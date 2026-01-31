********************

Geoingegneria dell’Oceano — Cosa potrebbe mai andare storto?



Di Steve Hanley

Oggi va di moda denigrare gli scienziati come un branco di chiacchieroni avidi di fondi per la ricerca, così da poter scrivere rapporti noiosi che nessuno leggerà. La scienza è una truffa, dicono alcuni, un tentativo deliberato di inceppare le ruote del progresso con previsioni spaventose che non hanno alcuna rilevanza con lo scopo principale della vita: fare soldi.Coloro che mettono il guadagno personale davanti alla scienza rifiutano l’idea che la Terra si stia riscaldando a causa delle attività umane. Non dice forse la Bibbia che Dio ha dato agli esseri umani il dominio sulla Terra? Non significa forse che qualunque cosa facciano gli umani ha la benedizione del Creatore? E se qualcosa, in qualche modo, dovesse avere un effetto negativo sull’ambiente, beh, semplicemente ci ingegneremo per uscirne, così potremo continuare a fare ciò che Dio ci ha messo sulla Terra per fare: fare soldi.

Ingegnerizzare l’Oceano

Molte di quelle soluzioni di geoingegneria prevedono di armeggiare con l’oceano, che assorbe gran parte dell’anidride carbonica presente nell’atmosfera. Ma questo crea un problema. Chi ha studiato chimica al liceo sa che quando l’anidride carbonica si dissolve nell’acqua di mare, rende quell’acqua acida. Sì, è un acido debole, ma le creature che vivono nell’oceano si sono adattate per milioni di anni a un’acqua di mare meno acida.L’aumento dell’acidità colpisce principalmente i crostacei — animali che usano il calcio presente nell’acqua di mare per costruire i gusci che li proteggono dai predatori. Qui sotto c’è una foto di un guscio immerso in acqua acida e di come l’acido lo danneggia nel corso di 45 giorni.



[immagine: guscio in acqua acida] Credit: NOAA e Pacific Marine Environmental Lab, via The Conversation

Adattarsi o morire

Rex Tillerson, lo sciocco che un tempo era CEO di Exxon, amava ringhiare che la gente avrebbe semplicemente dovuto adattarsi ai cambiamenti ambientali. Rex era molto ricco ma privo di buon senso. Non capiva che gli adattamenti di cui parlava richiedono decine o addirittura centinaia di migliaia di anni per verificarsi. I cambiamenti a cui lui sosteneva con tanta leggerezza che gli umani debbano adattarsi avvengono in poche decine di anni — un periodo infinitesimale in termini geologici.Alcuni degli adattamenti includono più aria condizionata per case e edifici, oppure — come suggerì una volta Jimmy Carter — mettersi un maglione. Il problema per balene, delfini, coralli, aragoste e fitoplancton è che non possono semplicemente alzare o abbassare il termostato — né mettersi un maglione. Sono impotenti di fronte alla temperatura, alla salinità o all’acidità del mondo acquatico in cui vivono. Se non riescono ad adattarsi perché i cambiamenti avvengono troppo rapidamente, muoiono.E allora? Lasciamoli morire. A chi importa delle creature marine? Douglas Adams, autore della Guida galattica per autostoppisti, disse una volta: «Gli umani pensano di essere più intelligenti dei delfini perché costruiamo auto e palazzi e facciamo guerre ecc., mentre i delfini si limitano a nuotare nell’acqua, mangiare pesci e giocare. I delfini credono di essere più intelligenti per esattamente gli stessi motivi.»

Uno studio di geoingegneria



[immagine: tecniche di geoingegneria] Credit: Advancing Earth & Space Sciences

In uno studio pubblicato il 14 gennaio 2026 sulla rivista Advancing Earth And Space Sciences, un team internazionale di ricercatori ha esaminato tutte le proposte attuali di geoingegneria per valutarne l’impatto sull’oceano. Queste strategie includono il potenziamento della fotosintesi, la fertilizzazione con ferro o la coltivazione di alghe. «Una frazione del carbonio che catturano durante la crescita può essere immagazzinata nell’oceano per centinaia di anni, ma gran parte di esso torna in atmosfera una volta che la biomassa si decompone», affermano i ricercatori.Coltivare piante sulla terraferma e affondarle in acque profonde a basso contenuto di ossigeno, dove la decomposizione è più lenta, può ritardare il rilascio del carbonio in esse contenuto — un processo noto come stoccaggio anossico di biomassa terrestre.Il potenziamento dell’alcalinità oceanica converte chimicamente l’anidride carbonica nell’acqua di mare in altre forme di carbonio, permettendo all’oceano di assorbirne di più dall’atmosfera. Questo avviene aggiungendo grandi quantità di materiale alcalino, come rocce carbonatiche o silicatiche polverizzate (calcare o basalto), oppure composti prodotti elettrochimicamente come l’idrossido di sodio.Poi ci sono i metodi più comunemente noti come geoingegneria — alterare meccanicamente l’atmosfera per riflettere nello spazio una parte della luce solare che colpisce la Terra ogni giorno. «Il fascino della modifica della radiazione solare è la velocità: potrebbe raffreddare il pianeta in pochi anni, ma maschererebbe solo temporaneamente gli effetti delle concentrazioni di anidride carbonica ancora in aumento», sottolineano i ricercatori.

Rischi e benefici

Ogni strategia ha rischi e benefici, affermano. Aggiungere più anidride carbonica all’oceano rende l’acqua più acida. Aggiungere materiali alcalini, come rocce carbonatiche o silicatiche polverizzate, potrebbe contrastare l’acidità del carbonio aggiuntivo convertendolo in forme di carbonio meno dannose.«I metodi biologici, al contrario, catturano il carbonio nella biomassa vivente, come piante e alghe, ma lo rilasciano di nuovo come anidride carbonica quando la biomassa si decompone — il che significa che il loro effetto sull’acidificazione dipende da dove cresce la biomassa e da dove si decompone in seguito.»Ma ci sono rischi. «Fertilizzare la superficie in un’area può aumentare la produttività di piante e alghe, ma allo stesso tempo soffocare le acque sottostanti o disturbare la pesca a migliaia di chilometri di distanza deplettando i nutrienti che altrimenti le correnti oceaniche porterebbero in zone di pesca produttive.«Il potenziamento dell’alcalinità oceanica non richiede l’aggiunta di nutrienti, ma alcune forme minerali di alcalinità, come i basalti, introducono nutrienti come ferro e silicato che possono influenzare la crescita. La modifica della radiazione solare non aggiunge nutrienti ma potrebbe alterare i modelli di circolazione che spostano i nutrienti. «Gli spostamenti nell’acidificazione e nei nutrienti beneficeranno alcuni fitoplancton e svantaggeranno altri. I cambiamenti nella composizione del fitoplancton contano: se diversi predatori preferiscono diversi tipi di fitoplancton, gli effetti a cascata potrebbero risalire tutta la catena alimentare, arrivando infine a impattare sulla pesca da cui dipendono milioni di persone.» Beh, questo è certamente cibo per la riflessione, no?

Le strategie meno disruptive

«Tra tutti i metodi che abbiamo esaminato, abbiamo scoperto che il potenziamento elettrochimico dell’alcalinità oceanica presenta il rischio diretto più basso per l’oceano, ma non è privo di rischi. I metodi elettrochimici usano una corrente elettrica per separare l’acqua salata in un flusso alcalino e uno acido. Questo genera una forma chimicamente semplice di alcalinità con effetti limitati sulla biologia, ma richiede anche di neutralizzare o smaltire l’acido in modo sicuro.«Altre opzioni relativamente a basso rischio includono l’aggiunta di minerali carbonatici all’acqua di mare, che aumenterebbe l’alcalinità con relativamente pochi contaminanti, e l’affondamento di piante terrestri in ambienti profondi a basso ossigeno per lo stoccaggio a lungo termine del carbonio. Tuttavia, questi approcci comportano incertezze e necessitano di ulteriori studi.»

Noi osiamo dissentire

Ulteriori studi? In un mondo che tratta gli scienziati come ciarlatani, quando i nostri leader ci dicono che il livello del mare sta calando invece di salire; che la Terra si sta raffreddando, non riscaldando; e che raccogliere energia dal sole e dal vento è la più grande truffa della storia umana? (ndr un sarcasmo discutibile ma…se penso a questo progetto)

In questo contesto, i ricercatori sostengono un percorso cauto e basato su evidenze. Ecco il loro riassunto, come presentato su The Conversation:

Alcuni scienziati hanno sostenuto che i rischi dell’intervento climatico sono troppo grandi per essere anche solo presi in considerazione e che tutta la ricerca correlata dovrebbe fermarsi perché è una pericolosa distrazione dalla necessità di ridurre le emissioni di gas serra. Noi dissentiamo. La commercializzazione è già in corso. Startup di rimozione marina dell’anidride carbonica sostenute da investitori stanno già vendendo crediti di carbonio a aziende come Stripe e British Airways. Nel frattempo, le emissioni globali continuano ad aumentare e molti paesi, inclusi gli Stati Uniti, stanno ritirando i loro impegni di riduzione delle emissioni.Man mano che i danni causati dal cambiamento climatico peggiorano, potrebbe crescere la pressione sui governi per implementare interventi climatici rapidamente e senza una chiara comprensione dei rischi. Gli scienziati hanno l’opportunità di studiare queste idee con attenzione ora, prima che il pianeta raggiunga instabilità climatiche che potrebbero spingere la società ad abbracciare interventi non testati. Quella finestra non resterà aperta per sempre. Date le poste in gioco, crediamo che il mondo abbia bisogno di una ricerca trasparente che possa escludere le opzioni dannose, verificare quelle promettenti e fermarsi se gli impatti si rivelano inaccettabili. È possibile che nessun intervento climatico sarà mai abbastanza sicuro da essere implementato su larga scala. Ma crediamo che quella decisione debba essere guidata dalle evidenze — non dalla pressione del mercato, dalla paura o dall’ideologia.

In altre parole, un approccio scientifico è il migliore per la Terra e per l’umanità. Che concetto originale!

FONTE https://cleantechnica.com/2026/01/18/geoengineering-the-ocean-what-could-possibly-go-wrong/

Se volete essere aggiornati sulle ultime novità, iscrivetevi al CANALE TELEGRAM https://t.me/NogeoingegneriaNews

Geoengineering News & Articles

IMPORTANTE!: Il materiale presente in questo sito (ove non ci siano avvisi particolari) può essere copiato e redistribuito, purché venga citata la fonte. NoGeoingegneria non si assume alcuna responsabilità per gli articoli e il materiale ripubblicato.Questo blog non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità. Non può pertanto considerarsi un prodotto editoriale ai sensi della legge n. 62 del 7.03.2001.