sottolineano che il loro studio rappresenta soltanto una prima dimostrazione teorica del concetto di weather jiu-jitsu, non un esperimento di modifica meteorologica completamente ottimizzato.

“Il nostro obiettivo era dimostrare che una piccola perturbazione può produrre uno spostamento misurabile della traiettoria”, ha spiegato Huang.

Ha aggiunto che un eventuale sistema operativo richiederebbe un approccio molto più sofisticato:

“Non basterebbe deviare la tempesta una sola volta: bisognerebbe guidarla continuamente verso l’oceano aperto, rivalutandone la traiettoria e correggendola a ogni fase.”

Questa rappresenta la prossima fase della ricerca, ma gli autori riconoscono che esistono ancora numerose sfide di natura tecnica, giuridica, sociale e ambientale che dovranno essere affrontate prima di qualsiasi possibile applicazione pratica.

Dal canto suo, Emanuel rimane scettico sul fatto che l’inseminazione delle nuvole sia davvero il metodo migliore per creare queste perturbazioni, poiché funziona soltanto in determinate condizioni meteorologiche.

Huang e i suoi colleghi intendono ora studiare quale potrebbe essere, nella pratica, una perturbazione realmente realizzabile.

“Nel lungo periodo immaginiamo esperimenti sul campo condotti in condizioni sicure, cercando di guidare una tempesta completamente sopra l’oceano aperto, lontano da qualsiasi costa abitata. Sarebbe il passaggio intermedio tra le simulazioni e un eventuale utilizzo operativo.”

Quel momento è ancora lontano. Per ora sarà ancora la natura ad avere l’ultima parola.

Tuttavia, mentre il cambiamento climatico continua ad aumentare la frequenza e l’intensità degli eventi meteorologici estremi, la prospettiva di riuscire un giorno a deviare le tempeste lontano dalla terraferma potrebbe diventare troppo allettante perché la comunità scientifica — e la società nel suo complesso — possa ignorarla.

FONTE https://gizmodo.com/wild-new-study-claims-we-can-nudge-hurricanes-away-from-land-2000776767

Se volete essere aggiornati sulle ultime novità, iscrivetevi al CANALE TELEGRAM https://t.me/NogeoingegneriaNews

Una guida per tutti coloro che desiderano farsi un’idea più completa di un settore che si è evoluto nel corso di oltre ottant’anni. Ho utilizzato un ampio repertorio di fonti: documenti storici e scientifici, brevetti, studi ufficiali e documenti rilasciati. Il libro si basa quindi su dati, testi, studi e documenti verificabili.

IMPORTANTE!: Il materiale presente in questo sito (ove non ci siano avvisi particolari) può essere copiato e redistribuito, purché venga citata la fonte. NoGeoingegneria non si assume alcuna responsabilità per gli articoli e il materiale ripubblicato.Questo blog non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità. Non può pertanto considerarsi un prodotto editoriale ai sensi della legge n. 62 del 7.03.2001.